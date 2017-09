 »   »  Třetina domén .CZ má IPv6 adresu, koncových uživatelů je v Česku 10 %

Je to právě pět let od chvíle, kdy v Evropě došly IPv4 adresy. Na globální úrovni byly poslední bloky rozdány ještě o rok a půl dříve. Internet je tak čím dál více nucen přejít na IPv6, přestože koncoví uživatelé to příliš nevnímají. Hlavní problém totiž vzniká na druhé straně: u služeb, které bez nedostatkových veřejných adres nemohou existovat.

V průběhu oněch pěti let samozřejmě nedošlo k žádné skokové změně, protokol IPv4 tu s námi bude ještě velmi dlouho. Tlak na změnu ale postupně sílí a čím dál více sítí protokol IPv6 nasazuje. Dokazují to statistiky, které se dlouhodobě vyvíjí směrem nahoru.

Neriskujte podvržení falešných www stránek vašim návštěvníkům. Řešení je jednoduché. Pokud provozujete svůj web na .cz doméně a vybrali jste si pro její správu registrátora, který podporuje technologii DNSSEC, máte vyhráno. Například u General Registry (partner tohoto seriálu) aktivujete DNSSEC pro svou doménu jednoduše několika kliknutími.

České domény

Správce domény .CZ ve svých statistikách hlásí, že přibližně třetina domén má záznam typu AAAA, tedy je k nim přiřazena IPv6 adresa. Před dvěma lety to přitom bylo o 3 % méně.

Podíl českých domén s IPv6

Zajímavý je také pohled na počet NS záznamů s IPv6. Ukazuje, kolik autoritativních DNS serverů je po šestce dostupných: je to více než 71 %. Je to dáno tím, že registrátoři a různé hostiny provozující pro své klienty DNS servery jsou na IPv6 velmi dobře připraveni. Zdaleka ne všichni držitelé domén ale této možnosti využívají, přitom by často stačilo přidat jen AAAA záznam.

Pokud se podíváme na vývoj počtu záznamů u jednotlivých domén, je vidět, že přibývá pouze domén s oběma typy záznamů. Zatímco během posledních tří let se počet domén jen s A záznamy (IPv4) prakticky nemění, vzrostl počet domén s oběma záznamy o třetinu. Naopak domén jen s AAAA záznamem (IPv6) jsou jen dvě stovky.

Růst domén s oběma záznamy

Klientů je přes 20 %

Pohled z druhé strany nabízí například Google, který zveřejňuje podíl uživatelů, kteří k jeho službám přistupují po IPv6. Nedávno toto číslo překonalo hranici 20 %. Před dvěma lety to přitom bylo jen asi 7 %, před rokem 12 %. V této oblasti je vidět nejrychlejší vývoj.

Počet uživatelů přistupující ke Google po IPv6

Pokud se podíváme na jednotlivé státy, není na tom Česká republika úplně skvěle, ale zároveň ani špatně. Držíme se někde uprostřed pelotonu – přibližně s 10 % uživatelů používajících IPv6. V Evropě jsou na tom výborně například Belgie (48,5 %), Řecko (33,1 %) a Německo (30,3 %). Špatně jsou na tom například Dánsko (necelá 2 %), Itálie (necelé 1 %) nebo třeba Slovensko (necelá 3 %).

Ze světového hlediska jsou pak na tom velmi dobře ve Spojených státech (33,5 %), Indie (22,2 %) nebo třeba Brazílie (21,1 %).

Obsahu dostupného 60 %

Další zajímavá čísla přináší statistiky 6lab společnosti Cisco. Ty v případě obsahu vycházejí z 500 nejnavštěvovanějších webů podle statistiky Alexa pro jednotlivé země. Podle této statistiky se k přibližně 60 % nejnavštěvovanějšího obsahu v Česku můžeme dostat po IPv6.

Tohle číslo je sice zajímavé, ale zároveň ukazuje, že jde o špičku ledovce. Ti největší mají dnes protokol IPv6 nasazený a dodávají přes něj uživatelům největší objemy obsahu. Z žebříčku 500 nejnavštěvovanějších webů má ale IPv6 jen 129, tedy přibližně čtvrtina, ostatní jsou dostupné stále jen po IPv4.

Kde si IPv6 vyzkoušet?

Pokud chcete otestovat své IPv6 připojení, můžete navštívit některý z webových testů. Například: