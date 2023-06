Systém Minix je mrtvý, openSUSE přejmenovává MicroOS

openSUSE přejmenovává MicroOS

Na konci května proběhla openSUSE Conference 2023. Na ní bylo mimo jiné oznámeno přejmenování systému MicroOS Desktop. Do rodiny MicroOS patří produkty openSUSE MicroOS, openSUSE Leap Micro a SUSE Linux Enterprise Micro na serverech a openSUSE MicroOS Desktop GNOME a openSUSE MicroOS Desktop Plasma na pracovních stanicích.

Když tedy na diskusním fóru přišel s dotazem na MicroOS byl docela problém identifikovat o jaký systém se konkrétně jedná. Systém MicroOS Desktop GNOME byl proto přejmenován na openSUSE Aeon a MicroOS Desktop Plasma na openSUSE Kalpa.

MicroOS

Minix je mrtvý

MINIX je svobodný unixový operační systém původně určený pro výuku operačních systémů. Právě u něj se Linus Torvalds inspiroval, když vytvářel linuxové jádro. Jeho vývoj začal Andrew S. Tanenbaum v roce 1987, poslední příspěvek do jeho zdrojového kódu byl přidán v listopadu 2018.





Od té doby to vypadá, že tento operační systém je mrtvý. Vzhledem k tomu, že ale open-source projekt vlastně nemůže nikdy umřít, dalo by se říct, že se nachází ve stavu klinické smrti a je dost dobře možné, že se ještě někomu někdy podaří jej oživit.

MINIX

Ubuntu nabídne systém jen se Snapem

Příští rok by měla být k dispozici verze linuxové distribuce Ubuntu, která bude mít softwarové balíčky čistě ve formátu snap. Příští vydání Ubuntu s dlouhodobou podporou bude dostupné ve dvou edicích: jedna bude klasická s balíčky ve formátu deb a druhá s neměnným jádrem a snapové balíčky určená pro nadšence a experimentátory.





Podobný princip byl použit už v Ubuntu Core, které je ale určené pro internet věcí a ne pro pracovní stanice. Na desktopu by se pak s tímto přístupem mohli uživatelé dočkat s vydání Ubuntu 24.04, které je plánováno na duben příštího roku.

Snap

System76 chystá tichý a výkonný notebook

Firma System76 pokračuje v práci na vývoji svého vlastního notebooku. Ten se bude jmenovat Virgo a kromě velkého výkonu bude jeho předností i tichý chod. Nedávno bylo světu představeno hliníkové šasi a dokončena by už měla být klávesnice i touchpad.

Ve zkušebních laboratořích se právě pracuje na vývoji a testování chlazení, které bude co nejtišší i při vysokém zatížení. Firma známá svým hardwarem s předinstalovaným Linuxem se proto snaží co nejvíce zvýšit účinnost pasivního chlazení, aby se notebook nemusel příliš spoléhat na to aktivní.

Virgo ve vývoji

Nově vydáno

Simon Coter oznámil vydání Oracle Linux 9.2, nové stabilní verze distribuce postavené na RHEL. Na Arch Linuxu postavená distribuce Athena OS, určená pro penetrační testování vyšla ve verzi 2023.06.01. Endless OS, na Linuxu založený operační systém s prostředím odvozeným od GNOME 3 je k dispozici ve verzi 5.0.4. Vyšel Linuxfx 11.3.2, nová verze na Ubuntu postavené distribuce s prostředím Cinnamon, které svým vzhledem napodobuje Windows.