Tuxedo Computers: linuxový software na míru přímo od výrobce

Předinstalovaný operační systém

Co by to bylo za optimalizovaný linuxový hardware, pokud by nebyl rovnou dodáván s předinstalovaným linuxovým softwarem? Pokud si dnes koupíte notebook tradičních výrobců, je obvykle předinstalovaný operační systém od Microsoftu. Tuxedo Computers proto také předinstalovává systém, jen to není ten microsoftí, ale je to Linux, konkrétně Tuxedo OS.

Je ale možno nainstalovat i další distribuce, jako je Ubuntu, Fedora, Debian, openSUSE, MX Linux, Linux Mint, elementary OS nebo Manjaro a další. Tuxedo dodalo i ovladače jejich hardware do DKMS. Aby byl výčet úplný, Tuxedo Computers dodává také balíček s ovladači pro Microsoft Windows. Zajímá-li vás, proč si pořídit hardware se softwarem od Tuxedo Computers, zkuste tento text.

Tuxedo OS

Na počítačích Tuxedo Computers je z výroby nainstalována speciální linuxová distribuce Tuxedo OS, momentálně verze 2. Jedná se o distribuci postavenou na základě Kubuntu (tedy s KDE Plasma prostředím) s úpravami v kernelu (v březnu 2024 verze 6.5) a s přidáním specifického softwaru ve specifických repozitářích, které provozuje přímo Tuxedo Computers. Nejnovější verze (v březnu 2024) je založena na Kubuntu 22.04 LTS, ale obsahuje spoustu novějšího software. Co není v repozitářích, se dá doinstalovat jako Flatpak. Záměrně byla vyřazena podpora balíčků Snap, známých hlavně z Ubuntu, ze kterého Tuxedo OS vychází.





Poznámka: Hlavním důvodem kontroverze formátu Snap je uzavřenost řešení kolem Snapu, konkrétně rozhraní Snap storu. Distribuci tak má plně pod kontrolou společnost Canonical. Nikdo nemůže vytvořit svůj vlastní Snap store. Nicméně co se týká funkčnosti, na použití balíčků Snap není nic špatného, kontroverze spočívá spíše v rovině licenční a bezpečnostní. Má za sebou komerčního partnera – Canonical. Pokud chcete balíčky Snap používat, je možno jejich použití zapnout.

Můžeme ale konstatovat, že distribuční model Tuxedo OS je konzervativnější oproti např. Manjaru, kde máte k dispozici poměrně čerstvé verze aplikací i kernelu a zase méně striktní než Kubuntu 22.04, kde jsou nové verze jen jednou za půl roku. Flathub nabízí poměrně dost a přidáním Flathubu Beta se to ještě vylepší. Osobně jsem s formáty Flatpak, Snap nebo AppImage moc nepracoval, takže to bude spíše otázka zvyku. Okem běžného uživatele je to asi jedno, pokud má k dispozici aplikaci, kterou chce a v té verzi, v jaké ji chce.





Ale zpět k Tuxedo OS a jeho modelu vydávání – vydávání je tzv. hybridní a označované jako „hybrid continuous release model“ což znamená, že po instalaci se vám základ distribuce moc nemění (kernel např.) a jen v pravidelných intervalech (jednou za půl roku např.), ale aplikace se neustále aktualizují na novější verze.

Zásadní zpráva pro uživatele je ta, že distribuce Tuxedo OS vůbec není striktně vázána na hardware Tuxedo Computers. Můžete ji nainstalovat na libovolný notebook. Tuxedo OS vůbec není špatná distribuce. Mezi hlavní předělávky patří například náhrada audio démona PulseAudio za PipeWire, používání os-prober pro detekci dalších nainstalovaných OS a mnoho v Tuxedo Computers vyvinutého software. Mluvím o nástroji Tuxedo Control Center, Tuxedo Tomte nebo Tuxedo WebFAI.

Tuxedo Control Center

Tato aplikace má za cíl vylepšovat nastavení operačního systému. Lze ji používat na libovolném hardware, ale bude mít limitovanou funkčnost, její plné schopnosti uvidíte až v souvislosti s hardwarem od Tuxedo Computers. V zásadě s ní můžete podrobněji nastavit napájecí profily, výkon grafických karet, web kamery nebo instalaci ovladačů hardware. Pokud máte vodní chlazení Tuxedo Aquaris, i to zde nastavíte. Zároveň můžete z aplikace přímo kontaktovat zákaznickou podporu pro případ problémů s vaším notebookem.

Tuxedo Control Center

Určitě se vyplatí projít minimálně profily spojené s výkonem, protože můžete nastavit využití jader procesoru, činnost větráků či přepnout využívanou grafickou kartu (interní či dedikovanou nebo hybridní mód). Správné nastavení se pak příznivě projeví v době provozu notebooku na baterii. Pokud chcete, můžete nastavit i intenzitu a barvu podsvětlení klávesnice.

Tuxedo Tomte

Tomte je aplikace, která vám pomůže s identifikací vašeho hardware a aplikací příslušných ovladačů včetně aktualizací. Můžete ovladačům povolit instalaci a případně je aktivovat, vše v šikovném GUI.

Tomte má určitě za následek to, že nainstalovaná karta od NVIDIA vlastně ihned po spuštění fungovala se všemi aplikacemi, které jsou schopny ji využít a to bez nejmenších problémů (vyzkoušeno s aplikací Blender, Darktable nebo Ansel). Aplikace má i CLI variantu do konzole, startuje se pak s všemožnými parametry.

Tuxedo WebFAI

Jedním z nejúžasnějších nástrojů, které Tuxedo Computers nabízí, je Tuxedo WebFAI. Jedná se o nástroj, která dokáže plně automaticky nainstalovat operační systém na pevný disk vašeho notebooku. Je to zjednodušená verze instalátoru, zadáte jen údaje o vaší lokaci a to je vše. Představte si to jako něco, co na svém mobilním telefonu nazýváte Tovární nastavení. Na stisk tlačítka dostanete plně funkční operační systém s nainstalovanými ovladači hardware připraveným k okamžité práci.

USB Flash disk s WebFAI

Instalátor jde dál – umožní vám instalaci nejenom Tuxedo OS, ale i dalších distribucí, konkrétně Ubuntu, openSUSE, Xubuntu, Ubuntu Mate, Kubuntu a elementary OS. Pro některé modely je k dispozici i Manjaro. Ručně můžete na notebook nainstalovat libovolnou jinou distribuci a dle návodu i Microsoft Windows. Pro úplnost dodávám, že lze nainstalovat Tuxedo OS na šifrované oddíly nebo mít i dual boot.

Pro účely reinstalace je s každým počítačem dodávaný USB flash disk, který vám ji umožní. Více méně je to spustitelný obraz s aktivovaným PXE fungující ze serverů Tuxedo Computers. Proto potřebujete LAN kabel s přístupem na internet. V rámci testování jsem tu reinstalaci několikrát zkoušel a fungovala dobře.

Poznámka: Při prvním použití WebFAI (v březnu 2024) jsem narazil na nepříjemný problém. Tuxedo Polaris 17 Gen5 a jeho hardware, konkrétně Wi-Fi/Bluetooth AX200 modul od Intelu, způsobil, že se ve výpisu objevovala neustále hláška o nefunkčním hardware ve frekvenci zhruba dvě hlášky za sekundu a textové rozhraní bylo zahlceno touto hláškou, nicméně ovládat se to dalo, ale museli jste být rychlí při čtení jiných zpráv aplikace. Zjistil jsem, že k tomuto modulu není v nástroji příslušný ovladač, a proto ta hláška. Řešením byl vstup do BIOSu a vypnutí modulu, který není pro WebFAI potřebný, využívá se k LAN připojení. Hlášky se přestaly objevovat a bylo možné aplikaci pohodlně používat.

Poměrně záhy jsem ale narazil na jeden „zádrhel“. V rámci zjednodušené instalace není možno vytvářet uživatelsky oddíly na discích, vše se děje automaticky a se správou oddílů se nepracuje. U mě nastal jeden zásadní problém. Do notebooku jsem vložil druhý disk a pustil automatickou instalaci. Výsledkem bylo to, že systém se nainstaloval na první disk a druhého se ani nedotkl. Nepomohlo ani to, když jsem mu oddíly nastavil a pustil instalaci znovu.

V dokumentaci se pak píše, že proces je plně automatický a není možné v rámci této automatické instalace provádět jakékoliv nastavování oddílů. Pokud nastavení oddílů v instalátoru chcete ručně udělat, je nutné stáhnout ISO obraz a vytvořit si instalační médium. Po nastartování Live distribuce Tuxedo OS už pak můžete začít instalaci a můžete si oddíly vytvořit, jak je libo. Mé specifické nastavení ještě spočívá v tom, že jeden disk obsahuje kompletní systém (kořenová složka), ale složka /home je připojena z oddílu druhého disku.

Poznámka: Existuje i další možnost, a to spustit automatickou instalaci na první disk a pak oddíly překonfigurovat ručně tak, jak chci, tj. oddíl z druhého disku připojit jako /home. Přečtěte si návod. Přišlo mi ale pohodlnější oddíly nastavit grafickým instalátorem při instalaci.

Po prvním spuštění počítače a zadání údajů uživatele, se automaticky spustí Tuxedo Tomte a doinstaluje ovladače. Tohle opravdu velmi dobře funguje. Pokud se připojíte na internet, za chvíli vás systém požádá o provedení aktualizace balíčků.

Jak se s Tuxedo OS 2 pracuje?

Musím se přiznat že jsem si po několika letech odvykl od fungování v distribuci založené na Ubuntu. Před Manjarem jsem používal Zorin OS, což bylo Ubuntu s GNOME. Tuxedo OS je také Ubuntu, ale s prostředím KDE Plasma 5.27, takže Kubuntu. Jistá konzervativnost Ubuntu 22.04 mne zase překvapila. Například GIMP zde byl ve verzi 2.10.30 nebo Blender ve verzi 3.0.1. Pokud jsem se podíval na Flathub, byl k dispozici GIMP poslední verze 2.10.36 a Blender 4.0.2 (na konci března 2024).

Třeba Ansel není v repozitářích vůbec a je zapotřebí použít AppImage. V Manjaru je Ansel nativně. Není to nic zásadního, ale je zapotřebí pečlivě kontrolovat, jakou verzi instalujete. Přepokládám, že se to trochu vylepší s příchodem LTS verze Kubuntu 24.04, na jejímž základě bude vydán Tuxedo OS 3. Ale tam se budou dít zajímavější věci – možná výchozí KDE Plasma 6 a Wayland nebo jen starší verze 5.27? Není ještě rozhodnuto, ale testovat můžete, zatím bez možnosti instalace na disk.

Všeobecně jsem ale po instalaci Tuxedo OS nenarazil na nějaké zádrhele, vše fungovalo dle očekávání a nejvíce mne překvapilo bezproblémové chování karty NVIDIA, na to nejsem zvyklý, vždy jsem s dedikovanou grafickou kartou zápasil. Za to může Tomte. Strategické bylo i rozhodnutí podívat se na nastavení profilu v rámci Tuxedo Control Center, protože trvale spuštěná dedikovaná grafická karta si prostě vezme energii a čas běhu na baterii se výrazně zkrátí. Přitom stačí jen drobně projít nabízené profily a výdrž se výrazně změní.

Oproti Manjaru mi fungovalo ihned detekování připojené tiskárny, byly viditelné SMB shary ze Synology NAS a detekce Bluetooth zařízení také proběhla velmi dobře (sluchátka, myš, klávesnice, trackball, externí reproduktor, Hi-Fi věž…), Wi-Fi připojení bylo stabilní a externí HDD skrz USB 3.0 také fungoval jak měl. Nakonec jsem si rozhraní systému upravil k obrazu svému.

myTuxedo Cloud

Každý zákazník, který si koupí zařízení od Tuxedo Computers automaticky získává 10 GB prostoru v cloudu pro ukládání zdarma. Tuxedo Computers používá Nextcloud. Je to ale právě jen těchto 10 GB a nic navíc.

Na stránkách jsem nenarazil na žádnou zmínku o nějaké změně plánu a možnosti připlatit si za větší prostor, jediná zmínka o navýšení prostoru je zde zmíněna v souvislosti s nákupem dalšího zařízení. Když koupíte další, dostanete dodatečných 10 GB prostoru i pro něj.

UEFI BIOS

V rámci notebooku Polaris 17 je vytvořen i vlastní BIOS s všemožnými úpravami dle Tuxedo Computers. Funguje jako UEFI i v Legacy módu. Je možné jej uživatelsky upgradovat soubory z domovské stránky Tuxedo Computers a z Tuxedo OS do něj můžete přímo i nastartovat počítač.

Málo vídanou funkcí je možnost vypínání hardware na úrovní základní desky. Nechcete-li zapnout Wi-Fi modul, grafickou kartu nebo webkameru, BIOS vám to umožní. Instalovaný systém tak vypnutý hardware vůbec neuvidí.

Podpora

Pokud koupíte zařízení od Tuxedo Computers, dostanete na něj standardní záruku dva roky. Můžete si ji ale prodloužit až na pět let. Pokud byste o to stáli a měli byste více než 10 zařízení, můžete si dokonce sjednat i on-site podporu.

K dispozici je klasická podpora v pracovní dny od 9 do 17 hodin, telefonicky nebo skrz webový formulář. Můžete využít i jiné kanály. Samozřejmě můžete využít bohaté dokumentace k jednotlivým modelům nebo časté dotazy. Vše samozřejmě v německém nebo anglickém jazyce.

Všechno prostě funguje

Nákupem notebooku Tuxedo Polaris 17 Gen5 AMD jsem asi nešlápl vedle, dostal jsem přesně to, co jsem chtěl – na 100% fungující hardware pod Linuxem. Celý proces výběru, zadávání konfigurace, platby a dodávky proběhl hladce. Software dodávaný v rámci operačního systému Tuxedo OS je na vysoké úrovni a nenarazil jsem na problémy. Také snadná možnost upgradu hardware se mi jeví výhodou. Klávesnice je tichá a dobře podsvětlená.

Pokud se podívám na věci, které mi ze začátku nesedly, tak jsou to popisky na klávesnici a rozložení speciálních kláves na klávesnici, je nutno si zvyknout. Pro někoho může být nepříjemná nemožnost nabíjet notebook skrz USB-C nabíječku a ulpívání otisků prstů na víku notebooku. Nemůžu však žehrat na velkou a těžkou nabíječku, notebook s displejem 17,3 palce není profilován jako ultra přenosný kus a tak je nutno k němu přistupovat.