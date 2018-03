 »   »  Turris Mox: modulární router si sestavíte podle potřeby z jednotlivých karet

Sdružení CZ.NIC představilo další svůj hardwarový projekt: Turris Mox. Jde o modulární router, který je možné poskládat podle požadavků každého uživatele. Pracujeme na tom intenzivně zhruba rok, řekl nám Patrick Zandl, vedoucí projektu Turris. Myšlenka modulárního řešení je ale ještě o něco starší.

Myšlenka modulárního routeru přišla poměrně krátce po spuštění prodeje routerů Turris Omnia. To je router, do kterého jsme dali úplně všechno, ale znamenalo to také vyšší cenu. Ozvala se nám spousta firem, že by chtěly Omnii využívat, ale chtěli by z ní některé pro ně zbytečné věci odstranit. To by ale výrazně prodražilo výrobu a nic bychom nakonec neušetřili, tak se zrodil nápad udělat další router modulárně, vysvětluje Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC.

Původní Omnia je velmi schopná a výkonná, ale málokdo skutečně potřebuje tři miniPCI Espress kartičky. Mottem naší kampaně na Indiegogo bude to, že si každý může Mox sestavit, jak bude potřebovat, vysvětluje Filip. Výsledkem tak bude levnější zařízení, které je možné kdykoliv v budoucnu vylepšovat.

Zatím čtyři moduly

Základem routeru je procesorová destička, na které je zdroj, dvoujádrový procesor Armada 3720, 512 MB RAM, plnohodnotné USB 3.0 a gigabitový Ethernet. Všechno je to připojeno plnou rychlostí do procesoru, není tam žádné úzké hrdlo, vysvětluje Filip. Tato deska funguje zcela samostatně a její příkon se pohybuje mezi dvěma a třemi watty. Záleží ale na připojených periferiích.

Deska má na boku konektor, do kterého je možné připojit další destičky se stejnými rozměry. Je tam PCI Express, USB a 2,5Gigabitový vnitřní Ethernet. Z toho pak vyplývají další možnosti rozšíření. Podle autorů jde o zařízení spíše z nižší třídy, ale modularita mu přidává na atraktivitě. V tomhle segmentu prostě modulární router nikdo nedělá. To se dělá o mnoho kategorií výš, vysvětluje Filip.

Na PIN header procesorové desky je možné už připojit malou Wi-Fi kartu a mám k dispozici základní router. Není to žádné dělo, ale už to bude fungovat a na 2,4 GHz získám slušný router. Do rozšiřujícího konektoru je pak možné připojit další kartu, na které se nachází slot pro miniPCI Express kartičku včetně slotu pro SIM kartu. Sem si můžu vložit dvoupásmovou Wi-Fi kartu nebo třeba LTE modem. Pak získám plnohodnotný Wi-Fi router. Časem bude dodávána i redukce na M.2, takže bude možné do routeru jednoduše připojit rychlé SSD – kvůli absenci SATA ovšem bude možné připojit jen NVMe disky.

Třetí rozšiřující deska obsahuje pětiportový switch – jedna linka dovnitř, čtyři jsou vyvedeny ven do ethernetové klece. Integrovaný čip umí základní funkce jako jsou VLAN, takže je možné síť dále rozšiřovat. Čtvrtá deska pak obsahuje SFP klec, do které je možné zapojit například optický transciever, pokud máte to štěstí a jste připojeni pomocí FTTH.

Další moduly budou následovat

Pro kampaň na Indiegogo jsou připraveny tyto čtyři desky: procesorová, miniPCI Espress, Ethernetová a SFP. Ještě vzniknou další moduly, tyto zatím nejsou průchozí, takže je není možné libovolně řetězit, protože sběrnice vždy končí v daném modulu. Do kampaně máme jen jednoduché moduly, uvidíme, jestli to někdo vůbec bude chtít, směje se Filip. Začali jsme se základní sadou, která pokryje většinu běžných použití, později můžeme třeba realizovat další nápady.

Průchozí desky budou mírně dražší, protože vyžadují další elektroniku – například PCI Express switch. Například ten s ethernetem bude vyžadovat dražší čip s více porty. Už ale máme v plánu osmiportový switch, kdy budeme mít po čtyřech konektorech na každé straně desky. Použijeme přitom desetiportový čip, abychom mohli další port použít pro průchozí modul, vysvětluje Filip. Mělo by pak být možné zapojit i několik ethernetových modulů za sebou a získat tak router s více porty, což v daném segmentu rozhodně není běžné.

Podobně by měl vzniknout také průchozí modul s miniPCI Expres, který možná bude mít i dva sloty. To teď ještě nevíme, máme vymyšlené nějaké další moduly, ale to všechno se ukáže podle výsledků kampaně. Nechceme stavět vzdušné zámky, říká Ondřej Filip a dodává, že možná i samotní uživatelé přijdou s nápady na vlastní moduly.

Z hlediska napájení to podle Zandla nebude problém, protože procesorová deska si sebou nese kvalitní zdroj, který je napájen 12 V a až 3 A. Nepoužíváme napájení přes microUSB, jako jiné podobné destičky, které jsou dnes na trhu. Sice to spoustu věcí zjednodušuje, ale svážete si tím ruce. My jsme chtěli poctivé napájení, které to vše hravě utáhne, říká Zandl. Jedním nápadů chystaných do budoucna je možnost přidat napájení PoE. Napájení po síti by tomuhle zařízení hodně slušelo.

Nechceme se srovnávat s Raspberry

Vývojáři rovnou předesílají, že se nechtějí srovnávat s Raspberry Pi. Přesto je takové srovnání nasnadě a velmi rychle k němu dojde. Tohle není Raspberry, tohle je síťové zařízení. Nemáme video výstup, ale zase máme porty připojené k procesoru plnou rychlostí, vysvětluje Filip. Díky modularitě bude možné z Moxu sestavit domácí router, VPN bránu, media konvertor nebo třeba NAS. Nebude to sice žádný super divoch, ale ten gigabit vám to dá.

Navíc i Mox bude velmi dobře rozšiřitelný, přímo z desky je na header vyvedeno GPIO, SDIO, UART a I2C. Bude tak možné si k desce připojit vlastní zařízení a čidla a použít jej tak například na domácí automatizaci. Plánujeme hardwarové tlačítko, kterým bude možné vypnout Wi-Fi. Někdo to po nás chtěl už v Omnii, říká Zandl.

Po softwarové stránce chtějí vývojáři použít Turris OS, který bude nově založen na LEDE. Chceme se ale domluvit i s tvůrci linuxových distribucí, aby bylo možné na microSD kartu nahrát třeba Debian. Podle autorů by se softwarovou podporou neměl být žádný problém, protože se jedná o standardní armový počítač. Neměl by to být žádný velký boj, chceme všechno zveřejnit včetně schémat. V interní flashce je Uboot, takže stačí nahodit jádro a bootovat, vysvětluje Filip.

Turris OS už teď umí detekovat jednotlivé desky a má přednastavené scénáře podle využití. Pokud je například k dispozici jen procesorová deska, je její port nastaven jako LAN. Jakmile se připojí switch, konfigurace se otočí a z portu na základní desce se stane WAN. Konfigurační rozhraní Foris umí reagovat na přípojené či nepřipojené Wi-Fi karty a podobně. V konzoli si samozřejmě můžete nakonfigurovat cokoliv, vysvětluje Patrick Zandl.

Příští týden začne kampaň

Dalším krokem bude kampaň na Indiegogo, která začne 3. dubna. K dispozici budou jak samostatné moduly, tak i připravené sestavy zavřené do modulární krabičky. Zatím se ještě ladí celý koncept kampaně včetně ceny za jednotlivé kusy. Vstupují do toho například daně, které nás zajímají v Evropě, ale ne v Americe a podobně. Ještě tedy přesně nevíme, jak to bude vypadat, nechte se překvapit, říká Ondřej Filip.

Obavy z dalšího tříštění projektu jsou podle Filipa zbytečné. Pro nás je to cesta, jak jít do dalšího segmentu. Pokud budeme mít další peníze z prodejů, můžeme je investovat do dalšího zkvalitňování software, vysvětluje Ondřej Filip. Software se už teď sestavuje automaticky, takže nás to nestojí žádné další úsilí.

Hardware se bude opět vyrábět v Česku, přestože konkrétní firma ještě není jistá. Blízkost výroby má výhodu zejména v tom, že je možné velmi rychle reagovat a změny domlouvat okamžitě. Když vyrábíte třeba v Číně, je jakákoliv úprava záležitostí několika týdnů. Tady máme spoustu šikovných lidí, kteří jsou schopni vyrábět rychle a kvalitně a v případě potřeby se v továrně můžete otočit autem během dne, vysvětluje praktickou stránku věci Patrick Zandl.

První část kampaně spuštěna

Odpoledne byla spuštěna první část kampaně na Indiegogo, kde je možné si pořídit připravenou sadu routeru Turrix Mox. Za 69 dolarů (bez daně a poštovného) je možné si pořídit základní dualbandový router. Sestava obsahuje základní procesorový modul MOX A, krabičku a 2,4/5 GHz (2×2 MIMO) Wi-Fi kartu.

Jde o modul, který můžete použít, když potřebujete rozšířit dosah Omnie. Stačí ho zapnout a Omnia si ho automaticky přes síť nakonfiguruje, popisuje výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip. Dualbandový modul zvládá jak 2,4GHz, tak 5GHz Wi-Fi (ovšem najednou může běžet jen jedno pásmo). První sada je určena sice majitelům Turrisu Omnia, ale stejně dobře si ji může koupit a využít kdokoliv.

(Foto: Karel Choc, Internet Info)