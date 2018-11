 »   »  Tirana přechází na LibreOffice, USA varují před 5G od Huawei

Albánská Tirana se přesouvá k LibreOffice

Albánie není zrovna bohatá země (což je samozřejmě dáno prakticky celou její historií s třešničkou na dortu v podobě Hodžova režimu a „porevolučních“ zmatcích). Obvykle tak hledá levnější cesty pro IT. Kupříkladu v roce 2014 začala přecházet na nemocniční systém Care2×, nyní hlavní město Tirana nasazuje LibreOffice. Tirana tak navazuje na dřívější přechod k platformě Nextcloud. Přechod na LibreOffice obstará samo městské ICT oddělení.

Jeho šéf Ermir Puka dodává, že používání free a open-source softwaru a platforem jako LibreOffice a otevřených standardů směřuje k nejlepším zájmům obyvatel Tirany, a to i navzdory odporu ke změnám a dalším velkým výzvám v souvislosti s touto migrací (stručně řečeno: úřednice jsou všude stejné :-)). Přechod již byl zahájen na HR oddělení, kde se podařilo identifikovat mnohé problémy. Většina ze zhruba tisícovky počítačů tak už nyní na LibreOffice přešla. Aby byl proces hladší, byly klíčové aplikace (tedy Writer a Calc) přeloženy do albánštiny a byly vytvořeny online výukové materiály pro úředníky.

Do Linuxu míří akcelerace H.264/H.265 na Allwinner APU

Do blížícího se jádra 4.20 (aktuálně ve fázi RC3) míří ovladač Cedrus VPU pro ARM SoC od společnosti Allwinner. Za jeho vývojem stojí Bootlin, přičemž mezi podporované formáty videa se vedle aktuálně funkčního MPEG-2 již brzy zařadí H.264 (MPEG-4 AVC) a H.265 (HEVC). Paul Kocialkowski představuje patche, které za dekódováním videa v těchto formátech stojí, předpokládat však lze spíš začlenění hotové verze až do jádra 4.21. V Bootlinu dále pracují na podpoře YUV či podpoře firemních čipů typu Allwinner A64 a H5. Finance za vývojem tohoto ovladače vzešly z crowdfundingu.

USA varují zbytek světa před 5G sítěmi od Huawei

Čínský Huawei má velký zájem o to, aby to byl on, kdo bude stavět v Evropě 5G mobilní sítě. A právě před tím nyní Američané varují. Už v říjnu si doporučení zvážit využití Huawei pro 5G sítě vyslechl kanadský premiér Justin Trudeau, nyní vyplývá na povrch, že podobné doporučení dostaly i další země, konkrétně Německo, Japonsko, Itálie a jiné. Zkrátka a dobře zejména ty, kde mají Spojené státy své vojenské základny a lze očekávat, že skrze 5G sítě postavené na technologiích Huawei by proudila data amerických vojáků.

Připomeňme, že Huawei je v USA vnímáno jako potenciální bezpečnostní hrozba, podobně jako třeba další čínský výrobce ZTE. Připomeňme také, že bývaly doby sítě v Evropě budovala třeba finská Nokia. Později její pozice převzali čínští výrobci, například právě Huawei. U 5G je bezpečnostní riziko o to větší, že tyto sítě již plně počítají s obrovským množstvím zařízení, od notebooků či telefonů až po malé levné hračky typu IoT. Teoretické možnosti sledování amerických (či jiných) vojáků a aktivit tak bude daleko vyšší.

Krátce

Gigabyte se nejspíš na konci roku propadne do ztráty. Na tomto výrobci lze ilustrovat souběh několika negativních jevů. Zčásti si nevydělá na nejnovějších grafikách GeForce, jelikož jsou některé z nich chybové. Zčásti jde o propad trhu těžby kryptoměn, což znamená propad odbytu grafických karet jako takových (i Radeonů). Navíc je trh nasycen nadměrnou výrobou z poloviny roku, které se nedaří zbavit. A ve svém důsledku si můžeme na seznam přidat i problémy Intelu s novým výrobním procesem, což znamená i to, že výrobci desek už delší dobu neuvedli na trh nic výrazně novějšího pro novou CPU platformu Intel.

Cherry MX Board 1.0 je nejlevnější firemní klávesnice se spínači Cherry MX a HighSpeed Key Recognition. Nechybí anti-ghosting a full N-key rollover, spínače lze volit buď typu Brown, nebo Silent Red, cena je stanovena na 90 €.

Na trhu se začínají objevovat první modelové řady SSD využívající QLC čipy, napoříklad Samsung 860 QVO. Ceny, za které šlo ještě před pár měsíci koupit SSD s MLC čipy, dnes mají SSD s QLC o kapacitě 2× či 4× vyšší. Daní je samozřejmě nižší rychlost a nižší životnost NAND flash buněk.

Autoři enginu Unity shrnují plánované novinky (nejen) pro příští rok.