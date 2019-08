Před třemi týdny přišel s dotazem, co je potřeba udělat pro začlenění, vývojář Valdis Klētnieks. Dle svých slov vyladil ovladač pro exFAT do podoby vhodné pro upstream. Odpovědi se zhostil Theodore Ts'o udržující v jádru Ext4. Připomněl, že exFAT podléhá určitým omezením, které Microsoft shrnuje na svém webu . Doporučil, aby se případného průzkumu zhostili právníci z Linux Foundation, aby bylo jasné, co lze a co nelze a příslušně podle toho pak mohli konat klíčové lidé, jmenovitě Greg Kroah-Hartman a Linus Torvalds. Dodal svůj osobní názor, že pokud chce Microsoft nadále být nepřátelský a bránit ostatním v používání technologie patentovými nároky, proč by měla komunita pracovat na lepší podpoře této patentované technologie.

Nemá pochopitelně smysl příliš žehrat na SD asociaci, ta zkrátka před 10+ lety zvolila pro SDXC souborový systém exFAT, jelikož jde o pokračování do té doby používaného FAT32 na kartách SDHC. Implementace tak byly poměrně snadné, což bylo důležité (vzpomeňme, že v minulé dekádě ještě karty Secure Digital neměly tak dominantní postavení na trhu, stále soupeřily třeba s CompactFlash, případně Sony Memory Stick a z let dřívějších by se dal vzpomenout formát MMC – MultiMediaCard, fyzicky podobný SD). Dnes je SD ve zcela jiné pozici.

Proč vůbec exFAT musíme řešit?

Kdyby byl exFAT jedním z obskurních produktů Microsoftu, které v průběhu let zapadly, nic by se nedělo. Ale právě snadnost navázání na FAT32 vedoucí k použití exFAT u karet SDXC vedla k masivnímu rozšíření tohoto souborového systému. Těžko to vyčítat SD Association, ta šla pragmatickou cestou použití existujícího, v praxi ověřeného filesystému, který měl podporu velké IT korporace a který bylo relativně snadné nasadit a jehož použití nebylo náročným pro tehdejší třídu přístrojů s na dnešní dobu mizerným výkonem. S dnešním hardwarem by samozřejmě nebyl problém nasadit třeba F2FS, případně něco robustnějšího (btrfs, ZFS), avšak otázkou je, jaký by to mělo pro digitální fotoaparáty, kamery a další přístroje význam: nebylo by to spíše použití kanónu na vrabce?

Situace kolem exFAT tak trochu připomíná dobu před mnoha lety, kdy se řešila podpora souborového systému NTFS na Linuxu. Dnes se nad NTFS nikdo nepozastaví a je otázkou, zdali vůbec (kromě odborníků) někdo rozlišuje, jaká implementace podpory NTFS vlastně v té které distribuci je či není. Osobně se domnívám, že u exFAT je též pouze otázkou času, kdy bude zcela bezproblémově a všeobecně podporován distribucemi bez nutnosti nějaké licenční smlouvy s Microsoftem či prostředníkem.