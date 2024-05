Tuxedo Computers: německý dodavatel počítačů to s Linuxem myslí vážně

Původně to měl být článek pojatý jako recenze konkrétního modelu notebooku, jenže jsem se rozhodl podělit se s vámi o spoustu detailů a nakonec bude mít článek celkem tři části. Počítač na recenzi jsem získal tak, že jsem si ho koupil. Není zapůjčený, výrobce o této mé recenzi neví. V první části se dozvíte něco o výrobcích linuxového hardware a jejich nabídce.

Spokojený uživatel

Mnoho let provozuji doma notebooky od Dellu. V roce 2018 jsem si jako několikátý v řadě pořídil notebook Dell Vostro 14. Je to model střední třídy. Na běžnou kancelářskou práci a občas na nějaké zpracování videa a fotografií. Nikdy jsem na něm neprovozoval dodávané Microsoft Windows, hned od počátku jsem tam nainstaloval Linux. Nejdříve dlouho Zorin OS, nakonec jsem zakotvil u Manjaro Linuxu. Po šesti letech provozu jsem začal řešit, co s notebookem dál, hlavně vzhledem k tomu, jak se více a více potýkám s tím, že zpracovávám grafiku nebo fotografie.

V roce 2022 jsem v Dellu navýšil paměť z 8 na 16 GB a vyměnil baterii a pomohlo to k většímu komfortu. Počítač to zvládá celkem bez problémů, ale hromadné operace přece jenom trvají trochu déle. Když nafotíte balík fotografií a potřebujete jej hromadně vyvolat, rádi si ušetříte čas – standardní „závodní“ set fotografií se mi vyvolá v řádu desítek minut až hodin. Pokud bych však zapřáhl výkonnější grafickou kartu, operace by se zrychlila do jednotek minut. To je přesně můj případ.





Možná je pro někoho s podivem, že i na lehce upgradovaném systému starém šest let můžu celkem obstojně pracovat, ale to mne u Linuxu nepřekvapí. Subjektivně necítím nějakou zásadnější dýchavičnost. Počítač dál běží na jedničku.

Pokud se rozepíšu o aplikacích, které běžně a denně používám, je to klasický internetový prohlížeč (Vivaldi), kancelářský balík (LibreOffice), grafický software (Ansel, Darktable, GIMP, XnView MP), video software (OpenShot, VLC) a další věci jako VS Code, Lyx, Ferdium nebo LAMP server. To vše v Manjaro Linuxu postaveném na KDE Plasma 5. Výkon potřebuju spíše nárazově při hromadném vyvolávání fotografií z formátu RAW nebo při jednoduchém střihu videa. Ale stávající hardware vlastně není zase až tak limitující.





Rozhlížím se

Protože Linux doma používám hodně let, nakupuji zařízení jedné značky, která s Linuxem fungují dobře, nikdy jsem nenarazil na zásadní problém nefunkčnosti hardwaru pod Linuxem. Obměna hardware je ale dobrá k tomu podívat se, jestli existuje nějaký dodavatel nebo výrobce, který od základu staví stroje, které jsou vybaveny bezproblémovým hardwarem fungujícím v Linuxu a není z kategorie tzv. velkých výrobců. Vím, že takoví existují, ale měl jsem za to, že jsou to stroje, které mají vysokou cenu a nechtěl jsem za ně tolik utrácet. Linuxová podpora je ale hodně velké lákadlo. Jistě, s Dellem jsem v Linuxu nenarazil, ale zvědavost mi nedala spát.

Základní požadavek je mít opět zase notebook. Jenže s nákupem specializovaného linuxového notebooku nemám vůbec žádnou zkušenost a byl jsem jak Alenka v říši divů. Ponořil jsem se do víru článků a videí s recenzemi všemožného hardware, který je k dispozici. Mnozí čtenáři již specializovaný linuxový hardware dlouhá léta kupují a chválí, pro mne to byla veliká premiéra. Zjistil jsem, že existuje několik specialistů na Linux svět, nejlepší nabídku jsem našel celkem u třech – u amerického System76, španělského Slimbook a německého Tuxedo Computers.

Pokud v rychlosti ohodnotím všechny výrobce vidím, že dodávají kvalitní stroje, které jsou nějakým způsobem optimalizovány pro Linux. Buď disponují vlastní linuxovou distribucí dodávanou výrobcem jako výchozí operační systém nebo vám alespoň dodají již něco předinstalovaného a na daném hardware fungující. Tohle bylo velké lákadlo, protože se mi nechtělo moc dlouze dohledávat, zda mnou vybraný model notebooku bude v Linuxu fungovat, respektive veškerý hardware v něm obsažený. Občas jsou problémy se síťovými kartami, občas se zvukovou kartou. Jinak model před instalace operačního systému praktikují většinou všichni výrobci takových počítačů, zhusta nabízejí Microsoft Windows.

Občas najdete stroje bez operačního systému Micorosft Windows a výrobce deklaruje, že si třeba s Linuxem rozumí. Rozhodně to ale není běžná věc a typický koncový uživatel na takové počítače normálně nenarazí a ani se o ně nezajímá. Jedinou výjimkou jsou notebooky od Apple, dodávané s macOS nebo Micorosft Windows, ale to je svět sám o sobě. Nutno ale přiznat, že tam se alternativního systému (rozuměj ne od Microsoftu) nemusí uživatel vůbec bát. Kdo si kupuje produkty od Apple dobře ví proč. Linux je ale pro běžné uživatele pořád poměrně velký strašák, i když stejnou logiku jako u Apple produktů lze použít i zde – kdo si kupuje produkty s nainstalovaným Linuxem, dobře ví proč.

Všichni tři dříve jmenovaní výrobci nabízejí poměrně širokou škálu modelů, ze kterých se dá vybírat. Nabízejí jak notebooky, tak i desktopy. Já potřebuji zařízení, které bude mobilní, nemám doma speciálně vyčleněnou pracovnu, kam bych nastálo umístil monitor a další příslušenství. Dle toho, jak se chystám počítač používat, jsem se tedy díval na kategorii notebooků tzv. herních. Nebudu hrát, ale potřebuji výkonnější grafickou pro další operace. Většina aplikací pro náročné zpracování grafiky a videa podporuje využívání výkonu grafického procesoru grafické karty a na rychlosti je to znát. Uvedení výrobci mi mohli nabídnout hned několik modelů v různých konfiguracích a cenových úrovních.

Bylo nutné výběr nějak zúžit. V první fázi jsem vyřadil System76. V době, kdy jsem vybíral, měli celkem prázdný sklad a levnější modely nebyly k dispozici, ale to se změnilo. Našel jsem model Adder WS. Cena byla akceptovatelná, jen se vlastně ihned projevilo to, že System76 sídlí v USA. Výslednou cenu musíte po zaplacení navýšit ještě o clo (v současnosti 0 Kč) a DPH (21%) při vstupu do ČR a počítat s tím, že standardní záruka je jen na jeden rok. Lze si připlatit za více, ale jsou to další stovky dolarů navíc.

Cena modelu tak rázem výrazně stoupne a nedává to ekonomický smysl v porovnání s dalšími. Také se mi nepovedlo konfigurovat si vzhled klávesnice, předpokládám že jediný dostupný bude ten US. Není to vyloženě překážka, ale jistý diskomfort. Vůbec to ale neznamená, že by počítače od System76 byly nějaké špatné, možná právě naopak. Ale to, kolik peněz za počítač vydáte a co za to dostanete, je nakonec rozhodující parametr.

To nabídka španělského Slimbooku je z tohoto pohledu zajímavější. Nejpřijatelnější se mi jeví řada Hero, zvláště model Hero S, kdy za velmi rozumné peníze dostanete poměrně výkonný linuxový počítač složený z komponent uvedených na trh již před nějakou dobou (tři roky zpět). Z hlediska mých parametrů je možná lepší se podívat na vyšší model Hero, který má lehce upgradovaný a současnější hardware pro rok 2024.

Nakonec jsem si nechal Tuxedo Computers. I oni mají dostatek modelů, ze kterých se dá vybírat. Skončil jsem u modelů řady Polaris. Celkově mne počítač od Tuxedo Computers poměrně dost oslovil. Navíc najdete dost recenzí jejich hardware a vychází z nich obvykle docela dobře.

U Slimbooku i Tuxedo Computers máte jednu nespornou výhodu – cena je víceméně konečná, protože jsme u výrobce v rámci EU a dostáváte k nim standardní dva roky záruky bez příplatku. Další vybírání již bylo v rovině osobních preferencí. Já zakotvil u Tuxedo Computers.

Poznámka: Žádný zde zmíněný výrobce nemá pro ČR oficiálního dovozce, ale nabízí dodání na svých stránkách, kde je Česká republika v seznamu zemí pro dodání. Co se týká servisu, ten také nabízejí sami a náklady na dopravu při reklamaci jdou za nimi.

O výrobci

Tuxedo Computers Gmbh je německá firma sídlící v Augsburgu v Bavorsku. Byla založena v roce 2004 a vyrábí počítače a notebooky, které primárně fungují pod vlastním operačním systémem Tuxedo OS založeném na Ubuntu. Nicméně je možné nainstalovat i velké množství dalších distribucí a jsou vydávány i ovladače pro operační systém Microsoft Windows, na kterých jejich hardware běží také. Hardware dodává společnost TongFang sídlící v Hong Kongu a Uniwill z Taiwanu, v Německu se počítače kompletují a montují na zakázku.

K dispozici jsou nejenom notebooky, ale i stolní počítače, se kterými firma začínala dávno před tím, než nabízela laptopy. Jistou libůstkou je, že některé modely podporují i vodní chlazení, které si k nim od Tuxedo Computers můžete také pořídit. K dispozici je i cloudové úložiště provozované přímo firmou Tuxedo Computers.

Poznámka: Oba výrobci (TongFang a Uniwill) dodávající do Tuxedo Computers, mají vlastně stejnou modelovou nabídku se stejnými jmény modelů, s totožnými parametry, jen Uniwill jich má více a nabízí i vodní chlazení, ale nemá dokovací stanice, které nabízí zase TongFang. Vypadá to (a dle internetu tomu tak i je), že jsou to dvě továrny vyrábějící stejný sortiment, patrně se stejným vlastníkem. Pobaví i stejné překlepy na stránkách (viz slovo „Appilcation“ v popisu model IDM). Mix hardware od obou výrobců je pak dostupný u Tuxedo Computers, který si zjevně vybral hardware pro další úpravy v Evropě. Oba výrobci dodávají i jiným prodejcům jako je Eluktronics (USA) nebo Schenker XMG či Clevo Computers (oba Německo), nicméně všichni podporují jen operační systém Microsoft Windows.

Ovšem nejde jen o to, že by hardware byl jen „přebalený“ a „přebrandovaný“. U Tuxedo Computers si totiž můžete vybrat možnost konfigurace sestavy notebooku ať už jde o operační paměť, diskové úložiště nebo právě grafické karty. Řada modelů má k dispozici i několik různých procesorů či displejů a v nabídce TongFang/Uniwill nejsou, protože jsou výsledkem úprav v Evropě. To nemluvím o zkrášlovacích věcech jako je gravírované logo, o popiscích klávesnice od standardních až po kompletně vlastní vzhled klávesnice. Tato možnost individuální konfigurace není doménou jen Tuxedo Computers, umí ji i zbylí dva jmenovaní konkurenti.

Co mne jako linuxáka přitahovalo nejvíc bylo to, že veškerý hardware je optimalizovaný pro použití právě v Linuxu. To jak v „domovské“ linuxové distribuci Tuxedo OS, tak i v jiných distribucích jako např. Ubuntu, Manjaro, Fedora, openSUSE, Linux Mint nebo Debian. Prakticky tak hardware běží na běžných masově používaných distribucích. Tuxedo OS však přináší několik úprav, které přímo souvisí s hardwarem. O Tuxedo OS se rozepíšu ještě podrobněji.

K dispozici je i uživatelská podpora v němčině či angličtině a kopa dokumentace v podobě sekcí k jednotlivým modelům, často kladených dotazů nebo blogu. Mají k dispozici několik komunikačních kanálů např. skrz Reddit, Facebook, YouTube kanál či na dalších sociálních sítích.

Pokud uvažujete o novém notebooku optimalizovaném pro Linux, asi se vám vyplatí nabídku zde zmíněných výrobců projít, patrně si vyberete. Úplně nejlevnější stroje to nejsou, ale při porovnání se známější konkurencí bez zjevné podpory Linuxu, to zase tak špatně nedopadá. U Tuxedo Computers to opravdu s podporou Linuxu berou vážně. V další části se více rozepíšu o notebooku, který jsem si vybral já a jak jsem s ním spokojen.

(Autorem obrázků je Svatopluk Vít.)