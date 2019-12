11. Framework Ginkgo

1. Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo

Již několik částí tohoto seriálu bylo věnováno problematice testování, ať již přímo psaní testů pro aplikace vyvinuté v jazyku Go (jednotkové testy, BDD), nebo použití Go pro testování REST API, testování aplikací s textovým uživatelským rozhraním atd. Tomuto důležitému tématu se budeme věnovat i dnes, protože si popíšeme velmi zajímavou knihovnu nazvanou GΩmega, kterou lze velmi snadno zkombinovat s frameworkem Ginkgo určeným pro tvorbu BDD testů.

Obrázek 1: Logo projektu GΩmega

2. Knihovna Gomega

Knihovna nazvaná Gomega nabízí programátorům velké množství takzvaných „matcherů“, což jsou – poněkud zjednodušeně řečeno – funkce kontrolující, jestli byla splněna nějaká podmínka. V případě, že podmínka splněna není, nahlásí se chyba, ovšem současně se vypíšou i přesné okolnosti, za jakých došlo k nesplnění podmínky. Jedná se o velmi užitečný mechanismus s vlastnostmi, kterých je v samotném jazyku Go (bez použití dalších knihoven) poměrně těžké dosáhnout, protože nejsou podporovány aserce a všechny podmínky je tak nutné zapisovat explicitně s využitím konstrukce if (což je ovšem informace, která se neobjeví ve výsledcích testů).

Poznámka: ve skutečnosti není knihovna Gomega jedinou podobně koncipovanou knihovnou určenou pro Go. V předchozích článcích jsme se již mohli seznámit s knihovnami GoConvey Oglematchers s přibližně podobnou funkcionalitou.

Podívejme se nyní, jaké „matchery“ v knihovně Omega nalezneme. U každého matcheru je napsána oblast, které se týká i stručný popis jeho činnosti:

Jméno Oblast Stručný popis Equal obecné hodnoty základní kontrola – ekvivalence BeEquivalentTo obecné hodnoty test na ekvivalenci k zadané hodnotě BeIdenticalTo obecné hodnoty test na identitu BeAssignableToTypeOf obecné hodnoty test, zda je možné provést přiřazení BeNil nulové hodnoty test na hodnotu nil BeZero nulové hodnoty test na nulu BeTrue pravdivostní hodnoty test na hodnotu true BeFalse pravdivostní hodnoty test na hodnotu false HaveOccurred chyby test zda došlo k chybě Succeed chyby test zda nedošlo k chybě MatchError chyby test zda došlo k určité chybě Panic chyby test, zda se zavolala funkce panic BeClosed kanály kanál je uzavřen Receive kanály kanál přijal zadaný prvek BeSent kanály do kanálu byl odeslán zadaný prvek BeAnExistingFile soubory kontrola existence souboru BeARegularFile soubory kontrola existence běžného souboru (ne adresáře) BeADirectory soubory kontrola existence adresáře ContainSubstring řetězce test na existenci podřetězce HavePrefix řetězce test na existenci prefixu řetězce HaveSuffix řetězce test na existenci postfixu řetězce MatchRegexp řetězce test, jestli řetězec odpovídá regulárnímu výrazu MatchJSON řetězce dtto, ale pro řetězec obsahující reprezentaci JSONu MatchXML řetězce dtto, ale pro řetězec obsahující reprezentaci XML MatchYAML řetězce dtto, ale pro řetězec obsahující reprezentaci YAMLu HaveLen kolekce kolekce má zadanou velikost HaveCap kolekce kolekce má zadanou kapacitu ContainElement kolekce kolekce obsahuje element BeElementOf kolekce element je prvkem kolekce ConsistOf kolekce kolekce obsahuje HaveKey kolekce mapa má dvojici se zadaným klíčem HaveKeyWithValue kolekce mapa má dvojici se zadaným klíčem a hodnotou BeNumerically číselné hodnoty test na hodnotu bez ohledu na typ BeTemporally číselné hodnoty dtto, ale pro časové razítko And spojky splněny musí být všechny podmínky SatisfyAll spojky splněny musí být všechny podmínky Or spojky splněna musí být alespoň jedna podmínka SatisfyAny spojky splněna musí být alespoň jedna podmínka Not spojky logická negace podmínky

3. Testovaná funkce pro výpočet faktoriálu

Několik demonstračních příkladů, které si dnes ukážeme, bude z důvodu stručnosti postaveno na testování klasické „školní“ funkce určené pro výpočet faktoriálu. Jeden z možných rekurzivních zápisů výpočtu faktoriálu může vypadat následovně:

package main func Factorial(n int64) int64 { switch { case n < 0: return 1 case n == 0: return 1 default: return n * Factorial(n-1) } }

int64 namísto uint64 sice může vypadat samoúčelně, ale má svůj význam, protože funkci později rozšíříme takovým způsobem, aby pro neplatný vstup vracela chybu (i když existuje poměrně logické rozšíření výpočtu faktoriálu i na záporná čísla s využitím gama funkce). Poznámka: první podmínka a vůbec použití datového typunamístosice může vypadat samoúčelně, ale má svůj význam, protože funkci později rozšíříme takovým způsobem, aby pro neplatný vstup vracela chybu (i když existuje poměrně logické rozšíření výpočtu faktoriálu i na záporná čísla s využitím gama funkce).

V případě, že se jednotkové testy kontrolující činnost funkce Factorial vytváří pouze s využitím standardní knihovny testing, bude kód testů poměrně dlouhý, protože je nutné explicitně zapsat a otestovat všechny podmínky jen pomocí základních konstrukcí programovacího jazyka Go. Pokud nebudou testy založeny na tabulce, může jejich zápis vypadat následovně:

package main import ( "testing" ) func TestFactorialForZero(t *testing.T) { result := Factorial(0) if result != 1 { t.Errorf("Expected that 0! == 1, but got %d instead", result) } } func TestFactorialForOne(t *testing.T) { result := Factorial(1) if result != 1 { t.Errorf("Expected that 1! == 1, but got %d instead", result) } } func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) { result := Factorial(5) if result <= 10 || result >= 10000 { t.Errorf("Expected that 5! == is between 10..10000") } } func TestFactorialForSmallNumberNegative(t *testing.T) { result := Factorial(20) if result <= 10 || result >= 10000 { t.Errorf("Expected that 20! == is between 10..10000") } } func TestFactorialForTen(t *testing.T) { result := Factorial(10) expected := int64(3628800) if result != expected { t.Errorf("Expected that 10! == %d, but got %d instead", expected, result) } } func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) { result := Factorial(20) if result <= 0 { t.Errorf("Expected that 20! > 0, but got negative number %d instead", result) } } func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) { result := Factorial(30) if result <= 0 { t.Errorf("Expected that 30! > 0, but got negative number %d instead", result) } }

Výsledky takto naprogramovaných jednotkových testů získáme po spuštění příkazu:

$ go test -v

Zobrazit by se měly následující zprávy informující uživatele o průběhu celého testu:

=== RUN TestFactorialForZero --- PASS: TestFactorialForZero (0.00s) === RUN TestFactorialForOne --- PASS: TestFactorialForOne (0.00s) === RUN TestFactorialForSmallNumber --- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s) === RUN TestFactorialForSmallNumberNegative --- FAIL: TestFactorialForSmallNumberNegative (0.00s) factorial_test.go:31: Expected that 20! == is between 10..10000 === RUN TestFactorialForTen --- PASS: TestFactorialForTen (0.00s) === RUN TestFactorialForBigNumber --- PASS: TestFactorialForBigNumber (0.00s) === RUN TestFactorialForEvenBiggerNumber --- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s) factorial_test.go:53: Expected that 30! > 0, but got negative number -8764578968847253504 instead FAIL exit status 1 FAIL _/home/tester/go-root/article_45/factorial1 0.005s

Poznámka: samozřejmě nám nic nebrání použít „table-driven“ přístup, který je v komunitě Go vývojářů velmi oblíbený, zejména při tvorbě jednotkových testů pro funkce bez vedlejších efektů. V našem konkrétním případě by bylo možné použít například takto upravený „table-driven“ test:

package main import ( "testing" ) type factorialEntry struct { n int64 expected int64 } func TestFactorial(t *testing.T) { var entries = []factorialEntry{ {0, 1}, {1, 1}, {2, 2}, {3, 6}, {9, 362880}, {10, 3628800}, {20, 2432902008176640000}, {-1, 1}, } for _, entry := range entries { computed := Factorial(entry.n) if computed != entry.expected { t.Errorf("%d! != %d, but %d", entry.n, computed, entry.expected) } else { t.Logf("factorial computer correctly for input %d", entry.n) } } }

S výsledky:

=== RUN TestFactorial --- PASS: TestFactorial (0.00s) factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 0 factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 1 factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 2 factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 3 factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 9 factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 10 factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 20 factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input -1 PASS ok _/home/tester/temp/go-root/article_45/factorial1 0.004s

4. Kostra jednotkových testů vytvořených s využitím knihovny Gomega

Nyní si ukažme, jak by mohla vypadat kostra jednotkových testů v případě, že kromě standardní knihovny Testing použijeme i knihovnu Gomega. Nejdříve je nutné vytvořit strukturu představující instanci Gomega a předat jí ukazatel na strukturu typu testing.T:

g := NewGomegaWithT(t)

Následně již můžeme volat metody implementované touto strukturou a – což je v praxi mnohem důležitější a užitečnější – tyto metody zřetězit do podoby představující testovanou podmínku. Pokud tedy potřebujeme otestovat, zda se faktoriál vstupní hodnoty 0 rovná jedničce, musíme napsat:

g.Expect(Factorial(0)).To(Equal(int64(1)))

int bude aliasem typu int64 (v závislosti na platformě). Poznámka: přetypování je zde nutné, protože v opačném případě by se porovnávaly jak hodnoty, tak i jejich typy. A v programovacím jazyce Go platí (velmi rozumně!), že se neprovádí automatické přetypování, a to ani za předpokladu, žebude aliasem typu(v závislosti na platformě).

První tři testy na vstupní hodnoty 0, 1 a 10 lze zapsat takto:

package main import ( . "github.com/onsi/gomega" "testing" ) func TestFactorialForZero(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(0)).To(Equal(int64(1))) } func TestFactorialForOne(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(1)).To(Equal(int64(1))) } func TestFactorialForTen(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(10)).To(Equal(int64(3628800))) }

Výsledek běhu takto zapsaných testů získáme opět příkazem:

$ go test -v

Zde konkrétně:

=== RUN TestFactorialForZero --- PASS: TestFactorialForZero (0.00s) === RUN TestFactorialForOne --- PASS: TestFactorialForOne (0.00s) === RUN TestFactorialForTen --- PASS: TestFactorialForTen (0.00s) PASS ok factorial.go 0.005s

5. Alternativní způsob zápisu jednotkových testů

Alternativně je možné použít zápis, v němž se vyskytuje Unicode znak Ω (jméno funkce) a nepoužívá se objekt získaný voláním NewGomegaWithT:

package main import ( . "github.com/onsi/gomega" "testing" ) func TestFactorialForZero(t *testing.T) { RegisterTestingT(t) Ω(Factorial(0)).To(Equal(int64(1))) } func TestFactorialForOne(t *testing.T) { RegisterTestingT(t) Ω(Factorial(1)).To(Equal(int64(1))) } func TestFactorialForTen(t *testing.T) { RegisterTestingT(t) Ω(Factorial(10)).To(Equal(int64(3628800))) }

Poznámka: připomeňme si, že ve zdrojových kódech programovacího jazyka Go je možné použít celý rozsah znaků Unicode a pro ukládání zdrojových souborů je vždy použito UTF-8, nezávisle na tom, jak je nakonfigurovaný operační systém (to je velký krok kupředu oproti mnoha dalším mainstreamovým jazykům).

Výsledek běhu takto zapsaných testů by měl být shodný s předchozím příkladem:

=== RUN TestFactorialForZero --- PASS: TestFactorialForZero (0.00s) === RUN TestFactorialForOne --- PASS: TestFactorialForOne (0.00s) === RUN TestFactorialForTen --- PASS: TestFactorialForTen (0.00s) PASS ok factorial.go 0.006s

6. Porovnání numerických hodnot a použití klauzule SatisfyAll

Testy uvedené v předchozích dvou kapitolách sice byly zapsány korektně, ale měly několik nevýhod. Především se muselo provádět explicitní přetypování int na int64 a taktéž nebylo možné zapsat podmínky typu „je menší“, „je větší“ atd. Oba nedostatky lze vyřešit s využitím metody BeNumerically, které se předá jak testovaná relace (relační operátor zapsaný ve formě řetězce), tak i číselná hodnota. Případné konverze jsou provedeny zcela automaticky takovým způsobem, aby se skutečně porovnávaly hodnoty a nikoli i jejich typy:

g.Expect(Factorial(0)).To(BeNumerically("==", 1)) g.Expect(Factorial(5)).To(BeNumerically("<=", 10000))

Navíc je možné specifikovat, že některé podmínky musí být splněny současně. K tomuto účelu se používá klauzule SatisfyAll, kterou lze zkrátit na And, ovšem první jméno je v oblasti testů příhodnější. Můžeme tedy relativně snadno napsat test kontrolující, jestli se výsledek výpočtu faktoriálu nachází v nastavených mezích:

g.Expect(Factorial(5)).To(SatisfyAll(BeNumerically(">=", 10), BeNumerically("<=", 10000)))

Poznámka: pochopitelně se nemusíme omezovat pouze na dvě podmínky, které mají být splněny současně.

Podívejme se nyní na upravené a rozšířené jednotkové testy kontrolující činnost funkce pro výpočet faktoriálu:

package main import ( . "github.com/onsi/gomega" "testing" ) func TestFactorialForZero(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(0)).To(BeNumerically("==", 1)) } func TestFactorialForOne(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(1)).To(BeNumerically("==", 1)) } func TestFactorialForTen(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(10)).To(BeNumerically("==", 3628800)) } func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(5)).To(SatisfyAll(BeNumerically(">=", 10), BeNumerically("<=", 10000))) }

Výsledky, které získáme po spuštění těchto testů:

=== RUN TestFactorialForZero --- PASS: TestFactorialForZero (0.00s) === RUN TestFactorialForOne --- PASS: TestFactorialForOne (0.00s) === RUN TestFactorialForTen --- PASS: TestFactorialForTen (0.00s) === RUN TestFactorialForSmallNumber --- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s) PASS ok factorial.go 0.006s

7. Funkce pro výpočet faktoriálu vracející chybu

Funkce pro výpočet faktoriálu, kterou jsme si ukázali ve třetí kapitole byla vytvořena ve stylu, který je očekáván u aplikací naprogramovaných například v jazyku C. Chybový stav je v případě potřeby signalizován speciální hodnotou. Pokud bychom například potřebovali signalizovat, že výpočet faktoriálu záporného čísla nelze vypočítat, mohla by se provést tato úprava:

func Factorial(n int64) int64 { switch { case n < 0: return -1 // speciální chybová hodnota case n == 0: return 1 default: return n * Factorial(n-1) } }

V tomto případě se ovšem nejedná o idiomatický kód programovacího jazyka Go. V Go je totiž dobrým zvykem, aby byla chyba signalizována skutečným objektem reprezentujícím chybu. Pokud funkce vrací hodnotu signalizující chybu, bývá tato hodnota vždy vrácena jako poslední. Výpočet faktoriálu tedy můžeme přepsat následovně (stále se jedná o školní příklad neaspirující na nejvyšší rychlost a nejnižší spotřebu operační paměti):

package main import "errors" func Factorial(n int64) (int64, error) { switch { case n < 0: return 0, errors.New("math: factorial of negative number?!?") case n == 0: return 1, nil default: ret, err := Factorial(n - 1) if err != nil { return 0, err } return n * ret, nil } }

8. Rozšíření jednotkových testů o podmínku, zda došlo či naopak nedošlo k chybě

Pro zjištění, zda testovaná funkce vrátila či nevrátila chybu, slouží klauzule HaveOccurred a Succed. Tyto klauzule se používají pouze společně s případnou chybovou hodnotou popř. hodnotou nil. Pokud pouze potřebujeme zjistit, že došlo k očekávané chybě (vrácení struktury reprezentující chybu), můžeme napsat:

_, err := Factorial(-1) g.Expect(err).Should(HaveOccurred())

Zápis opačné podmínky používá negovanou podmínku ShouldNot:

_, err := Factorial(0) g.Expect(err).ShouldNot(HaveOccurred())

V tomto případě ovšem bývá lepší zapsat podmínku bez negace:

_, err := Factorial(0) g.Expect(err).Should(Succeed())

Zajímavé je, že například výše popsaná podmínka BeNumerically je použitelná i ve chvíli, kdy porovnáváme dvě návratové hodnoty funkce – vlastní hodnotu faktoriálu a případnou informaci o chybě:

g.Expect(Factorial(10)).To(BeNumerically("==", 3628800)) g.Expect(Factorial(5)).To(SatisfyAll(BeNumerically(">=", 10), BeNumerically("<=", 10000)))

V tomto případě pochopitelně platí, že pokud funkce signalizuje chybu, bude to testem detekováno, a to i tehdy, pokud by první vrácená hodnota byla (čistě náhodou) korektní.

Podívejme se nyní na to, jakým způsobem lze rozšířit předchozí variantu jednotkových testů o další podmínky:

package main import ( . "github.com/onsi/gomega" "testing" ) func TestFactorialForNegativeValue(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) _, err := Factorial(-1) g.Expect(err).Should(HaveOccurred()) } func TestFactorialForZero(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) result, err := Factorial(0) g.Expect(err).ShouldNot(HaveOccurred()) g.Expect(result).To(BeNumerically("==", 1)) } func TestFactorialForOne(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) result, err := Factorial(0) g.Expect(err).Should(Succeed()) g.Expect(result).To(BeNumerically("==", 1)) } func TestFactorialForTen(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(10)).To(BeNumerically("==", 3628800)) } func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) g.Expect(Factorial(5)).To(SatisfyAll(BeNumerically(">=", 10), BeNumerically("<=", 10000))) }

Očekávané výsledky testů:

=== RUN TestFactorialForNegativeValue --- PASS: TestFactorialForNegativeValue (0.00s) === RUN TestFactorialForZero --- PASS: TestFactorialForZero (0.00s) === RUN TestFactorialForOne --- PASS: TestFactorialForOne (0.00s) === RUN TestFactorialForTen --- PASS: TestFactorialForTen (0.00s) === RUN TestFactorialForSmallNumber --- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s) PASS ok factorial.go 0.006s

9. Zprávy vypsané ve chvíli, kdy je výpočet nekorektní

Nyní si ukažme, jak se knihovna Gomega chová ve chvíli, kdy je výpočet faktoriálu naprogramován nekorektně, tedy tak, aby vracel chybné hodnoty. „Rozbití“ výpočtu lze samozřejmě provést mnoha různými způsoby, například špatně vypočtenou hodnotou pro rekurzivní výpočet:

package main import "errors" func Factorial(n int64) (int64, error) { switch { case n < 0: return 0, errors.New("math: factorial of negative number?!?") case n == 0: return 1, nil default: ret, err := Factorial(n - 2) if err != nil { return 0, err } return n * ret, nil } }

Spuštění testů podle očekávání povede k detekci chyby, ovšem zajímavější je sledovat, jaké informace se vypíšou. To je totiž velmi důležité – setkal jsem se již s mnoha projekty (vytvořenými v jiném programovacím jazyce), které při testování jen lakonicky vypíšou „assertion failed“ s již nedopsaným dodatkem „hledej Šmudlo“. Knihovna Gomega je ve chvíli, kdy dojde k chybě, velmi upovídaná, což je jen dobře (pokud naopak test projde bez chyby, nevypisuje se žádná dodatečná informace a to je taky správné chování):

=== RUN TestFactorialForNegativeValue --- PASS: TestFactorialForNegativeValue (0.00s) === RUN TestFactorialForZero --- PASS: TestFactorialForZero (0.00s) === RUN TestFactorialForOne --- PASS: TestFactorialForOne (0.00s) === RUN TestFactorialForTen --- FAIL: TestFactorialForTen (0.00s) factorial_test.go:30: Expected <int64>: 3840 to be == <int>: 3628800 === RUN TestFactorialForSmallNumber --- FAIL: TestFactorialForSmallNumber (0.00s) factorial_test.go:35: Unexpected non-nil/non-zero extra argument at index 1: <*errors.errorString>: &errors.errorString{s:"math: factorial of negative number?!?"} FAIL exit status 1 FAIL factorial.go 0.006s

10. Testování kolekcí – řezů a map

Podívejme se nyní ve stručnosti, jak lze testovat kolekce. Začneme řezem, u nějž lze otestovat jeho velikost (počet prvků), kapacitu a zda obsahuje zadaný prvek:

package main import ( . "github.com/onsi/gomega" "testing" ) func TestCollecions(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) c := []int{1, 2, 3, 4, 5} g.Expect(c).To(HaveLen(5)) g.Expect(c).To(HaveCap(5)) g.Expect(c).To(ContainElement(1)) g.Expect(c).To(Not(ContainElement(42))) }

Podobně můžeme testovat mapy (například výsledky nějaké funkce). Kromě výše uvedených testů je možné zjistit, zda mapa obsahuje nějaký specifikovaný klíč či nikoli:

package main import ( . "github.com/onsi/gomega" "testing" ) func TestCollecions(t *testing.T) { g := NewGomegaWithT(t) m := make(map[string]int) m["one"] = 1 m["two"] = 2 m["three"] = 3 g.Expect(m).To(HaveLen(3)) g.Expect(m).To(ContainElement(1)) g.Expect(m).To(Not(ContainElement(42))) g.Expect(m).To(HaveKey("two")) g.Expect(m).To(Not(HaveKey("fourty two"))) }

11. Framework Ginkgo

Ve druhé části dnešního článku se ve stručnosti seznámíme s frameworkem nazvaným Ginkgo, což je nástroj sloužící pro vytváření testů ve stylu BDD (Behavior Driven Development), tedy testů popisujících očekávané chování systému. Tento framework se velmi často kombinuje právě s knihovnou Gomega popsanou v předchozích kapitolách.

Obrázek 2: Logo frameworku Ginkgo

12. Příprava projektu pro otestování s využitím frameworku Ginkgo

Pro porovnání s předchozími demonstračními příklady budeme opět testovat funkci pro výpočet faktoriálu. Tentokrát ovšem bude tato funkce umístěna v balíčku nazvaném factorial:

package factorial func Factorial(n int64) int64 { switch { case n < 0: return 1 case n == 0: return 1 default: return n * Factorial(n-1) } }

Z balíčku, který se nyní skládá z jediného souboru, vytvoříme modul, a to konkrétně příkazem:

$ go mod init factorial

Po spuštění předchozího příkazu by měl vzniknout soubor nazvaný „go.mod“ s následujícím obsahem:

module factorial go 1.13

Poznámka: konkrétní verze Go se pochopitelně může lišit.

13. Vygenerování kostry sady BDD testů

Následně je nutné vytvořit kostru BDD testů. Ve skutečnosti je to velmi snadné, protože tuto práci za nás odvede přímo framework Ginkgo. Postačuje pouze použít příkaz:

$ ginkgo bootstrap

Po spuštění předchozího příkazu by měl vzniknout nový soubor nazvaný „factorial_suite_test.go“, jehož obsah je následující:

package factorial_test import ( "testing" . "github.com/onsi/ginkgo" . "github.com/onsi/gomega" ) func TestFactorial(t *testing.T) { RegisterFailHandler(Fail) RunSpecs(t, "Factorial Suite") }

Po prvním spuštění testů příkazem:

$ ginkgo

By mělo dojít k úpravě obsahu souboru go.mod:

module factorial go 1.13 require ( github.com/onsi/ginkgo v1.10.3 github.com/onsi/gomega v1.7.1 )

I souboru go.sum (povšimněte si mnoha závislostí):

github.com/fsnotify/fsnotify v1.4.7/go.mod h1:jwhsz4b93w/PPRr/qN1Yymfu8t87LnFCMoQvtojpjFo= github.com/golang/protobuf v1.2.0/go.mod h1:6lQm79b+lXiMfvg/cZm0SGofjICqVBUtrP5yJMmIC1U= github.com/hpcloud/tail v1.0.0 h1:nfCOvKYfkgYP8hkirhJocXT2+zOD8yUNjXaWfTlyFKI= github.com/hpcloud/tail v1.0.0/go.mod h1:ab1qPbhIpdTxEkNHXyeSf5vhxWSCs/tWer42PpOxQnU= github.com/onsi/ginkgo v1.6.0/go.mod h1:lLunBs/Ym6LB5Z9jYTR76FiuTmxDTDusOGeTQH+WWjE= github.com/onsi/ginkgo v1.10.3 h1:OoxbjfXVZyod1fmWYhI7SEyaD8B00ynP3T+D5GiyHOY= github.com/onsi/ginkgo v1.10.3/go.mod h1:lLunBs/Ym6LB5Z9jYTR76FiuTmxDTDusOGeTQH+WWjE= github.com/onsi/gomega v1.7.1 h1:K0jcRCwNQM3vFGh1ppMtDh/+7ApJrjldlX8fA0jDTLQ= github.com/onsi/gomega v1.7.1/go.mod h1:XdKZgCCFLUoM/7CFJVPcG8C1xQ1AJ0vpAezJrB7JYyY= golang.org/x/net v0.0.0-20180906233101-161cd47e91fd h1:nTDtHvHSdCn1m6ITfMRqtOd/9+7a3s8RBNOZ3eYZzJA= golang.org/x/net v0.0.0-20180906233101-161cd47e91fd/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4= golang.org/x/sync v0.0.0-20180314180146-1d60e4601c6f/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM= golang.org/x/sys v0.0.0-20180909124046-d0be0721c37e h1:o3PsSEY8E4eXWkXrIP9YJALUkVZqzHJT5DOasTyn8Vs= golang.org/x/sys v0.0.0-20180909124046-d0be0721c37e/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY= golang.org/x/text v0.3.0 h1:g61tztE5qeGQ89tm6NTjjM9VPIm088od1l6aSorWRWg= golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ= gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0= gopkg.in/fsnotify.v1 v1.4.7 h1:xOHLXZwVvI9hhs+cLKq5+I5onOuwQLhQwiu63xxlHs4= gopkg.in/fsnotify.v1 v1.4.7/go.mod h1:Tz8NjZHkW78fSQdbUxIjBTcgA1z1m8ZHf0WmKUhAMys= gopkg.in/tomb.v1 v1.0.0-20141024135613-dd632973f1e7 h1:uRGJdciOHaEIrze2W8Q3AKkepLTh2hOroT7a+7czfdQ= gopkg.in/tomb.v1 v1.0.0-20141024135613-dd632973f1e7/go.mod h1:dt/ZhP58zS4L8KSrWDmTeBkI65Dw0HsyUHuEVlX15mw= gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4 h1:/eiJrUcujPVeJ3xlSWaiNi3uSVmDGBK1pDHUHAnao1I= gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=

14. Vytvoření kostry BDD testu

Následně je nutné vytvořit kostru BDD testu. K tomuto účelu slouží opět nástroj ginkgo, tentokrát ovšem s přepínačem generate, za nímž následuje jméno testu:

$ ginkgo generate factorial

Tento příkaz by měl vygenerovat soubor pojmenovaný „factorial_test.go“ s tímto obsahem:

package factorial_test import ( . "github.com/onsi/ginkgo" . "github.com/onsi/gomega" . "factorial" ) var _ = Describe("Factorial", func() { })

Tento test, i když ve skutečnosti neobsahuje žádné podmínky, můžeme po zakomentování nepoužitých importů spustit:

$ ginkgo Running Suite: Factorial Suite ============================== Random Seed: 1575486131 Will run 0 of 0 specs Ran 0 of 0 Specs in 0.000 seconds SUCCESS! -- 0 Passed | 0 Failed | 0 Pending | 0 Skipped PASS Ginkgo ran 1 suite in 670.848991ms

Obrázek 3: Barevná podoba výstupu.

15. Implementace BDD testu

Samotné kroky BDD testu se zapisují do volání funkce Describe, a to konkrétně ve tvaru vnořených anonymních funkcí. První anonymní funkce vytvoří kontext, v němž budou vybrané testy probíhat a jednotlivé konkrétní kroky jsou pak reprezentovány anonymní funkcí uvnitř It. Celek tak do značné míry připomíná Mocha framework ze světa JavaScriptu a TypeScriptu:

package factorial_test import ( . "github.com/onsi/ginkgo" . "github.com/onsi/gomega" . "factorial" ) var _ = Describe("Factorial", func() { Context("For zero input", func() { It("should be one", func() { Expect(Factorial(0)).To(Equal(int64(1))) }) }) })

Tento prozatím jednoduchý test můžeme opět spustit. Tentokrát by se měla vypsat informace o jednom úspěšně dokončeném testu:

$ ginkgo Running Suite: Factorial Suite ============================== Random Seed: 1575486467 Will run 1 of 1 specs • Ran 1 of 1 Specs in 0.000 seconds SUCCESS! -- 1 Passed | 0 Failed | 0 Pending | 0 Skipped PASS Ginkgo ran 1 suite in 710.057394ms Test Suite Passed

Obrázek 4: Barevná podoba výstupu.

16. Rozdělení složitějšího BDD testu do bloků

Rozsáhlejší testovací scénáře je vhodné rozdělit do několika bloků s odděleným kontextem. V našem konkrétním případě lze testovat výpočet faktoriálů negativních čísel, dále pak výpočet faktoriálu nuly a nakonec výpočet faktoriálu pro kladné vstupy:

package factorial_test import ( . "github.com/onsi/ginkgo" . "github.com/onsi/gomega" . "factorial" ) var _ = Describe("Factorial", func() { Context("For negative input", func() { It("should be one", func() { Expect(Factorial(-1)).To(Equal(int64(1))) Expect(Factorial(-10)).To(Equal(int64(1))) }) }) Context("For zero input", func() { It("should be one", func() { Expect(Factorial(0)).To(Equal(int64(1))) }) }) Context("For positive input", func() { It("should be n!", func() { Expect(Factorial(1)).To(Equal(int64(1))) Expect(Factorial(2)).To(Equal(int64(2))) Expect(Factorial(9)).To(Equal(int64(362880))) Expect(Factorial(10)).To(Equal(int64(3628800))) }) }) })

Výsledek takto strukturovaných testů:

$ ginkgo Running Suite: Factorial Suite ============================== Random Seed: 1575486790 Will run 3 of 3 specs ••• Ran 3 of 3 Specs in 0.000 seconds SUCCESS! -- 3 Passed | 0 Failed | 0 Pending | 0 Skipped PASS Ginkgo ran 1 suite in 697.181456ms Test Suite Passed

Obrázek 5: Barevná podoba výstupu.

17. Podrobnější výpis průběhu testů

V případě, že je zapotřebí vypsat podrobnější informace o probíhajících testech, lze použít přepínač -v (verbose) s následujícím účinkem:

Obrázek 6: Podrobnější výpis průběhu testů.

18. Chování frameworku Ginkgo při chybě

Pokud schválně poškodíme testovanou funkci tak, aby vracela nekorektní výsledky, dojde pochopitelně k detekci této anomálie přímo v testech:

package factorial func Factorial(n int64) int64 { switch { case n < 0: return 1 case n == 0: return 1 default: return n * Factorial(n-2) } }

V tomto případě Ginkgo společně s knihovnou Gomega ohlásí přesně, k jakému problému došlo a na jakém řádku testu:

$ ginkgo Running Suite: Factorial Suite ============================== Random Seed: 1575487214 Will run 3 of 3 specs •• ------------------------------ • Failure [0.000 seconds] Factorial /home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:10 For positive input /home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:22 should be n! [It] /home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:23 Expected <int64>: 945 to equal <int64>: 362880 /home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:26 ------------------------------ Summarizing 1 Failure: [Fail] Factorial For positive input [It] should be n! /home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:26 Ran 3 of 3 Specs in 0.001 seconds FAIL! -- 2 Passed | 1 Failed | 0 Pending | 0 Skipped --- FAIL: TestFactorial (0.00s) FAIL Ginkgo ran 1 suite in 697.239929ms Test Suite Failed

Obrázek 7: Podrobnější výpis průběhu testů.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

