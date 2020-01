 »   »  Tvorba grafů v jazyce Go: kreslení ve webovém klientu

11. Výpočet hodnot na straně serveru

12. Graf s průběhy několika funkcí, nastavení stylu vykreslování grafu

13. Výpočet hodnot, které se mají vykreslit, na základě zadaných parametrů

14. Sloupcový graf

15. Koláčový graf

16. Úpravy vzhledu koláčového grafu

17. Knihovna Chart.js

18. Jednoduchý příklad používající knihovnu Chart.js

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba grafů v jazyce Go (2.část)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Go si ukážeme některé další způsoby vykreslování grafů s naměřenými hodnotami či s průběhy funkcí. Navážeme tak na část předchozí, ve které jsme si popsali možnosti nabízené knihovnami glot a plot (z balíčku Gonum). Tyto knihovny slouží pro vytvoření grafů na straně serveru (či pracovního stroje uživatele), ovšem mnohdy je zapotřebí grafy vykreslit na klientovi, tj. v typickém případě ve webovém prohlížeči. Pro tento účel lze využít kombinaci několika technologií – HTTP serveru naprogramovaného v Go, vybrané knihovny pro vykreslování grafů na straně klienta (plotly, chart.js atd.) a většinou relativně jednoduchého skriptu, který načte hodnoty, jež se mají zobrazit a provede (resp. zahájí) jejich vykreslení.

Nejdříve se ovšem na chvíli vraťme ke knihovně plot z projektu Gonum. Tato knihovna se ve skutečnosti skládá ze čtyř balíčků, které jsou vypsány v následující tabulce:

# Balíček Stručný popis balíčku 1 plot základní balíček se základními strukturami a jejich metodami 2 plotter konkrétní implementace rozhraní Plotter 3 plotutil pomocné funkce pro vytvoření různých průběhů v grafu atd. 4 vg rozhraní pro vykreslování 2D grafiky (vektorové)

Většinou je nutné použít všechny tři balíčky, protože v balíčku plotter najdeme konkrétní implementace rozhraní Plotter a v plotutil pak jednotlivé typy průběhů, které se mohou v grafu objevit. Sice by bylo možné tyto části implementovat přímo v aplikaci (což je někdy nutné), ovšem pro běžné grafy je to zbytečná práce navíc.

2. Použití balíčků poskytovaných knihovnou plot

Minule jsme si taktéž ukázali čtveřici příkladů určených pro tvorbu jednoduchých grafů s využitím možností nabízených knihovnou plot. Na těchto příkladech je patrné, že je většinou nutné použít všechny čtyři balíčky zmíněné v úvodní kapitole, což je ukázáno na příkladu, s nímž jsme se již setkali:

package main import ( "gonum.org/v1/plot" "gonum.org/v1/plot/plotter" "gonum.org/v1/plot/plotutil" "gonum.org/v1/plot/vg" ) const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch const resY = 5.0 * vg.Inch func main() { p, err := plot.New() if err != nil { panic(err) } input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1} points := make(plotter.XYs, len(input)) for i := range points { points[i].X = float64(i) points[i].Y = float64(input[i]) } p.Title.Text = "Plot #5" p.X.Label.Text = "X" p.Y.Label.Text = "Y" err = plotutil.AddLinePoints(p, "Measured data", points) if err != nil { panic(err) } err = p.Save(resX, resY, "plot05.png") if err != nil { panic(err) } }

Obrázek 1: Výsledek běhu předchozího demonstračního příkladu.

3. Složitější příklad založený na knihovně plot

Uveďme si ještě poněkud složitější příklad, který je inspirovaný kódem uvedeným přímo na stránce projektu Plot. V tomto příkladu jsou vykresleny průběhy tří funkcí, pokaždé s jiným stylem vykreslování a popisem jednotlivých os:

s, err := plotter.NewScatter(series1) l, err := plotter.NewLine(series2) lpLine, lpPoints, err := plotter.NewLinePoints(series3)

Dále je v příkladu ukázán způsob definice stylů vykreslování, například zde pro poslední průběh:

lpLine.Color = color.RGBA{G: 255, A: 255} lpPoints.Shape = draw.PyramidGlyph{}

Změna barvy jednotlivých průběhů je snadná:

s.GlyphStyle.Color = color.RGBA{R: 255, B: 128, A: 255} l.LineStyle.Color = color.RGBA{B: 255, A: 255} lpPoints.Color = color.RGBA{R: 255, A: 255}

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main import ( "image/color" "math" "gonum.org/v1/plot" "gonum.org/v1/plot/plotter" "gonum.org/v1/plot/vg" "gonum.org/v1/plot/vg/draw" ) const points = 50 const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch const resY = 5.0 * vg.Inch func fillInSeries(offset float64) plotter.XYs { series := make(plotter.XYs, points) function1 := func(t float64, offset float64) float64 { // limita if t == 0.0 { return 1.0 } return math.Sin(t-offset) / t } for i := range series { t := float64(i)*5.0*math.Pi/points + 0.4 series[i].X = t series[i].Y = function1(t, offset) } return series } func main() { series1 := fillInSeries(0) series2 := fillInSeries(math.Pi / 2.0) series3 := fillInSeries(-math.Pi / 2.0) p, err := plot.New() if err != nil { panic(err) } p.Title.Text = "Points Example" p.X.Label.Text = "X" p.Y.Label.Text = "Y" p.Add(plotter.NewGrid()) s, err := plotter.NewScatter(series1) if err != nil { panic(err) } s.GlyphStyle.Color = color.RGBA{R: 255, B: 128, A: 255} l, err := plotter.NewLine(series2) if err != nil { panic(err) } l.LineStyle.Width = vg.Points(1) l.LineStyle.Dashes = []vg.Length{vg.Points(5), vg.Points(5)} l.LineStyle.Color = color.RGBA{B: 255, A: 255} lpLine, lpPoints, err := plotter.NewLinePoints(series3) if err != nil { panic(err) } lpLine.Color = color.RGBA{G: 255, A: 255} lpPoints.Shape = draw.PyramidGlyph{} lpPoints.Color = color.RGBA{R: 255, A: 255} p.Add(s, l, lpLine, lpPoints) p.Legend.Add("scatter", s) p.Legend.Add("line", l) p.Legend.Add("line points", lpLine, lpPoints) err = p.Save(resX, resY, "plot06.png") if err != nil { panic(err) } }

Obrázek 2: Výsledek běhu příkladu popsaného v této kapitole.

4. Tvorba interaktivních grafů pro webové stránky

Knihovny glot a Gonum plot, s nimiž jsme se seznámili v předchozím textu, jsou primárně určeny pro vykreslování grafů do rastrových obrázků, popř. do souborů, které mohou obsahovat vektorové kresby (SVG, PostScript, PDF). Jedná se tedy o knihovny, které jsou primárně určeny pro použití buď na pracovních stanicích uživatelů nebo na serverech – server v tomto případě připravuje již hotové grafy, které jsou na základě požadavku přeneseny ke klientovi a tam zobrazeny. V mnoha případech, zejména při implementaci různých „dashboardů“ (viz například známý projekt Grafana, který se často kombinuje s nástrojem Prometheus), je však výhodnější přenést i samotné vykreslení grafu na klienta. Server v tomto případě slouží pro výpočet (či jakékoli jiné získání) dat, která se mají v grafu vykreslit. A právě tímto způsobem, který do ekosystému, jenž je v současnosti okolo programovacího jazyka Go vytvořen, zapadá mnohem líp, se budeme zabývat v navazujících kapitolách.

Poznámka: v případě, že se chystáte zobrazit pouze jediný graf (například nějaký sloupcový graf s výsledky benchmarků, koláčový graf atd.), nemusí být využití JavaScriptové knihovny z pohledu klienta vždy rychlejší, protože samotný kód knihovny může být velmi rozsáhlý (dále použitá knihovna plotly má v minifikované verzi cca 3MB), takže například graf přenesený v SVG (tedy ve vektorové podobě) může být na klientovi vykreslen rychleji. Ovšem ztrácíme tím možnou interaktivitu – u dalších příkladů si totiž po jejich spuštění a zobrazení ve webovém prohlížeči můžete graf různě zvětšovat, po najetí myší na průběh se zobrazí hodnota v daném místě grafu (popř. hodnoty všech průběhů pro danou hodnotu nezávislé proměnné), graf je možné uložit přímo na straně klienta v různých formátech atd.

5. Postup vykreslení grafu na straně klienta ve webové stránce

Celý postup vykreslení grafu na straně klienta do plochy webové stránky je ve skutečnosti poměrně jednoduchý a přímočarý:

Server pošle klientovi kostru HTML stránky (což může být základ proSPA neboli pro Single Page Application). Klient si na základě obsahu této stránky vyžádá další potřebné informace, typicky zdrojový (minifikovaný) kód knihovny sloužící pro vykreslení grafů s využitím JavaScriptu a možností HTML 5 (canvas). Další kód umístěný na HTML stránce či v JavaScriptových zdrojových kódech vede k požadavku klienta na poslání dat, která se mají zobrazit v grafu. Server požadovaná data nějakým způsobem získá (například je vypočítá, načte metriky uložené v databázi atd.) a pošle je ve vhodném formátu zpět klientovi. Může například použít formát JSON, který sice není pro tyto účely příliš úsporný, ovšem pro data určená pro jednodušší grafy to nemusí být kritické.

Poznámka: v současnosti existuje takřka nepřeberné množství JavaScriptových knihoven, které tvorbu grafů na straně klienta (tedy webového prohlížeče) umožňují. Některé z těchto knihoven nabízí pouze minimální možnosti úpravy grafů – takové knihovny mají tu výhodu, že jsou relativně malé. Příkladem může být původní verze knihovny Flot , popř. knihovna graph.js, kterou si taktéž ukážeme. Jednou z nejznámějších a možná i nejuniverzálnějších knihoven tohoto typu je knihovna nazvaná plotly, jíž lze získat z adresy https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js a jejíž vybrané možnosti si ukážeme v navazujících kapitolách.

Prakticky všechny dále uvedené demonstrační příklady se skládají ze tří částí:

Implementace HTTP serveru, který je naprogramován v jazyce Go, protože právě Go se pro tyto účely velmi dobře hodí. Některé příklady jsou implementovány jako HTTP server, který klientovi poskytuje pouze statická data, další příklady mají přímo v serveru implementován i výpočet dat pro graf. HTML stránku s plochou, do které se bude vykreslovat graf. Na této stránce se načítá kód knihovny plotly (tu klientovi poskytuje HTTP server), v některých případech i kód knihovny jQuery a taktéž krátký kód napsaný v JavaScriptu, jenž je popsán v následujícím bodu. Třetí částí příkladu je již výše zmíněný kód naprogramovaný v JavaScriptu, který provede inicializaci plotly, vyžádá si data pro vykreslení a následně zažádá plotly o vykreslení grafu.

6. Stažení všech potřebných knihoven

Ještě před spuštěním dále popsaných demonstračních příkladů postavených nad knihovnou plotly je nutné získat minifikovanou verzi této knihovny. Některé příklady navíc používají i známou sadu pomocných funkcí jQuery. Následující program nazvaný setup.go, který je naprogramovaný v jazyce Go, zajistí jak stažení potřebných knihoven, tak i jejich rozkopírování na potřebná místa (ve skutečnosti se neprovádí fyzická kopie, pouze vytvoření hard linku):

package main import ( "fmt" "io" "net/http" "os" ) func downloadFile(url string, filename string) (int64, error) { resp, err := http.Get(url) if err != nil { return 0, err } defer resp.Body.Close() out, err := os.Create(filename) if err != nil { return 0, err } defer out.Close() downloaded, err := io.Copy(out, resp.Body) return downloaded, err } func performDownload(url string, filename string) { downloaded, err := downloadFile(url, filename) if err != nil { fmt.Printf("Download from URL %s failed: %v

", url, err) return } fmt.Printf("Downloaded %d bytes from URL %s into file %s

", downloaded, url, filename) } func createLinkInDirectory(filename string, directory string) { target := directory + filename err := os.Link(filename, target) if err != nil { fmt.Printf("Unable to create hard link from %s to %s: %v

", filename, target, err) } } func main() { performDownload("https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js", "jquery.min.js") performDownload("https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js", "plotly-latest.min.js") for example := 1; example <= 10; example++ { directory := fmt.Sprintf("plotly%02d/", example) createLinkInDirectory("jquery.min.js", directory) createLinkInDirectory("plotly-latest.min.js", directory) } }

Poznámka: pochopitelně je možné tento program nahradit nějakým skriptem naprogramovaným v shellu, ovšem výše uvedený program je kompatibilní i s těmi neunixovými operačními systémy, jejichž souborové systémy podporují tvoru linků.

7. První graf na webové stránce vykreslený z hodnot, které jsou přímo součástí skriptu

První aplikace, jejíž serverová část je vyvinutá v programovacím jazyku Go, je velmi jednoduchá, protože se jedná o pouhou kostru, na níž budeme později stavět komplikovanější příklady. Nejdříve si ukažme implementaci HTTP serveru. Ta je prozatím velmi stručná, protože jediným úkolem tohoto HTTP serveru je dodávat statická data uložená v podadresáři „plotly01“, v němž se nachází HTML stránka i všechny JavaScriptové soubory (knihovna plotly, popř. link na ni a námi vytvořený skript):

package main import ( "log" "net/http" ) func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly01/"))) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

V podadresáři nazvaném „plotly01“ je mj. umístěn i soubor obsahující HTML stránku, do jejíž plochy se má graf vykreslit. Povšimněte si, že do prohlížeče budeme načítat i skript s implementací knihovny plotly a taktéž náš skript pojmenovaný „plot.js“:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Plot #1</title> <meta name="Generator" content="golang"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <script src="plotly-latest.min.js" language="javascript"></script> </head> <body> <h1>Plot #1</h1> <div id="graphElement" style="width:800px;height:600px;"></div> <script src="plot.js" language="javascript"></script> </body> </html>

Poslední součástí tohoto demonstračního příkladu je již výše zmíněný skript uložený do souboru „plot.js“. V tomto skriptu se přímo s využitím možností nabízených knihovnou plotly vykreslí jednoduchý graf, který vznikne vynesením a propojením pěti bodů do kartézské souřadné soustavy. Hodnoty, které mají být vykresleny, jsou v tomto případě přímo součástí skriptu – jedná se o strukturu nazvanou data:

var graphElement = document.getElementById('graphElement'); var data = { x: [1, 2, 3, 4, 5], y: [1, 2, 4, 8, 16] } var opts = { margin: { t: 0} } Plotly.plot(graphElement, [data], opts)

Za zmínku stojí fakt, že do funkce Plotly.plot se ve druhém parametru může předat více průběhů (sekvencí hodnot), které se mají zobrazit. Z tohoto důvodu je námi vytvořená struktura data (jediným) prvkem pole, které se do Plotly.plot předává. V některých dalších příkladech této vlastnosti využijeme a do jediného grafu vykreslíme několik různých průběhů, pochopitelně s odlišnými hodnotami.

Obrázek 3: Graf vykreslený knihovnou plotly přímo na plochu WWW stránky.

Obrázek 4: Jednou z vlastností knihovny plotly je i podpora pro změnu měřítka, zobrazení výřezu z grafu atd. Zde je zobrazen stejný průběh, jako na druhém obrázku, pouze s jiným měřítkem.

8. Samostatný soubor s hodnotami, které se mají vykreslit do grafu

Předchozí demonstrační příklad dokázal vykreslit graf z hodnot, které byly uloženy přímo ve zdrojovém kódu skriptu, konkrétně ve skriptu „plot.js“. To je pochopitelně příliš jednoúčelové řešení. Ve druhém demonstračním příkladu z tohoto důvodu provedeme určité zobecnění, protože hodnoty budou uloženy ve zvláštním souboru, a to konkrétně ve formátu JSON:

{ "x": [1, 2, 3, 4, 5], "y": [1, 2, 4, 8, 16] }

Samotná implementace serverové části (tj. část projektu naprogramovaná v Go) se prozatím nebude odlišovat od předchozího HTTP serveru. Jedinou změnou je, že tentokrát bude server vracet statická data (obsahy souborů) uložená v podadresáři „plotly02“ a nikoli v podadresáři „plotly01“:

package main import ( "log" "net/http" ) func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly02/"))) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

Poznámka: HTTP server implementovaný v Go vrací pro statické soubory korektní hlavičky.

Ani HTML stránka tvořící kostru aplikace na straně klienta se příliš nezměnila. Pouze v hlavičce načítáme druhou JavaScriptovou knihovnu jQuery a ihned poté námi vytvořený skript „plot.js“ (ten se tedy nyní nenačítá až na konci stránky, protože přímo s využitím možností jQuery můžeme velmi snadno specifikovat, kdy se má část skriptu spustit):

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Plot #2</title> <meta name="Generator" content="golang"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <script src="plotly-latest.min.js" language="javascript"></script> <script src="jquery.min.js" language="javascript"></script> <script src="plot.js" language="javascript"></script> </head> <body> <h1>Plot #2</h1> <div id="graphElement" style="width:800px;height:600px;"></div> </body> </html>

Samotný skript „plot.js“ je však oproti prvnímu příkladu zcela odlišný. Nejdříve se pokusíme načíst obsah souboru „data.json“. Ten je uložený na serveru, který obsah dodá s využitím AJAXu (funkci XMLHttpRequest ovšem nevoláme přímo, ale využijeme zde opět možnosti jQuery). Po přijetí obsahu a jeho unmarshallingu získáme datovou strukturu, která je předána do anonymní funkce v parametru nazvaném data. Vzhledem k tomu, že obsah i formát této struktury přímo odpovídá požadavkům knihovny plotly, můžeme provést vykreslení grafu pouhými deseti řádky kódu:

$(document).ready(function() { $.getJSON("data.json", function (data) { var graphElement = $('#graphElement')[0]; var opts = { margin: { t: 0} }; Plotly.plot(graphElement, [data], opts); }); });

Poznámka: jedním z důvodů, proč je v současnosti nutné použít HTTP server i pro takto jednoduché demonstrační příklady, je fakt, že moderní webové prohlížeče (pokud je nenastavíte do jiného režimu) odmítnou načítat JSON z lokálního souboru. Viz též problematika okolo CORS (obecně je však toto chování prohlížečů bezpečnější, než tomu bylo v minulosti).

Obrázek 5: Předchozí příklad po vykreslení grafu do webové stránky na straně klienta.

9. Získání hodnot, které se mají vykreslit, ze serveru

Předchozí dva demonstrační příklady byly samozřejmě pro většinu použití příliš umělé, protože vyžadovaly, aby hodnoty byly dopředu připraveny ve formě statických dat, ke kterým má server přístup. Mnohdy však potřebujeme vykreslit dynamicky vytvářené a/nebo počítané hodnoty čtené ze strany serveru a posílané klientovi. Naši implementaci HTTP serveru tedy upravíme takovým způsobem, aby po přístupu na vybraný endpoint vracel generovaná data, resp. přesněji řečeno sadu x-ových a y-ových souřadnic bodů. V první variantě se bude jednat o endpoint „/data“, který bude obsluhován callback funkcí (či možná přesněji řečeno handlerem) nazvanou dataHandler. Registrace handleru vypadá následovně:

http.HandleFunc("/data", dataHandler)

Implementace handleru je prozatím opět velmi jednoduchá – nastavíme hlavičku HTTP odpovědi, kód HTTP odpovědi (zde konkrétně 200 OK) a v těle odpovědi pošleme data ve formátu JSON:

func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) fmt.Fprintf(writer, ` { "x": [1, 2, 3, 4, 5], "y": [1, 2, 4, 8, 16] } `) }

Úplný zdrojový kód serveru tedy může vypadat následovně:

package main import ( "fmt" "log" "net/http" ) func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) fmt.Fprintf(writer, ` { "x": [1, 2, 3, 4, 5], "y": [1, 2, 4, 8, 16] } `) } func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly03/"))) http.HandleFunc("/data", dataHandler) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

Statická HTML stránka (taktéž posílaná serverem) se prakticky nezmění:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Plot #3</title> <meta name="Generator" content="golang"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <script src="plotly-latest.min.js" language="javascript"></script> <script src="jquery.min.js" language="javascript"></script> <script src="plot.js" language="javascript"></script> </head> <body> <h1>Plot #3</h1> <div id="graphElement" style="width:800px;height:600px;"></div> </body> </html>

Podobný zůstane i skript, který zahájí vykreslování, nesmíme jen zapomenout uvést korektní adresu endpointu. Zde není k dalším změnám žádný důvod, protože skript neví a ani nemusí vědět, že hodnoty nejsou získány ze statického souboru, ale jsou generovány přímo serverem:

$(document).ready(function() { $.getJSON("/data", function (data) { var graphElement = $('#graphElement')[0]; var opts = { margin: { t: 0} }; Plotly.plot(graphElement, [data], opts); }); });

Obrázek 6: Výsledek spuštění třetího demonstračního příkladu používajícího knihovnu plotly.

10. Generování hodnot pro vykreslení přímo serverem

Nic nám v této chvíli nebrání upravit zdrojový kód serveru takovým způsobem, aby hodnoty, které se mají vykreslit, přímo generoval. Pro tuto funkcionalitu je nutné provést několik úprav, zejména si připravit datovou strukturu, jejíž obsah bude serializován (používá se též termín marshalling, i když má poněkud odlišný význam) do formátu JSON, který bude poslán klientovi:

type Points struct { X []int `json:"x"` Y []int `json:"y"` }

Poznámka: povšimněte si, že musíme uvést i příslušné jméno atributu v JSONu, protože prvky struktury musí být v jazyce Go psány velkými písmeny (jinak budou při serializaci ignorovány).

Pochopitelně se změní i obslužná rutina endpointu „/data“, a to následujícím způsobem:

func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { var points Points points.X = []int{1, 2, 3, 4, 5} points.Y = []int{1, 2, 4, 8, 16} writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) json.NewEncoder(writer).Encode(points) }

Úplný zdrojový kód takto upraveného HTTP serveru vypadá následovně:

package main import ( "encoding/json" "log" "net/http" ) type Points struct { X []int `json:"x"` Y []int `json:"y"` } func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { var points Points points.X = []int{1, 2, 3, 4, 5} points.Y = []int{1, 2, 4, 8, 16} writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) json.NewEncoder(writer).Encode(points) } func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly04/"))) http.HandleFunc("/data", dataHandler) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

Samotný skript spouštěný na straně klienta získá přes AJAX hodnoty, které se mají vykreslit a použije tyto hodnoty při volání funkce Plotly.plot:

$(document).ready(function() { $.getJSON("/data", function (data) { var graphElement = $('#graphElement')[0]; var opts = { margin: { t: 0} }; Plotly.plot(graphElement, [data], opts); }); });

Obrázek 7: Výsledek tohoto příkladu je totožný s oběma příklady předchozími.

11. Výpočet hodnot na straně serveru

Samotný HTTP server naprogramovaný v Go může sloužit i pro výpočet hodnot, které se mají následně vykreslit v grafu. Tento přístup je ukázán v dalším příkladu, který je postaven na příkladu předchozím (například se používá totožná datová struktura Point). Rozdílná je však implementace handleru, který poskytuje hodnoty pro vykreslení:

func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints) writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) json.NewEncoder(writer).Encode(points) }

Vidíme, že se zde již nenaplňují dva řezy s hodnotami konstantami, ale volá se jiná funkce, která tyto řezy inicializuje a naplní vhodnými daty. Konkrétně se jedná o výpočet funkce sinc:

func makePoints(npoints uint) Points { var points Points points.X = make([]float64, npoints) points.Y = make([]float64, npoints) for i := uint(0); i < npoints; i++ { t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints) points.X[i] = t // limita if t == 0.0 { points.Y[i] = 1.0 } else { points.Y[i] = math.Sin(t) / t } } return points }

Opět si pochopitelně ukážeme úplný zdrojový kód tohoto příkladu (resp. jeho serverovou část):

package main import ( "encoding/json" "log" "math" "net/http" ) type Points struct { X []float64 `json:"x"` Y []float64 `json:"y"` } const npoints = 100 const periods = 3 func makePoints(npoints uint) Points { var points Points points.X = make([]float64, npoints) points.Y = make([]float64, npoints) for i := uint(0); i < npoints; i++ { t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints) points.X[i] = t // limita if t == 0.0 { points.Y[i] = 1.0 } else { points.Y[i] = math.Sin(t) / t } } return points } func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints) writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) json.NewEncoder(writer).Encode(points) } func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly05/"))) http.HandleFunc("/data", dataHandler) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

Poznámka: část, která je spuštěna na klientovi, je prakticky totožná s předchozími příklady a proto ji zde již nebudeme uvádět.

Obrázek 8: Graf se zobrazením hodnot, které byly vypočteny na straně serveru.

12. Graf s průběhy několika funkcí, nastavení stylu vykreslování grafu

V dalším demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem je možné do jednoho grafu vykreslit několik funkcí. Podobně jako v předchozích příkladech si nejprve ukážeme implementaci HTTP serveru. Ten nyní obsahuje upravený výpočet funkce sinc, která je volitelně vykreslena se zvoleným offsetem (ovšem pouze u úhlu, nikoli ve jmenovateli):

func makePoints(npoints uint, offset float64) Points { var points Points points.X = make([]float64, npoints) points.Y = make([]float64, npoints) for i := uint(0); i < npoints; i++ { t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints) points.X[i] = t // limita if t == 0.0 { points.Y[i] = 1.0 } else { points.Y[i] = math.Sin(t+offset) / t } } return points }

Vytvořena je trojice handlerů, přičemž každý bude dodávat odlišné hodnoty. Tyto handlery jsou zaregistrovány pro tři odlišné endpointy:

func series1Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints, 0) writePoints(writer, points) } func series2Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints, npoints/2.0) writePoints(writer, points) } func series3Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints, -npoints/2.0) writePoints(writer, points) }

Pro jistotu bude celá implementace serveru znovu vypsána:

package main import ( "encoding/json" "log" "math" "net/http" ) type Points struct { X []float64 `json:"x"` Y []float64 `json:"y"` } const npoints = 100 const periods = 2 func makePoints(npoints uint, offset float64) Points { var points Points points.X = make([]float64, npoints) points.Y = make([]float64, npoints) for i := uint(0); i < npoints; i++ { t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints) points.X[i] = t // limita if t == 0.0 { points.Y[i] = 1.0 } else { points.Y[i] = math.Sin(t+offset) / t } } return points } func writePoints(writer http.ResponseWriter, points Points) { writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) json.NewEncoder(writer).Encode(points) } func series1Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints, 0) writePoints(writer, points) } func series2Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints, npoints/2.0) writePoints(writer, points) } func series3Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints, -npoints/2.0) writePoints(writer, points) } func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly06/"))) http.HandleFunc("/series1", series1Handler) http.HandleFunc("/series2", series2Handler) http.HandleFunc("/series3", series3Handler) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

Změní se i skript spouštěný na straně klienta, protože je nutné načíst všechny tři série hodnot. Pro jednoduchost je provádí synchronní čtení dat (s čekáním na dokončení přenosu), což nemusí být ve všech aplikacích ideální řešení. Samotné vykreslení obstará jediné volání funkce Plotly.plot:

$(document).ready(function() { $.ajaxSetup({ async: false }); var series1, series2, series3; $.getJSON("/series1", function (data) { series1 = data; console.log(series1); }); $.getJSON("/series2", function (data) { series2 = data; console.log(series2); }); $.getJSON("/series3", function (data) { series3 = data; console.log(series3); }); var graphElement = $('#graphElement')[0]; var opts = { margin: { t: 0} }; Plotly.plot(graphElement, [series1, series2, series3], opts); });

Obrázek 9: Graf se třemi průběhy.

Obrázek 10: Zobrazení podrobnějších informací z vybrané oblasti grafu.

Obrázek 11: Zobrazení podrobnějších informací z vybrané oblasti grafu.

13. Výpočet hodnot, které se mají vykreslit, na základě zadaných parametrů

V dalším příkladu je již ukázáno praktičtější použití technik, s nimiž jsme se seznámili v rámci předchozích kapitol. Zde HTTP server slouží nejenom k poskytování potřebných hodnot pro graf, ale i pro jejich výpočet (jako v předchozím příkladu), přičemž parametry pro výpočet jsou získány z parametrů předaných v požadavku (request):

offsetStr := request.URL.Query().Get("offset") offset, err := strconv.ParseFloat(offsetStr, 64) if err != nil { writer.WriteHeader(http.StatusBadRequest) return } points := makePoints(npoints, offset) writePoints(writer, points)

Úplný kód serveru:

package main import ( "encoding/json" "log" "math" "net/http" "strconv" ) type Points struct { X []float64 `json:"x"` Y []float64 `json:"y"` } const npoints = 100 const periods = 2 func makePoints(npoints uint, offset float64) Points { var points Points points.X = make([]float64, npoints) points.Y = make([]float64, npoints) for i := uint(0); i < npoints; i++ { t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints) points.X[i] = t // limita if t == 0.0 { points.Y[i] = 1.0 } else { points.Y[i] = math.Sin(t+offset) / t } } return points } func writePoints(writer http.ResponseWriter, points Points) { writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) json.NewEncoder(writer).Encode(points) } func seriesHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { offsetStr := request.URL.Query().Get("offset") offset, err := strconv.ParseFloat(offsetStr, 64) if err != nil { writer.WriteHeader(http.StatusBadRequest) return } points := makePoints(npoints, offset) writePoints(writer, points) } func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly07/"))) http.HandleFunc("/series", seriesHandler) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

Parametry ovlivňující průběh vykreslované funkce jsou vytvořeny na straně klienta, zde (poněkud uměle) přímo ve funkci zavolané po inicializaci stránky:

$(document).ready(function() { $.ajaxSetup({ async: false }); var series1, series2, series3; $.getJSON("/series?offset=0", function (data) { series1 = data; series1.mode = 'lines' }); $.getJSON("/series?offset=-3.14", function (data) { series2 = data; series2.mode = 'markers' }); $.getJSON("/series?offset=0.25", function (data) { series3 = data; series3.mode = 'lines+markers' }); var graphElement = $('#graphElement')[0]; var opts = { margin: { t: 0} }; Plotly.plot(graphElement, [series1, series2, series3], opts); });

Poznámka: samozřejmě je možné v případě potřeby tyto parametry nastavovat na webové stránce přes formulářové prvky atd.

Obrázek 12: Průběhy tří funkcí vykreslené příkladem.

14. Sloupcový graf

Dalším často používaným typem grafu je sloupcový graf. Ten lze vykreslit jednoduše – postačuje u vybrané sekvence hodnot nastavit atribut type na hodnotu (řetězec) „bar“ tak, jak je to ukázáno v následujícím skriptu:

$(document).ready(function() { $.ajaxSetup({ async: false }); var series1, series2; $.getJSON("/series?offset=-3.14", function (data) { series1 = data; series1.type = 'scatter'; }); $.getJSON("/series?offset=0", function (data) { series2 = data; series2.type = 'bar'; }); var graphElement = $('#graphElement')[0]; var opts = { margin: { t: 0} }; Plotly.plot(graphElement, [series1, series2], opts); });

Poznámka: ostatní součásti příkladu (HTTP server atd.) jsou totožné s příkladem předchozím.

Obrázek 13: Kombinace sloupcového grafu a grafu s lomenou čarou.

15. Koláčový graf

Třetím typem grafu, který zná prakticky každý, je koláčový graf. Na straně klienta, konkrétně v skriptu plot.js, je vytvoření koláčového grafu snadné, ostatně se postačuje podívat na zdrojový kód:

$(document).ready(function() { $.getJSON("/values", function (data) { var graphElement = $('#graphElement')[0]; var pie = {}; pie.values = data; pie.labels = ['Go', 'Rust', 'C', 'Java']; pie.type = 'pie'; var opts = { margin: { t: 0} }; Plotly.plot(graphElement, [pie], opts); }); });

Výše uvedený skript očekává, že ze serveru získá čtveřici hodnot, které ovlivňují relativní velikost kruhových výseků na koláčovém grafu. Tyto hodnoty jsou poskytovány HTTP serverem, zde konkrétně v handleru pojmenovaném valuesHandler:

package main import ( "encoding/json" "log" "net/http" ) func valuesHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { values := []float64{20, 30, 40, 50} writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) json.NewEncoder(writer).Encode(values) } func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly09/"))) http.HandleFunc("/values", valuesHandler) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

Obrázek 14: Koláčový graf.

16. Úpravy vzhledu koláčového grafu

Tato kapitola bude velmi stručná, protože si v ní pouze ukážeme, jak lze změnit vzhled koláčového grafu, konkrétně změnit kruhové výseče na části prstence. Vzhled grafu se řídí atributem hole udávajícím poměr vnitřního a vnějšího poloměru prstence:

$(document).ready(function() { $.getJSON("/values", function (data) { var graphElement = $('#graphElement')[0]; var pie = {}; pie.values = data; pie.labels = ['Go', 'Rust', 'C', 'Java']; pie.type = 'pie'; pie.hole = 0.4; var opts = { margin: { t: 0} }; Plotly.plot(graphElement, [pie], opts); }); });

Obrázek 15: Koláčový graf s modifikovaným vzhledem.

17. Knihovna Chart.js

Druhou knihovnou určenou pro vykreslení grafů na straně klienta, s níž se dnes alespoň ve stručnosti seznámíme, je knihovna nazvaná Chart.js. Kromě klasických grafů (bodový graf, graf s lomenou čarou, sloupcový graf, koláčový graf) je možné vytvořit i animované grafy, což je však téma svým rozsahem určené pro samostatný článek. Dnes si ukážeme jednoduchý příklad, který se opět bude skládat z HTTP serveru a klientské části. Nejdříve si ukažme HTTP server. V něm se (opět) počítají hodnoty, které se mají vykreslit, ve funkci makePoints:

package main import ( "encoding/json" "log" "math" "net/http" ) type Points struct { X []float64 `json:"x"` Y []float64 `json:"y"` } const npoints = 40 const periods = 3 func makePoints(npoints uint) Points { var points Points points.X = make([]float64, npoints) points.Y = make([]float64, npoints) for i := uint(0); i < npoints; i++ { t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints) points.X[i] = t // limita if t == 0.0 { points.Y[i] = 1.0 } else { points.Y[i] = math.Sin(t) / t } } return points } func valuesHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { points := makePoints(npoints) writer.Header().Set("Content-Type", "application/json") writer.WriteHeader(http.StatusOK) json.NewEncoder(writer).Encode(points) } func startHttpServer(address string) { log.Printf("Starting server on address %s", address) http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("chart-js/"))) http.HandleFunc("/values", valuesHandler) http.ListenAndServe(address, nil) } func main() { startHttpServer(":8080") }

Points s dvojicí atributů X a Y: Poznámka: hodnoty jsou opět, jako v předchozích příkladech, přenášeny ve struktuřes dvojicí atributů

type Points struct { X []float64 `json:"x"` Y []float64 `json:"y"` }

18. Jednoduchý příklad používající knihovnu Chart.js

Následuje statická HTML stránka poskytovaná HTTP serverem. V ní je vytvořen element typu canvas:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Plot #11 - chart.js</title> <meta name="Generator" content="golang"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <script src="Chart.min.js" language="javascript"></script> <script src="jquery.min.js" language="javascript"></script> <script src="plot.js" language="javascript"></script> </head> <body> <h1>Plot #11 - chart.js</h1> <canvas id="graphElement" width="600px" height="600px"></canvas> </body> </html>

O samotné vykreslení se postará skript plot.js s tímto obsahem:

$(document).ready(function() { $.getJSON("/values", function (data) { var graphElement = $('#graphElement')[0]; var context = graphElement.getContext('2d'); var myChart = new Chart(context, { type: 'bar', data: { labels: data.x, datasets: [{ label: '# of Votes', data: data.y, borderWidth: 1 }] }, options: { scales: { yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, maintainAspectRatio: false, } }); }); });

Obrázek 16: Graf vykreslený knihovnou Chart.js.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

Poznámka: první čtyři příklady jsou uvedeny jen pro úplnost, protože jsme se jejich podrobnějším popisem zabývali v předchozí části seriálu o programovacím jazyce Go.

