Tipy k usnadnění vývoje aplikací pro iOS: výběr vhodných technologií

Náš tým pracuje celkem na devíti mobilních aplikacích a několika knihovnách, které sdílíme i s dalšími týmy v Seznamu. Při takovém počtu projektů je důležité, aby jejich správa byla co nejjednotnější. To umožňuje jednak jednodušší úpravy společné pro všechny projekty, ale také významně usnadňuje vývojářům přechod mezi nimi. V tomto článku s vámi projdu základní technologie, které jsme se rozhodli využít a vysvětlím vám také co nás k tomu vedlo.

XcodeGen

Xcode projekt je definován pomocí několika souborů, které společně tvoří balíček xcodeproj . Ten nese informace o rozmístění souborů v rámci projektu, definuje nastavení buildu, jeho jednotlivé fáze, podpisy a další nastavení. Tato nastavení jsou uchovávána ve formátu XML a vývojář si je přehledně zobrazí v prostředí Xcode.

Pokud už jste ale měli tu čest pracovat na projektech pro iOS ve skupině vývojářů, tak víte, že řešení merge konfliktů právě v projektovém souboru rozhodně není přímočaré. Možnosti jsou vlastně dvě: buďto vzít jednu z verzí souboru a následně řešit chybějící soubory, build fáze apod. nebo složitě procházet nekonečně dlouhý XML soubor a přitom doufat, že trefíte tu změnu, kterou chcete opravdu přidat.

My jsme se rozhodli tomuto předejít použitím nástroje XcodeGen. Ten na základě jednoduchého konzolového příkazu xcodegen vygeneruje celý Xcode projekt, workspace, Info.plist , entitlementy, stáhne závislosti a další. Všechna nastavení se definují přehledně v rámci jednoho YAML souboru. V tom stačí uvést pouze základní informace o projektu a jeho specifická nastavení, ostatní položky jsou vygenerovány automaticky ve výchozím stavu.

SwiftFormat a SwiftLint

Držíme se jednotného code-style. Máme definovaná pravidla pro psaní kódu a snažíme si je vzájemně připomínat a tím držet kurz směrem k čistému a přehlednému kódu. Občas se ale hodí, že po nás kód někdo projde, upozorní na problém a případně jej rovnou opraví. Díky těmto nástrojům se diskuze při code-review můžou soustředit primárně na opravdu důležitá témata.

SwiftLint má svou vlastní fázi při kompilaci, kde projde set vývojářem definovaných pravidel. Podle nastavení potom nalezené problémy vyhodnotí pomocí varování nebo chyby a kompilaci přeruší.

SwiftFormat se spouští pomocí konzolového příkazu. K tomu využíváme Git hooks, kde jej voláme v rámci fáze pre-commit.

Architektura MVVM-C

Téma architektury by samo o sobě vydalo na samostatný článek, na druhou stranu takových článků se již na internetu dá najít celá řada, takže se zde omezím jen na stručné shrnutí.

Jako na většině projektů, i na těch našich se v začátcích pracovalo s architekturou MVC (Model-View-Controller). Na některých starších projektech, u kterých jsme zatím nedostali možnost zaměřit se na jejich přepis je k vidění stále. Zhruba před čtyřmi lety, když jsme se s rozšiřujícím se týmem začali pomalu zaměřovat na psaní nových projektů, jsme se rozhodli dát šanci architektuře MVVM-C (Model-View-ViewModel-Coordinator) a na naše zpravodajské a mediální aplikace se to i dnes ukazuje jako dobrá volba.

Oproti MVC je u MVVM-C jasnější rozdělení logiky a UI. To nám přineslo větší přehlednost kódu a také významně zkrátilo délku jednotlivých souborů, co se počtu řádků týče.