 »   »  Terminátor od CETIN: VDSL bonding s rychlostí „až 250 Mbit/s“

Pevná síť chytá dech

CETIN, a.s. (do konce loňského roku Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) v posledních pěti letech poměrně masivně investuje do infrastruktury pevné telefonní sítě, kterou po oddělení od O2 kompletně převzal. Investice jdou z velké části do komponent, které po kovových vedeních v pevné síti umožňují poskytovat pomocí DSL technologie přístup k Internetu.

Díky výstavbě vysunutých (remote) DSLAMů, kterých je už přes šest tisíc, zavedení technologií jako je G.INP (retransmise pro lepší ochranu před impulsním rušením), VDSL vectoring (potlačení přeslechů mezi VDSL linkami sdílejícími kabelovou infrastrukturu) nebo VDSL profil 35b (marketingová rychlost „až 250 Mbit/s“) výrazně v celé DSL síti vzrostla dostupná rychlost.

Zatímco na začátku roku 2015 mohlo na nejvyšší tarif (až 40 Mbit/s) dosáhnout 31 % pokrytých adres, díky průběžným investicím a další nově zavedené technologii – VDSL bondingu – má mít letos více než 79 % pokrytých adres dostupnou službu o rychlosti „až 50 Mbit/s“ nebo lepší.

Vývoj dosažitelné rychlosti mezi rokem 2015 a začátkem roku 2020 (se započtením zrychlení díky bondingu) ukazuje následující graf (zdroj: Prezentace CETIN na konferenci KKTS 2019 Brno):



Dostupné rychlosti v síti CETIN mezi lety 2015 a 2020 po zavedení bondingu

Kabelová síť má obrovské rezervy. V letech 2000 a 2001 bylo aktivních 3,8 milionu hlasových telefonních linek, dnes je hlavní aplikací DSL připojení. DSL linek je přitom necelý milion. Díky migraci zákazníků na vysunuté (remote) DSLAMy došlo v kabelové síti k uvolnění kabelových párů a snížení rušení. Na straně DSLAMů na „velkých“ ústřednách se uvolnily pozice, které dříve obsazovali zákazníci se vzdálenějšími službami. Již v roce 2012 měla tehdejší Telefónica nainstalován přibližně milion DSL portů na IP DSLAMech, mnohem více, než kdy u nás bylo aktivních DSL služeb.

Nabízení lepší služby s využitím více telefonních párů je tak jen logickým vyústěním snahy udržet atraktivitu připojení k Internetu po pevné síti. Bonding, technologie sdružení více pomalejších DSL linek do jedné služby s vyšší rychlostí, je technologie patnáct let stará. V české DSL síti jsme ji do nedávna mohli potkat jen u služeb pro firemní klientelu, která využívá sdružených SHDSL (symetrických DSL) linek. Pro VDSL služby ji – až doposud – CETIN nedokázal nabídnout dostatečně spolehlivě, kvalitně a levně. To se teď mění. Spolu s bondingem navíc přichází i CETINem spravované koncové zařízení s pracovním názvem Terminátor a další novinky v produktovém portfoliu.

Nové velkoobchodní portfolio

Když jsme před rokem a půl v článku DSL bonding přichází: zvýší rychlost i na dlouhých linkách probírali teoretickou podstatu fungování VDSL bondingu, nebyly ještě známé konkrétní technické ani produktové detaily nasazení v síti CETIN. Zatímco bonding SHDSL se v síti CETIN vyskytuje běžně, VDSL bonding byl velmi dlouho ve fázi testování. Až když na podzim roku 2019 CETIN vydal novou velkoobchodní nabídku MMO 5.0, získaly služby s využitím VDSL bondingu konkrétní podobu.

MMO je smlouva mezi CETINem a koncovými ISP, kteří služby na síti CETINu nabízejí. Kromě jiného smlouva určuje podobu produktů, které mohou koncoví ISP nabízet – proto jsou v základu u všech ISP stejné rychlosti i asymetrie 1:10 mezi směrem k zákazníkovi (downlink) a od zákazníka (uplink). Starší verze smlouvy rozlišovaly mezi produkty na DSL síti a produkty na optické (FTTB/FTTH) síti. DSL produktů bylo 10 s rozlišením technologií ADSL/VDSL, optických produktů (nerozlišujících FTTB/FTTH) sedm.

Aktuální generace velkoobchodní nabídky v nabídce sice ponechává staré produkty, ale zároveň definuje pět nových technologicky neutrálních broadbandových produktů: