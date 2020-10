Světlé zítřky na obzoru: Tiger Lake od Intelu, Radeony RX 6000 od AMD

11. generace Core, Rocket Lake podrobněji

Úvodem připomeňme, že jedenáctou generaci procesorů rodiny Core plánuje Intel vydat na konci prvního čtvrtletí roku 2021. To znamená zhruba za 5 měsíců, případně něco přes půl roku, pokud by se (a nezřídka se to v IT stává), přelil konec Q1 až do termínu Computexu. Ale zkrátka pokud můžeme Intelu tentokrát termín věřit, zavádí Rocket Lake-S kategorii „buď Ryzen 5000 teď hned, nebo odložit rozhodnutí do jara“.

Desktopová verze produktů této rodiny nese tradiční označení Rocket Lake-S. Bude kombinovat CPU jádra architektury Cypress Cove s GPU architektury Gen12/Xe. K výkonu nové procesorové architektury Intel zatím hlásá pouze to, že IPC bude ve dvouciferných procentech vyšší než u předchůdce- To znamená nárůst výkonu na jednotku frekvence o minimálně 10% oproti dosavadním procesorů Comet Lake (které nesou CPU architekturu vycházející z letité Skylake). Mělo by každopádně jít o nárůst, který nebude na Ryzeny 5000 stačit, ale zase trochu srovná skluz, který Intel nabral.

Zkrátka CPU jádra budou architektonicky odpovídající Ice Lake (to je 10nm generace, která už je na trhu několik měsíců v podobně mobilních, maximálně 28W a pouze čtyřjádrových CPU, kombinovaných s Gen11 grafikou). GPU jádra pak budou odpovídat Tiger Lake, pár týdnů starým procesorům, které Intel zatím uvedl též v mobilních verzích (TDP max. 28 W).

Z Ice Lake si tedy vezmou novou CPU architekturu, z Tiger Lake novou GPU architekturu a přijdou v podobě velkých desktop CPU. Vše bude „backportováno“ na 14nm výrobní proces. Navíc ponesou konečně i PCI Express 4.0 (20 linek), novější Quick Sync Video (vč. AV1), nové možnost v přetaktování a podporu Intel Deep Learning Boost a VNNI.

Rocket Lake by měl využívat stejný socket LGA1200 jako Comet Lake. Ale mimo jiné proto, že ponese větší CPU i GPU, neočekávejme, že by si po fiasku s 10jádrovým Core i9–10900K (a jeho 250W+ spotřebou) dovolil Intel vyrábět stejným procesem ještě větší čip. Rocket Lake tak bude končit na 8×CPU / 16×HT a mimochodem, přinese též podporu AVX-512. Až po něm nastoupí Alder Lake-S s paticí LGA1700 a 10nm výrobou. I tak ale můžeme od Rocket Lake-S čekat určitý sympatický pokrok Intelu v nabídce procesorů pro desktopy.

Nová generace karet AMD Radeon

Tou významnější novinkou a současně produktovou řadou, která v těchto dnech a nadcházejících týdnech reálně (za)míří na pulty obchodů, jsou nové Radeony RX 6000, tedy architektura RDNA2 / Navi2 v podobě grafických karet pro běžné spotřebitele.

AMD si přichystala řadu architektonických novinek a další vylepšení výroby 7nm procesem u TSMC. Nové karty tak dle předběžných informací budou plně konkurenceschopné novým GeForce řady RTX 3000, a to dokonce natolik, že Nvidia musela urychleně představit budoucí modely RTX 3060 Ti, 3070 Ti a 3080 Ti, kterými po pár týdnech od ohlášení své generace karet reaguje na tuto novou konkurenční nabídku.

Není to mimochodem situace netypická, před lety kupříkladu svět čekal, že na trh po Radeonu HD 3850 s 320 stream processory přijde Radeon HD 4850 s 640 SP, který konkurenční již existující kartu GeForce 9800 GTX nepřekoná. Jenže AMD se tehdy cosi nadstandardně povedlo, do čipu dostala 800 SP jednotek a tak urychleně musela Nvidia vydat upravenou GeForce 9800 GTX+. Protože AMD nasadila ceny řady HD 4800 extrémně nízko, musela jít Nvidia výrazně dolů i s cenami a dokonce někteří výrobci (např. EVGA) tehdy zpětně vraceli odpovídající část pořizovací ceny za 9800 GTX svým zákazníkům.

Ale k věci. Radeony RX 6000 dostaly několik podstatných novinek. Jednou z nich je tzv. Infinity Cache, speciální 128MB paměťová část přímo v GPU, napojená na výpočetní jednoty čipu a z druhé strany připojená na GDDR6 rozhraní. Uvádí se, že díky této specialitě mohla AMD použít levnější a užší 256bit sběrnici a dostat i tak výkon odpovídající 384bitové, navíc při nižší spotřebě (mnoho dat ani nemusí opustit GPU směrem k GDDR6 čipům).

Nové karty díky i dalším optimalizacím vykazují o více než polovinu lepší energetické efektivity, již tak poměrně služné u předchozí generace (RX 5700). Výroba GPU navíc probíhá variantou 7nm procesu optimalizovanou na vysoké provozní takty (již dříve kolovala informace o tom, že tyto nové karty budou zvládat i frekvence nad 2,5 GHz, běžně u referenčních modelů boost kolem 2,1 až 2,25 GHz).

Samozřejmostí je podpora všemožných nových technologií z rodiny DirectX / OpenGL / Vulkan, podpora pro upscaling obsahu pomocí AI (Nvidia má již dobře fungující podobnou technologii), raytracingu (implementován jinou formou než u Nvidie, která na to má dedikované jednotky v GPU).

Mimochodem, pokud jsme se před časem rozplývali na schopnosti Samsungu vyrábět pro Nvidii 8nm čip s 28 miliardami tranzistorů, pak je potřeba toto nadšení ztlumit: karet GeForce RTX 3000 je na trhu žalostně málo i nyní, týdny po jejich uvedení na trh. Podle všeho Samsung nezvládá výrobu tak komplexních obřích GPU v dostatečných objemech a pořadníky jsou enormně dlouhé po celém světě.

Tomu tedy nyní začne konkurovat AMD se svými kartami, které ve vyšších verzích (Radeon RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT) využívají GPU Navi 21 s 26,8 miliardami tranzistorů, vyráběné samozřejmě 7nm procesem u TSMC, která má s GPU obří zkušenosti. Dále AMD představila levnější Radeon RX 6700 XT s GPU Navi 22 s menším počtem tranzistorů a zhruba poloviční plochou čipu (tento model nese 2560 SP jednotek, zatímco RX 6900 XT používá 5120 SP).

Pokud by vás nové Radeony zajímaly více, podívejte se na video s šéfkou AMD, která je před několika hodinami představila světu. Sluší již pouze doplnit, že s Radeonem RX 6900 XT se AMD vrací do konkurenčního boje v segmentu hi-end grafik, který několik posledních let vynechávala. Lze předpokládat, že Nvidia si nechala dostatečnou rezervu a bude schopna časem představit „GeForce RTX 3090 Super/Turbo/atd“, tedy kartu s plně aktivním GPU.

Otázkou je jejich reálná dostupnost a počet tak kvalitních čipů, které by mohla společnost do karet osadit. I AMD má podle všeho oproti RX 6900 XT určitou rezervu pro navýšení výkonu, takže můžeme jen sledovat, zdali v nejbližších týdnech či měsících dojde k nějakému vývoji i na tomto poli.