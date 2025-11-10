Root.cz  »  Linux  »  SUSE chce nabízet integraci s AI, neměnný operační systém IncusOS

SUSE chce nabízet integraci s AI, neměnný operační systém IncusOS

Filip Zatloukal
Dnes
Robotický chameleon SUSE
Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
SUSE Linux Enterprise 16 má být první distribucí zaměřenou na podniky, která bude obsahovat agentskou AI. Komunita kolem Linux Containers po roce vývoje představila neměnný operační systém IncusOS.

SUSE plánuje standardní integraci s AI do SLE 16

SUSE oznámila, že SUSE Linux Enterprise 16, jehož vydání je naplánováno na 4. listopadu, bude první distribucí Linuxu zaměřenou na podniky, která bude obsahovat integraci s AI. SLES 16 zavádí agentskou AI s implementací standardu Model Context Protocol (MCP). Implementace AI v SUSE Linux poskytuje podnikům bezpečný a rozšiřitelný způsob propojení modelů AI s externími nástroji a zdroji dat, přičemž zachovává svobodu výběru a rozšiřování preferovaných poskytovatelů AI bez uzamčení. Poskytuje odolný a bezpečný základ, který kombinuje dlouhodobé záruky životního cyklu a automatizaci na podnikové úrovni, uvádí firma v oznámení.

Společnost SUSE rovněž uvedla, že SLE 16 bude podporován po dobu až 16 let. Další podrobnosti jsou uvedeny v oznámení společnosti.

SUSE Linux EnterpriseSUSE Linux Enterprise

Neměnný operační systém IncusOS

Komunita kolem Linux Containers po roce vývoje představila neměnný operační systém IncusOS speciálně navržený pro běh Incusu, komunitního forku nástroje pro správu kontejnerů LXD. Je založen na LXC pro kontejnery a QEMU pro virtuální stroje a nabízí plynulý cloudový zážitek, který lze škálovat od notebooku vývojáře až po kompletní cluster s až 50 servery.

Kromě toho nabízí také řadu možností pro správu úložiště a sítě. IncusOS poskytuje atomické aktualizace prostřednictvím mechanismu A/B aktualizací s využitím samostatných oddílů a vynucuje zabezpečení bootování pomocí UEFI Secure Bootu a modulu TPM 2.0. Postaven je na Debianu 13. Využívá moderní bezpečnostní technologie, aby poskytoval bezpečné prostředí se silným zabezpečením spouštění a úplným šifrováním disku.

IncusOSIncusOS

LXQt 2.3

Vyšla nová stabilní verze LXQt 2.3, lehkého desktopového prostředí pro Linux, která přináší řadu vylepšení zejména pro Wayland. Novinkou je pokročilejší Wayfire backend, možnost upravovat jas obrazovky kolečkem myši přímo z panelu a podpora protokolu ext-workspace-v1 v přepínači ploch, což zlepšuje kompatibilitu s dalšími compository.

Wayland session dále získává podporu vypínání monitorů, jednodušší qdbus příkazy a flexibilnější nástroj Custom Command. Mezi další změny patří nové volby „Safely Remove“ pro externí disky a „Extract Here“ v archivátoru, stejně jako přidaná podpora LZ4. Vylepšení se dočkaly také jednotlivé aplikace: LXImage-Qt nyní umí animované WebP a vícestránkové TIFF soubory, QTerminal přidává přepínání záložek, podporu emoji vlajek a ukládání stavu okna. Fancy Menu získává oddělovače kategorií a třídění podle lokality.

LXQt 2.3LXQt 2.3

InfinityBook Max 15 Gen10

TUXEDO Computers představil desátou generaci notebooku InfinityBook Max 15 – výkonný linuxový stroj v hliníkovém šasi s procesory AMD Ryzen AI 300 a grafikami NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 (8GB GDDR7). Novinka nabízí až 128 GB RAM, 8 TB PCIe 4.0 SSD, baterii 99 Wh s výdrží kolem 10 hodin a špičkový 15,3" WQXGA displej (2560×1600, až 300 Hz, 500 nitů, 100% sRGB).

K dispozici je široká konektivita: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, LAN, USB4, HDMI 2.0/2.1, USB-A, USB-C a čtečka SD karet. V BIOSu nechybí killswitche pro kameru, zvuk a bezdrátové moduly. Notebook přichází s Tuxedo OS (KDE Plasma) nebo Ubuntu 24.04 LTS. Předobjednávky začínají na 1 689 € (41 tisíc korun) za základ s Ryzen AI 7 350, 16 GB DDR5 a 1TB SSD. Expedice od začátku prosince.

InfinityBook Max 15 Gen10InfinityBook Max 15 Gen10

Nově vydáno

Jef Spaleta oznámil vydání Fedory 43. Vyšla OpenIndiana 2025.10, nové vydání komunitou spravovaného pokračování open source operačního systému OpenSolaris. Kyle Gospodnetich oznámil vydání Bazzite 43, významné aktualizace neměnné distribuce založené na Fedoře, určené pro hráče. Byla vydána aktualizovaná verze Besgnulinux 3–1, lehké distribuce založené na Debianu s okenním manažerem JWM.

Fedora 43Fedora 43
Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

V textu ohledně IncusOS se píše o velikosti clusteru s 50 servery a vypadá to jako tvrdý limit. Není žádný tvrdý limit, je to jen doporučení; více serverů se většinou dělí na samostatné menší clustery podle jednotlivých racků; více například zde: https://discuss.linuxcontainers.org/t/how-many-nodes-can-an-incus-cluster-support/21177
Mmmartan

