 »   »  Tvorba BDD testů s využitím jazyka Go a nástroje godog

11. Tabulky v BDD testech, aneb zápis osnovy testovacího scénáře

12. Inicializace akumulátoru jedenkrát pro celý test

13. Úprava aplikace takovým způsobem, aby bylo možné spustit BDD i jednotkové testy jediným příkazem

14. Spuštění BDD testů společně s jednotkovými testy

15. Podporované formáty s výsledky BDD testů

16. Formát JUnit

17. Formáty JSON: Cucumber a JSON event stream

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba BDD testů s využitím nástroje godog

Již několikrát jsme se v seriálu o programovacím jazyce Go zabývali důležitou oblastí – testování vytvářených aplikací. Popsali jsme si především možnosti standardní knihovny testing, která tvoří základ pro tvorbu jednotkových testů a v případě nouze ji lze využít i pro psaní testů funkcionálních (i když zde poměrně rychle narazíme na limity této velmi minimalisticky pojaté knihovny). Příklad jednotkového testu:

type AddTest struct { x int32 y int32 expected int32 } func TestAdd(t *testing.T) { var addTestInput = []AddTest{ {0, 0, 0}, {1, 0, 1}, {2, 0, 2}, {2, 1, 3}, {2, -2, 0}, {math.MaxInt32, 0, math.MaxInt32}, {math.MaxInt32, 1, math.MinInt32}, {math.MaxInt32, math.MinInt32, -1}, } for _, i := range addTestInput { result := add(i.x, i.y) if result != i.expected { msg := fmt.Sprintf("%d + %d should be %d, got %d instead", i.x, i.y, i.expected, result) t.Error(msg) } } }

Taktéž již víme, že pro jazyk Go vzniklo i poměrně velké množství dalších knihoven, s jejichž využitím lze tvorbu testů zjednodušit a zpřehlednit. Mezi tyto knihovny patří zejména oglematchers, což je sada pomocných funkcí umožňujících explicitnější zápis podmínek pro jednotkové testy. Dobré vlastnosti knihovny oglematchers plně oceníme až ve chvíli, kdy je zkombinujeme s knihovnou ogletest.

Obrázek 1: Webové rozhraní aplikace GoConvey.

Třetí doplňkovou knihovnou určenou pro usnadnění psaní testů, s níž jsme se již setkali, je knihovna nazvaná assertions, jejíž repositář naleznete na adrese https://github.com/smartys­treets/assertions. V této knihovně je deklarováno několik funkcí, které se používají podobným způsobem jako klasické aserce (které ve standardním jazyku Go vůbec nenalezneme). Zajímavé je, že ve chvíli, kdy je testovaná podmínka splněna, vrací tyto funkce prázdný řetězec (nikoli nil!), v opačném případě řetězec s popisem podmínky i důvodem, proč nebyla splněna – tyto informace tedy nebudeme muset zapisovat ručně.

Obrázek 2: Změna stylu webového rozhraní aplikace GoConvey.

Zapomenout nesmíme ani na užitečnou knihovnu GoConvey, která může posloužit pro vytváření BDD testů, ovšem jiným způsobem, než bude popsáno v tomto článku. A konečně jsme se již seznámili s projektem go-carpet, který primárně slouží k získání informace o tom, kterými větvemi programu se prošlo při testování a kterými naopak nikoli (což sice dokážeme zjistit i standardní knihovnou testing, ovšem výsledek není příliš přehledný).

Obrázek 3: Historie již spuštěných testů.

2. BDD testy a programovací jazyk Go

Dnes se budeme primárně věnovat frameworku s poněkud zvláštním názvem godog. Tento framework je určen pro psaní BDD (Behavior Driven Development) testů. Tyto testy, které se používají pro zjištění, zda se projekt/aplikace chová podle svého popisu, je možné vytvářet různými způsoby. Již víme, že je možné je zapisovat přímo ve formě zdrojového kódu jazyka Go. Jen pro připomenutí si ukažme, jak mohou tyto testy vypadat. Konkrétně použijeme možnosti nabízené výše zmíněnou knihovnou GoConvey:

package factorial import( "testing" . "github.com/smartystreets/goconvey/convey" ) func TestFactorial(t *testing.T) { Convey("0! should be equal 1", t, func() { So(Factorial(0), ShouldEqual, 1) }) } func TestFactorial2(t *testing.T) { Convey("10! should be greater than 1", t, func() { So(Factorial(10), ShouldBeGreaterThan, 1) }) Convey("10! should be between 1 and 10000000", t, func() { So(Factorial(10), ShouldBeBetween, 1, 10000000) }) }

Obrázek 4: Výsledky v případě, že některé testy neproběhly korektně.

Vidíme, že se sice jedná o zdrojový kód velmi snadno čitelný pro programátora, který se pouze musí naučit význam jednotlivých volaných funkcí a metod (což je snadné), ovšem pro ostatní členy týmu se již může jednat o složitější a relativně nesnadno uchopitelný problém. Musíme si totiž uvědomit, že BDD testy většinou nepíšou pouze programátoři, ale měly by do nich zasahovat například i architekti ve spolupráci se zákazníky atd. Je tedy vhodné, aby byly testy co nejčitelnější a snadno upravitelné. A přesně pro tento účel byl vytvořen specializovaný jazyk nazvaný Gherkin. V případě Gherkinu se jedná o doménově specifický jazyk (DSL – domain specific language) navržený skutečně takovým způsobem, aby bylo možné předpokládané (očekávané) chování aplikace popsat tak jednoduše, že se přípravy popisu bude moci zúčastnit i zákazník-neprogramátor, popř. po krátkém zaučení prakticky jakýkoli člen vývojového týmu.

3. Jazyk Gherkin

Testovací scénář vytvořený v Gherkinu může vypadat následovně:

Obrázek 5: Ukázka scénářů napsaných v jazyce Gherkin.

Zvýrazněna jsou klíčová slova uvozující jednotlivé kroky testu. Ostatní slova a číslice ve větách jsou buď pevně daná (svázaná s konkrétním krokem), nebo se jedná o proměnné. Ve scénáři je i tabulka, jejíž obsah se řádek po řádku postupně stává obsahem jednotlivých kroků testu (obsahem tabulky se nahrazují slova umístěná do ostrých závorek).

Poznámka: jazyk Gherkin existuje v různých jazykových mutacích, my se však budeme držet jeho originální anglické varianty.

Jednotlivé kroky testu napsané v jazyce Gherkin je samozřejmě nutné nějakým způsobem implementovat. A přesně pro tento účel použijeme výše zmíněný framework godog, který dokáže přečíst skript (přesněji řečeno testovací scénář) napsaný v Gherkinu a navrhnout na jeho základě strukturu implementace testů pro jazyk Go. Následně godog dokáže testy spustit a vyhodnotit jejich výsledky. Alternativně je možné BDD testy zahrnout do testů jednotkových a spouštět je jediným příkazem.

S jazykem Gherkin a se způsobem jeho použití jsme se již na stránkách Rootu několikrát setkali, protože jsme si ukázali implementaci Gherkinu jak pro programovací jazyk Clojure, tak i pro Python. Podrobnější informace o těchto implementacích naleznete v následujících článcích:

Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure

https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/ Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)

https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (druhá část)

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-druha-cast/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (závěrečná část)

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-zaverecna-cast/

Poznámka: to, že se dají BDD testy psát nezávisle na vlastním programovacím jazyku (jazycích), v nichž je aplikace implementována, je velmi dobrá vlastnost. Musíme si totiž uvědomit, že jednotlivé části aplikace mohou být vytvořeny v různých programovacích jazycích a dokonce i různými vývojovými týmy. Testy zjišťující chování aplikace jako celku je ovšem možné tvořit nezávisle na použitých jazycích.

4. Testovaný modul s implementací jednoduchého akumulátoru

Víme již, že jazyk Gherkin je navržen takovým způsobem, aby ho uživatelé (nemusí se totiž nutně jednat pouze o programátory) mohli začít používat prakticky okamžitě, tj. bez nutnosti studia sáhodlouhých manuálů. I z toho důvodu si možnosti tohoto doménově specifického jazyka postupně ukážeme na několika demonstračních příkladech. První příklad bude velmi jednoduchý, protože bude obsahovat jediný balíček, který budeme chtít otestovat. I přesto se však bude jednat o plnohodnotný projekt, jehož struktura odpovídá struktuře projektů složitějších a sofistikovanějších. Adresář s projektem i s testovacím scénářem by měl vypadat následovně:

. ├── accumulator.go ├── accumulator_test.go └── features └── accumulator.feature

Balíček accumulator, který vlastně tvoří celou testovanou aplikaci, je velmi stručný, protože obsahuje jedinou metodu nazvanou acc, jež – jak ostatně její název naznačuje – slouží k připočtení nějaké hodnoty k akumulátoru. Samotný akumulátor je představován uživatelsky definovanou datovou strukturou, jejíž existence umožňuje, aby bylo možné vytvořit výše zmíněnou metodu accumulate:

package accumulator type acc struct { value int } func (a *acc) accumulate(x int) { a.value += x }

Poznámka: povšimněte si, že testovat budeme metodu, jejíž název začíná malým písmenem, tj. jedná se o metodu viditelnou pouze v rámci aktuálního balíčku. Tomu budeme muset přizpůsobit i testy – budou muset být umístěny ve stejném balíčku.

5. Vytvoření testovacího scénáře

Nyní se pokusíme napsat testovací scénář, který otestuje chování výše uvedené datové struktury acc i její metody accumulate. Povšimněte si, že skutečně můžeme nejdříve napsat testovací scénář a teprve poté se pokusit o implementaci jednotlivých kroků testovacího scénáře. Tento postup je jednodušší a z hlediska vývoje projektu i korektnější – ostatně BDD testy je možné začít psát již na samotném začátku vývoje, aniž by byla vyvinuta jediná řádka skutečného programového kódu. Tolik teorie, vraťme se nyní k testovacímu scénáři. Jeho první varianta může vypadat následovně:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario: Accumulate positive integer Given I have an accumulator with 0 When I add 2 to accumulator Then the accumulated result should be 2

Aby bylo možné testovací scénář spustit, musíme mít nainstalován nástroj godog, což je spustitelná nativní aplikace nainstalovaná základními prostředky programovacího jazyka Go. Pro instalaci tohoto nástroje použijte příkaz:

$ go get github.com/DATA-DOG/godog/cmd/godog

Po instalaci je godog popř. godog.exe umístěn v adresáři $GOPATH/bin, což je většinou adresář ~/go/bin:

$ $GOPATH/bin/godog --version Godog version is: v0.7.14

Cestu k tomuto adresáři je vhodné přidat do proměnné prostředí PATH aby bylo možné nástroj godog snadno a odkudkoli spouštět bez nutnosti specifikace cesty k němu:

$ export PATH=$PATH:$GOPATH/bin

Základní otestování instalace:

$ godog --version Godog version is: v0.7.14

6. První spuštění nástroje godog

Nástroj godog zjistí, že sice existuje testovací scénář, ovšem jednotlivé kroky popsané ve scénáři nejsou definovány. Z tohoto důvodu vypíše informace o tom, že sice má k dispozici scénář se třemi kroky, ovšem ani jeden z těchto kroků není implementován:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario: Add two positive integers # features/accumulator.feature:4 Given I have an accumulator with 0 When I add 2 to accumulator Then the accumulated result should be 5 1 scenarios (1 undefined) 3 steps (3 undefined) 49.638µs

Navíc se ovšem dozvíme mnohem užitečnější informaci – kostru jednotlivých kroků testu. Každý krok je představován funkcí akceptující určitý počet parametrů (podle proměnných částí testovacího scénáře) a navíc je nakonec nutné explicitně uvést vazbu mezi kroky napsanými v testu a právě deklarovanými funkcemi. Zajímavé je, že godog velmi správně odhadl, které části popisu jednotlivých kroků testu jsou proměnné:

You can implement step definitions for undefined steps with these snippets: func iHaveAnAccumulatorWith(arg1 int) error { return godog.ErrPending } func iAddToAccumulator(arg1 int) error { return godog.ErrPending } func theAccumulatedResultShouldBe(arg1 int) error { return godog.ErrPending } func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I have an accumulator with (\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) }

Obrázek 6: Výstup z nástroje Godog s návrhem jednotlivých kroků testu.

Poznámka: v programovacím jazyce Python by se při použití knihovny Behave postupovalo nepatrně odlišným způsobem – v této knihovně (a jazyku) se totiž pro navázání jednotlivých kroků testů na funkce používají dekorátory:

from behave import given, then, when from src.adder import add @given('The function {function_name} is callable') def initial_state(context, function_name): pass @when('I call function {function} with arguments {x:d} and {y:d}') def call_add(context, function, x, y): context.result = add(x, y) @then('I should get {expected:d} as a result') def check_integer_result(context, expected): assert context.result == expected, \ "Wrong result: {r} != {e}".format(r=context.result, e=expected)

7. Implementace jednotlivých kroků testu a spuštění testovacího scénáře

Nyní je nutné jednotlivé kroky testu implementovat a uložit do souboru se jménem accumulator_test.go. Funkce s implementací jednotlivých kroků testu prozatím vrací hodnotu ErrPending, protože se jedná o pouhou kostru testu:

package accumulator import ( "github.com/DATA-DOG/godog" ) func iHaveAnAccumulatorWith(arg1 int) error { return godog.ErrPending } func iAddToAccumulator(arg1 int) error { return godog.ErrPending } func theAccumulatedResultShouldBe(arg1 int) error { return godog.ErrPending }

Nesmíme zapomenout na propojení jednotlivých kroků testů z jejich implementací, což zajistí funkce FeatureContext:

func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I have an accumulator with (\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) }

Po spuštění by se měly zobrazit tyto zprávy:

Obrázek 7: Výstup z nástroje Godog po spuštění testů, ovšem ve chvíli, kdy ještě nejsou jednotlivé kroky plně implementovány.

8. Proměnná s kontextem celého scénáře

Pokud se podíváme na celý testovací scénář, uvidíme, že mezi jednotlivými kroky scénáře musí existovat objekt reprezentující akumulátor, který testujeme:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario: Accumulate positive integer Given I have an accumulator with 0 When I add 2 to accumulator Then the accumulated result should be 2

Ten vytvoříme zcela snadno – jako globální proměnnou, kterou ovšem prozatím nebudeme inicializovat:

var testAccumulator *acc

Samotnou inicializaci lze provést například hned v prvním kroku testu, kde dokonce již víme, jakou hodnotu má akumulátor mít:

func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error { testAccumulator = &acc{value: initialValue} return nil }

Povšimněte si též třetího kroku, kde se porovnává skutečná hodnota akumulátoru s hodnotou očekávanou. V případě chyby se vrátí instance struktury error, v opačném případě hodnota nil:

func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error { if testAccumulator.value == expected { return nil } return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value") }

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package accumulator import ( "fmt" "github.com/DATA-DOG/godog" ) var testAccumulator *acc func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error { testAccumulator = &acc{value: initialValue} return nil } func iAddToAccumulator(value int) error { testAccumulator.accumulate(value) return nil } func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error { if testAccumulator.value == expected { return nil } return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value") } func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I have an accumulator with (\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) }

kontext ve formě reference na objekt. Poznámka: pokud se podíváte na výše uvedený příklad naprogramovaný v Pythonu, je zřejmé, že Python (resp. přesněji řečeno jeho knihovna Behave) automaticky do každé funkce s definicí testů dodáváve formě reference na objekt.

Výsledek spuštění BDD testů:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario: Accumulate positive integer # features/accumulator.feature:4 Given I have an accumulator with 0 # accumulator_test.go:10 -> iHaveAnAccumulatorWith When I add 2 to accumulator # accumulator_test.go:16 -> iAddToAccumulator Then the accumulated result should be 2 # accumulator_test.go:20 -> theAccumulatedResultShouldBe 1 scenarios (1 passed) 3 steps (3 passed) 743.228µs

9. Alternativní způsob inicializace akumulátoru

Ukažme si ještě jeden způsob inicializace akumulátoru. Tentokrát použijeme inicializaci v bloku BeforeScenario, který se zavolá před každým testovacím scénářem (prozatím máme jen jediný scénář):

s.BeforeScenario(func(interface{}) { testAccumulator = &acc{} })

První krok testu se změní – bude již pracovat s existující strukturou testAccumulator:

func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error { testAccumulator.value = initialValue return nil }

Poznámka: připomeňme si, že v Go můžeme (většinou) pracovat s hodnotou referencovanou přes ukazatel stejným způsobem, jakoby se jednalo o přímou proměnnou – není tedy zapotřebí používat zápisu s *.

Upravený testovací scénář vypadá následovně:

package accumulator import ( "fmt" "github.com/DATA-DOG/godog" ) var testAccumulator *acc = nil func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error { testAccumulator.value = initialValue return nil } func iAddToAccumulator(value int) error { testAccumulator.accumulate(value) return nil } func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error { if testAccumulator.value == expected { return nil } return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value") } func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I have an accumulator with (\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) s.BeforeScenario(func(interface{}) { testAccumulator = &acc{} }) }

10. Úprava testů pro možnost použití záporných hodnot

Pokud se dobře podíváte na řádky s.Step() z předchozího příkladu, zjistíte, že se v nich používají regulární výrazy na „odchycení“ celočíselné hodnoty. Problém je, že jsme použili (na základě vytvořené šablony) výraz pouze pro kladná čísla \d+ (tedy pro sekvenci číslic) a nikoli pro čísla záporná. Ostatně si to můžeme snadno vyzkoušet po nepatrné úpravě testovacího scénáře:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario: Accumulate positive integer Given I have an accumulator with 0 When I add 2 to accumulator Then the accumulated result should be 2 Scenario: Accumulate negative integer Given I have an accumulator with 0 When I add -2 to accumulator Then the accumulated result should be -2

V případě, že testy spustíme, vypíše se informace o tom, že některé kroky nejsou implementovány. Ovšem framework prozatím není tak propracovaný, aby nám nabídl úpravu stávajících kroků – pouze nabídne vytvoření kroků nových, v nichž je – (minus) konstantním znakem před číslicemi:

You can implement step definitions for undefined steps with these snippets: func iAddToAccumulator(arg1 int) error { return godog.ErrPending } func theAccumulatedResultShouldBe(arg1 int) error { return godog.ErrPending } func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I add -(\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be -(\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) }

To je pochopitelně nesprávné řešení, ale můžeme se jím inspirovat – znak – (minus) bude nepovinnou částí textu zachycovaného regulárním výrazem:

s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)

Úplný zdrojový kód s testy se změní jen nepatrně, ovšem nyní již bude plně funkční:

package accumulator import ( "fmt" "github.com/DATA-DOG/godog" ) var testAccumulator *acc func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error { testAccumulator.value = initialValue return nil } func iAddToAccumulator(value int) error { testAccumulator.accumulate(value) return nil } func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error { if testAccumulator.value == expected { return nil } return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value") } func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) s.BeforeScenario(func(interface{}) { testAccumulator = &acc{} }) }

11. Tabulky v BDD testech, aneb zápis osnovy testovacího scénáře

Do testovacího scénáře můžeme přidat i takzvanou osnovu (Scenario Outline):

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario Outline: Accumulate multiple values Given I have an accumulator with 0 When I add <amount> to accumulator Then the accumulated result should be <accumulated> Examples: |amount|accumulated| | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 10 | 12 |

Tento scénář se bude pro každý řádek tabulky opakovat, přičemž v každé iteraci se namísto textů <amount> a <result> dosadí hodnoty z příslušného sloupce tabulky. Jedná se přitom o pouhou textovou substituci, takže ve skutečnosti je možné s tabulkami provádět i dosti složité operace.

Samotná implementace testů se zdánlivě nemusí žádným způsobem měnit:

package accumulator import ( "fmt" "github.com/DATA-DOG/godog" ) var testAccumulator *acc func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error { testAccumulator.value = initialValue return nil } func iAddToAccumulator(value int) error { testAccumulator.accumulate(value) return nil } func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error { if testAccumulator.value == expected { return nil } return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value %d", testAccumulator.value) } func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) s.BeforeScenario(func(interface{}) { testAccumulator = &acc{} }) }

Ve skutečnosti ovšem testy skončí s chybou:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario Outline: Accumulate multiple values # features/accumulator.feature:4 Given I have an accumulator with 0 # accumulator_test.go:11 -> iHaveAnAccumulatorWith When I add <amount> to accumulator # accumulator_test.go:16 -> iAddToAccumulator Then the accumulated result should be <accumulated> # accumulator_test.go:20 -> theAccumulatedResultShouldBe Examples: | amount | accumulated | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | Incorrect accumulator value 1 | 10 | 12 | Incorrect accumulator value 10 --- Failed steps: Scenario Outline: Accumulate multiple values # features/accumulator.feature:4 Then the accumulated result should be 2 # features/accumulator.feature:7 Error: Incorrect accumulator value 1 Scenario Outline: Accumulate multiple values # features/accumulator.feature:4 Then the accumulated result should be 12 # features/accumulator.feature:7 Error: Incorrect accumulator value 10 4 scenarios (2 passed, 2 failed) 12 steps (10 passed, 2 failed) 356.714µs

12. Inicializace akumulátoru jedenkrát pro celý test

Důvod pádu předchozí implementace BDD je prostý – osnova testu se ve skutečnosti provede jako čtyři na sobě nezávislé testy, přičemž každý z nich znovu inicializuje akumulátor na nulovou hodnotu. Ovšem testovací scénář můžeme upravit, stejně jako jeho implementaci:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario Outline: Accumulate multiple values When I add <amount> to accumulator Then the accumulated result should be <accumulated> Examples: |amount|accumulated| | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 10 | 12 |

V implementaci změníme inicializaci akumulátoru jen jedinkrát pro celý běh testů (BeforeSuite namísto BeforeScenario):

func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) s.BeforeSuite(func() { testAccumulator = &acc{} }) }

Výsledek po spuštění:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario Outline: Accumulate multiple values # features/accumulator.feature:4 When I add <amount> to accumulator # accumulator_test.go:16 -> iAddToAccumulator Then the accumulated result should be <accumulated> # accumulator_test.go:20 -> theAccumulatedResultShouldBe Examples: | amount | accumulated | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 10 | 12 | 4 scenarios (4 passed) 8 steps (8 passed) 965.258µs

13. Úprava aplikace takovým způsobem, aby bylo možné spustit BDD i jednotkové testy jediným příkazem

V případě, že budete chtít spouštět všechny testy jediným příkazem go test, je nutné celou aplikaci nepatrně upravit. Zejména je nutné zpracovat všechny přepínače začínající na godog., které budeme ukládat do struktury typu godog.Options:

var opt = godog.Options{ Format: "progress", } func init() { godog.BindFlags("godog.", flag.CommandLine, &opt) }

Implementace testovaného balíčku (tedy nikoli testů) se změní takto:

package accumulator import ( "flag" "github.com/DATA-DOG/godog" ) type acc struct { value int } func (a *acc) accumulate(x int) { a.value += x } var opt = godog.Options{ Format: "progress", } func init() { godog.BindFlags("godog.", flag.CommandLine, &opt) }

Do implementace testovacího scénáře přidáme novou funkci nazvanou TestMain (nebo TestCokoli), což vlastně není nic jiného, než běžná funkce volaná jako součást jednotkových testů. V této funkci se provede inicializace knihovny godog, předání případných parametrů zadaných na příkazové řádce a nakonec i samotné spuštění testů:

func TestMain(m *testing.M) { flag.Parse() opt.Paths = flag.Args() status := godog.RunWithOptions("godogs", func(s *godog.Suite) { FeatureContext(s) }, opt) if st := m.Run(); st > status { status = st } os.Exit(status) }

Implementace testovacího scénáře bude po úpravě vypadat následovně:

package accumulator import ( "flag" "fmt" "github.com/DATA-DOG/godog" "os" "testing" ) var testAccumulator *acc func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error { testAccumulator.value = initialValue return nil } func iAddToAccumulator(value int) error { testAccumulator.accumulate(value) return nil } func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error { if testAccumulator.value == expected { return nil } return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value %d", testAccumulator.value) } func FeatureContext(s *godog.Suite) { s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith) s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator) s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe) s.BeforeScenario(func(interface{}) { testAccumulator = &acc{} }) } func TestMain(m *testing.M) { flag.Parse() opt.Paths = flag.Args() status := godog.RunWithOptions("godogs", func(s *godog.Suite) { FeatureContext(s) }, opt) if st := m.Run(); st > status { status = st } os.Exit(status) }

14. Spuštění BDD testů společně s jednotkovými testy

Nyní se již můžeme pokusit spustit následující (již poměrně komplikovaný) testovací scénář, který je opakován čtyřikrát, pokaždé pro odlišnou sérii vstupních hodnot i očekávaných výsledků:

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario Outline: Accumulate multiple values Given I have an accumulator with 0 When I add <amount> to accumulator Then the accumulated result should be <accumulated> When I add <amount2> to accumulator Then the accumulated result should be <accumulated2> Examples: |amount|accumulated|amount2|accumulated2| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 10 | 10 | 10 | 20 |

Spuštění provedeme tímto příkazem:

$ go test -godog.format=pretty

V zobrazených výsledcích si povšimněte, že se spustí jak BDD testy, tak i případné jednotkové testy (ty neexistují, takže se jen lakonicky vypíše zpráva „testing: warning: no tests to run“):

Feature: simple accumulator checks An accumulator must be able to add a number to its content Scenario Outline: Accumulate multiple values # features/accumulator.feature:4 Given I have an accumulator with 0 # accumulator_test.go:14 -> iHaveAnAccumulatorWith When I add <amount> to accumulator # accumulator_test.go:19 -> iAddToAccumulator Then the accumulated result should be <accumulated> # accumulator_test.go:23 -> theAccumulatedResultShouldBe When I add <amount2> to accumulator # accumulator_test.go:19 -> iAddToAccumulator Then the accumulated result should be <accumulated2> # accumulator_test.go:23 -> theAccumulatedResultShouldBe Examples: | amount | accumulated | amount2 | accumulated2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 scenarios (4 passed) 20 steps (20 passed) 468.319µs testing: warning: no tests to run PASS ok _/home/tester/src/go/bank 0.006s

15. Podporované formáty s výsledky BDD testů

Nástroj godog podporuje několik formátů, do nichž může ukládat výsledky BDD testů. Tyto formáty lze specifikovat s využitím volby -godog.f nebo -godog.format, za kterou se zapíše jeden z podporovaných formátů: „events“, „junit“, „pretty“ (ten jsme doposud používali), „progress“ a „cucumber“:

-godog.f string How to format tests output. Built-in formats: - events: Produces JSON event stream, based on spec: 0.1.0. - junit: Prints junit compatible xml to stdout - pretty: Prints every feature with runtime statuses. - progress: Prints a character per step. - cucumber: Produces cucumber JSON format output. (default "progress")

Obrázek 8: Ve výchozím nastavení se pouze pro každý krok scénáře zobrazí zelená nebo červená tečka („progress“).

Obrázek 9: Volba „pretty“ vypíše výsledky testů podobným způsobem, jaký známe například z knihovny Behave pro Python.

16. Formát JUnit

Jedním z formátů, který se používá poměrně často (zejména na CI), je formát knihovny JUnit. Jedná se o formát založený na XML, jenž může být zpracováván různými pluginy pro CI (například pro Jenkins), výsledky testů mohou být převedeny do grafů apod. Tento formát se vytvoří po zadání následujícího přepínače:

-godog.f junit

Konkrétně:

$ go test -godog.f junit

Výsledkem by měl být v našem konkrétním případě tento soubor (časy běhu testů se pochopitelně budou odlišovat, ovšem jak formát, tak i výsledky budou shodné):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <testsuites name="godogs" tests="4" skipped="0" failures="0" errors="0" time="165.39µs"> <testsuite name="simple accumulator checks" tests="4" skipped="0" failures="0" errors="0" time="73.038µs"> <testcase name="Accumulate multiple values #1" status="passed" time="23.303µs"></testcase> <testcase name="Accumulate multiple values #2" status="passed" time="9.687µs"></testcase> <testcase name="Accumulate multiple values #3" status="passed" time="11.763µs"></testcase> <testcase name="Accumulate multiple values #4" status="passed" time="9.692µs"></testcase> </testsuite> </testsuites>

17. Formáty JSON: Cucumber a JSON event stream

Další dva podporované formáty jsou založeny na JSONu. První z formátů se používá ve světě jazyka Cucumber (uvádím jen zkrácenou podobu, protože se jedná o dosti ukecaný formát):

[ { "uri": "features/accumulator.feature", "id": "simple-accumulator-checks", "keyword": "Feature", "name": "simple accumulator checks", "description": " An accumulator must be able to add a number to its content", "line": 1, "elements": [ { "id": "simple-accumulator-checks;accumulate-multiple-values;;2", "keyword": "Scenario Outline", "name": "Accumulate multiple values", "description": "", "line": 13, "type": "scenario", "steps": [ { "keyword": "Given ", "name": "I have an accumulator with 0", "line": 13, "match": { "location": "accumulator_test.go:14" }, "result": { "status": "passed", "duration": 22618 } }, { "keyword": "When ", "name": "I add 0 to accumulator", "line": 13, "match": { "location": "accumulator_test.go:19" }, "result": { "status": "passed", "duration": 5715 } }, { "keyword": "Then ", "name": "the accumulated result should be 0", "line": 13, "match": { "location": "accumulator_test.go:23" }, "result": { "status": "passed", "duration": 3841 } }, { "keyword": "When ", "name": "I add 0 to accumulator", "line": 13, "match": { "location": "accumulator_test.go:19" }, "result": { "status": "passed", "duration": 3180 } }, { "keyword": "Then ", "name": "the accumulated result should be 0", "line": 13, "match": { "location": "accumulator_test.go:23" }, "result": { "status": "passed", "duration": 3639 } } ] }, ... ... ... ] } ]

Poznámka: výsledek byl naformátován přes:

$ python -m json.tool

Druhý formát je vlastně sekvence jednotlivých JSONů, které obsahují informace o událostech, které při běhu testů vznikly. Jednou z událostí je i načtení testovacího scénáře s tabulkou, další událostí spuštění testů, nalezení definice testů atd.:

{"event":"TestRunStarted","version":"0.1.0","timestamp":1572963740811,"suite":"godogs"} {"event":"TestSource","location":"features/accumulator.feature:1","source":"Feature: simple accumulator checks

An accumulator must be able to add a number to its content



Scenario Outline: Accumulate multiple values

Given I have an accumulator with 0

When I add \u003camount\u003e to accumulator

Then the accumulated result should be \u003caccumulated\u003e

When I add \u003camount2\u003e to accumulator

Then the accumulated result should be \u003caccumulated2\u003e



Examples:

|amount|accumulated|amount2|accumulated2|

| 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 2 |

| 2 | 2 | 2 | 4 |

| 10 | 10 | 10 | 20 |



"} {"event":"TestCaseStarted","location":"features/accumulator.feature:13","timestamp":1572963740811} {"event":"StepDefinitionFound","location":"features/accumulator.feature:5","definition_id":"accumulator_test.go:14 -\u003e iHaveAnAccumulatorWith","arguments":[[27,28]]} {"event":"TestStepStarted","location":"features/accumulator.feature:5","timestamp":1572963740811} {"event":"TestStepFinished","location":"features/accumulator.feature:5","timestamp":1572963740811,"status":"passed"} {"event":"StepDefinitionFound","location":"features/accumulator.feature:6","definition_id":"accumulator_test.go:19 -\u003e iAddToAccumulator","arguments":[[6,7]]} {"event":"TestStepStarted","location":"features/accumulator.feature:6","timestamp":1572963740811} {"event":"TestStepFinished","location":"features/accumulator.feature:6","timestamp":1572963740811,"status":"passed"} ... ... ... {"event":"TestStepStarted","location":"features/accumulator.feature:9","timestamp":1572963740811} {"event":"TestStepFinished","location":"features/accumulator.feature:9","timestamp":1572963740811,"status":"passed"} {"event":"TestCaseFinished","location":"features/accumulator.feature:16","timestamp":1572963740811,"status":"passed"} {"event":"TestRunFinished","status":"passed","timestamp":1572963740811,"snippets":"","memory":""}

18. Obsah následující části seriálu

V navazující části seriálu o programovacím jazyce Go si popíšeme knihovny a frameworky určené pro testování REST API, což je přesně oblast, ve které se Go velmi často používá.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

20. Odkazy na Internetu