Tuxedo Pulse 14 Gen 3 a Gen 4: pracovitá šedá myška do kanceláře

Gen 3 vs. Gen 4

Ještě, než se vrhneme na plno do recenze, musíme zmínit jeden „zádrhel“. Na recenzi nám přišel model Tuxedo Pulse 14 Gen 3, který se stihl během recenze vyprodat a do vydání pak vyšel i nástupce Tuxedo Pulse 14 Gen 4. Ten liší primárně hardware pod kapotou, ale šasi a komponenty typu klávesnice, displej a mnohé další zůstaly zachovány. Proto jsme se rozhodli recenzi publikovat, jelikož ve výsledku se liší primárně benchmarky výkonu a drobné odchylky jsou i u výdrže na baterii. Odlišnosti budou zmíněny v patřičných sekcích.

Balení notebooků Tuxedo Computers je letitá stálice. Doručovací službou k vám dorazí kartonová krabice, která obsahuje ještě jednu vnitřní krabici. Ta skrývá samotný notebook zabalený do černé folie, který udržuje od stěn krabice polystyren. Kromě vašeho notebooku získáte také všechny nezbytné propriety v podobě klíčenky WebFAI, bloku, propisky a samozřejmě napájecího 100 W adaptéru.

U toho se ihned zastavíme. Zdroj je trochu větších rozměrů, ale oproti jiným modelům s „cihlami“ jde vlastně o elegantní kus, který vám díru do tašky neudělá, protože váží 265 g. Notebooku dodává až 100 W přes USB-C, přičemž jsem byl schopný jej napájet i slabším adaptérem. Při jeho použití se ale v zátěži notebook vybíjel, takže hodně záleží na činnostech. Pro kancelářské využití můžete využít slabší adaptér, popřípadě Power Delivery z monitoru, ale při zatížení notebooku počítejte, že mu šťáva nemusí stačit.





Kancelářská myš

Tuxedo Pulse 14 je vyroben ze dvou hlavních materiálů: hliníku a plastu. Horní víko je hliníkové, ale například rám displeje je plastový stejně jako spodní díl. Jde o zajímavou kombinaci, která se ale kupodivu nijak nepodepisuje na váze. Notebook působí v rukách lehounce a váží 1,4 kg. Opravdu dobře se drží, hmotnost je dost vyvážená.

Očekával jsem po předchozích zkušenostech s modely, které mají hořčíkové šasi, lapač otisků prstů. Ty se sice objevily a lze je vidět i přes matnou černou povrchovou úpravu, ale nejsou nikterak hrozné. Za mě určitě palec nahoru, jelikož mi otisky na notebooku vadí.





Jinak není na samotném designu moc co komentovat. Pulse 14 působí na pohled poněkud „nudně“, je to taková „šedá kancelářská myška“, respektive černá, pokud dodržíme popis vzhledu. V pracovním prostředí tak nepůsobí křiklavě a nepřitahuje nechtěnou pozornost.

Po stranách najdeme hromadu portů. Levá strana nese dva porty USB-C 3.2, HDMI 2.0, USB-A 3.2. Pravá strana nese zámek Kensington, čtečku microSD, USB-A 3.2 a kombo 3,5 mm Jack. Upřímně jsem mírně zklamaný, a to ze tří důvodů. Prvním je absence portu Thunderbolt, jelikož mám v domácnosti příslušenství i pro Apple počítače a nemohl jsem jej naplno využít s Pulse 14.

Druhý důvod je osazení HDMI 2.0 místo HDMI 2.1, jelikož je tak limitováno rozlišení a frekvence obrazovky. Třetí důvod je ten, že často potřebuji nabíjet z pravé strany, ale tam žádný port se schopností nabíjet není. Obě USB-C s možností napájení jsou totiž nalevo. Trochu škoda, ale na druhou stranu je to velmi subjektivní výtka.

Opět parádní displej

Naopak, co si pochvalu zaslouží, je displej. Tuxedo jej nazývá „Omnia“, osobně mi to připomíná „Retina“ obrazovky ze světa Apple. Jde o velmi jemný 3K displej s rozlišení 2880×1800 a poměrem stran 16:10, místo častých 16:9. Zaujme také možnost rozevřít víko na plných 180˚. Jas displeje dosahuje až 400 nitů a na notebooku tak lze pracovat částečně i venku, pokud vám do něj přímo nesvítí sluneční paprsky.

Zajímavostí je pokrytí 100 % sRGB. Obnovovací frekvence nabízí odstupňované režimy až po 120 Hz. Je škoda, že zde nemáme nějaký adaptivní režim, který by frekvenci upravoval v menších krocích automaticky, jako to mají obrazovky s podporou AdaptiveSync (FreeSync a podobné).

Ve víku se uprostřed nahoře skrývá také webkamerka. Ta bohužel nemá fyzickou krytku, ale alespoň ji lze v UEFI vypnout. Rozlišení je pouze 720p, ale na běžné meetingy kvalita postačuje. Pro uživatele Microsoft Windows nabízí i podporu funkce Windows Hello, ale tu jsem netestoval. Mimochodem UEFI umí přepínat i do režimu BIOS, vypínat a zapínat další hardwarové komponenty.

Klávesnice, clickpad a zase ty reproduktory

Pod displejem je klávesnice. Ta nemá numerický blok, na což budou mnozí naříkat. Já toto naopak kvituji, neboť mám rád vycentrované klávesnice, a i externí klávesnici mám 75%. Horní a dolní šipka je zmenšená, ale levá a pravá je plnohodnotná. Zbytek záleží na tom, jaké rozložení si vyberete a také, jaké popisky zvolíte, včetně těch českých nebo slovenských.

Na test chodí standardně německá klávesnice s logem tučňáka na klávese Super. Píše se na ní příjemně i když má menší zdvih, je relativně tichá a má „docvaknutí“, tedy mírnou odezvu. Klávesnice nabízí jednobarevné podsvícení ve třech krocích, které dostatečně osvítí klávesy i s popisky, ale není extrémně jasné ani rušivé.

Pod klávesnicí se nachází „clickpad“, tedy touchpad, který podporuje dotyková gesta a má integrovaná tlačítka. Stisknutí na levé straně je tedy levý klik a na pravé analogicky pravý klik. Touchpad je kvalitní, nemám si co stěžovat, prsty se po něm pohybují příjemně, odezva je dobrá.

Co už tak dobré není, jsou integrované reproduktory. Stěžuji si na ně každou recenzi, takže nebudu nosit dříví do lesa. Hrají dost plechově, postrádají jak výrazné výšky, tak jakékoli basy. Na poslech podcastů, hovory, případně seriály jsou dostačující. Pro kvalitní zážitek z filmů nebo her bych raději bral sluchátka a využil 3,5 mm jack.

Tuxedo OS

Po zapnutí notebooku vás přivítá Tuxedo OS 2, respektive v nových instalacích už třetí verze. O Tuxedo OS se na Rootu už rozepsal kolega, takže se nebudu zbytečně opakovat. Jen řeknu, že subjektivně jde o zážitek srovnatelný s počítači Apple, kde stačí vyplnit pár úvodních obrazovek a vše je připraveno k práci. Naopak je to mnohem lepší zážitek než s koupeným HP a předinstalovanými Windows, které sice také chtěly pár obrazovek, ale k tomu mě obtěžovala ještě hromada bloatware navíc.

Systém mi dovolil aktualizaci prostředí KDE Plasma 6, kterou jsem udělal a vše proběhlo bez problémů. Pro aplikace jsem si chodil přes Discovery, nenarazil jsem na žádný problém. První verze Tuxedo OS mívaly problémy s frakčním škálováním obrazu, ale po přechodu na KDE už tento zádrhel vymizel. Na displeji „Omnia“ s 2880×1800 pixely jsem zvolil 125% měřítko. Nativní aplikace se s ním popasovaly bez ztráty kytičky, trochu stávkoval Steam a Discord, ale s těmi jsou potíže na každém systému.

Dostáváme se k sekci, kde přichází onen zádrhel zmíněný v úvodu. Na test došla nyní už minulá verze Tuxedo Pulse 14 Gen 3 osazená AMD Ryzen 7 7840HS, iGPU AMD Radeon 780M, 32 GB LPDDR5 RAM a 2 TB Samsung 980 Pro. Benchmarky tak trochu postrádají smysl, jelikož nová generace Tuxedo Pulse 14 Gen 4 nabízí lepší procesor AMD Ryzen 7 8845HS, iGPU AMD 780M a 32 GB LPDDR5X RAM, která má vyšší takty.

Musím také dodat, že oproti jiným modelům si v Pulse 14 (ani Gen 3 ani nové Gen 4) kvůli připájeným RAM k základní desce už dále paměť nenavýšíte. Dodaných 32 GB je to, co dostanete a s čím musíte žít po celou dobu životnosti počítače. Naopak úložiště je standardně vyměnitelné a k dispozici máte hned dva sloty M.2.

Zkusím alespoň orientačně říct, že notebook díky výkonnému procesoru zvládá veškerou kancelářskou činnost bez výrazného roztočení ventilátoru. Na herní vyžití ale moc nebude už tím, že má velmi vysoké rozlišení a slabou integrovanou grafickou kartu.

Uvedu jen to, že hra Cyberpunk 2077 běžela na nativní rozlišení 2880×1800 někde okolo 40 FPS, na minimální detaily a s pomocí škálování obrazu AMD FSR 2.2 Performance. Ani snížení rozlišení na 1440×900 nepřineslo stabilních 60 FPS. Notebook se navíc pořádně rozhučel, což se nestalo vůbec například u buildu aplikací ze zdrojového kódu nebo benchmarcích CPU.

Kde je signál Wi-Fi?

Než se celou recenzi uzavřeme, musím zmínit ještě jednu maličkost, která mi udělala trochu vrásky. Notebook je vybaven Wi-Fi kartou s podporou Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Zatímco s Bluetooth jsem neměl problém ani při divokém párování klávesnice, myši a dvou sluchátek, Wi-Fi karta mě zklamala.

Ve stejné místnosti, kde mám desktop PC s Wi-Fi anténou, iPhone a MacBook, mělo Tuxedo Pulse 14 Gen 3 zhruba o 30 % horší příjem signálu. V našem bytě 87 m2 pak v okrajových místnostech místy signál vypadával úplně. Nevím, jestli jde o vadu testovacího kusu nebo vlastnost celé řady. Pro jistotu to ale zde uvádím. Nejhorší byl příjem na 5 GHz, po přepnutí na 2,4 GHz byla situace o trochu lepší, ale stále neporovnatelně horší s jinými zařízeními v domácnosti.

Baterie

Pro úplnost ještě dodávám test výdrže na baterii. Ten je vždy subjektivní u každé recenze, ale pokusím se vypsat všechny podmínky. Při kancelářské práci, tedy aktivní Teams, Firefox, VS Code, Discord, Spotify, OpenVPN, Wi-Fi zapnutá, podsvícení klávesnice vypnuto, jas na 30 %, jsem dosáhl opakovaně průměru 8 hodin a 42 minut na jedno nabití baterie. Při zvýšení zátěže se pak výdrž ukrajovala směrem dolů, hraní her pak notebook vybije v řádu několika hodin.

Jsme na konci recenze. Doporučil bych Tuxedo Pulse 14 jako parťáka do každé kanceláře? Určitě. Mám sice pár drobných výhrad, jako například nemožnost nabíjet na pravé straně, ale to jsou jen subjektivní drobnosti, které nekazí jinak pozitivní zážitek s tímto notebookem.

Ten nabízí standardní kancelářské provedení, tichý chod, malou hmotnost a solidní výdrž na baterii. To korunuje krásný displej a příjemná klávesnice. Prostě všechno to, co v takové kanceláři oceníte.

(Autorem fotografií je Petr Škuta.)