Strategická hra Augustus má velkou aktualizaci, Sonic na enginu Doom

Strategická hra Augustus přichází s velkou aktualizací

Budovatelská hra Caesar 3 se stala klasikou konce 90. let. Jeho moderní reimplementací je projekt Julius, z něhož pak vzešel fork, který se jmenuje jak jinak než Augustus. Jedná se o herní engine, který dokáže tuto hru spustit na moderních operačních systémech. Ke hraní potřebujete soubory z původní hry. Jeho nová verze s číslovkou 3.0 přichází s obsáhlým seznamem novinek. Mezi ně patří například nové budovy, nové sochy, nové volby a spoustu dalších novinek.

Augustus

Sonic Robo Blast 2

Sonic Robo Blast 2 je otevřená 3D hra s ježkem Sonicem, která používá herní engine Doom Legacy. Hra je inspirována klasickými hrami s ježkem Sonicem od firmy Sega. Ačkoli tato hra ještě není úplně dokončená, najdete v ní spoustu úrovní, rychlostí, nepřátel a hlavně spoustu zábavy. Je dostupná jak pro Linux, Windows a macOS, tak i pro zařízení s operačním systémem Android. Nedávno vyšla její nová verze 2.2.9, která přináší spoustu zajímavých změn.

Sonic Robo Blast 2

Vircadia míří na web

Svobodný nástupce projektu High Fidelity VR Vircadia poskytuje virtuální svět pro VR zařízení a desktop. Nyní se rozhodl zamířit i do webových prohlížečů. Zakladatelka a vedoucí projektu Kalila Lakeworth nedávno oznámila, že se o tento krok snaží společně s Linux Profesional Institute. Odpadla by tak potřeba cokoli stahovat a veškerá virtuální realita by běžela v okně webového prohlížeče. Princip by měl být podobný jako u herní konzole Google Stadia. To znamená, že vše bude běžet na serveru a virtuální realita bude přenášena přes web jako služba.

Vircadia

Fate of Dynasty

Fate of Dynasty je svobodná hra, která byla vyvinuta pro Global Game Jam 2021. Celá byla vytvořená během 48 hodin a skvělým příkladem toho, co malý tým zvládne za krátkou dobu. Jedná se o krátkou hádankovou hru inspirovanou tituly jako Gone Home, Dear Esther a Layers of Fear. Cílem je přijít na to, jak vykonat rituál, který ukončí tyranii vládnoucí dynastie.

Fate of Dynasty

Krátce

Akčně strategická střílečka Unvanquished vyšla ve verzi 0.52 Beta. GitHub obnovil přístup ke zdrojovém kódu forku GTA III získanému reverzním inženýrstvím. Strategická hra 0 A. D. vstoupila do fáze „zmražení vývoje“ nadcházející verze Alfa 25. Komunitní verze překladové vrstvy pro běh Windows her na Linuxu Proton GE vydal novou aktualizaci s číslem 6.8.