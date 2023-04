Tisk hexadecimálních hodnot s využitím instrukce DAA na ZX Spectru

Obsah

1. Tisk hexadecimálních hodnot podruhé

2. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

3. Malá odbočka: přetečení hodnoty cifry





4. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

5. Využití instrukce DAA namísto podmíněného skoku





6. Podrobný popis operací prováděných při převodu hexadecimální cifry na ASCII znak

7. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

8. Vylepšené vytištění osmibitové hexadecimální hodnoty

9. Úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu

10. Reprezentace numerických hodnot ve formátu pevné a plovoucí řádové (binární) tečky

11. Vybrané způsoby reprezentace numerických hodnot v operační paměti počítače

12. Uložení numerických hodnot ve formátu pevné řádové binární tečky

13. Přednosti a zápory formátu pevné řádové tečky

14. Uložení čísel ve formátu plovoucí řádové (binární) tečky

15. Formát uložení FP hodnot na ZX Spectru

16. Zásobník FP hodnot na ZX Spectru, subrutina pro tisk FP hodnot

17. Úplný zdrojový kód dnešního pátého demonstračního příkladu

18. Příloha: upravený soubor Makefile pro překlad demonstračních příkladů

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tisk hexadecimálních hodnot podruhé

V dnešním článku si nejprve ukážeme trik pro tisk hexadecimálních hodnot. Tento trik je založen na instrukci DAA a osmibitové aritmetice. A posléze se zaměříme na zcela odlišnou oblast – jak se dá pracovat s numerickými hodnotami reprezentovanými v systému pevné i plovoucí řádové tečky (fixed point, floating point).

Zaměřme se nyní na způsob zobrazení jediné hexadecimální cifry, tj. znaku „0“, „1“,… „9“, „A“ … „F“. Úloha je to vlastně velmi snadná: na vstupu budeme mít hodnotu 0 až 15 uloženou v akumulátoru A a výsledkem má být jeden z výše zmíněných znaků vytisknutých na obrazovku ZX Spectra. Znaky pro tisk se přitom pochopitelně vybírají z ASCII tabulky resp. přesněji řečeno z její „spektrácké“ verze, která vypadá následovně:

Obrázek 1: „Spektrácká“ verze ASCII tabulky (zobrazeny jsou jen tisknutelné znaky).

Jediný problém spočívá v tom, že převod hodnoty 0 až 15 na kód znaku není zcela přímočarý, protože znaky jsou v ASCII kódu uspořádány takovým způsobem, že se mezi znakem „9“ a znakem „A“ nachází sedm jiných znaků, konkrétně znaky „:“, „;“, „<“, „=“, „>“, „?“ a „@“:

Obrázek 2: Hexadecimální cifry nejsou v ASCII umístěny za sebou.

K dispozici jsou tři rozumná řešení:

Použití převodní tabulky (ovšem ztratíme šestnáct bajtů RAM + další bajty pro kód) Použití podmínky + skoku, který řeší „mezeru“ Aritmetické triky zajišťující, že se pro hodnoty vyšší než 9 provede operace +7

Druhý způsob už jsme si ukázali minule, ale pro jistotu si ho ještě zopakujme. Princip je jednoduchý – vypočteme ASCII hodnotu znaku tak, jakoby byly všechny cifry umístěny za sebou a posléze provedeme úpravu +7 pro cifry s hodnotou vyšší než 9:

print_hex_digit_nl: push AF ; uschovat A pro pozdější využití cp 0x0a ; test, jestli je číslice menší než 10 jr c, print_0_to_9 ; ok, hodnota je menší než 10, budeme tedy tisknout desítkovou číslici add A, 65-10-48 ; ASCII kód znaku 'A', ovšem začínáme od desítky, ne od nuly (+ update pro další ADD) print_0_to_9: add A, 48 ; ASCII kód znaku '0' rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pro tisk jednoho znaku new_line: ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pop AF ; obnovit A ret ; návrat ze subrutiny

2. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

Výše uvedený kód je použit pro tisk těchto hodnot:

Obrázek 3: Hexadecimální cifry vypočtené a zobrazené dnešním prvním demonstračním příkladem.

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu popsaného v úvodní kapitole je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/79-print-hex-digit-jmp.asm:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) xor A ; hodnota cifry, která se má vytisknout ld B, 16 ; počitadlo smyčky loop: ; vytisknout hexa cifru s přechodem na nový řádek call print_hex_digit_nl inc A ; zvýšit hodnotu tištěné cifry djnz loop ; opakování smyčky se snížením hodnoty počitadla ret ; návrat z programu do BASICu print_hex_digit_nl: push AF ; uschovat A pro pozdější využití cp 0x0a ; test, jestli je číslice menší než 10 jr c, print_0_to_9 ; ok, hodnota je menší než 10, budeme tedy tisknout desítkovou číslici add A, 65-10-48 ; ASCII kód znaku 'A', ovšem začínáme od desítky, ne od nuly (+ update pro další ADD) print_0_to_9: add A, 48 ; ASCII kód znaku '0' rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pro tisk jednoho znaku new_line: ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pop AF ; obnovit A ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

Samozřejmě si opět pro úplnost ukážeme, jak byl tento zdrojový text přeložen do strojového kódu:

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF OUT_NUM_1 EQU 1A1B ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:AF XOR A 8004:0610 LD B, 10 8006: label loop 8006:CD0D80 CALL 800D 8009:3C INC A 800A:10FA DJNZ 8006 800C:C9 RET 800D: label print_hex_digit_nl 800D:F5 PUSH AF 800E:FE0A CP 0A 8010:3802 JR C, 8014 8012:C607 ADD A, 07 8014: label print_0_to_9 8014:C630 ADD A, 30 8016:D7 RST 10 8017: label new_line 8017:3E0D LD A, 0D 8019:D7 RST 10 801A:F1 POP AF 801B:C9 RET 801C: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 801B

3. Malá odbočka: přetečení hodnoty cifry

Zajímavé bude si vyzkoušet, co se stane ve chvíli, kdy se pokusíme o převod a vytištění dekadické hodnoty větší než 15. Velmi snadno si můžeme upravit počítanou programovou smyčku v předchozím příkladu takovým způsobem, aby se smyčka nezastavila na hodnotě 15, ale až na hodnotě 19 (více řádků se již nevytiskne, protože se ROM rutina zastaví a čeká na vstup od uživatele):

xor A ; hodnota cifry, která se má vytisknout ld B, 20 ; počitadlo smyčky loop: ; vytisknout hexa cifru s přechodem na nový řádek call print_hex_digit_nl inc A ; zvýšit hodnotu tištěné cifry djnz loop ; opakování smyčky se snížením hodnoty počitadla

Z výsledků je patrné, že se vypisují další cifry „G“ atd. až do „Z“, což vlastně znamená, že máme k dispozici rutinu platnou pro třiceti šestkovou číselnou soustavu (10 numerických znaků + 26 znaků anglické abecedy):

Obrázek 4: Tisk „hexadecimálních“ hodnot odpovídajících dekadickým hodnotám od 0 do 19. Povšimněte si, že ve skutečnosti máme k dispozici celou 36 číselnou soustavu.

Poznámka: řešení představené v dalším textu již bude jiné a bude skutečně platné pouze pro hexadecimální soustavu.

4. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/80-print-hex-digit-overflow.asm:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) xor A ; hodnota cifry, která se má vytisknout ld B, 20 ; počitadlo smyčky loop: ; vytisknout hexa cifru s přechodem na nový řádek call print_hex_digit_nl inc A ; zvýšit hodnotu tištěné cifry djnz loop ; opakování smyčky se snížením hodnoty počitadla ret ; návrat z programu do BASICu print_hex_digit_nl: push AF ; uschovat A pro pozdější využití cp 0x0a ; test, jestli je číslice menší než 10 jr c, print_0_to_9 ; ok, hodnota je menší než 10, budeme tedy tisknout desítkovou číslici add A, 65-10-48 ; ASCII kód znaku 'A', ovšem začínáme od desítky, ne od nuly (+ update pro další ADD) print_0_to_9: add A, 48 ; ASCII kód znaku '0' rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pro tisk jednoho znaku new_line: ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pop AF ; obnovit A ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

Způsob překladu do strojového kódu je prakticky totožný s příkladem prvním (a to zcela podle očekávání):

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF OUT_NUM_1 EQU 1A1B ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:AF XOR A 8004:0614 LD B, 14 8006: label loop 8006:CD0D80 CALL 800D 8009:3C INC A 800A:10FA DJNZ 8006 800C:C9 RET 800D: label print_hex_digit_nl 800D:F5 PUSH AF 800E:FE0A CP 0A 8010:3802 JR C, 8014 8012:C607 ADD A, 07 8014: label print_0_to_9 8014:C630 ADD A, 30 8016:D7 RST 10 8017: label new_line 8017:3E0D LD A, 0D 8019:D7 RST 10 801A:F1 POP AF 801B:C9 RET 801C: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 801B

5. Využití instrukce DAA namísto podmíněného skoku

Víme již, že problém, který řešíme, je následující: pro hodnoty větší než 9 musíme ASCII hodnotu příslušného znaku vypočítat posunutou o sedm pozic, protože takovým způsobem je uspořádána ASCII tabulka. Řešení spočívá v „chytrém“ použití instrukce DAA, která nám umožní automaticky (bez nutnosti použití podmíněného skoku) zvýšit hodnotu o 6. Zbývá nám pouze zajistit přičtení jedničky. K tomu slouží instrukce ADC, pro přičtení konstanty a případného přenosu (carry):

print_hex_digit_nl: push AF ; uschovat A pro pozdější využití or $f0 ; nastavit horní čtyři bity + příznaky ; nyní je v A jedna z hodnot: ; 0xf0 0xf1 0xf2 ... 0xf9 0xfa 0xfb 0xfc 0xfd 0xfe 0xff daa ; desítková korekce pro původní hodnoty A-F ; + 0x60 0x60 0x60 ... 0x60 0x66 0x66 0x66 0x66 0x66 0x66 ; nyní je v A jedna z hodnot: ; 0x50 0x51 0x52 ... 0x59 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 add A, $a0 ; přičtení konstanty ; nyní je v A jedna z hodnot: ; 0xf0 0xf1 0xf2 ... 0xf9 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 ; C 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 adc A, $40 ; přičtení konstanty a navíc i příznaku carry ; 0x30 0x31 0x31 ... 0x39 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 ; > '0' '1' '2' '9' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pro tisk jednoho znaku

6. Podrobný popis operací prováděných při převodu hexadecimální cifry na ASCII znak

Výše uvedený kód provádí jak převod cifry na ASCII znak, tak i úpravu +7, tedy přeskočení těchto znaků:

Obrázek 5: Sedmice znaků v ASCII tabulce, které je nutné přeskočit.

Pojďme si nyní podrobněji popsat jednotlivé fáze výpočtu. Nejprve se pokusíme o převod hodnoty (cifry) 0, ovšem naprosto stejný popis bude platný i pro cifry od 1 do 9 (hodnoty jsou vždy uložené v akumulátoru a znak dolaru značí hexadecimální hodnotu):

Hodnota před instrukcí Instrukce Provedená operace Hodnota po instrukci Carry Stručný popis $00 or $f0 or $f0 $f0 0 nastavit horní čtyři bity $f0 daa $f0+$60 $50 1 desítková korekce pro horní čtyři bity (dolní jsou stále nulové) $50 add A, $a0 $50+$a0 $f0 0 přičtení takové hodnoty, aby se nenastavil carry $f0 adc A, $40 $f0+$40+0 $30 1 hodnota $30 skutečně odpovídá znaku „0“

Naproti tomu výpočet pro cifry A až F bude naprosto odlišný. Ukažme si to na hodnotě 0×0a (resp. kvůli větší konzistenci $0a):

Hodnota před instrukcí Instrukce Provedená operace Hodnota po instrukci Carry Stručný popis $0a or $f0 or $f0 $fa 0 nastavit horní čtyři bity $fa daa $fa+$66 $60 1 desítková korekce pro horní i dolní čtyři bity (kýžené přičtení +6) $60 add A, $a0 $60+$a0 $00 1 přičtení takové hodnoty, aby se nastavil carry (kýžené přičtení +1) $00 adc A, $40 $00+$40+1 $41 0 hodnota $41 skutečně odpovídá znaku „A“

Poznámka: a pak že programování v assembleru není krásné a elegantní.

7. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

Výše uvedený kód můžeme bez dalších úprav použít pro tisk hexadecimálních cifer 0 až F:

Obrázek 6: Cifry 0 až F vytištěné demonstračním příkladem.

Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/81-print-hex-digit-daa.asm:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) xor A ; hodnota cifry, která se má vytisknout ld B, 16 ; počitadlo smyčky loop: ; vytisknout hexa cifru s přechodem na nový řádek call print_hex_digit_nl inc A ; zvýšit hodnotu tištěné cifry djnz loop ; opakování smyčky se snížením hodnoty počitadla ret ; návrat z programu do BASICu print_hex_digit_nl: push AF ; uschovat A pro pozdější využití or $f0 ; nastavit horní čtyři bity + příznaky ; nyní je v A jedna z hodnot: ; 0xf0 0xf1 0xf2 ... 0xf9 0xfa 0xfb 0xfc 0xfd 0xfe 0xff daa ; desítková korekce pro původní hodnoty A-F ; + 0x60 0x60 0x60 ... 0x60 0x66 0x66 0x66 0x66 0x66 0x66 ; nyní je v A jedna z hodnot: ; 0x50 0x51 0x52 ... 0x59 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 add A, $a0 ; přičtení konstanty ; nyní je v A jedna z hodnot: ; 0xf0 0xf1 0xf2 ... 0xf9 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 ; C 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 adc A, $40 ; přičtení konstanty a navíc i příznaku carry ; 0x30 0x31 0x31 ... 0x39 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 ; > '0' '1' '2' '9' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pro tisk jednoho znaku new_line: ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pop AF ; obnovit A ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

A pro úplnost se podívejme na způsob překladu výše uvedeného zdrojového kódu do assembleru:

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF OUT_NUM_1 EQU 1A1B ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:AF XOR A 8004:0610 LD B, 10 8006: label loop 8006:CD0D80 CALL 800D 8009:3C INC A 800A:10FA DJNZ 8006 800C:C9 RET 800D: label print_hex_digit_nl 800D:F5 PUSH AF 800E:F6F0 OR F0 8010:27 DAA 8011:C6A0 ADD A, A0 8013:CE40 ADC A, 40 8015:D7 RST 10 8016: label new_line 8016:3E0D LD A, 0D 8018:D7 RST 10 8019:F1 POP AF 801A:C9 RET 801B: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 801A

8. Vylepšené vytištění osmibitové hexadecimální hodnoty

Nyní, když již známe způsob efektivního převodu jedné hexadecimální cifry na ASCII znak, můžeme upravit původní demonstrační příklad, který tiskne osmibitovou hexadecimální hodnotu na obrazovku (a tedy dvě cifry). Nejprve se vytiskne vyšší cifra, poté cifra nižší. Povšimněte si, že podprogram print_hex_digit se volá jen jedenkrát – a to pro vyšší cifru. Pro nižší cifru není volání implementováno, protože podprogram print_hex_digit je umístěn přímo za print_hex_number, jak správně upozornil kolega _dw:

print_hex_number: push AF ; uschovat A pro pozdější využití rrca ; rotace o čtyři bity doprava rrca rrca rrca call print_hex_digit; vytisknout první hexa cifru pop AF ; obnovit A ; vytisknout druhou hexa cifru print_hex_digit: or $f0 ; nastavit horní čtyři bity + příznaky daa ; desítková korekce pro původní hodnoty A-F add A, $a0 ; přičtení konstanty adc A, $40 ; přičtení konstanty a navíc i příznaku carry rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pro tisk jednoho znaku ret ; návrat ze subrutiny

Výsledek bude vypadat následovně:

Obrázek 7: Několik osmibitových hexadecimálních hodnot vytištěných touto subrutinou.

9. Úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/82-print-hex-numbers-daa.asm:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld HL, numbers ; statické pole s hodnotami, které se mají vytisknout + zarážkou loop: ld A, (HL) ; načíst další hodnotu ze statického pole or A ; test na nulu ret z ; návrat z programu do BASICU inc HL ; adresa dalšího prvku v poli call print_hex_number ; tisk hexadecimální hodnoty call new_line ; s přechodem na nový řádek jp loop ; zpracování další hodnoty numbers: db 0x01, 0x02, 0x09, 0x0a, 0x10, 0x99, 0xa0, 0xaa, 0xaf, 0xf0, 0xff, 0x00 print_hex_number: push AF ; uschovat A pro pozdější využití rrca ; rotace o čtyři bity doprava rrca rrca rrca call print_hex_digit; vytisknout první hexa cifru pop AF ; obnovit A ; vytisknout druhou hexa cifru print_hex_digit: or $f0 ; nastavit horní čtyři bity + příznaky daa ; desítková korekce pro původní hodnoty A-F add A, $a0 ; přičtení konstanty adc A, $40 ; přičtení konstanty a navíc i příznaku carry rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pro tisk jednoho znaku ret ; návrat ze subrutiny new_line: ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

A pro úplnost se opět podívejme na způsob překladu výše uvedeného zdrojového kódu do assembleru:

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF OUT_NUM_1 EQU 1A1B ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:211380 LD HL, 8013 8006: label loop 8006:7E LD A, (HL) 8007:B7 OR A 8008:C8 RET Z 8009:23 INC HL 800A:CD1F80 CALL 801F 800D:CD3180 CALL 8031 8010:C30680 JP 8006 8013: label numbers 8013:0102090A DEFB of 12 bytes 8017:1099A0AA 801B:AFF0FF00 801F: label print_hex_number 801F:F5 PUSH AF 8020:0F RRCA 8021:0F RRCA 8022:0F RRCA 8023:0F RRCA 8024:CD2880 CALL 8028 8027:F1 POP AF 8028: label print_hex_digit 8028:F6F0 OR F0 802A:27 DAA 802B:C6A0 ADD A, A0 802D:CE40 ADC A, 40 802F:D7 RST 10 8030:C9 RET 8031: label new_line 8031:3E0D LD A, 0D 8033:D7 RST 10 8034:C9 RET 8035: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8034

10. Reprezentace numerických hodnot ve formátu pevné a plovoucí řádové (binární) tečky

Ve druhé části dnešního článku si ve stručnosti popíšeme některé ze způsobů reprezentace (resp. přesněji řečeno způsobu uložení) podmnožiny racionálních numerických hodnot (zkráceně čísel) v operační paměti počítače a/nebo v registrech jeho mikroprocesoru (CPU) či matematického koprocesoru (FPU). Jedná se o uložení vybrané množiny numerických hodnot v takzvaném systému pevné řádové (typicky binární nebo desetinné) tečky popř. naopak v systému plovoucí řádové tečky.

Poznámka: V tomto textu se ovšem budeme záměrně dopouštět drobného prohřešku oproti stávající normě českého jazyka, protože budeme neustále psát o řádové, desetinné a binární tečce a nikoli o čárce – z hlediska anglické terminologie to bude více konzistentní, i když z češtinářského hlediska by bylo zcela jistě korektnější psát o řádové čárce, protože se v češtině celá část čísla od části desetinné odděluje právě čárkou a nikoli tečkou, jak je tomu zvykem v anglosaských zemích (na druhou stranu programátoři, kterým je tento článek určen především, však tuto skutečnost zcela jistě znají).

V anglické literatuře se první zmíněná forma reprezentace číselných hodnot označuje zkratkou FX nebo FXP (tato zkratka je odvozena od fixed point), zatímco dnes častěji používaná reprezentace v systému plovoucí řádové tečky se všeobecně označuje zkratkou FP (odvozeno od floating point).

Poznámka: V jednom článku jsem mimochodem dokonce místo zkratky FX viděl i zkratku XP, ale to bylo před mnoha lety, ještě v době Windows 95 :-).

Nejprve si vysvětlíme princip obou metod použitých pro ukládání podmnožiny racionálních čísel a posléze si také řekneme, jaké výhody a nevýhody jednotlivé principy přináší v každodenní programátorské praxi a ve kterých situacích je vhodnější použít pevnou řádovou čárku. V dalším textu budeme formát pevné binární řádové tečky zkracovat na FX formát a formát používající plovoucí řádovou tečku budeme zapisovat jako FP formát.

11. Vybrané způsoby reprezentace numerických hodnot v operační paměti počítače

Při ukládání numerických hodnot do operační paměti počítače záhy narazíme na některé problémy, z nichž některé souvisí s konečným počtem bitů, které pro uložení dané hodnoty „obětujeme“ a další vycházejí ze způsobu zpracování hodnot mikroprocesorem či matematickým koprocesorem (což není případ Z80). V konečném počtu bitů je totiž možné uložit pouze konečné množství různých hodnot a je plně v rukou programátora, jak efektivně daný počet bitů využije či naopak promrhá ukládáním nepodstatných informací. Poměrně často se totiž stává, že i program využívající dvojitou či dokonce rozšířenou přesnost čísel při FP operacích (tj. datové typy double a extended/temporary) dává nesprávné výsledky dané nepochopením principu práce FP aritmetiky a přitom je možné se přesnějších výsledků dobrat i při použití pouhých 32 bitů, ale s pečlivě vyváženými aritmetickými a bitovými operacemi.

Na druhou stranu nejsou dnes používané mikroprocesory tak univerzálními zařízeními, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mikroprocesory jsou totiž (většinou) navrženy tak, aby účinně, například v rámci jedné operace či instrukce, zpracovávaly pouze konstantní počet bitů. Příkladem mohou být dnes velmi rozšířené procesory řady x86, které jsou velmi dobré při práci s 32 bitovými hodnotami, ale při požadavku na aritmetické výpočty probíhající na (řekněme) 21 bitech se veškerá jejich efektivita ztrácí a procesor se širokými vnitřními sběrnicemi, matematickým koprocesorem atd. se potýká s prohazováním jednotlivých bitů.

Mnohem lepší situace nastane v případě, že se nějaká operace implementuje na programovatelném poli FPGA – zde je možné vytvořit obvody provádějící matematické a logické operace s libovolným počtem bitů, čímž se oproti univerzálním řešením (např. konstantní bitová šířka sběrnice a/nebo registrů) ušetří mnoho plochy těchto velmi zajímavých obvodů (FPGA mohou mimochodem znamenat i velkou šanci pro hnutí open source – pomocí nich by mohlo vznikat, a někde už vzniká open hardware, které by mohlo odstranit závislost na „uzavřených“ síťových a grafických kartách apod.).

Poznámka: mnohé FPGA však již mají své vlastní ALU a dokonce i násobičky, takže se z tohoto pohledu již nejedná o zcela univerzální obvody připravené pro jakékoli reprezentace numerických hodnot.

Vraťme se však ke způsobům reprezentace číselných hodnot v operační paměti. Nejprve předpokládejme, že pro reprezentaci vlastností určitého objektu či stavu z reálného světa použijeme N binárních číslic (bitů), tj. základních jednotek informace, která může nabývat pouze jedné ze dvou povolených hodnot (ty se značí například symboly yes/no nebo true/false, ale my se budeme spíše držet označení 0 a 1). Pomocí této uspořádané N-tice je možné popsat celkem:

2 0 ×2 1 ×2 2 … 2 N-1 =2N

jednoznačných, tj. navzájem odlišných, stavů. Množina těchto stavů může reprezentovat prakticky jakýkoliv abstraktní či reálný objekt. Přitom si musíme uvědomit, že u této množiny není implicitně řečeno ani myšleno, že se jedná například o celá kladná čísla, to je pouze jedna z mnoha možných interpretací zvolené N-tice (my programátoři máme tendenci považovat celá kladná čísla za přirozenou interpretaci bitové N-tice, to však vychází pouze z našeho pohledu na svět a z našich zkušeností). Reprezentaci momentálního stavu abstraktního či reálného objektu si můžeme představit jako zobrazení z množiny binárních stavů na elementy vzorové (a obecně neuspořádané) množiny. Nejčastěji používanými zobrazeními jsou zobrazení množiny binárních stavů na interval celých kladných čísel (Unsigned Integers), popřípadě na interval celých čísel (Signed Integers).

12. Uložení numerických hodnot ve formátu pevné řádové binární tečky

Numerické hodnoty zapsané ve formátu pevné řádové binární tečky se chápou jako podmnožina racionálních čísel, což jsou taková čísla, jejichž hodnoty je možné vyjádřit vztahem:

x FX =a/b a,b leží v Z, b ≠ 0

Číselné hodnoty z uvažované podmnožiny jsou navíc omezeny podmínkou:

b=2k b leží v Z, k leží v Z+

Protože b je celočíselnou mocninou dvojky (a ne desítky či jiného základu), určuje jeho hodnota n polohu binární tečky v uloženém čísle. Další podmínkou, která má však spíše implementační charakter, je zachování stejného počtu binárních cifer v každém reprezentovaném čísle, což mimo jiné znamená, že všechna čísla mají řádovou binární tečku umístěnou na stejném místě – z této podmínky ostatně plyne i název popisovaného způsobu reprezentace vybrané podmnožiny racionálních čísel. Tak jako i v jiných reprezentacích čísel, jsou nulové číslice před první nenulovou cifrou a za poslední nenulovou cifrou nevýznamné, proto je není zapotřebí uvádět.

Prakticky může být číselná hodnota v systému pevné řádové tečky uložena na osmi bitech například následujícím způsobem (uvažujeme pouze kladné hodnoty):

Pozice bitu 8 7 6 5 4 3 2 1 Váha bitu 24 23 22 21 20 2-1 2-2 2-3 Desítková váha bitu 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125

Poznámka: pochopitelně se jedná pouze o jednu konkrétní vybranou reprezentaci, protože je to programátor, který určuje, na kterém místě se řádová tečka nachází. Její pozice totiž není součástí vlastní hodnoty, ale je „zadrátována“ v algoritmech, které numerické hodnoty zpracovávají (součet, součin, CORDIC atd. atd.). Výběr pozice řádové tečky závisí především na tom, které hodnoty je zapotřebí reprezentovat a jaké ztráty přesnosti jsme ochotni akceptovat.

13. Přednosti a zápory formátu pevné řádové tečky

Ve výše uvedeném příkladu je binární řádová tečka umístěna vždy mezi třetím a čtvrtým bitem. Vzhledem k tomu, že je tato skutečnost dopředu známá algoritmu, který provádí zpracování čísel, není zapotřebí spolu s číslem uchovávat i pozici binární tečky, což výrazně snižuje počet bitů, které je zapotřebí rezervovat pro čísla ze zadaného rozsahu. To je tedy první přednost systému pevné řádové tečky – pokud programátor dopředu zná rozsah všech zpracovávaných hodnot a požadovanou přesnost, může být výhodné tento systém použít. Programátor také díky explicitním určení polohy řádové tečky může určit, ve kterém místě programu se musí přesnost či rozsah zvýšit a kdy naopak snížit. Lépe se tak využije počet bitů, které můžeme pro uložení jednoho čísla obětovat (typicky je tento počet bitů roven délce slova mikroprocesoru, popř. jeho celočíselnému násobku či naopak podílu).

Navíc je možné základní matematické operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) poměrně jednoduše implementovat i při použití formátu pevné řádové tečky. V případě, že není k dispozici specializovaný (a současně velmi komplikovaný) matematický koprocesor, je mnohdy mnohem jednodušší a rychlejší implementovat matematické operace v FX formátu. To je případ mnoha jednočipových mikroprocesorů (mikrořadičů), našeho oblíbeného čipu Zilog Z80, signálových procesorů, ale i specializovaných zařízení obsahujících programovatelné obvody CPLD či FPGA. Dnes sice mají komplikovanější (a dražší) FPGA implementovanou i jednotku FPU, ale mnohdy je výhodnější použít FPGA bez této jednotky a potřebné operace si do tohoto obvodu „vypálit“ po svém.

Třetí výhodou je fakt, že u FX formátu může programátor navrhnout a posléze také dodržet požadovanou přesnost všech prováděných výpočtů. To je velký rozdíl oproti FP formátu (resp. jeho podmnožinám, které se nejčastěji používají). Není vzácností narazit na programy, které používají datové typy float či double a přitom jsou výpočty prováděné v těchto programech zatíženy velkou chybou, protože si programátoři plně neuvědomují některé limity FP formátu. Kritické jsou například výpočty s peněžními hodnotami, ale i pouhé sčítání čísel, jež se od sebe o mnoho řádů liší, vede k velkým chybám, které dokonce mohou zapříčinit vznik nekonečných smyček, populární dělení nulou atd.

FX formát má však i některé nevýhody. První nevýhoda spočívá v tom, že tento formát není příliš podporován, a to ani po programové stránce (podpora v programovacích jazycích), ani výrobci mikroprocesorů pro počítače PC. Situace je však odlišná v oblasti jednočipových mikropočítačů, signálových procesorů (DSP), řídicích systémů, nebo například u IBM RS 6000, který kromě jednotky FPU obsahuje i FXU – jednotku pro provádění výpočtů v pevné řádové binární čárce. Na platformě x86 je možné pro FX formát použít instrukce MMX nebo jejich novější varinty (AVX atd.).

Dále může být použití FX formátu nevýhodné v případě, že se mají zpracovávat numerické hodnoty, které mají velkou dynamiku, tj. poměr mezi nejvyšší a nejnižší absolutní hodnotou. V takovém případě by se mohlo stát, že by se při použití FX formátu muselo pro každé číslo alokovat velké množství bitů, které by mohlo dokonce překročit počet bitů nutných pro FP formát. Také v případě, kdy dopředu nevíme, jaké hodnoty se budou zpracovávat, může být výhodnější použití FP formátu. Zde se však nabízí otázka, ve kterých případech nevíme, jaké hodnoty můžeme na vstupu získat: většinou je již z podstaty úlohy dopředu známé, s čím je možné počítat a které hodnoty jsou naprosto nesmyslné. Je však pravdou, že takovou analýzu málokdo dělá a když při výpočtech ve floatech dochází k chybám, tak se bez přemýšlení program přepíše na doubly a problém se tak buď odstraní, nebo alespoň odsune na pozdější dobu, například do chvíle, kdy jsou programu předložena reálná data a ne „pouze“ data testovací.

14. Uložení čísel ve formátu plovoucí řádové (binární) tečky

Uložení racionálních čísel ve formátu plovoucí řádové tečky (FP formát) se od FX formátu odlišuje především v tom, že si každá numerická hodnota sama v sobě nese polohu řádové tečky. Z tohoto důvodu je kromě bitů, které jsou rezervovány pro uložení významných číslic numerické hodnoty, nutné pro každou numerickou hodnotu rezervovat i další bity, pomocí nichž je určena mocnina o nějakém základu (typicky 2, 8, 10 či 16), kterou musí být významné číslice vynásobeny resp. vyděleny. První část čísla uloženého v FP formátu se nazývá mantisa, druhá část exponent. Obecný formát uložení a způsob získání původního čísla je následující:

x FP =be×m

kde:

x FX značí reprezentovanou numerickou hodnotu z podmnožiny reálných čísel b je báze, někdy také nazývaná radix e je hodnota exponentu (může být i záporná) m je mantisa, která může být i záporná

Konkrétní formát numerických hodnot reprezentovaných v systému plovoucí řádové tečky závisí především na volbě báze (radixu) a také na počtu bitů rezervovaných pro uložení mantisy a exponentu. V minulosti existovalo mnoho různých formátů plovoucí řádové tečky (vzpomíná si někdo na Turbo Pascal s jeho šestibytovým datovým typem real?), dnes se však, ustálilo použití formátů specifikovaných v normě IEEE 754. Ovšem to není případ ZX Spectra, které má svůj vlastní formát, jenž si popíšeme v dalším textu.

15. Formát uložení FP hodnot na ZX Spectru

Při volbě konkrétního formátu uložení FP hodnot mají programátoři poměrně dosti volné ruce. Musí především zvolit:

Celkovou šířku slova s FP hodnotou Zda bude mantisa a exponent uložena v binárním či BCD formátu (pro Z80 se BCD naprosto nehodí, na rozdíl od 6502) Bitová šířka mantisy Zda je první bit mantisy pevně nastaven na jedničku (a tudíž se nemusí ukládat) Základ exponentu (typicky 2, 10 či 16) Bitová šířka exponentu Formát uložení, tj. kde bude uloženo znaménko, kde mantisa a kde exponent (FP hodnota je vlastně bitové pole)

Existuje mnoho formátů, z nichž nejzajímavější či nejpoužívanější vypadají následovně:

IBM 1130, IBM 1800 32 Bit single precision floating point 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 +-+---------------------------------------------+---------------+ |S| mantissa |exp. with bias | +-+---------------------------------------------+---------------+ GE-635 36 Bit single precision floating point 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 +-+-------------+-+-----------------------------------------------------+ |S| Two's exp. |S| Two's complement mantissa | +-+-------------+-+-----------------------------------------------------+ Intel 8008, 8080 floating point UCRL-51940 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 +-+-------------+-----------------------------------------------+ |S| Two's exp. | positive mantissa | +-+-------------+-----------------------------------------------+ Altair BASIC 8080 floating point 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 +---------------+-+---------------------------------------------+ |exp. with bias |S| positive mantissa, MSB = 2^-1 | +---------------+-+---------------------------------------------+ Z80 40 Bit floating point 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 +-+-------------+-+-------------------------------------------------------------+ |S| Two's exp. |S| Two's complement mantissa, MSB = 2^1 | +-+-------------+-+-------------------------------------------------------------+ IEEE 754 single precision 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 +-+---------------+---------------------------------------------+ |S| exp. with bias| positive mantissa, MSB = 2^-1 | +-+---------------+---------------------------------------------+

Na ZX Spectru je použit 40bitový formát, přičemž 40 bitů bylo pravděpodobně zvoleno z toho důvodu, že všech pět univerzálních pracovních registrů má dohromady přesně tuto šířku (ale to může být jen spekulace):

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 +-+-------------+-+-------------------------------------------------------------+ |exp. with bias |S| mantissa | +-+-------------+-+-------------------------------------------------------------+

Poznámka: jedná se o formát používaný subrutinami v ROM a taktéž BASICem. Není však problém (je to pouze hodně pracné) si navrhnout formát vlastní.

Předpokládá se, že první bit mantisy je roven jedničce (což dává smysl), proto tento první bit není uložen a na jeho místě je znaménko mantisy. Exponent je posunutý o hodnotu 128 (viz další příklady).

Navíc tento formát obsahuje výjimku pro celočíselné hodnoty v rozsahu od –65535 až +65535. Tyto hodnoty jsou uloženy takovým způsobem, že první bajt (posunutý exponent) je nulový, druhý bajt obsahuje samé nuly pro kladná čísla a samé jedničky pro čísla záporná a teprve třetí a čtvrtý bajt obsahuje 16bitovou hodnotu bez znaménka. Poslední bajt je opět nulový. Tuto výjimku si podrobněji ukážeme příště.

16. Zásobník FP hodnot na ZX Spectru, subrutina pro tisk FP hodnot

V ROM ZX Spectra je uloženo několik subrutin určených pro zpracování FP hodnot. Z těchto subrutin nás dnes budou zajímat pouze dvě:

2DE3: THE 'PRINT A FLOATING-POINT NUMBER' SUBROUTINE This subroutine prints x, the 'last value' on the calculator stack. The print format never occupies more than 14 spaces. 2AB1: THE 'STK-STORE' SUBROUTINE This subroutine passes the values held in the A, B, C, D and E A First byte (when entering at STK_STO or STK_STORE) B Fifth byte C Fourth byte D Third byte E Second byte

Poznámka: dejte si pozor na druhou subrutinu, protože její ústřední část začíná až na adrese 0×2AB6 a nikoli na adrese 0×2AB1. Proto v demonstračním příkladu použijeme první adresu:

PRINT_FP equ $2DE3 STK_STORE equ $2AB6

Subrutina STK_STORE uloží FP hodnotu předanou ve všech pěti pracovních registrech (kromě HL) na zásobník (stack) používaný při FP výpočtech. Podrobnosti si řekneme příště, protože dnes nám postačuje vědět, jaké registry a v jakém pořadí jsou použity pro předání FP hodnoty:

; A první bajt ; B pátý byte ; C čtvrtý byte ; D třetí byte ; E druhý bajt ld A, ... ld E, ... ld D, ... ld C, ... ld B, ... call STK_STORE ; uložit FP hodnotu na zásobník

Subrutina PRINT_FP přečte hodnotu z výše zmíněného zásobníku a vytiskne ji na obrazovku. Přitom se správně rozpoznají všechny speciální případy, tj. nuly, celočíselné hodnoty –65535..+65535 atd.

call PRINT_FP ; vytisknout FP hodnotu uloženou na vrcholu zásobníku new_line: ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM

Můžeme si tedy otestovat, jaké FP hodnoty jsou reprezentovány následujícími sekvencemi čtyřiceti bitů. Otestování bude snadné – pětici bajtů (40 bitů) uložíme do „FP zásobníku“ subrutinou STK_STORE a následně hodnotu vytiskneme zavoláním subrutiny PRINT_FP. Této subrutině se nepředávají žádné parametry – ty jsou na „FP zásobníku“:

ld IX, fp0 ; adresa s pěticí bajtů FP hodnoty call print_fp_number ; tisk FP hodnoty na obrazovku s odřádkováním

Tisknout budeme FP hodnoty reprezentované těmito sekvencemi bitů:

; mantisa+128 s exponent fp0: db %00000000, %00000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp1: db %10000000, %00000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp2: db %10000000, %10000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp3: db %10000000, %01000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp4: db %10000001, %01000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp5: db %10000001, %01000000, %00000000, %00000001, %00000000 fp6: db %10000001, %00111111, %11111111, %11111111, %00000000

Výsledek by měl vypadat následovně:

Obrázek 8: Sedm FP hodnot vypsaných na obrazovce ZX Spectra.

Proč hodnoty vypadají tak, jak vypadají:

První hodnota je 16bitovým číslem se znaménkem Druhá hodnota obsahuje exponent=0 a mantisa má nastaven pouze nejvyšší bit za binární tečkou (ten se, jak víme, neukládá) Třetí hodnota je totožná, jako hodnota druhá, ovšem je nastaven znaménkový bit Čtvrtá hodnota obsahuje exponent=0 a mantisa je rovna 0.11 (binárně), tedy 0,5+0,25=0,75 dekadicky Pátá hodnota má exponent=1 (×2) a mantisu stejnou, jako hodnota předchozí, tedy 2×0,75=1,5 Šestá hodnota je nepatrně vyšší, než hodnota pátá (viz v pořadí devátý bit zprava) Sedmá hodnota je naopak nepatrně menší, než hodnota pátá

Pro tisk FP hodnoty je použita tato subrutina:

print_fp_number: ; A první bajt ; B pátý byte ; C čtvrtý byte ; D třetí byte ; E druhý bajt ld A, (IX) ld E, (IX+1) ld D, (IX+2) ld C, (IX+3) ld B, (IX+4) call STK_STORE ; uložit FP hodnotu na zásobník call PRINT_FP ; vytisknout FP hodnotu uloženou na vrcholu zásobníku new_line: ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM ret ; návrat ze subrutiny

17. Úplný zdrojový kód dnešního pátého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního pátého a současně i posledního demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/83-print-fp-numbers.asm:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF PRINT_FP equ $2DE3 STK_STORE equ $2AB6 org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld IX, fp0 ; adresa s pěticí bajtů FP hodnoty call print_fp_number ; tisk FP hodnoty na obrazovku s odřádkováním ld IX, fp1 ; adresa s pěticí bajtů FP hodnoty call print_fp_number ; tisk FP hodnoty na obrazovku s odřádkováním ld IX, fp2 ; adresa s pěticí bajtů FP hodnoty call print_fp_number ; tisk FP hodnoty na obrazovku s odřádkováním ld IX, fp3 ; adresa s pěticí bajtů FP hodnoty call print_fp_number ; tisk FP hodnoty na obrazovku s odřádkováním ld IX, fp4 ; adresa s pěticí bajtů FP hodnoty call print_fp_number ; tisk FP hodnoty na obrazovku s odřádkováním ld IX, fp5 ; adresa s pěticí bajtů FP hodnoty call print_fp_number ; tisk FP hodnoty na obrazovku s odřádkováním ld IX, fp6 ; adresa s pěticí bajtů FP hodnoty call print_fp_number ; tisk FP hodnoty na obrazovku s odřádkováním ret ; mantisa+128 s exponent fp0: db %00000000, %00000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp1: db %10000000, %00000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp2: db %10000000, %10000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp3: db %10000000, %01000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp4: db %10000001, %01000000, %00000000, %00000000, %00000000 fp5: db %10000001, %01000000, %00000000, %00000001, %00000000 fp6: db %10000001, %00111111, %11111111, %11111111, %00000000 print_fp_number: ; A první bajt ; B pátý byte ; C čtvrtý byte ; D třetí byte ; E druhý bajt ld A, (IX) ld E, (IX+1) ld D, (IX+2) ld C, (IX+3) ld B, (IX+4) call STK_STORE ; uložit FP hodnotu na zásobník call PRINT_FP ; vytisknout FP hodnotu uloženou na vrcholu zásobníku new_line: ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM ret ; návrat ze subrutiny end ENTRY_POINT

Překlad do assembleru:

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF PRINT_FP EQU 2DE3 STK_STORE EQU 2AB6 ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:DD213580 LD IX, 8035 8007:CD5880 CALL 8058 800A:DD213A80 LD IX, 803A 800E:CD5880 CALL 8058 8011:DD213F80 LD IX, 803F 8015:CD5880 CALL 8058 8018:DD214480 LD IX, 8044 801C:CD5880 CALL 8058 801F:DD214980 LD IX, 8049 8023:CD5880 CALL 8058 8026:DD214E80 LD IX, 804E 802A:CD5880 CALL 8058 802D:DD215380 LD IX, 8053 8031:CD5880 CALL 8058 8034:C9 RET 8035: label fp0 8035:00000000 DEFB of 5 bytes 8039:00 803A: label fp1 803A:80000000 DEFB of 5 bytes 803E:00 803F: label fp2 803F:80800000 DEFB of 5 bytes 8043:00 8044: label fp3 8044:80400000 DEFB of 5 bytes 8048:00 8049: label fp4 8049:81400000 DEFB of 5 bytes 804D:00 804E: label fp5 804E:81400001 DEFB of 5 bytes 8052:00 8053: label fp6 8053:813FFFFF DEFB of 5 bytes 8057:00 8058: label print_fp_number 8058:DD7E00 LD A, (IX+00) 805B:DD5E01 LD E, (IX+01) 805E:DD5602 LD D, (IX+02) 8061:DD4E03 LD C, (IX+03) 8064:DD4604 LD B, (IX+04) 8067:CDB62A CALL 2AB6 806A:CDE32D CALL 2DE3 806D: label new_line 806D:3E0D LD A, 0D 806F:D7 RST 10 8070:C9 RET 8071: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8070

18. Příloha: upravený soubor Makefile pro překlad demonstračních příkladů

Výše uvedené demonstrační příklady i příklady, které již byly popsány v předchozích devíti článcích [1] [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož aktuální verze vypadá následovně (pro překlad a slinkování je použit assembler Pasmo):

ASSEMBLER := pasmo all: 01.tap 02.tap 03.tap 04.tap 05.tap 06.tap 07.tap 08.tap 09.tap 10.tap \ 11.tap 12.tap 13.tap 14.tap 15.tap 16.tap 17.tap 18.tap 19.tap 20.tap \ 21.tap 22.tap 23.tap 24.tap 25.tap 26.tap 27.tap 28.tap 29.tap 30.tap \ 31.tap 32.tap 33.tap 34.tap 35.tap 36.tap 37.tap 38.tap 39.tap 40.tap \ 41.tap 42.tap 43.tap 44.tap 45.tap 46.tap 47.tap 48.tap 49.tap 50.tap \ 51.tap 52.tap 53.tap 54.tap 55.tap 56.tap 57.tap 58.tap 59.tap 60.tap \ 61.tap 62.tap 63.tap 64.tap 65.tap 66.tap 67.tap 68.tap 69.tap 70.tap \ 71.tap 72.tap 73.tap 74.tap 75.tap 76.tap 77.tap 78.tap 79.tap 80.tap \ 81.tap 82.tap 83.tap clean: rm -f *.tap .PHONY: all clean 01.tap: 01-color-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 01-color-attribute.lst 02.tap: 02-blinking-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 02-blinking-attribute.lst 03.tap: 03-symbolic-names.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 03-symbolic-names.lst 04.tap: 04-operators.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 04-operators.lst 05.tap: 05-better-symbols.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 05-better-symbols.lst 06.tap: 06-tapbas-v1.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 06-tapbas-v1.lst 07.tap: 07-tapbas-v2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 07-tapbas-v2.lst 08.tap: 08-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 08-loop.lst 09.tap: 09-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 09-loop.lst 10.tap: 10-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 10-loop.lst 11.tap: 11-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 11-loop.lst 12.tap: 12-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 12-loop.lst 13.tap: 13-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 13-loop.lst 14.tap: 14-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 14-loop.lst 15.tap: 15-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 15-loop.lst 16.tap: 16-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 16-loop.lst 17.tap: 17-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 17-loop.lst 18.tap: 18-cls.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 18-cls.lst 19.tap: 19-print-char-call.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 19-print-char-call.lst 20.tap: 20-print-char-rst.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 20-print-char-rst.lst 21.tap: 21-print-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 21-print-char.lst 22.tap: 22-print-all-chars.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 22-print-all-chars.lst 23.tap: 23-print-all-chars.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 23-print-all-chars.lst 24.tap: 24-change-color.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 24-change-color.lst 25.tap: 25-change-flash.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 25-change-flash.lst 26.tap: 26-print-at.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 26-print-at.lst 27.tap: 27-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 27-print-string.lst 28.tap: 28-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 28-print-string.lst 29.tap: 29-print-colorized-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 29-print-colorized-string.lst 30.tap: 30-print-string-ROM.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 30-print-string-ROM.lst 31.tap: 31-attributes.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 31-attributes.lst 32.tap: 32-fill-in-vram.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 32-fill-in-vram.lst 33.tap: 33-fill-in-vram-no-ret.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 33-fill-in-vram-no-ret.lst 34.tap: 34-fill-in-vram-pattern.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 34-fill-in-vram-pattern.lst 35.tap: 35-slow-fill-in-vram.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 35-slow-fill-in-vram.lst 36.tap: 36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 36-slow-fill-in-vram-no-ret.lst 37.tap: 37-fill-block.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 37-fill-block.lst 38.tap: 38-fill-block-with-pattern.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 38-fill-block-with-pattern.lst 39.tap: 39-fill-block-optimized.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 39-fill-block-optimized.lst 40.tap: 40-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 40-draw-char.lst 41.tap: 41-draw-any-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 41-draw-any-char.lst 42.tap: 42-block-anywhere.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 42-block-anywhere.lst 43.tap: 43-block-anywhere-rrca.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 43-block-anywhere-rrca.lst 44.tap: 44-better-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 44-better-draw-char.lst 45.tap: 45-even-better-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 45-even-better-draw-char.lst 46.tap: 46-draw-char-at.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 46-draw-char-at.lst 47.tap: 47-draw-char-at-unrolled.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 47-draw-char-at-unrolled.lst 48.tap: 48-incorrect-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 48-incorrect-print-string.lst 49.tap: 49-correct-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 49-correct-print-string.lst 50.tap: 50-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 50-ascii-table.lst 51.tap: 51-plot-block.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 51-plot-block.lst 52.tap: 52-plot-pixel.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 52-plot-pixel.lst 53.tap: 53-plot-pixel.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 53-plot-pixel.lst 54.tap: 54-plot-pixel-on-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 54-plot-pixel-on-background.lst 55.tap: 55-plot-pixel-on-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 55-plot-pixel-on-background.lst 56.tap: 56-inverse-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 56-inverse-ascii-table.lst 57.tap: 57-plot-pixel-on-inverse-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 57-plot-pixel-on-inverse-background.lst 58.tap: 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.lst 59.tap: 59-configurable-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 59-configurable-ascii-table.lst 60.tap: 60-plot-over.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 60-plot-over.lst 61.tap: 61-print-number-A.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 61-print-number-A.lst 62.tap: 62-print-number-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 62-print-number-B.lst 63.tap: 63-print-number-C.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 63-print-number-C.lst 64.tap: 64-print-number-D.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 64-print-number-D.lst 65.tap: 65-more-numbers-A.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 65-more-numbers-A.lst 66.tap: 66-more-numbers-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 66-more-numbers-B.lst 67.tap: 67-print-flags-1.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 67-print-flags-1.lst 68.tap: 68-print-flags-2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 68-print-flags-2.lst 69.tap: 69-print-flags-3.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 69-print-flags-3.lst 70.tap: 70-print-flags-4.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 70-print-flags-4.lst 71.tap: 71-print-flags-5.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 71-print-flags-5.lst 72.tap: 72-print-flags-6.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 72-print-flags-6.lst 73.tap: 73-print-flags-7.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 73-print-flags-7.lst 74.tap: 74-print-hex-number.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 74-print-hex-number.lst 75.tap: 75-print-hex-number.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 75-print-hex-number.lst 76.tap: 76-print-hex-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 76-print-hex-numbers.lst 77.tap: 77-add-hex-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 77-add-hex-numbers.lst 78.tap: 78-add-bcd-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 78-add-bcd-numbers.lst 79.tap: 79-print-hex-digit-jmp.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 79-print-hex-digit-jmp.lst 80.tap: 80-print-hex-digit-overflow.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 80-print-hex-digit-overflow.lst 81.tap: 81-print-hex-digit-daa.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 81-print-hex-digit-daa.lst 82.tap: 82-print-hex-numbers-daa.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 82-print-hex-numbers-daa.lst 83.tap: 83-print-fp-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 83-print-fp-numbers.lst

19. Repositář s demonstračními příklady

V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na všechny prozatím popsané demonstrační příklady určené pro překlad a spuštění na osmibitovém domácím mikropočítači ZX Spectrum (libovolný model či jeho klon), které jsou psány v assembleru mikroprocesoru Zilog Z80. Pro překlad těchto demonstračních příkladů je možné použít například assembler Pasmo (viz též úvodní článek):

# Soubor Stručný popis Adresa 1 01-color-attribute.asm modifikace jednoho barvového atributu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/01-color-attribute.asm 2 02-blinking-attribute.asm barvový atribut s nastavením bitů pro blikání a vyšší intenzitu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/02-blinking-attribute.asm 3 03-symbolic-names.asm symbolická jména v assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/03-symbolic-names.asm 4 04-operators.asm operátory a operace se symbolickými hodnotami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/04-operators.asm 5 05-better-symbols.asm tradičnější symbolická jména https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/05-better-symbols.asm 6 06-tapbas-v1.asm vygenerování BASICovského loaderu (neúplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/06-tapbas-v1.asm 7 07-tapbas-v2.asm vygenerování BASICovského loaderu (úplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/07-tapbas-v2.asm 8 08-loop.asm jednoduchá počítaná programová smyčka: naivní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/08-loop.asm 9 09-loop.asm programová smyčka: zkrácení kódu pro vynulování použitých pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/09-loop.asm 10 10-loop.asm programová smyčka: optimalizace skoku na konci smyčky (instrukce DJNZ) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/10-loop.asm 11 11-loop.asm programová smyčka: optimalizace využití pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/11-loop.asm 12 12-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IX https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/12-loop.asm 13 13-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IY https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/13-loop.asm 14 14-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, základní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/14-loop.asm 15 15-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/15-loop.asm 16 16-loop.asm použití relativního skoku a nikoli skoku absolutního https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/16-loop.asm 17 17-loop.asm programová smyčka: inc l namísto inc hl https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/17-loop.asm 18 18-cls.asm smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) přes funkci v ROM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/18-cls.asm 19 19-print-char-call.asm smazání obrazovky a výpis jednoho znaku na obrazovku přes funkci v ROM (použití instrukce CALL) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/19-print-char-call.asm 20 20-print-char-rst.asm smazání obrazovky a výpis jednoho znaku na obrazovku přes funkci v ROM (použití instrukce RST) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/20-print-char-rst.asm 21 21-print-char.asm pouze výpis jednoho znaku na obrazovku bez jejího smazání https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/21-print-char.asm 22 22-print-all-chars.asm výpis znakové sady znak po znaku (nekorektní verze příkladu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/22-print-all-chars.asm 23 23-print-all-chars.asm výpis znakové sady znak po znaku (korektní verze příkladu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/23-print-all-chars.asm 24 24-change-color.asm změna barvových atributů (popředí a pozadí) vypisovaných znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/24-change-color.asm 25 25-change-flash.asm povolení či zákaz blikání vypisovaných znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/25-change-flash.asm 26 26-print-at.asm výpis znaku či znaků na určené místo na obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/26-print-at.asm 27 27-print-string.asm výpis celého řetězce explicitně zapsanou programovou smyčkou (základní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/27-print-string.asm 28 28-print-string.asm výpis celého řetězce explicitně zapsanou programovou smyčkou (vylepšená varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/28-print-string.asm 29 29-print-colorized-string.asm výpis řetězce, který obsahuje i řídicí znaky pro změnu barvy atd. https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/29-print-colorized-string.asm 30 30-print-string-ROM.asm výpis řetězce s využitím služby/subrutiny uložené v ROM ZX Spectra https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/30-print-string-ROM.asm 31 31-attributes.asm modifikace atributů pro tisk řetězce subrutinou uloženou v ROM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/31-attributes.asm 32 32-fill-in-vram.asm vyplnění celé bitmapy barvou popředí, návrat do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/32-fill-in-vram.asm 33 33-fill-in-vram-no-ret.asm vyplnění celé bitmapy barvou popředí, bez návratu do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/33-fill-in-vram-no-ret.asm 34 34-fill-in-vram-pattern.asm vyplnění celé bitmapy zvoleným vzorkem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/34-fill-in-vram-pattern.asm 35 35-slow-fill-in-vram.asm pomalé vyplnění celé bitmapy, vizualizace struktury bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/35-slow-fill-in-vram.asm 36 36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm pomalé vyplnění celé bitmapy, vizualizace struktury bitmapy, bez návratu do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm 37 37-fill-block.asm vykreslení bloku 8×8 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/37-fill-block.asm 38 38-fill-block-with-pattern.asm vykreslení bloku 8×8 pixelů zvoleným vzorkem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/38-fill-block-with-pattern.asm 39 39-fill-block-optimized.asm optimalizace předchozího příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/39-fill-block-optimized.asm 40 40-draw-char.asm vykreslení znaku do levého horního rohu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/40-draw-char.asm 41 41-draw-any-char.asm podprogram pro vykreslení libovolně zvoleného znaku do levého horního rohu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/41-draw-any-char.asm 42 42-block-anywhere.asm podprogramy pro vykreslení bloku 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/42-block-anywhere.asm 43 43-block-anywhere-rrca.asm podprogramy pro vykreslení bloku 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/43-block-anywhere-rrca.asm 44 44-better-draw-char.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/44-better-draw-char.asm 45 45-even-better-draw-char.asm posun offsetu pro vykreslení dalšího znaku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/45-even-better-draw-char.asm 46 46-draw-char-at.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/46-draw-char-at.asm 47 47-draw-char-at-unrolled.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/47-draw-char-at-unrolled.asm 48 48-incorrect-print-string.asm tisk řetězce, nekorektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/48-incorrect-print-string.asm 49 49-correct-print-string.asm tisk řetězce, korektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/49-correct-print-string.asm 50 50-ascii-table.asm tisk několika bloků ASCII tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/50-ascii-table.asm 51 51-plot-block.asm vykreslení pixelu verze 1: zápis celého bajtu na pozici pixelu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/51-plot-block.asm 52 52-plot-pixel.asm vykreslení pixelu verze 2: korektní vykreslení jednoho pixelu, ovšem překreslení celého bajtu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/52-plot-pixel.asm 53 53-plot-pixel.asm vykreslení pixelu verze 3: vylepšená verze předchozího demonstračního příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/53-plot-pixel.asm 54 54-plot-pixel-on-background.asm vykreslení pixelu vůči pozadí (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/54-plot-pixel-on-background.asm 55 55-plot-pixel-on-background.asm vykreslení pixelu vůči pozadí (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/55-plot-pixel-on-background.asm 56 56-inverse-ascii-table.asm vykreslení ASCII tabulky inverzní barvou (inkoust vs. papír) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/56-inverse-ascii-table.asm 57 57-plot-pixel-on-inverse-background.asm vykreslení pixelů barvou papíru proti inverzní ASCII tabulce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/57-plot-pixel-on-inverse-background.asm 58 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm vykreslení pixelů inverzní barvou proti inverzní ASCII tabulce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm/ 59 59-configurable-ascii-table.asm vykreslení ASCII tabulky buď přímo inkoustem nebo inverzně https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/59-configurable-ascii-table.asm 60 60-plot-over.asm přibližná implementace příkazu PLOT OVER https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/60-plot-over.asm 61 61-print-number-A.asm ukázka použití podprogramu pro tisk celého čísla https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/61-print-number-A.asm 62 62-print-number-B.asm pokus o vytištění záporných čísel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/62-print-number-B.asm 63 63-print-number-C.asm tisk maximální podporované hodnoty 9999 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/63-print-number-C.asm 64 64-print-number-D.asm tisk vyšší než podporované hodnoty 10000 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/64-print-number-D.asm 65 65-more-numbers-A.asm vytištění číselné řady https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/65-more-numbers-A.asm 66 66-more-numbers-B.asm kombinace tisku celočíselných hodnot s dalšími subrutinami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/66-more-numbers-B.asm 67 67-print-flags-1.asm příznakové bity po provedení celočíselné operace 1+2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/67-print-flags-1.asm 68 68-print-flags-2.asm příznakové bity po provedení celočíselné operace 0+0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/68-print-flags-2.asm 69 69-print-flags-3.asm příznakové bity po provedení operace 255+1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/69-print-flags-3.asm 70 70-print-flags-4.asm příznakové bity po provedení operace 254+1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/70-print-flags-4.asm 71 71-print-flags-5.asm příznakové bity po provedení operace 255+255 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/71-print-flags-5.asm 72 72-print-flags-6.asm výsledek operace 100+100, nastavení příznakových bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/72-print-flags-6.asm 73 73-print-flags-7.asm výsledek operace 128+128, nastavení příznakových bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/73-print-flags-7.asm 74 74-print-hex-number.asm tisk hexadecimálního čísla v rozsahu 0×00 až 0×ff (neoptimalizovaná varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/74-print-hex-number.asm 75 75-print-hex-number.asm tisk hexadecimálního čísla v rozsahu 0×00 až 0×ff (optimalizovaná varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/75-print-hex-number.asm 76 76-print-hex-numbers.asm tisk několika hexadecimálních hodnot https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/76-print-hex-numbers.asm 77 77-add-hex-numbers.asm součet dvou osmibitových hexadecimálních hodnot s tiskem všech výsledků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/77-add-hex-numbers.asm 78 78-add-bcd-numbers.asm součet dvou osmibitových BCD hodnot s tiskem všech výsledků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/78-add-bcd-numbers.asm 79 79-print-hex-digit-jmp.asm tisk jedné hexadecimální cifry s využitím podmíněného skoku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/79-print-hex-digit-jmp.asm 80 80-print-hex-digit-overflow.asm otestování, jaký znak je vytištěn pro hodnoty větší než 15 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/80-print-hex-digit-overflow.asm 81 81-print-hex-digit-daa.asm tisk jedné hexadecimální cifry s využitím instrukce DAA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/81-print-hex-digit-daa.asm 82 82-print-hex-numbers-daa.asm tisk série hexadecimálních hodnot s využitím instrukce DAA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/82-print-hex-numbers-daa.asm 83 83-print-fp-numbers.asm tisk numerických hodnot reprezentovaných v systému plovoucí řádové tečky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/83-print-fp-numbers.asm 84 Makefile Makefile pro překlad a slinkování všech demonstračních příkladů do podoby obrazu magnetické pásky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/Makefile

20. Odkazy na Internetu