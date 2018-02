 »   »  Tisíc českých webů těží kryptoměny, slovenských ještě více

Webů těžících kryptoměny přibývá, ať už jde o weby snažící se vydělat na svůj provoz (nejčastěji porno weby) nebo o napadené stránky, jejichž majitel nemá o těžbě vůbec ponětí a na jeho uživatelích vydělávají jiní. Přesvědčili se o tom správci několika tisíc vládních webů v Británii, Spojených státech či Švédsku.

Nejčastěji se přitom těží přes službu Coinhive, která umožňuje těžit měnu Monero pomocí JavaScriptu. Čerstvý výzkum společnost Netlab patřící pod Qihoo 360 ukázal, že 84 % těžících stránek využívá právě tuto službu (68+10+6 % za AuthedMine, která patří taky pod Coinhive).

Známý bezpečnostní analytik Scott Helme upozornil na to, že je možné pomocí Google snadno vyhledat weby, které těžařské skripty obsahují. V Česku na to jako první upozornil Michal Špaček. Do vyhledávače stačí zadat: intitle:"var miner = new CoinHive" site:cz

Oh wow, with some basic Google Dorks you can find sites that have been infected with cryptojacking miners! https://t.co/ylhhpiRZZR"var+miner+%3D+new+CoinHive"