Stávka v týmu Manjaro, evropské organizace připravují balík Euro-Office

Tým Manjaro vstupuje do stávky
Několik členů komunity Manjaro se spojilo, aby navrhlo změnu ve způsobu vedení projektu. Členové této skupiny sepsali prohlášení, v němž vyjadřují nespokojenost se směrem, kterým se projekt Manjaro ubírá, a s problémy, které nebyly dosud vyřešeny. Podle nich se projektu podařilo udržet si značnou uživatelskou základnu, přesto však upadl do stagnace, ztratil důvěru, přišel téměř o všechny své přispěvatele a dokonce se stal terčem posměchu kvůli opakovanému opakování stejných chyb a tomu, že se nikdy ani nepokusil tyto známé problémy řešit.
Známé problémy (například včasné neobnovení certifikátů TLS) jsou jednoduše ignorovány, a to navzdory tomu, že se řada členů týmu ujala iniciativy a dobrovolně se zapojila, nebo dokonce vytvořila nástroje, procesy a infrastrukturu k řešení těchto problémů. Skupina přispěvatelů Manjara se dohodla, že pozastaví práci, dokud nebudou jejich obavy vyřešeny.
Euro-Office, evropská alternativa k MS Office
Skupina předních evropských open-source společností a organizací, včetně jmen jako IONOS, Nextcloud, Eurostack, XWiki či OpenProject, oznámila spuštění projektu Euro-Office. Jde o kancelářský balík pro úpravu dokumentů, tabulek a prezentací, který vznikl jako reakce na potřebu digitální suverenity a nezávislosti na mimoevropských poskytovatelích. Projekt vznikl v reakci na nečekané ukončení cloudových služeb OnlyOffice a dává jeho kódu nový, čistě evropský domov s transparentní správou.
Euro-Office slibuje dokonalou kompatibilitu s formáty .docx či .xlsx a intuitivní rozhraní, které nevyžaduje dlouhé přeškolování. Pro státní správu i soukromé firmy v EU jde o zásadní krok k vymanění se ze závislosti na amerických korporacích a zajištění kontroly nad vlastními daty. Ostrý start je naplánován na letošní léto, ale technologické demo si můžete vyzkoušet už dnes.
Beta verze Ubuntu 26.04 LTS
Měsíc před plánovaným vydáním finální verze (23. dubna 2026) uvolnila společnost Canonical beta verzi Ubuntu 26.04 LTS. „Odhodlaný mýval běží na předběžné verzi jádra Linux 7.0 a přichází s nejnovějším desktopovým prostředím GNOME 50. To přináší například variabilní obnovovací frekvenci (VRR), lepší škálování starších X11 aplikací a nové rodičovské kontroly. Zásadní změnou je konec podpory X11/Xorg v hlavním GNOME sezení.
Pokud nutně potřebujete nativní X11 server, budete muset zvolit jinou edici (např. Lubuntu). Uživatelé se mohou těšit na čistší design s novými ikonami, užitečné utility jako monitor Resources a výrazně efektivnější správu ovladačů, která šetří místo na disku. Pro vývojáře je klíčová integrace nástrojů pro AI a nejnovější Java 25.
PineTime Pro
Výrobce open-source hardwaru Pine64 přichází s chytrými hodinkami PineTime Pro. Po sedmi letech od první verze přichází model, který nabídne moderní AMOLED displej, integrovanou GPS senzory pro měření kyslíku v krvi a otočnou digitální korunku doplněnou o další tlačítko, přičemž si zachovává svou hackerskou duši.
Novinka sází na energeticky efektivní „vlastní čip“ a modulární napájení pro delší výdrž. Přestože globální krize s komponenty zkomplikovala výrobu jiných produktů značky, řada PineTime pokračuje a slibuje, že se pokusí udržet velmi agresivní cenovku, ideálně pod 50 dolary.
Nově vydáno
Projekt antiX vydal novou stabilní verzi 26, která nabízí pět možností implementace systému init a několik správců oken. Arne Exton oznámil vydání aktualizované verze distribuce Exton Linux, založené na Debianu 13 se správcem oken Enlightenment 0.27.1. Fishy Linux, minimalistická distribuce založená na stabilní větvi Debianu s odlehčeným prostředím LXQt vyšla ve verzi 2.5. Vyšel Qlustar 14.1–0, nové vydání distribuce založené na Ubuntu, určené k zřizování, správě a škálování počítačových klastrů