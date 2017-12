 »   »  Thunderbird dostává nové rozhraní, zruší stará rozšíření a přejde na WebExtensions

Mozilla oznámila, že chce modernizovat kód Thunderbirdu, což prý znamená vyřešit starý „technický dluh“ a nasadit nejnovější technologie. V praxi to znamená opětovné přiblížení k současnému Firefoxu, který s verzí 57 přinesl razantní změny. Thunderbird tak také přejde na rozhraní Photon a vymění jádro. Výsledkem tak bude ukončení podpory XUL včetně starých rozšíření, e-mailový klient tak začne také používat rozšíření WebExtensions.

Že je současný stav v Thunderbirdu neudržitelný, varovali vývojáři už před časem. Přišli s návrhem, který počítal s úplným přepsáním celého klienta ideálně pomocí webových technologií. Mozilla sice před pěti lety předala Thunderbird komunitě a nechtěla do jeho vývoje dále zasahovat, nyní se ale rozhodla opět vzít e-mailový klient pod svá křídla. Nově tak sídli na webu Thunderbird.net. Po vyřízení byrokratických záležitostí se nyní dostává na ty technické.



Mozilla Vzhled vývojářské verze s novým rozhraním

Podle nejnovějšího oznámení by se v následujících měsících měly stát tři věci. Projekt Thunderbird začíná nabírat nové vývojáře, kteří by měli dohnat veškerý vývoj nutný pro začlenění nových technologií, včetně Mozilla engine, což je souhrnný název pro jádro pohánějící Firefox a v budoucnu i Thunderbird. Vývojáři budou mít především za úkol vyčistit kód od mixu různých jazyků jako C++, JavaScript, XUL a XPCOM.

Druhým krokem pak bude přechod Thunderbirdu na nové rozhraní Photon, které už používá přelomový Firefox 57. Rozhraní tedy už nebude vytvářeno pomocí XUL a mělo by být výrazně rychlejší. Podívejte se, jak vypadá nový Firefox:

Zatřetí: protože Mozilla se snaží přejít na standardizovaná otevřená API, půjde touto cestou i Thunderbird. Proto bude odstraněna podpora starých rozšíření postavených na XUL, která měnila přímo kód aplikace a nová rozhraní budou používat standard WebExtensions, stejně jako Firefox, Chrome a další prohlížeče.

Vývoj už přitom začal, připravuje se právě začlenění standardu WebExtensions. Zatím ovšem neexistuje konkrétní datum, kdy by mělo dojít ke změně u uživatelů. Nevíme tedy, kdy se podpora nových rozšíření dostane do Thunderbirdu, tím spíše není jasné, kdy bude zrušena podpora těch starých. Vývojáři nyní radí tvůrcům rozšíření, jak mají migrovat na nový systém, podobně jako to dělali před vydáním Firefoxu 57.

(Zdroj: Bleeping Computer)