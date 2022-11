Trh PC je v krizi: prodeje dlouhodobě klesají, výrobcům se nedaří

Jen další krize v řadě

Dlužno úvodem podotknout, že počítačový svět už zažil nejednu krizi a vždy se z ní oklepal, často přispěním toho, že v jeho hájemství najednou vznikla nová produktová třída, nový trh, který naopak posunul prodeje do dalších závratných výšin.

Popustíme-li trochu uzdu toho, co do počítačového světa zahrnujeme, můžeme z posledních dekád jmenovat příchod digitálních fotoaparátů, příchod Netflixu a jemu podobných služeb, příchod iTunes či Spotify, příchod iPhonů a Androidů, pravidelný příchod next-gen herních konzolí, příchod předplatného na digitální služby a software či třeba příchod Bitcoinu a kryptoměn. Všechny tyto nové trhy nakoply prodeje vždy zase notně vpřed.

Avšak toto je jiná doba. Doba, kdy jsme zhruba rok a půl strávili v tu menších, tu větších omezeních daných jedním virem. Doba, kde poslední měsíce trávíme v řadě nejistot plynoucích z konfliktu probíhajícího necelých pár set od našich hranic. Doba, kdy koupit levné CPU a levné GPU a bezstarostně se oddávat vyvolávání fotek či hraní her je – byť třeba jen dočasně – pryč.





Tak se není čemu divit, že Honza Olšan vydává text hovořící o tom, že prodeje grafických karet klesly nejvíc od krize roku 2009 s tím, že Radeony jsou na historicky nejhorším podílu. O tom a o GPU obecně za chvíli.

I staré PC je dostatečně dobré

Má to několik příčin. Dvě hlavní lze spatřovat v tom, že lidé a firmy nepotřebují obměňovat techniku tak často, jako před 20 lety, kdy další generace CPU mohla být i o desítky procent rychlejší a přinést tak výrazně svižnější běh aplikací pro uživatele. Dnes rozdíl mezi 8jádrovým Ryzenem první a čtvrté generace, či mezi šestijádrovým Intelem 8. a 13. generace je sice měřitelný jako „velmi výrazný“, ale z pohledu majority uživatelů nepodstatný. Kdo před 10 lety zakoupil řekněme slušný 4jádrový stroj s CPU Intel, dnes na tomto stroji může stále bez potíží vykonávat drtivou většinu běžných uživatelských činností.





Druhá příčina je zakopána v rostoucích nákladech na výrobní technologie a v rostoucích nákladech na materiály a lidské zdroje. Nic si nenalhávejme, z hlediska nejpokročilejších generací EUV FinFET litografie je to pouze tchajwanská TSMC, která je schopna vyrábět širokou škálu čipů v dostatečném množství s dostatečnou výtěžností. Má de facto monopol na výrobu výkonných čipů a je jedno, zda jde o ARMy s logy Apple a Qualcomm nebo CPU typu AMD Ryzen a GPU typu Radeon či GeFroce. Nikdo jiný na světě jejímu tempu inovací nestačí. Ani Samsung, ani Intel – a kromě nich ani nikdo další, o kom by se dalo alespoň uvažovat, už neexistuje. Možná čínský SMIC, ale zde zase velkou neznámou do všech rovnic podsouvají americké sankce.

Pro přesnější přehled toho, jak se prodeje jednotlivých produktů a značek propadají, doporučuji již zmíněný článek na Cnews. Velmi stručně z toho vychází určité mírné překvapení, kdy se v oblasti GPU propadla Nvidia, výrazně propadla AMD s Radeony a naopak hodně vyrostl Intel. Důvody jsou nasnadě, Nvidia chystala novou generaci RTX 4000 a dosavadní řada RTX 3000 byla a je stále poměrně drahá.

Tržní podíly výrobců GPU v Q3 2022 Autor: Jon Peddie Research

U AMD se zase čeká na uvedení Radeonů RX 7000, které budou velkým skokem vpřed, a tak i prodeje RX 6000 tomu celkem odpovídají. Intel pak je stálice, která vládne trhu svými integrovanými grafickými jádry, vliv začátku prodejů desktopových karet rodiny Arc zde nebude až tak zásadní. Pro AMD nejde o katastrofu, živí ji docela dobře i Xboxy a Playstationy a na rozdíl od Nvidie nevsadila na diletantsky navržené konektory 16pin PCIe napájení.

Ale to trochu odbočuji, rád bych se vrátil k obecnému trendu, který zasahuje vedle GPU i CPU: trh je zkrátka nasycen a lidé spíš šetří. Nemálo potenciálních uživatelů, kteří ještě před 10 lety kupovali nové CPU A GPU produkty, dnes často na tehdejším stroji běží a pro hry pořídili ratolestem herní konzoli, či nehrají, nebo tyto aktivity přesunuli na svůj chytrý telefon.

Prodeje procesorů pro PC podle Jon Peddie Research Autor: Jon Peddie Research

Míří PC z centra zájmu na periferii?

Trh klasických desktopů je poslední roky spíše charakterizován zprávami o poklesu, tu a tam přerušenými stagnací či mírným růstem, obecně ale zde výrobci bojují o klesající trh. Tak jako kdysi Minolta s Dynaxy v závěru filmové éry. Tak jako Pentax dnes se svými digitálními zrcadlovkami. Tak jako půjčovny VHS a DVD v éře DivXu, BitTorrentu a Netflixu.

Trh PC už nepředstavuje takové žně jako na počátku století a navíc z něj tradičním značkám x86 světa ukusuje Apple a výhledově budou víc a víc ukusovat armové procesory. Poznáme to nejen na životaschopnosti fenoménu jednodeskových počítačů Raspberry Pi, ale i na tom, kterak Microsoft vrhá stále více úsilí do běhu Windows na ARMech. Na tom minimálně s Qualcommem pracuje už víc než jednu pětiletku.

Neznamená to, že PC směřují do zapomnění. Vždy zde budou, stejně jako LP, kinofilm, pixel art, natahovací ručičkové hodinky či Stará žitná myslivecká. Budou zde pro fanoušky, nadšence, nostalgiky, kteří prostě nechtějí Spotify, Lumix, Unreal Engine, iWatch či Jim Beam Honey.

Ještě dlouho potrvá, než si bude člověk připadat před svým ATX desktop PC stejně divně jako dnes s flexaretou na sjezdovce. Trh se nakonec ze současné vleklé krize vzpamatuje, protože jinak to ani nemůže být. Naše závislost na počítačích je téměř absolutní. Možná by bylo dobře, kdyby pan Neff zasedl k psacímu stroji (pardon, desktopovému PC) a vznikla Tma 3.0.