Root.cz  »  Linux  »  Tumbleweed aktualizuje zavaděč, Fedora zlepší zpracování poškozených balíčků

Tumbleweed aktualizuje zavaděč, Fedora zlepší zpracování poškozených balíčků

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Větev Tumbleweed systému openSUSE změnil výchozí zavaděč z GRUB2 na GRUB2-BLS. Projekt Fedora zlepší zpracování poškozených balíčků. Spolu s uvedením levnější varianty Raspberry Pi 5 s 1 GB RAM došlo ke zdražení stávajících modelů.

Tumbleweed aktualizuje zavaděč

Uživatelé, kteří používají větev Tumbleweed systému openSUSE, budou mít brzy možnost vyzkoušet nový zavaděč této distribuce. openSUSE Tumbleweed nedávno změnil výchozí zavaděč z GRUB2 na GRUB2-BLS při instalaci přes YaST. Tento krok navazuje na trend započatý MicroOS, který zavádí zavaděče kompatibilní se specifikací zavaděče.

MicroOS používá systemd-boot, což je velmi malý a rychlý zavaděč z projektu systemd. Jedním z důvodů této změny je zjednodušení integrace nových funkcí. Mezi nimi je i úplné šifrování disku založené na nástrojích systemd, které bude využívat tokeny TPM2 nebo FIDO2, pokud jsou k dispozici.

Co je GRUB2-BLS? Je to GRUB2 s několika opravami převzatými z projektu Fedora, které zahrnují určitou kompatibilitu se specifikací zavaděče pro položky zavádění typu #1. Jedná se o malé textové soubory uložené v /boot/efi/loader/entries, které zavaděč čte, aby zobrazil počáteční nabídku. Tato změna umožní úplné šifrování disku a odstraní některé kroky údržby GRUB. 

 openSUSE Tumbleweed

Fedora zlepší zpracování poškozených balíčků

Projekt Fedora vytváří špičkovou distribuci, která v důsledku rychlého přijímání nových technologií někdy zanechává uživatele s nefunkčním softwarem. Několik nedávných problémů s nefunkční aktualizací balíčku Mesa a jejími následky vyvolaly bouřlivé diskuse.

Část obav ohledně této aktualizace Mesa, která narušila funkčnost, spočívala v tom, že několik lidí nahlásilo problémy ještě předtím, než byla aktualizace nasazena do stabilních repozitářů Fedory. Hlášení byla ignorována a aktualizace byla nainstalována do systémů uživatelů. Byl předložen nový návrh na zlepšení stability distribuce a komunikace projektu Fedora s uživateli v případě, že se vyskytnou problémy.

Fedora 43Fedora 43

Raspberry Pi 5 zdražuje

Uvedena byla levnější varianta Raspberry Pi 5 s 1 GB RAM za 45 dolarů (935 Kč). Nabízí výkon čtyřjádrového Arm Cortex-A76, který je 2–3× rychlejší než u Pi 4, a zachovává plnou výbavu: USB, GPIO, CSI/DSI i PCIe. Novinka je sice nejdostupnějším modelem v řadě, ale kvůli rostoucím cenám pamětí napříč celým technologickým průmyslem – způsobeným hlavně poptávkou po AI datacentrech – není tak levná, jak by mohla být.

Současně se zvyšují ceny ostatních modelů Raspberry Pi 5, a to o 5 až 20 dolarů podle velikosti RAM. Raspberry Pi 4 1 GB zůstává za 35 dolarů, model 2 GB za 45 dolarů. Nezdražují ani Pi 3+ nebo nejmenší modely jako Pi Zero – tam je zjevně dostatek zásob. Firma očekává, že tlak na ceny pamětí je dočasný, a plánuje zdražení později zrušit.

Jolla Phone v předobjednávkách

Jolla spustila předobjednávky na nový Jolla Phone, komunitně navržený evropský linuxový telefon s důrazem na soukromí. Nabízí 12 GB RAM, 256 GB úložiště (rozšířitelné až na 2 TB), 6,36" FullHD AMOLED displej, vyměnitelnou 5500mAh baterii a výkonný 5G Mediatek SoC. Telefon přináší duální nano-SIM, globální roaming, Wi-Fi 6, BT 5.4, NFC, 50Mpx + 13Mpx fotoaparáty, čtečku otisků, vyměnitelný zadní kryt a LED indikaci.

Novinkou je fyzický přepínač, kterým můžete vypnout mikrofon, Bluetooth či Android subsystém. Běží na Sailfish OS (s podporou Android aplikací), bez telemetrie a s min. 5 lety podpory. Dostupný bude ve třech barvách. Předobjednávka stojí 99 eur, plná cena bude 499 eur (12 tisíc korun) . Kampaň již překročila hranici 2000 objednávek, výroba tedy začne. Dodání se očekává na konci první poloviny roku 2026.

Nově vydáno

Jaiden Riordan oznámil vydání Ultramarine Linux 43, nové verze desktopové distribuce založené na Fedoře s možností výběru desktopů KDE Plasma, Budgie, GNOME a Xfce. Byl vydán Pardus 25.0, významná aktualizace projektu, který pracuje na zavádění svobodného softwaru ve veřejném sektoru v Turecku. Armbian, linuxová distribuce určená pro vývojové desky ARM (a jiné) je k dispozici ve verzi 25.11.1. NebiOS, distribuce založená na Ubuntu s vlastním kompozitorem Wayland nazvaným NebiDE vyšla ve verzi 10.1.

Pardus 25.0Pardus 25.0
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Proč přichází éra suverénních datových center?

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Jak funguje platforma IBM Power11?

Těžba dat versus strojové učení

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

České investiční fondy sní americký sen

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem