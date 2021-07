Tails má nového asistenta pro Tor, Nitrux přepracoval instalátor systému

Tails má nového asistenta pro Tor připojení

Linuxová distribuce Tails (the amnesic incognito live system) určená pro anonymní brouzdání na internetu byla aktualizována na verzi 4.20. S touto novou verzí byl představen i nový asistent pro Tor připojení, který zjednodušuje připojení k anonymní síti. Tvůrci této distribuce do budoucna plánují další vylepšení jako možnost ukládání Tor mostů, detekci nefunkční Wi-Fi, detekci místních sítí nebo synchronizaci systémových hodin pro zjednodušení připojení v Asii.

Tails Tor připojení

Nitrux přepracoval instalátor systému

Tým kolem distribuce Nitrux přepracovali instalátor systému Calamares. Na první pohled určitě zaujme jeho nový vzhled, který zapadá do grafického stylu celého systému. Na pozadí došlo k přeprogramování všech modulu z QWidgets do programovacího jazyka QML. Instalační kroky byly rozdělený do modulů, které pak Calamares na vyžádání načítá. Jeho tvůrci navíc vytvořili šablonu, kterou lze použít na každý jednotlivý krok instalačního procesu.

Nitrux Calamares

Microsoft má svou Linuxovou distribuci

Před deseti lety asi klasický aprílový žertík, dnes realita. Peklo zamrzlo, nebe zfialovělo a Microsoft má svou linuxovou distribuci. Ta se jmenuje CBL-Mariner a stojí za ní stejný tým, který stojí za upraveným linuxovým jádrem použitým ve Windows Subsystem for Linux version 2. Distribuce je primárně určená pro vývojáře z Microsoftu, její zdrojové kódy jsou však k dispozici pro širokou veřejnost.

Valve představil přenosnou herní konzoli s Linuxem

Společnost Valve představila nové zařízení s názvem Steam Deck. Jedná se o přenosný herní počítač na kterém běží na Arch Linuxu postavený SteamOS s prostředím KDE Plasma. Pod kapotou pak má procesor AMD optimalizovaný pro hraní, 16 GB RAM, SSD disk s kapacitou až 512 GB, Bluetooth 5.0, 40 Wh baterii a slot na microSD kartu.

Displej má úhlopříčku 7 palců, rozlišení 1280×800 pixelů a poměr stran 16:10. Do Evropy by se Steam Deck měl dostat letos v prosinci a cena bude startovat na 420 eur (10 700 Kč).

Steam Deck

Nově vydáno

Otevřená distribuce zkompilovaná ze zdrojových kódů Red Hat Enterprise Linuxu VzLinux vyšla ve verzi 8.4. René Rebe oznámil vydání T2 SDE 21.7, vývojového prostředí pro tvorbu vlastní linuxové distribuce. Nezávislá průběžně aktualizovaná linuxová distribuce Solus oznámila vydání verze 4.3. Na Ubuntu postavená distribuce s alternativními prostředími ExTiX je k dispozici ve verzi 21.7.