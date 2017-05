 »   »  Telegram jede: šest klientů pro čím dál oblíbenější komunikátor

O Telegramu už jsem psali před více než dvěma roky, kdy měla služba kolem 50 miliónů aktivních uživatelů. Od té doby ale narostla a přidala řadu nových funkcí, takže je dobré si ji připomenout – konkrétně se podíváme na nejlepší klienty. Aktuální čísla neznáme, ale před rokem měl Telegram už 100 miliónů aktivních uživatelů. Dnes by to číslo mělo být ještě vyšší. A to už je možná ta hranice, kdy nechvalně známý síťový efekt přestává pracovat proti ní a naopak ji začíná pomáhat. Po Telegramu je poptávka a řady uživatelů se stále rozšiřují.

Dnes je komunikátorů celá řada, funkcemi se příliš neliší a šifrování zpráv se také pomalu stává standardem. Plusem jsou otevřený kód klientské části (serverový ne, na rozdíl třeba od Signalu). Telegram je největší komunikační služba, kterou neprovozuje žádný internetový hromotluk, a je provozována v podstatě neziskově. Organizační struktura je sice poněkud nečitelná, ale provozovatelé to odůvodňují tím, že se chtějí vyhnout vlivu vlád.

Pro vyšší bezpečnost určitě doporučujeme zapnout dvoufaktorovou autentizaci. Zde funguje tak trochu naruby. Základem zůstává vaše telefonní číslo nebo mobilní aplikace, kam vám chodí přihlašovací kódy. Pokud zapnete dvoufaktor (Settings → Privacy and Security → Two-Step Verification), budete při každém přidání klienta (nikoliv při každém zapnutí!) muset kromě kódu zadat i vybrané heslo.

Je třeba upozornit, že Telegram ve výchozím stavu nešifruje end-to-end. Zprávy jsou samozřejmě šifrovány při přenosu, ale provozovatel se do nich teoreticky může podívat. Pokud chcete přenášet opravdu citlivou informaci skutečně bezpečným kanálem, musíte otevřít Secret Chat. Ten se ale vždy navazuje mezi dvěma konkrétními zařízeními a na nich zůstává. Pokud si později aplikaci otevřete na jiném zařízení, předchozí šifrovanou konverzaci tam neuvidíte. Musíte si tedy zvolit: bezpečně mezi dvěma přístroji nebo méně bezpečně a pohodlně v cloudu.

Jací klienti jsou tedy k mání?

Oficiální mobilní aplikace (Android, iOS, WP)

Základním klientem Telegramu je samozřejmě mobilní aplikace, ve které se nové funkce vždy objevují jako první. Platí to ale jen pro aplikace pro Android a iOS. Oficiální aplikace pro Windows Phone také existuje, ale s aktualizacemi dost zaostává a vzhledem ke stavu celého ekosystému nelze očekávat zlepšení.

Mobilní aplikace (spolu s telefonním číslem) je základ. Pomocí nich budete ke svému účtu připojovat další klienty. V mobilní aplikaci také připojené klienty můžete spravovat, a to v nabídce Settings → Privacy and Security → Active Sessions. Telegram vám také zprávou do mobilní aplikace dá vědět, když se k vašemu účtu připojí jiný klient, a pošle vám autentizační kód.

Oficiální desktopová aplikace

Dále tu máme desktopovou verzi dostupnou pro Linux, Windows a macOS. Ta většinou obdrží nové funkce několik týdnů po uvedení do mobilní aplikace a má být plnohodnotná. Např. před pár dny přibyly audio hovory. Na druhou stranu klient stále nepodporuje šifrované konverzace. Rozhraní se nijak zvlášť neliší od mobilní aplikace, jen se samozřejmě seznam konverzací a obsah vybrané konverzace zobrazují po boku. Také zde máte možnost spravovat připojené klienty.

Pro Linux se aplikace distribuuje jako obyčejná binárka, takže byste ji na kliknutí měli spustit teoreticky ve všech distribucích. K dispozici je 32bitová i 64bitová verze. Pro Windows je k dispozici také tzv. portable verze, která se neinstaluje do systému. Telegram si tak můžete vzít třeba i na flashku a nosit ho v kapse.

Webový klient

Pokud máte radši webové aplikace, můžete využít webového klienta na web.telegram.org nebo aplikaci pro prohlížeč Chrome, je to v podstatě totéž. Za pozornost stojí, že šlo původně o neoficiálního klienta, kterého tvůrci Telegramu později adoptovali. Funkcionalita a design jsou opět podobné, až na to, že webový klient toho umí zase o něco méně. Aktuálně tedy neumí audio hovory a není jasné, zda je vůbec někdy umět bude.

Webový klient ale umí notifikace a pokud ho nainstalujete jako aplikaci pro Chrome, mohou vám notifikace chodit i tehdy, když máte Telegram zavřený. Potom se použití webového Telegramu nijak zvlášť neliší od desktopové verze. K dispozici je také neoficiální rozšíření pro prohlížeč Firefox.

Webový wrapper pro více IM služeb

Další možností je použití tzv. webového wrapperu. To je v podstatě aplikace, která do sebe integruje webové verze různých komunikačních klientů. Můžete vedle sebe mít Messenger, Hangouts, Telegram a mnoho dalších. Vše v jednom okně a jednotlivé služby v záložkách. Je to v podstatě totéž, co v prohlížeči, ale taková aplikace většinou poskytne lepší integraci do systému, nastavení notifikací a podobně. Asi nejznámějším zástupcem wrapperů je Franz. My bychom však upřednostnili Rambox, který má podobnou funkcionalitu a navíc je open-source.

Konzole s telegram-cli

Pro milovníky příkazové řádky je tu telegram-cli. Pokud jste si mysleli, že jde jen o nějakého základního klienta, jste na omylu. Telegram-cli ždímá API služby, jak jen to jde. Zvládá prakticky vše kromě hovorů a posílání audio vzkazů. Klienta můžete nainstalovat na distribuce Linuxu, BSD i macOS. Jen si ho musíte zkompilovat, ale to u tak malého prográmku s návodem není problém. Windows podporován není, ledaže byste využili třeba Windows Subsystem for Linux.

Telegram-cli mimo jiné zvládá posílání souborů, vyhledávání v historii, zobrazení informací o kontaktech (včetně aktuálního stavu) a také kompletní správu skupin a kanálů. Asi nejvíc ale potěší podpora šifrovaných konverzací. Opět ale počítejte s tím, že se v jiném klientu na otevřené šifrované konverzace nepodíváte.

Pidgin s telegram-purple

Pokud patříte mezi příznivce klasických desktopových IM klientů, můžete využít Pidgin. Ten sice nemá podporu Telegramu ve výchozím stavu, ale můžete ji přidat pluginem telegram-purple. Na Windows stačí nainstalovat příslušný .exe soubor, na Linuxu už je plugin dostupný v repozitářích řady distribucí. Počítejte však s tím, že může jít o docela zastaralou verzi. Je ovšem celkem snadné zkompilovat si verzi aktuální.

Funkčně je na tom telegram-purple podobně jako telegram-cli. Chybí tedy podpora hovorů, ale jinak je tu prakticky vše včetně šifrovaných konverzací. I když zde je podpora trochu omezená, plugin třeba neumí autodestrukční zprávy.

Závěr

Pokud jste se pročetli až sem, asi už vám došlo, že výběr klienta záleží na osobních preferencích. Pro běžné uživatele bude asi nejvhodnější oficiální desktopový klient, který už potěší i telefonováním. U něj však zamrzí, že vůbec nepodporuje šifrované konverzace. Zřejmě jde také o úmyslné omezení kvůli méně znalým uživatelům, kteří by z nesynchronizování konverzací byli zmateni. Obecně lze ale říct, že pokud chcete hlavně chatovat nebo občas poslat soubor, každá z uvedených možností poslouží dobře.