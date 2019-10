Selenium netestuje , je to prostředek pro práci s webovou stránkou zobrazovanou Seleniem ovládaným webovým prohlížečem. Pro vlastní testy se využívají jiné nástroje. V mém případě to byl framework JUnit5, který je sice primárně určen pro jednotkové testování, ale svými rozsáhlými možnostmi mi zcela vyhovoval i pro testování funkcionální. Podrobnější informace o tom, jak jsem používal JUnit5, budou uvedeny v následujícím dílu této minisérie.

Login_Page page = new Login_Page(); page.setUsername("strict").setPassword("pass").clickOnLoginButton();

Druhá ukázka bude test po přihlášení, zda má element First name hodnotu „Peter“:

pro firstname je id="overview.firstName"

Test jen s použitím příkazů Selenia:

List<WebElement> firstnameList = driver.findElements(By.id("overview.firstName")); if (firstnameList.isEmpty()) { Fail.failTestDueToMissingElement("overview.firstName"); } WebElement firstname = firstnameList.get(0); String actual = firstname.getAttribute("value"); assertEquals("Peter", actual);

Test za použití PageObject:

Tea_Overview_Page page = new Tea_Overview_Page(); String actual = page.overview.getFirstname(); assertEquals("Peter", actual);

Z ukázek je doufejme dostatečně zřejmá přehlednost a čitelnost kódu při použití PageObject. Je z nich také vidět, že v případě kvalitně připravených PageObject může vlastní testy psát jiný programátor a s pravděpodobně i nižší kvalifikací.

Princip PageObject

Kód Selenia, který byl uveden na předchozích ukázkách, se samozřejmě musí někde v PageObject skrývat. V této části si ukážeme, kde a jak.

Celý základní princip fungování PageObject je realizován pomocí jedné anotace @FindBy a jedné statické metody PageFactory.initElements() . Je to skutečně tak jednoduché.

Každá webová stránka aplikace je nezávisle na ostatních popsána jednou odpovídající třídou typu PageObject.

Rodičovskou třídou těchto tříd je (jak jinak) PageObject , jejíž obsah může být např.:

public class PageObject { /** * Initialization of each web element annotated by @FindBy() */ public PageObject() { PageFactory.initElements(Drivers.getDriver(), this); } /** * When a web element was initialized by PageFactory.initElements() * (e.g. web element was found on the web page = displayed) * the reference at it is an only one element of the list * * if a web element has not been initialized, the list is empty * * @param list list with one reference to a web element, or empty list * @return true, when list is not empty, false otherwise */ public boolean isDisplayed(List list) { return list.size() == 1; } /** * Getting an initialized reference to a web element * or failing test by Fail.failTestDueToMissingElement(id); * * @param list list with one reference to a web element, or empty list * @param id ID of the web element - it is necessary for logging of a possible failed test * @return reference to a web element */ public WebElement getElement(List list, String id) { if (isDisplayed(list) == true) { return list.get(0); } else { Fail.failTestDueToMissingElement(id); return null; } } }

Klíčovou metodou je bezparametrický (tj. není třeba jej ve třídě potomka explicitně volat) konstruktor

public PageObject() { PageFactory.initElements(Drivers.getDriver(), this); }

který s využitím již dříve inicializovaného driveru a voláním metody PageFactory.initElements() nalezne všechny webové elementy specifikované ve třídě potomka anotací @FindBy (viz dále). Vnitřně je tento mechanismus zajištěn voláním známé Seleniovské metody findElements() , která vrací seznam ( List ) nalezených WebElement . Pokud pro adresaci používáme ID, obsahuje seznam vždy jen jeden element, v případě, že byl nalezen. Nebo je seznam prázdný, v případě, že požadovaný element nebyl na stránce nalezen. Pozor – při absenci elementu na stránce není vyhozena žádná výjimka, pouze se vrátí prázdný seznam.

Této skutečnosti využívá metoda:

public boolean isDisplayed(List list) { return list.size() == 1; }

kterou asi není nutné více komentovat.

Pokud potřebuje třída potomka získat instanci WebElement pro další práci s tímto elementem, volá zděděnou metodu

public WebElement getElement(List list, String id) { if (isDisplayed(list) == true) { return list.get(0); } else { Fail.failTestDueToMissingElement(id); return null; } }

ta buď vrátí nalezený WebElement , nebo standardním jednotným způsobem ohlásí, že element s daným ID nebyl na webové stránce nalezen.

Třída potomka Login_Page (je samozřejmě pojmenovaná významově) má následující obsah (kráceno):

public class Login_Page extends PageObject { // ID's on web page public static final String USERNAME_INPUT = "loginPage.userNameInput"; public static final String PASSWORD_INPUT = "loginPage.passwordInput"; public static final String LOGIN_BUTTON = "loginPage.loginFormSubmit"; /////////// @FindBy(id = USERNAME_INPUT) private List usernameInput; /** * Get username input placeholder text * * @return username input placeholder text */ public String getUsernameInputPlaceholderText() { String text = getElement(usernameInput, USERNAME_INPUT). getAttribute("placeholder").trim(); return text; } /** * Set username * * @param username new username * @return LoginPage for chain commands */ public Login_Page setUsername(String username) { WebElement element = getElement(usernameInput, USERNAME_INPUT); element.clear(); element.sendKeys(username); return this; } /////////// @FindBy(id = PASSWORD_INPUT) private List passwordInput; /** * Set password * * @param password new password * @return LoginPage for chain commands */ public Login_Page setPassword(String password) { WebElement element = getElement(passwordInput, PASSWORD_INPUT); element.clear(); element.sendKeys(password); return this; } /////// @FindBy(id = LOGIN_BUTTON) private List loginButton; /** * Performs login activity and without any alert * goes to Student's Overview od Teacher's Overview page * * @return PageObject which must be changed to a propper type (StuOverviewPage or TeaOverviewPage) */ public PageObject clickOnLoginButton() { Click.clickAndWaitURL(getElement(loginButton, LOGIN_BUTTON), Url.URL_STU_OVERVIEW, Url.URL_TEA_OVERVIEW); return new PageObject(); } }

Třída dědí od rodičovské třídy PageObject , čímž „zadarmo“ získá všechny dříve popisované schopnosti.

Na samém začátku třídy jsou konstanty pro jednotlivá ID:

// ID's on web page public static final String USERNAME_INPUT = "loginPage.userNameInput"; public static final String PASSWORD_INPUT = "loginPage.passwordInput"; public static final String LOGIN_BUTTON = "loginPage.loginFormSubmit";

Konstanty mají public přístupové právo, aby je bylo možné využívat z vnějšku v případě konstrukce chybových hlášení.

Klíčovým prvkem (jak již bylo uvedeno dříve) je anotace @FindBy . Touto anotací je označen následující atribut. Pokud je atribut typu List<WebElement> , je v metodě PageFactory.initElements() konstruktoru rodičovské třídy použita pro nalezení elementu Seleniová metoda findElements() , což již bylo popsáno výše. Pokud by byl atribut pouze typu WebElement , pak by byla pro nalezení použita metoda findElement() . To by znamenalo sice jednodušší použití tohoto atributu, ale v případě nenalezení požadovaného elementu na webové stránce by skončilo hledání daného elementu metodou findElement() vyhozením výjimky. A to je nežádoucí chování.

Proto jsou pomocí @FindBy důsledně anotovány atributy pouze typu List<WebElement> .

/////////// @FindBy(id = USERNAME_INPUT) private List usernameInput;

Ještě jednou zdůrazňuji, že všechny takto anotované atributy se inicializují při vzniku instance třídy voláním bezparametrického konstruktoru s metodou PageFactory.initElements() v rodičovské třídě PageObject .

Po inicializaci atributu následuje libovolný počet významově pojmenovaných instančních metod, pracujících s tímto webovým elementem, jehož instance se vždy získá voláním rodičovské metody getElement() .

V příkladu je to např. pro ukázku možností:

public String getUsernameInputPlaceholderText() { String text = getElement(usernameInput, USERNAME_INPUT). getAttribute("placeholder").trim(); return text; }

Poznámka: Toto je neocenitelná výhoda konceptu PageObject, kdy všechny požadované činnosti s konkrétním webovým elementem, jsou naprogramovány na jednom a pouze jednom přesně definovaném místě. Takže v případě úprav webové stránky se okamžitě ví, kde je třeba upravit i příslušný kód Selenia.

Stejně tak funguje případné doplňování metod. Když připravujeme třídu popisující konkrétní stránku, snažíme se samozřejmě připravit dopředu co nejvíce metod, které bude tato třída poskytovat. Pokud ale v průběhu využívání této třídy zjistíme, že by se nám hodila ještě nějaká další metoda navíc, není problém ji do příslušné třídy a příslušného místa dopsat. A to bez ovlivnění zbytku kódu.

Pokračujme ale ve výkladu principů PageObject. V příkladu výše byla ukázka, jak lze elegantně provést jedním příkazem celé logování:

page.setUsername("strict").setPassword("pass").clickOnLoginButton();

Jak je to možné? Jednoduše. Metoda setUsername() by měla být typu void . Místo toho vrací pomocí this odkaz na svoji instanci (tj. na tutéž webovou stánku), takže se dají souvisejícíá příkazy zřetězit. To dále zvyšuje eleganci zápisu. Samozřejmě je možné volat každou z těchto metod samostatně, což je výhodné např. v případě debuggování.

/** * Set username * * @param username new username * @return LoginPage for chain commands */ public Login_Page setUsername(String username) { WebElement element = getElement(usernameInput, USERNAME_INPUT); element.clear(); element.sendKeys(username); return this; }

Jako poslední popíši metodu

public PageObject clickOnLoginButton() { Click.clickAndWaitURL(getElement(loginButton, LOGIN_BUTTON), Url.URL_STU_OVERVIEW, Url.URL_TEA_OVERVIEW); return new PageObject(); }

Tato metoda využívá metodu Click.clickAndWaitURL() , která po kliknutí na příslušné tlačítko počká, dokud se neobjeví jedno ze dvou požadovaných URL. V aplikaci UIS je to totiž tak, že stránka Login je společná pro studenty i učitele. A až po úspěšném přihlášení se rozliší, zda bude zobrazována stránka studenta či učitele.

Metoda vrací odkaz na jinou novou stránku, což bude důležité při dalším použití.

Skládání stránky z podstránek

Toto je další neocenitelná výhoda konceptu PageObject. Webová stránka bývá často značně složitá, takže popis všech jejích elementů (a korespondujících obslužných metod) by činil třídu dlouhou a nepřehlednou. Nebo, což je častý případ, je webová stránka složena z opakujících se částí. Pak by bylo výhodné tyto části popsat pouze jednou třídou a tuto třídu vložit (kompozicí) do hlavní třídy.

Obě tyto možnosti koncept PageObject podporuje jednoduchým a transparentním způsobem.

Když se podíváme na tyto dvě stránky:

Je na nich vidět, že:

hlavička (oblast header) se opakuje u studenta i učitele beze změny (pouze mají jinak barevné pozadí)

totéž platí pro informaci o FirstName, LastName a Email (oblast overview)

třetí objekt na stánkách je menu, které je buď studentské, nebo učitelské (oblast menu)

Tyto skutečnosti pak umožní vytvořit následující třídy.

Třída pro Header (kráceno):

public class Header_Page extends PageObject { // ID's on web page public static final String LOGOUT_LINK = "header.link.logout"; //////// @FindBy(id = LOGOUT_LINK) private List logout; /** * Go to LoginPage * * @return LoginPage */ public Login_Page clickOnLogout() { if (isDisplayed(logout)) { Click.clickAndWaitAlert(getElement(logout, LOGOUT_LINK), Login_Page.LOGOUT_ALERT_SUCCESS, Login_Page.LOGOUT_ALERT_ERROR); } return new Login_Page(); } }

Třída pro Overview (kráceno):

public class Overview_Page extends PageObject { // ID's on web page public static final String FIRST_NAME_INPUT = "overview.firstName"; /////////// @FindBy(id = FIRST_NAME_INPUT) private List firstnameInput; /** * Get first name * * @return first name */ public String getFirstname() { String text = getElement(firstnameInput, FIRST_NAME_INPUT).getAttribute("value").trim(); return text; } /** * Set first name * * @param firstname new first name * @return OverviewPage for chain commands */ public Overview_Page setFirstname(String firstname) { WebElement element = getElement(firstnameInput, FIRST_NAME_INPUT); element.clear(); element.sendKeys(firstname); return this; } }

Třída pro učitelské Menu (kráceno):

public class Tea_Menu_Page extends PageObject { // ID's on web page public static final String MYSUBJECTS_LINK = "tea.menu.mySubjects"; //////////// @FindBy(id = MYSUBJECTS_LINK) private List mySubjects; /** * Go to Teacher's My Subjects page * * @return TeaMySubjectsPage */ public Tea_MySubjects_Page clickOnMySubjectsLink() { Click.clickAndWaitURL(getElement(mySubjects, MYSUBJECTS_LINK), Url.URL_TEA_MYSUBJECTS); return new Tea_MySubjects_Page(); } }

A když se vytváří třída pro popis webové stránky Teacher's View, je tato třída sympaticky jednoduchá (nekráceno!):

public class Tea_Overview_Page extends PageObject { // parts of the web page public Header_Page header= new Header_Page(); public Tea_Menu_Page menu= new Tea_Menu_Page(); public Overview_Page overview = new Overview_Page(); }

Všimněte si přístupových práv public u jednotlivých částí (tj. atributů). To pak umožňuje elegantní použití, které již bylo uvedeno dříve v ukázce: page.overview.getFirstname();

Takže ještě jednou, jak lze otestovat, že element First name má hodnotu „Peter“:

Tea_Overview_Page page = new Tea_Overview_Page(); String actual = page.overview.getFirstname(); assertEquals("Peter", actual);

Závěr

Dobře rozmyšlené a pečlivě připravené PageObject jsou sice jednorázově pracná záležitost, ale výrazným způsobem zpřehlední všechny další práce s ovládáním webových stránek. Navíc jsou jednoduše rozšiřitelné a v případě potřeby lze snadno ověřit jejich správnost. Pokud jsem v nich psal nějakou složitější metodu (typicky to byl nějaký složitější parametrizovaný výběr z tabulky), hned jsem si tuto metodu otestoval jednotkovým testem. Samozřejmě, že pro naprostou většinu jednoduchých metod toto nebylo zapotřebí.

Poznámka k opakujícímu se kódu:

V mnoha třídách PageObject je víceméně se opakující kód. Tomu jsem se snažil bránit tím, že některé tyto kódy jsou ve třídách balíku selenium_utils . Ovšem nechtěl jsem opakující se kód odstraňovat důsledně (např. využitím různých možností objektově orientovaného programování jako je dědění, default metody v rozhraní apod.) protože jsem dával přednost čitelnému kódu. Je třeba si uvědomit, že se pohybujeme v testovací aplikaci, která by měla být především čitelná a až následně elegantní. Pokud ovšem např. PageObject dovolí skloubit čitelnost a elegancí, pak je to skvělé.

Dobře připravené PageObject mohou sloužit i jako knihovna pro další aktivity s aplikací. V případě UIS uvažujeme o jejich použití pro testy scénářů psané v RobotFrameworku. Pokud se to podaří, sepíši zkušenosti do další série článků.