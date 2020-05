 »   »  Struktura projektů s jednotkovými testy, využití Travis CI

11. Nastavení CI – služby zajišťující průběžné integrace

12. Vytvoření projektu s jeho registrací v Travis CI

13. Konfigurační soubor pro službu Travis CI

14. Automatické otestování změny

15. Oprava chyb nalezených úlohami na Travis CI

16. Prohlížení výsledků

17. Další možnosti nabízené Travis CI

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

20. Odkazy na Internetu

1. Struktura projektů s jednotkovými testy

V první části dnešního článku o testování s využitím programovacího jazyka Python si řekneme, jak by mohl vypadat jednoduchý projekt naprogramovaný v Pythonu a doplněný o jednotkové testy. Struktura takového projektu, tj. (velmi zjednodušeně řečeno) rozmístění souborů se zdrojovými kódy i s testy, může nabývat několika podob; většinou se však setkáme se čtyřmi variantami, o nichž se zmíníme v navazujících kapitolách. Každá z těchto variant má své přednosti, ale i zápory a z tohoto důvodu se ve světě Pythonu setkáme s různě strukturovanými projekty. Dále si popíšeme jednoduchý soubor Makefile, který sice – alespoň na první pohled – není pro projekty psané v interpretovaném jazyce nezbytný, ale může se jednat o užitečnou náhradu za sadu jednorázových skriptů (jež jsme ostatně viděli v projektech popisovaných v předchozích dvou částech tohoto seriálu).

Poznámka: ve skutečnosti existuje ještě více různých variant, protože zejména v časech Pythonu 2 byla doporučení značně nejednotná.

2. Jednotkové testy umístěné v samostatném podadresáři

S prvním způsobem strukturování projektu vytvořeného v Pythonu se možná čtenáři tohoto článku již několikrát setkali. Samotný projekt je v tomto případě uložen v podadresáři či podadresářích, jejichž jména odpovídají jménům balíčků. V našem konkrétním případě se jedná o balíček nazvaný average, tj. jeho zdrojové soubory jsou umístěny v podadresáři average. Vzhledem k tomu, že se jedná skutečně o plnohodnotný balíček, nesmíme zapomenout ani na soubor nazvaný __init__.py, bez jehož existence by spousta věcí „náhodně“ přestala fungovat. Jednotkové testy tvoří taktéž vlastní balíček a jsou umístěny v podadresáři tests. Kromě toho je v projektu uložen i soubor main.py, který ukazuje, jak se dá naimportovat a použít balíček average a zapomenout nesmíme ani na soubor Makefile, o němž se blíže zmíníme dále:

├── average │ ├── average.py │ └── __init__.py │ ├── tests │ ├── __init__.py │ ├── test_advanced.py │ └── test_basic.py │ ├── main.py ├── Makefile ├── requirements.txt └── setup.cfg

Předností této struktury je především možnost spouštět jednotkové testy pouze zadáním příkazu pytest. Dále je možné testy spouštět i bez nutnosti instalace testovaného balíčku (což jiné struktury projektů buď vůbec neumožňují, nebo se jedná o komplikovanější záležitost).

3. Obsah jednotlivých souborů tvořících celý projekt

Jen ve stručnosti (v dalších příkladech se již těmito podrobnostmi nebudeme zabývat) si ukažme obsah jednotlivých souborů, které jsou v projektu umístěny.

Soubor average/average.py s vlastní implementací funkce, kterou budeme testovat:

"""Výpočet průměru.""" def avg(x): """Výpočet průměru ze seznamu hodnot předaných v parametru x.""" return sum(x)/float(len(x))

Zapomenout nesmíme ani na důležitý soubor average/__init__.py, který vlastně z pouhého adresáře vytváří plnohodnotný Pythonovský balíček:

"""Balíček obsahující funkci pro výpočet průměru.""" from .average import avg

Poznámka: povšimněte si, jakým způsobem je zajištěno zveřejnění testované funkce.

Soubor tests/test_basic.py obsahující základní jednotkové testy:

"""Implementace jednotkových testů.""" import pytest import average def test_average_basic(): """Otestování výpočtu průměru.""" result = average.avg([1, 2]) expected = 1.5 assert result == expected, "Očekávaná hodnota {}, vráceno {}".format(expected, result) def test_average_empty_list(): """Otestování výpočtu průměru pro prázdný vstup.""" with pytest.raises(ZeroDivisionError) as excinfo: result = average.avg([])

Soubor tests/test_advanced.py obsahující další jednotkové testy:

"""Implementace jednotkových testů.""" import pytest import average @pytest.mark.parametrize( "values,expected", ( pytest.param( (1, 1), 1 ), pytest.param( (1, 2), 1.5 ), pytest.param( (0, 1), 0.5 ), pytest.param( (1, 2, 3), 2.0 ), pytest.param( (0, 10), 5.0 ), ), ) def test_average_more_values(values, expected): """Otestování výpočtu průměru.""" result = average.avg(values) assert result == expected, "Očekávaná hodnota {}, vráceno {}".format(expected, result)

Poznámka: povšimněte si, že jednotkové testy mohou být umístěny do souborů prakticky libovolně, ovšem je vhodné dodržovat určité jmenné konvence.

A nakonec soubor main.py, ve kterém je ukázáno, jakým způsobem je možné importovat testovaný balíček a spustit funkci, která je v něm deklarována:

#!/usr/bin/env python3 """Vstupní bod do testované aplikace.""" from average import avg if __name__ == '__main__': # pouze se ujistíme, že lze spustit funkci average print(avg([1, 2]))

Poznámka: tento soubor má nastaven „shebang“ i příznaky pro spuštění aktuálně přihlášeným uživatelem.

4. Spuštění aplikace i jednotkových testů

Vzhledem k výše zmíněné existenci shebangu i příznaku +ux je možné soubor main.py přímo spustit a nechat si tak vypočítat průměr ze seznamu čísel 1 a 2:

$ ./main.py 1.5

Vzhledem k nastavení projektu (a jeho celkové struktuře) je možné spustit i jednotkové testy, a to tím nejjednodušším možným způsobem, tj. bez nutnosti uvádění cest, modifikací PYTHONPATH atd.:

$ pytest ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project1 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collected 7 items tests/test_advanced.py ..... [ 71%] tests/test_basic.py .. [100%] ============================== 7 passed in 0.03s ===============================

Samozřejmě budou funkční i další přepínače:

$ pytest -v tests ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3 cachedir: .pytest_cache benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project1 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collecting ... collected 7 items tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values0-1] PASSED [ 14%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values1-1.5] PASSED [ 28%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values2-0.5] PASSED [ 42%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values3-2.0] PASSED [ 57%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values4-5.0] PASSED [ 71%] tests/test_basic.py::test_average_basic PASSED [ 85%] tests/test_basic.py::test_average_empty_list PASSED [100%] ============================== 7 passed in 0.02s ===============================

5. Soubor Makefile versus sada pomocných skriptů

Ve druhé kapitole jsme si mj. řekli, že součástí projektu je i soubor Makefile. To může být poněkud překvapivé, protože Python (přesněji řečeno CPython) není kompilovaný ani linkovaný programovací jazyk, takže by se mohlo zdát, že technologie poskytovaná soubory Makefile a nástrojem make zde nebude mít velký význam. Ovšem díky Makefile lze mnoho operací, které lze s projektem dělat (spuštění, otestování, zabalení, vytvoření instalačního souboru) zapsat do jediného souboru a při vhodném nastavení bude pouze tento soubor (a žádný jiný) obsahovat konfigurovatelné části resp. části relevantní pouze pro určitý operační systém. První varianta souboru Makefile obsahuje pouze několik pravidel nazvaných init, run, test, coverage, coverage_report a clean:

PYTHON=python3 # can be pip, pip2, or pip3 PIP_TOOL=pip TEST_TOOL=pytest init: ${PIP_TOOL} install -r requirements.txt run: ${PYTHON} main.py test: ${TEST_TOOL} -v tests coverage: ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report term-missing coverage_report: ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report html clean: find . -type d -name __pycache__ -exec rm -r {} \+ rm -rf .pytest_cache/ rm -rf .benchmarks/ rm .coverage .PHONY: init test clean

Důležité upozornění: redakční systém expanduje znaky Tab na mezery. Z tohoto důvodu není možné obsah tohoto souboru pouze zkopírovat, ale je nutné použít originální soubor dostupný na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python/blob/master/projec­ts/project1/Makefile

S využitím Makefile lze například spustit jednotkové testy:

$ make test

S výsledkem:

pytest -v tests ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3 cachedir: .pytest_cache benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project1 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collecting ... collected 7 items tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values0-1] PASSED [ 14%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values1-1.5] PASSED [ 28%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values2-0.5] PASSED [ 42%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values3-2.0] PASSED [ 57%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values4-5.0] PASSED [ 71%] tests/test_basic.py::test_average_basic PASSED [ 85%] tests/test_basic.py::test_average_empty_list PASSED [100%] ============================== 7 passed in 0.02s ===============================

Dále je možné zjistit pokrytí kódu jednotkovými testy:

$ make coverage

S výsledkem:

pytest --cov=average --cov-report term-missing ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project1 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collected 7 items tests/test_advanced.py ..... [ 71%] tests/test_basic.py .. [100%] ----------- coverage: platform linux, python 3.6.6-final-0 ----------- Name Stmts Miss Cover Missing --------------------------------------------------- average/__init__.py 1 0 100% average/average.py 2 0 100% --------------------------------------------------- TOTAL 3 0 100% ============================== 7 passed in 0.05s ===============================

A nakonec „uklidit“ všechny soubory, které v rámci testování vznikly:

$ make clean

6. Druhý způsob: zdrojové kódy v podadresáři src

U některých projektů se setkáme s poněkud odlišnou strukturou adresářů a podadresářů, konkrétně s tím, že balíčky obsahující implementaci aplikace (či jiného vyvíjeného nástroje) jsou uloženy v podadresáři nazvaném src. Celá hierarchie souborů je tak o jeden adresář hlubší, jak je ostatně patrné ze zobrazené stromové struktury:

├── src │ └── average │ ├── average.py │ └── __init__.py │ ├── tests │ ├── __init__.py │ ├── test_advanced.py │ └── test_basic.py │ ├── main.py ├── Makefile ├── requirements.txt └── setup.cfg

Poznámka: tuto strukturu mnohdy vytváří vývojáři, kteří na Python přešli z jiných programovacích jazyků, kde je naopak takové rozmístění souborů velmi často používáno.

Pokud ovšem neprovedeme další změny v nastavení projektu, nebude mnoho operací možné provést. Například se nepovede již spuštění aplikace:

$ ./main.py Traceback (most recent call last): File "./main.py", line 5, in <module> from average import avg ModuleNotFoundError: No module named 'average'

Podobný problém budou hlásit i jednotkové testy při snaze o jejich spuštění:

$ make test

S výsledky:

pytest -v tests ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3 cachedir: .pytest_cache benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project2 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collecting ... collected 0 items / 2 errors ==================================== ERRORS ==================================== ___________________ ERROR collecting tests/test_advanced.py ____________________ ImportError while importing test module '/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project2/tests/test_advanced.py'. Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names. Traceback: tests/test_advanced.py:5: in <module> import average E ModuleNotFoundError: No module named 'average' _____________________ ERROR collecting tests/test_basic.py _____________________ ImportError while importing test module '/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project2/tests/test_basic.py'. Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names. Traceback: tests/test_basic.py:5: in <module> import average E ModuleNotFoundError: No module named 'average' =========================== short test summary info ============================ ERROR tests/test_advanced.py ERROR tests/test_basic.py !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 2 errors during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ============================== 2 errors in 0.10s ===============================

7. Oprava předchozí struktury s využitím souboru conftest.py

Oprava problémů s cestami k balíčkům v podadresáři src může být v případě skriptu main.py řešena následujícím způsobem:

#!/usr/bin/env python3 """Vstupní bod do testované aplikace.""" from src.average import avg if __name__ == '__main__': # pouze se ujistíme, že lze spustit funkci average print(avg([1, 2]))

Poznámka: v žádném případě se nejedná o ideální způsob; existuje více možností, jak import provést s tím, že se vynechá „nadbytečné“ jméno adresáře src.

Oprava testů, resp. umožnění jejich spuštění, je ve skutečnosti jednodušší, než by se mohlo zdát. Do adresáře src totiž postačuje přidat prázdný soubor nazvaný conftest.py, takže se celková struktura projektu změní následujícím způsobem:

├── src │ ├── average │ │ ├── average.py │ │ └── __init__.py │ └── conftest.py │ ├── tests │ ├── __init__.py │ ├── test_advanced.py │ └── test_basic.py │ ├── main.py ├── Makefile ├── requirements.txt └── setup.cfg

Po této nepatrné úpravě již bude možné jednotkové testy spustit:

$ make test

S výsledky:

pytest -v ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3 cachedir: .pytest_cache benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project3 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collecting ... collected 7 items tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values0-1] PASSED [ 14%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values1-1.5] PASSED [ 28%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values2-0.5] PASSED [ 42%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values3-2.0] PASSED [ 57%] tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values4-5.0] PASSED [ 71%] tests/test_basic.py::test_average_basic PASSED [ 85%] tests/test_basic.py::test_average_empty_list PASSED [100%] ============================== 7 passed in 0.03s ===============================

Poznámka: soubor conftest.py má několik úkolů. Slouží například k definici test fixtures, načítání externích modulů do kontextu, v němž se jednotkové testy spouští, dále je v něm možné definovat funkce typu pytest_runtest_setup a nakonec tyto soubory určují takzvaný root path, a to bez nutnosti změny proměnné prostředí PYTHONPATH. Právě poslední způsob byl použitý v upraveném demonstračním příkladu.

8. Třetí způsob: jednotkové testy ve svém podadresáři

I s třetím způsobem se můžeme někdy setkat, zejména u rozsáhlejších projektů, které kromě jednotkových testů obsahují například i integrační testy, testy REST API atd. Upravená struktura ukládá jednotkové testy nikoli přímo do podadresáře tests, ale o jednu úroveň níže, konkrétně do podadresáře tests/unit_tests:

├── src │ ├── average │ │ ├── average.py │ │ └── __init__.py │ └── conftest.py │ ├── tests │ └── unit_tests │ ├── __init__.py │ ├── test_advanced.py │ └── test_basic.py │ ├── main.py ├── Makefile ├── requirements.txt └── setup.cfg

V tomto případě je stále možné jednotkové testy spouštět pouze příkazem pytest, o čemž se ostatně můžeme velmi snadno přesvědčit:

$ pytest ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project4 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collected 7 items tests/unit_tests/test_advanced.py ..... [ 71%] tests/unit_tests/test_basic.py .. [100%] ============================== 7 passed in 0.03s ===============================

Poznámka: ve skutečnosti není výše uvedený příkaz zcela korektní, protože pokud se budou v podadresáři tests nacházet například i integrační testy, byly by tyto spuštěny taktéž. To, které funkce a metody s testy byly nalezeny a mají se spustit, zjistíme relativně snadno:

$ pytest --collect-only ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project4 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collected 7 items <Package /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project4/tests/unit_tests> <Module test_advanced.py> <Function test_average_more_values[values0-1]> <Function test_average_more_values[values1-1.5]> <Function test_average_more_values[values2-0.5]> <Function test_average_more_values[values3-2.0]> <Function test_average_more_values[values4-5.0]> <Module test_basic.py> <Function test_average_basic> <Function test_average_empty_list> ============================ no tests ran in 0.02s =============================

Výběr adresáře s testy lze provést například takto (viz též předchozí část tohoto seriálu):

$ pytest -k tests/unit_tests ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project4 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collected 12 items / 5 deselected / 7 selected tests/unit_tests/test_advanced.py ..... [ 71%] tests/unit_tests/test_basic.py .. [100%] ======================= 7 passed, 5 deselected in 0.04s ========================

9. Čtvrtý způsob: umístění jednotkových testů do podadresáře s testovaným modulem

I se čtvrtou strukturou projektu se můžeme setkat, a to poměrně často. V této struktuře jsou jednotkové testy umístěny v rámci jednotlivých balíčků, v našem případě uvnitř balíčku average v podadresáři tests:

├── average │ ├── __init__.py │ ├── average.py │ │ │ └── tests │ ├── __init__.py │ ├── test_advanced.py │ └── test_basic.py │ ├── main.py ├── Makefile ├── requirements.txt └── setup.cfg

Spuštění aplikace se provede standardním způsobem a i jednotkové testy lze spustit bez nutnosti jejich úprav, což si ostatně ihned otestujeme:

$ pytest ============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000) rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project5 plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1 collected 7 items average/tests/test_advanced.py ..... [ 71%] average/tests/test_basic.py .. [100%] ============================== 7 passed in 0.04s ===============================

Poznámka: tato struktura projektu může být výhodná tehdy, pokud je projekt složen z většího množství různých balíčků. V takovém případě nemusí být jednotkové testy umístěny a promíchány v jediném podadresáři tests (s případnou kopií podadresářové struktury).

10. Užitečný (špinavý) trik: nápověda v Makefile

Soubory Makefile mohou být poměrně nečitelné, zejména ve chvíli, kdy se v nich začne objevovat větší množství pravidel. Ovšem můžeme využití jednoho triku a vygenerovat přímo z obsahu Makefile nápovědu. Ta je založena na tom, že se za jméno každého pravidla napíše komentář, který dané pravidlo (což je z hlediska uživatele příkaz zadávaný na příkazovou řádku) popisuje, a tento komentář je vhodným způsobem zpracován v pravidle nazvaném help. Jedno z možných řešení spočívá ve využití nástroje grep kombinovaného s awk, ovšem existují i další možné způsoby:

PYTHON=python3 # can be pip, pip2, or pip3 PIP_TOOL=pip TEST_TOOL=pytest help: ## Show this help screen @echo 'Usage: make <OPTIONS> ... <TARGETS>' @echo '' @echo 'Available targets are:' @echo '' @grep -E '^[ a-zA-Z_-]+:.*?## .*$$' $(MAKEFILE_LIST) | \ awk 'BEGIN {FS = ":.*?## "}; {printf "\033[36m%-20s\033[0m %s

", $$1, $$2}' @echo '' init: ## Install this project using pip tool ${PIP_TOOL} install -r requirements.txt run: ## Run project ${PYTHON} main.py test: ## Test the project (run unit tests) ${TEST_TOOL} -v --pyargs average coverage: ## Display test code coverage ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report term-missing coverage_report: ## Generate code coverage report ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report html clean: ## Cleanup repository find . -type d -name __pycache__ -exec rm -r {} \+ rm -rf .pytest_cache/ rm -rf .benchmarks/ rm .coverage .PHONY: init test clean help

Pravidlo help je uvedeno na prvním místě, takže je spouštěno i ve chvíli, kdy se zadá pouze příkaz:

$ make

S následujícím výsledkem:

Usage: make <OPTIONS> ... <TARGETS> Available targets are: help Show this help screen init Install this project using pip tool run Run project test Test the project (run unit tests) coverage Display test code coverage coverage_report Generate code coverage report clean Cleanup repository

Poznámka: podobným způsobem je možné relativně snadno přidat a současně i zdokumentovat další pravidla.

11. Nastavení CI – služby zajišťující průběžné integrace

Ve druhé části dnešního článku si ukážeme jedno z možných nastavení CI neboli Continuous Integration. Jedná se o sadu nástrojů a služeb, které mj. slouží k vyhledávání problematických či dokonce chybných míst ve zdrojovém kódu. Typicky se v rámci CI spouští větší množství analytických nástrojů a kromě jiného zde mají prakticky nezastupitelnou úlohu i jednotkové testy, jimiž jsme se již v tomto seriálu intenzivně zabývali. Dnes si ukážeme, jakým způsobem je možné použít službu nazvanou přímočaře Travis CI, jejíž volně použitelná verze je dostupná na adrese https://travis-ci.org/. Samozřejmě se ani zdaleka nejedná o jedinou službu pro CI, ovšem předností Travis CI je jednoduchá konfigurace (pomocí jediného souboru ve formátu YAML nebo JSON) a dobrá integrace s GitHubem.

Obrázek 1: Dashboard služby Travis CI.

12. Vytvoření projektu s jeho registrací v Travis CI

Nejdříve si vytvoříme repositář s novým projektem, na kterém si nastavení s Travis CI ukážeme. Tento repositář je umístěn na adrese https://github.com/tisnik/python-project a celý projekt má následující strukturu:

├── average │ ├── average.py │ └── __init__.py ├── main.py ├── Makefile ├── README.md ├── requirements.txt ├── setup.cfg └── tests ├── __init__.py ├── test_advanced.py └── test_basic.py

Jedná se tedy o strukturu, o níž jsme se podrobněji zmiňovali ve druhé kapitole. Za zmínku stojí soubor Makefile, jehož nový obsah je následující:

PYTHON=python3 # can be pip, pip2, or pip3 PIP_TOOL=pip PYCODESTYLE_TOOL=pycodestyle TEST_TOOL=pytest init: ${PIP_TOOL} install -r requirements.txt run: ${PYTHON} main.py test: ${TEST_TOOL} -v tests style: ${PYCODESTYLE_TOOL} coverage: ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report term-missing coverage_report: ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report html clean: find . -type d -name __pycache__ -exec rm -r {} \+ rm -rf .pytest_cache/ rm -rf .benchmarks/ rm .coverage .PHONY: init test clean

Poznámka: povšimněte si především nového pravidla style.

Dále je nutné se zaregistrovat na stránce https://travis-ci.org/ a po (doufejme, že úspěšné) registraci přidat nový projekt do dashboardu.

Obrázek 2: Stav projektu, pro který sice existuje repositář, ovšem nebyl (prozatím) zaregistrován v Travis CI.

Obrázek 3: Aktivace nového projektu. V první fázi ještě nebyly spuštěny žádné úlohy, takže je se pouze zobrazí tato informační obrazovka.

Poznámka: projekt by měl být veřejně viditelný, tedy s nastavením public.

13. Konfigurační soubor pro službu Travis CI

V repositáři musí být umístěn i konfigurační soubor pro službu Travis CI. Název tohoto souboru je .travis.yml a jeho minimální podoba vypadá (pro projekt napsaný v Pythonu) následovně:

language: python script: - pytest

Takto vytvořený konfigurační soubor zajistí, že se pro každou změnu (realizovanou přes „pull request“) spustí nám již dobře známý nástroj pytest a na základě jeho návratového kódu se rozhodne, zda testy skončily úspěšně či nikoli.

Ukažme si ještě složitější podobu konfiguračního souboru, v němž je deklarováno několik úloh (jobs). Ty jsou prováděny samostatně a postupně; pokud nějaká úloha skončí s chybou, další úlohy se již nespouští. První úloha se jmenuje style a spustí kontrolu stylu zápisu zdrojových kódů. Druhá úloha má název unit tests a spouští (nepřekvapivě) jednotkové testy. A konečně třetí úloha prozatím pouze vypisuje text „DEPLOY“ (a vždy tedy skončí s úspěchem). A konečně máme deklarován umělý test, který pouze vypíše verzi Pythonu, a to pro všechny verze zmíněné v sekci python::

language: python python: - "3.4" - "3.5" - "3.6" - "3.7" - "3.8" - "3.8-dev" # 3.8 development branch - "nightly" # nightly build jobs: include: - stage: style script: - make style - stage: unit tests script: - make test - stage: deploy script: - echo "DEPLOY" stages: - style - unit tests - deploy script: - python --version

Poznámka: díky poslední vlastnosti lze na Travis CI otestovat aplikaci pod více verzemi interpretru Pythonu, což může být u některých projektů dosti důležité.

14. Automatické otestování změny

Nyní se již můžeme pokusit vytvořit „pull request“, v němž budou jak problémy ve stylu zápisu zdrojového kódu, tak i chyby (výpočet průměru je schválně napsán špatně). Na stránce s pull requestem by se měla objevit informace o tom, že probíhají testy a následně i výsledky těchto testů:

Obrázek 4: Obě dvě nakonfigurované úlohy skončily s chybou.

Samozřejmě je možné přejít (přes odkaz details) na detailnější informace, což je vlastně strukturovaný a obarvený log s výsledky obou testů:

Obrázek 5: Podrobnější údaje o první úloze, která skončila s chybou.

Obrázek 6: Podrobnější údaje o druhé úloze, která skončila s chybou.

15. Oprava chyb nalezených úlohami na Travis CI

Chyby je možné opravit (v novém commitu), což povede k automatickému znovuspuštění testů na straně služby Travis CI:

Obrázek 7: Spuštění nových testů po opravách.

Nyní (pokud jsme pochopitelně opravili vše) by měly být výsledky zelené:

Obrázek 8: Nově spuštěné testy nyní skončily bez chyby.

16. Prohlížení výsledků

Podívat se můžeme i na podrobnější informace o všech úlohách, které byly na Travis CI spuštěny. Příslušné stránky by měly vypadat následovně:

Obrázek 9: Pohled na podrobnější informace o první úloze.

Obrázek 10: Pohled na podrobnější informace o druhé úloze.

Poznámka: důležité jsou v tomto případě poslední řádky informující o tom, že vše proběhlo v pořádku.

Obrázek 11: Celkový pohled na všechny úlohy a jejich výsledky pro danou změnu.

17. Další možnosti nabízené Travis CI

Služba Travis CI obsahuje i dvě stránky s ucelenými informacemi o všech nedávno spuštěných úlohách i jejích výsledcích, a to pro všechny repositáře, ke kterým má přihlášený uživatel nějaký vztah (majitel kódu, přispěvatel…). To je užitečné zejména ve chvíli, kdy se pracuje s mnoha repositáři a na několika projektech:

Obrázek 12: Sjednocené informace o repositářích, které jsou spravovány v Travis CI.

Obrázek 13: Informace o jednotlivých úlohách.

Obrázek 14: Web UI dokáže zobrazit i konfiguraci, a to jak v původním formátu (YAML), tak i v JSONu.

Poznámka: ideální je spojit možnosti Travis CI s dalšími službami, které dokážou informovat o pokrytí kódu testy atd. S touto tématikou se seznámíme v navazujícím článku.

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady a jejich části, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta 1 project1 první způsob: jednotkové testy umístěné v samostatném podadresáři https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project1 2 project2 druhý způsob: zdrojové kódy v podadresáři src https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project2 3 project3 oprava předchozí struktury s využitím souboru conftest.py https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project3 4 project4 třetí způsob: jednotkové testy ve svém podadresáři https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project4 5 project5 čtvrtý způsob: umístění jednotkových testů do podadresáře s testovaným modulem https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project5 6 project6 projekt s upraveným souborem Makefile https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project6

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

Tématem testování jsme se již na stránkách Rootu několikrát zabývali. Jedná se mj. o následující články:

Použití Pythonu pro tvorbu testů: od jednotkových testů až po testy UI

https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-od-jednotkovych-testu-az-po-testy-ui/ Použití Pythonu pro tvorbu testů: použití třídy Mock z knihovny unittest.mock

https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-pouziti-tridy-mock-z-knihovny-unittest-mock/ Použití nástroje pytest pro tvorbu jednotkových testů a benchmarků

https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-pytest-pro-tvorbu-jednotkovych-testu-a-benchmarku/ Nástroj pytest a jednotkové testy: fixtures, výjimky, parametrizace testů

https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-fixtures-vyjimky-parametrizace-testu/ Nástroj pytest a jednotkové testy: životní cyklus testů, užitečné tipy a triky

https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-zivotni-cyklus-testu-uzitecne-tipy-a-triky/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (druhá část)

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-druha-cast/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (závěrečná část)

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-zaverecna-cast/ Validace datových struktur v Pythonu pomocí knihoven Schemagic a Schema

https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-pomoci-knihoven-schemagic-a-schema/ Validace datových struktur v Pythonu (2. část)

https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-2-cast/ Validace datových struktur v Pythonu (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-dokonceni/ Univerzální testovací nástroj Robot Framework

https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework/ Univerzální testovací nástroj Robot Framework a BDD testy

https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework-a-bdd-testy/ Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování

https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani/ Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování – složení vlastního fuzzeru

https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani-slozeni-vlastniho-fuzzeru/ Knihovny a moduly usnadňující testování aplikací naprogramovaných v jazyce Clojure

https://www.root.cz/clanky/knihovny-a-moduly-usnadnujici-testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-clojure/ Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0

https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/ Testování aplikací naprogramovaných v jazyce Go

https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-go/ Knihovny určené pro tvorbu testů v programovacím jazyce Go

https://www.root.cz/clanky/knihovny-urcene-pro-tvorbu-testu-v-programovacim-jazyce-go/ Testování aplikací psaných v Go s využitím knihoven Goblin a Frisby

https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-psanych-v-go-s-vyuzitim-knihoven-goblin-a-frisby/ Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo

https://www.root.cz/clanky/testovani-go-aplikaci-s-vyuzitim-knihovny-gomega-mega-a-frameworku-ginkgo/ Tvorba BDD testů s využitím jazyka Go a nástroje godog

https://www.root.cz/clanky/tvorba-bdd-testu-s-vyuzitim-jazyka-go-a-nastroje-godog/ Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem

https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem/ Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem-dokonceni/ Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure

https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/ Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)

https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/

20. Odkazy na Internetu