 »   »  Telegram musí vydat klíče FSB, říká nejvyšší ruský soud, Pavel Durov odmítá

Ruský nejvyšší soud rozhodl, že společnost Telegram Messenger LLP musí odevzdat šifrovací klíče ruské tajné službě FSB, aby bylo možné se dostat k uživatelským datům. Pokud firma provozující komunikační službu Telegram odmítne klíče vydat, budou ruské úřady přístup místních občanů ke službě blokovat.

Ruské autority se k datům v Telegramu snaží dostat od loňského léta, v návaznosti na nový zákon, který nutí společnosti provozující podobné služby na vyžádání úřadů předat jakékoliv požadované údaje. Telegram podlehl nátlaku jen minimálně a rozhodl se u ruského regulátora Roskomnadzor zaregistrovat, odmítl ale poskytnout osobní údaje nebo klíče.

Protože Telegram dále odmítal spolupracovat a vydat informace u šesti telefonních čísel, Rusko mu uložilo pokutu ve výši 300 tisíc korun. Nyní úřady hrozí tím, že pokud služba nebude na ruském území operovat legálně, bude její provoz zablokován. Na konci roku 2016 takto byl zablokován například LinkedIn.

Roskomnadzor nyní dal Telegramu 15 dnů na to, aby předal FSB potřebné informace k dešifrování uživatelských zpráv, které byly přijaty, odeslány nebo budou odeslány . Telegram se proti rozhodnutí odvolal, ale nejvyšší soud mu nevyhověl.

Zakladatel společnosti, Pavel Durov, už reagoval s tím, že podobné pokusy nepřinesou kýžené ovoce, protože společnost bude vždy zajišťovat soukromí a bezpečí uživatelů.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.