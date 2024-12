SUSE přejmenovává produkty, kváskový chleba pod svobodnou licencí

SUSE pokračuje v úsilí o změnu značky

V červenci organizace SUSE požádala komunitní odnož openSUSE o změnu značky. Úsilí o změnu značky pokračuje napříč produkty a službami, které společnost SUSE poskytuje. Společnost SUSE oznámila několik nových nabídek produktů a uvedení SUSE AI.

Přejmenovala celé své portfolio tak, aby názvy produktů byly popisnější, pro zákazníky přívětivější a hlavně aby odkazovaly na mateřskou firmu. Mezi významné změny patří např: Rancher, nabídka Kubernetes společnosti SUSE, se nyní jmenuje SUSE Rancher. Liberty Linux, klon obchodního modelu Red Hat Enterprise Linux (RHEL)/CentOS, se stává SUSE Multi Linux Support. Harvester se přejmenovává na SUSE Virtualization. Longhorn je nyní SUSE Storage.

SUSE

The Bread Code, open-source chleba

Pokud si doma chcete upéct kváskový chleba potřebujete následující: mouka, voda, sůl, GitHub. The Bread Code je soustředěn kolem knihy The Sourdough Framework. Jedná se o open source kódovou základnu, která se sama kompiluje do nových vydání knihy v LaTeXu a je zdarma k přečtení online.





Obsahuje jeden skutečný recept na chléb, pokud se dá 68stránková cesta prostředním dílem nazvat receptem. Má 17 vývojových diagramů, 15 tabulek a desítky časových os, ilustrací procesů a fotografií kvásku, který se daří i nedaří. Záměrem tohoto projektu je jít o krok hlouběji do fungování přirozeného kvašení. Zároveň je zde uvedeno co nejvíce vědeckých odkazů.

Kváskový chléb

elementary OS 8 s novými funkcemi

Nedávno vydaný elementary OS 8, postavený na Ubuntu 24.04 LTS a poháněný jádrem Linux 6.8, přináší řadu vylepšení jak v desktopovém prostředí Pantheon, tak v jeho základních aplikacích a celkovém uživatelském prostředí. Díky nové funkci Secure Session vám distribuce dává možnost převzít kontrolu nad tím, jaké aplikace mohou přistupovat k vašemu počítači.

V systému Elementary OS 8 debutuje také zcela přepracovaný Dock. Zavedení Flathubu jako výchozího obchodu s aplikacemi je další změnou, která znamená, že uživatelé nyní mohou snadno přistupovat k široké škále aplikací, od těch vyvinutých výhradně pro elementary OS až po populární multiplatformní aplikace.

Raspberry Pi Compute Module 5

Nadace Raspberry Pi Foundation uvedla na trh Raspberry Pi Compute Module 5, pátou aktualizaci řady Raspberry Pi CM. Je navržený jako modulární verze jednodeskového počítače Raspberry Pi 5, je poháněn čtyřjádrovým 64bitovým procesorem ARM Cortex-A76 s frekvencí 2,4 GHz a je k dispozici s až 8 GB paměti LPDDR4X-4267 SDRAM a až 64 GB úložištěm MLC eMMC. Cena zařízení začíná na 45 dolarech (1075 korun) a je k němu dispozici řada oficiálních periférií.

Nově vydáno

Tři týdny po vydání OTA-6, UBports oznámil neplánované vydání OTA-7 pro Ubuntu Touch 20.04. Vyšlo Ufficio Zero 5.0 „Minimal“, nové vydání distribuce založené na Xubuntu LTS. ArchBang Linux, odlehčená distribuce založená na Arch Linuxu se správcem oken i3 vyšla ve verzi 24.11. Gursewak Sokhi oznámil vydání Oracle Linux 9.5, nejnovější stabilní verze linuxové distribuce společnosti Oracle vytvořené ze zdrojového kódu Red Hat Enterprise Linux.