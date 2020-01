11. Nastavení hodnot zobrazovaných na osách

12. Sloupcové grafy

13. Zobrazení průběhu funkce se dvěma nezávislými proměnnými

14. Knihovna plot z projektu Gonum

15. Prázdný graf obsahující pouze legendu a osy

16. Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou plot

17. Změna popisků na osách grafu

18. Zobrazení průběhů dvou funkcí v jediném grafu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba grafů v jazyce Go

V předchozích dvou částech [1] [2] seriálu o programovacím jazyce Go jsme se zabývali popisem některých možností poskytovaných sadou knihoven dodávaných v rámci projektu Gonum. Připomeňme si, že tento projekt programátorům poskytuje sadu funkcí, metod a datových typů z oblasti numerické matematiky, lineární algebry, grafových algoritmů atd. Většina výsledků je tištěna v textové podobě, ovšem mnohdy budeme potřebovat i grafický výstup, zejména zobrazení dat popř. funkcí ve formě grafů. Pro jazyk Go existuje hned několik takových knihoven, které se od sebe odlišují jak poskytovanými možnostmi (jaké grafy lze vytvářet, do jaké míry je jejich styl modifikovatelný atd.), tak i použitým back endem, tedy knihovnou či nástrojem sloužím pro vlastní vykreslení grafu. Dnes se seznámíme především s knihovnou nazvanou glot, ovšem ukážeme si i základní grafy poskytované knihovnou plot, která pochází přímo z projektu Gonum.

Obrázek 1: V oblasti tvorby grafů nalezneme poměrně velké množství různých nástrojů. Některé z těchto nástrojů jsou určeny pro jeden konkrétní programovací jazyk (typicky pro R či pro jazyk Julia), další mohou být obecnější. V oblasti open source patří mezi tyto nástroje například populární knihovna Matplotlib pro programovací jazyk Python.

NumPy+Matplotlib. Poznámka: dnes popisovaná dvojice knihoven je sice použitelná v poměrně velkém množství případů, ovšem programovací jazyk Go se většinou používá pro tvorbu odlišných typů aplikací, typicky aplikací s REST API rozhraním apod. Pokud vám tedy možnosti popisovaných knihoven nebudou vyhovovat, může být užitečnější se zaměřit na použití odlišných knihoven, které „pouze“ poskytují data ve vhodném formátu, která jsou následně zpracována a vykreslena do plochy HTML stránky s využitím možností poskytovaných canvasem a programovacím jazykem JavaScript. Jednu z takto koncipovaných knihoven si ve stručnosti popíšeme příště. Navíc uvidíme, že kvůli silnému typovému systému jazyka Go a některým omezením volání funkcí (neexistence keywords parametrů) nemusí být tvorba grafů v tomto jazyce tak elegantní, jako v případě použití jazyka R, Matlabu či populární kombinace Python

Obrázek 2: Ukázka dalších možností poskytovaných knihovnou Matplotlib.

2. Knihovna glot

První knihovnou, která umožňuje v programovacím jazyce Go vykreslovat některé typy grafů, je knihovna, která se jmenuje glot. Tento název je odvozen od známého nástroje Gnuplot, který již byl na stránkách Rootu popsán. Knihovna glot je totiž ve skutečnosti rozhraním mezi programovacím jazykem Go a právě nástrojem Gnuplot, z čehož vyplývají některé vlastnosti této knihovny, například závislost podporovaných výstupních formátů na tom, jak byl Gnuplot přeložen. Knihovna glot sice v aktuální verzi podporuje jen omezené množství grafů (v porovnání s možnostmi Gnuplotu, ale například i Matplotlibu), ovšem její vývoj není zdaleka ukončen, takže se pravděpodobně dočkáme dalších (dnes chybějících) funkcí, popř. rozšíření možností již implementovaných funkcí.

Obrázek 3: Ještě jeden typ grafu vykreslený s využitím knihovny Matplotlib.

Knihovna glot se nainstaluje stejným způsobem, jako jakákoli jiná knihovna určená pro ekosystém programovacího jazyka Go, konkrétně příkazem go get:

$ go get github.com/Arafatk/glot

Kromě toho je však nutné nainstalovat i vlastní Gnuplot:

$ sudo dnf install gnuplot-x11

popř.:

$ sudo apt-get install gnuplot-x11

Poznámka: kvůli závislosti na dalších balíčcích tedy není instalace glotu tak přímočará, jak jsme jinak ve světě Go zvyklí.

Obrázek 4: Knihovna Matplotlib umožňuje i tvorbu trojrozměrných grafů, projekcí 3D funkcí atd.

3. Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou glot

Ukažme si nyní některé základní možnosti, které nám současná verze knihovny glot nabízí. Nejprve vykreslíme jednoduchý graf, v němž budou vyneseny „naměřené“ hodnoty, které budou vyobrazeny jako jednotlivé body. Naměřené hodnoty pro jednoduchost budeme reprezentovat sekvencí pevně zadaných hodnot, a to i v několika dalších demonstračních příkladech (samozřejmě je však možné příslušné hodnoty získat libovolným jiným způsobem):

[]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}

Před samotným vykreslením je nutné vytvořit objekt (datovou strukturu) představující graf. K tomu slouží konstruktor nazvaný NewPlot, kterému je nutné mj. předat informaci o tom, zda se bude vykreslovat 2D či 3D graf:

plot, err := glot.NewPlot(2, false, false) if err != nil { panic(err) }

defer: Poznámka: po ukončení práce s grafem by se mělo provést i jeho uzavření (deinicializace). Jedná se o typický případ, kdy v programovacím jazyce Go použijeme konstrukci

defer plot.Close()

Dále je nutné do grafu přidat měřené body se specifikací jména vykreslené řady/funkce i způsobu jejich vykreslení (zde formou jednotlivých bodů – „points“):

plot.AddPointGroup("Measured data", "points", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})

Nakonec se výsledek uloží buď do rastrového souboru (PNG, GIF, JPEG) nebo do formátu s vektorovým výstupem (PDF atd.):

plot.SavePlot("glot01.png")

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu vypadá takto:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" ) func main() { plot, err := glot.NewPlot(2, false, false) if err != nil { panic(err) } plot.AddPointGroup("Measured data", "points", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}) plot.SavePlot("glot01.png") }

Obrázek 5: Graf s vynesenými naměřenými body vytvořený prvním demonstračním příkladem.

4. Změna stylu vykreslování, specifikace rozsahů hodnot na osách x a y

Ve druhém parametru metody AddPointGroup je nutné specifikovat styl vykreslování hodnot. V prvním příkladu byly použity jednotlivé body, ovšem hodnoty je možné spojit úsečkami:

plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})

S následujícím výsledkem:

Obrázek 6: Změna stylu vykreslování grafu – body jsou spojeny úsečkami.

K dispozici jsou následující styly vykreslování:

# Styl 1 lines 2 points 3 linepoints 4 impulses 5 dots 6 bar 7 steps 8 fill 9 id 10 histogram 11 circle 12 errorbars 13 boxerrorbars 14 boxes 15 lp

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" ) func main() { plot, err := glot.NewPlot(2, false, false) if err != nil { panic(err) } plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}) plot.SavePlot("glot02.png") }

Graf je možné upravovat i dalšími způsoby. Typickým požadavkem je specifikace rozsahu hodnot na x-ové a y-ové ose. To lze provést metodami nazvanými SetXrange a SetYrange:

plot.SetXrange(-2, 10) plot.SetYrange(0, 10)

Poznámka: zajímavé je, že rozsahy jsou určeny celými čísly a ne hodnotami s plovoucí řádovou čárkou. Pravděpodobně se jedná o nedomyšlenost v návrhu knihovny, protože podobné omezení v původním Gnuplotu nenajdeme (autor článku posílá patch s opravou).

Obrázek 7: Graf, v němž byly změněny rozsahy na x-ové i y-ové ose.

Opět se samozřejmě podíváme na úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" ) func main() { plot, err := glot.NewPlot(2, false, false) if err != nil { panic(err) } plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}) plot.SetXrange(-2, 10) plot.SetYrange(0, 10) plot.SavePlot("glot03.png") }

5. Vykreslení několika průběhů do jediného grafu

Do jediného grafu je možné v případě potřeby (a ta je poměrně častá) vykreslit i větší množství průběhů, přičemž je možné nezávisle nastavovat i styly vykreslování jednotlivých částí grafu. Každý průběh je označen legendou, která se předává jako první parametr metody AddPointGroup, popř. dalších dále zmíněných metod určených pro přidání nějakého objektu do grafu:

plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5}) plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})

Samozřejmě lze zvolit odlišné styly vykreslování:

plot.AddPointGroup("Measured data", "points", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5}) plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})

Zdrojový kód programu, který vytvoří graf se dvěma průběhy, může v tom nejjednodušším případě vypadat následovně:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" ) func main() { plot, err := glot.NewPlot(2, false, false) if err != nil { panic(err) } plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5}) plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}) plot.SetXrange(-2, 10) plot.SetYrange(0, 10) plot.SavePlot("glot04.png") }

Obrázek 8: Graf, do něhož byly zakresleny dva průběhy.

6. Nastavení vyšší kvality zobrazení – použití antialiasingu

Všechny předchozí grafy nevypadají na obrazovce monitoru a v použitém standardním rozlišení 640×480 pixelů příliš pěkně, a to mj. i z toho důvodu, že jsou patrné „schody“ na všech úsečkách, které nejsou vodorovné nebo naopak svislé. Tento typický vzorek, který je výsledkem aplikace klasického slavného Bresenhamova algoritmu, je však možné odstranit aplikací některého z algoritmů, který úsečky vykreslí s využitím antialiasingu (což vyžaduje použití více barvových odstínů). I Gnuplot a tím pádem i na něm postavená knihovna glot tuto možnost nabízí, a to konkrétně při použití back endu představovaného knihovnou Cairo. Potíž ovšem nastává při použití metody SavePlot, protože v této metodě se mění nastavení parametru terminal, jehož parametry jsou omezeny na „png“ a „pdf“ (opět se jedná o nedostatek současné verze). Namísto metody SavePlot by bylo vhodné zavolat tyto příkazy nástroje Gnuplot:

set terminal pngcairo set output jméno_souboru.png replot

Tyto příkazy sice nemají přímou obdobu v knihovně glot, což ovšem nevadí, protože je možné namísto nich použít „univerzální“ metodu nazvanou Cmd nebo CheckedCmd:

plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output 'glot05.png'") plot.Cmd("replot")

resp.:

plot.Checked("set terminal pngcairo") plot.Checked("set output 'glot05.png'") plot.Checked("replot")

Cmd a CheckedCmd se od sebe odlišují – první z těchto metod vrací hodnotu typu error (nebo nil pokud k chybě nedošlo), zatímco druhá metoda při detekci chyby přímo zavolá funkci panic(). Poznámka: metodyse od sebe odlišují – první z těchto metod vrací hodnotu typu(nebopokud k chybě nedošlo), zatímco druhá metoda při detekci chyby přímo zavolá funkci

Demonstrační příklad, který vytiskne graf ve vyšší kvalitě, by tedy mohl vypadat následovně:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" ) func main() { plot, err := glot.NewPlot(2, false, false) if err != nil { panic(err) } defer plot.Close() plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5}) plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}) plot.SetXrange(-2, 10) plot.SetYrange(0, 10) plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output 'glot05.png'") plot.Cmd("replot") }

Obrázek 9: Antialiasing použitý při vykreslování.

Vzhledem k tomu, že požadavek na uložení grafu do rastrového obrázku ve vyšší kvalitě bude pravděpodobně velmi častý, vytvoříme pro tento účel novou metodu. Ovšem rozšíření datového typu z jiného balíčku o novou metodu není přímo možné – musíme namísto toho zabalit původní datový typ do nového uživatelsky definovaného typu:

type Plot struct { *glot.Plot }

Pro tento nový typ (v aktuálním balíčku) je již vytvoření nové metody triviální:

func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") }

Nesmíme samozřejmě zapomenout na konstruktor pro nový datový typ, který nahradí konstruktor výchozí:

func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} }

Upravený kód příkladu tedy může vypadat například takto:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5}) plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}) plot.SetXrange(-2, 10) plot.SetYrange(0, 10) plot.Save("glot06.png") }

Obrázek 10: Výsledek běhu šestého demonstračního příkladu (aplikace antialiasingu).

7. Specifikace titulku grafu a popisů obou jeho os

Knihovna glot umožňuje i další manipulace s vytvářeným grafem. Například je možné specifikovat titulek grafu (typicky zobrazený nahoře, což je však možné v případě potřeby změnit) i popisky obou os. Pro tento účel se používá trojice metod se jmény SetTitle, SetXLabel a SetYLabel:

plot.SetTitle("Plot #7") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("m/s")

Samozřejmě nezapomeneme ani na úplný zdrojový kód takto upraveného příkladu:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5}) plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}) plot.SetTitle("Plot #7") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("m/s") plot.SetXrange(-2, 10) plot.SetYrange(0, 10) plot.Save("glot07.png") }

Obrázek 11: Graf, u něhož byl nastavený titulek i popisky obou os.

8. Vykreslení průběhu funkce

V mnoha případech je nutné do grafu vynést průběh nějaké funkce na určeném intervalu. V tomto případě můžeme při tvorbě grafu postupovat několika různými způsoby. Můžeme například vypočítat všechny hodnoty funkce na zadaném intervalu pro předem nastavený počet bodů, řekněme 100 bodů (což odpovídá počtu lomených čar, které aproximují průběh funkce):

const points = 100

Dále musíme vytvořit řez obsahující dvojici řezů typu float64. První z těchto řezů bude sloužit pro uložení x-ových souřadnic bodů, druhý pro uložený y-ových souřadnic. V následujícím úryvku kódu je ukázáno, jak se tento „řez řezů“ v programovacím jazyce Go zkonstruuje:

pts := make([][]float64, 2) for i := 0; i < 2; i++ { pts[i] = make([]float64, points) } for i := 0; i < points; i++ { x := float64(i) * 2.0 * math.Pi / points pts[0][i] = x pts[1][i] = math.Sin(x) }

Tento řez je následně předán nám již známé metodě AddPointGroup:

plot.AddPointGroup("sin t", "lines", pts)

S výsledkem:

Obrázek 12: Vykreslení průběhu funkce. Ve skutečnosti je hladká křivka nahrazena 99 úsečkami.

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá takto:

package main import ( "fmt" "github.com/Arafatk/glot" "math" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } const points = 100 func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() pts := make([][]float64, 2) for i := 0; i < 2; i++ { pts[i] = make([]float64, points) } for i := 0; i < points; i++ { x := float64(i) * 2.0 * math.Pi / points pts[0][i] = x pts[1][i] = math.Sin(x) } plot.AddPointGroup("sin t", "lines", pts) plot.SetTitle("Plot #8") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("sin t") plot.Save("glot08.png") }

9. Automatický výpočet hodnot funkce při použití metody AddFunc2d

Existuje však ještě jeden způsob vykreslení funkce, který je ve většině případů lepší a poněkud obecnější. Tento způsob spočívá v použití metody nazvané AddFunc2d. Této metodě se předává čtveřice parametrů:

Jméno průběhu (label) Styl vykreslování („lines“, „points“ atd.) Řez s x-ovými hodnotami Funkce, která se má vykreslit (připomeňme si, že v Go jsou funkce plnohodnotným datovým typem)

Příklad použití pro funkci math.Sin:

function := func(t float64) float64 { return math.Sin(t) } plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function)

math.Sin. Poznámka: ve skutečnosti lze předat přímo

Obrázek 13: Vykreslení průběhu funkce.

Opět si ukažme, jak vypadá celý zdrojový kód příkladu:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" "math" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } const points = 100 func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() var pointsX [points]float64 for i := 0; i < points; i++ { pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points } function := func(t float64) float64 { return math.Sin(t) } plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function) plot.SetTitle("Plot #9") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("sin t") plot.Save("glot09.png") }

V dalším příkladu změníme rozsah hodnot na x-ové i y-ové ose:

plot.SetXrange(0, int(math.Round(2.0*math.Pi))) plot.SetYrange(-1, 1)

Poznámka: v současnosti je možné nastavit pouze celočíselné rozsahy.

Obrázek 14: Vykreslení průběhu funkce v odlišném rozsahu.

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" "math" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } const points = 100 func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() var pointsX [points]float64 for i := 0; i < points; i++ { pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points } function := func(t float64) float64 { return math.Sin(t) } plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function) plot.SetTitle("Plot #10") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("sin t") plot.SetXrange(0, int(math.Round(2.0*math.Pi))) plot.SetYrange(-1, 1) plot.Save("glot10.png") }

10. Vykreslení průběhů několika funkcí do jediného grafu

Nyní se můžeme pokusit vykreslit několik funkcí do jediného grafu. Pro ilustraci možností knihovny glot (a tím pádem i nástroje Gnuplot) použijeme trojici anonymních funkcí, z nichž každá slouží pro vyčíslení hodnoty sinu s určitým posunutím (nulový posun, posun o 2π/3 a posun o –2π3):

function1 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t) } function2 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t + 2.0*math.Pi/3) } function3 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t - 2.0*math.Pi/3) }

Všechny tři funkce lze přidat do grafu s využitím nám již známé metody AddFunc2d:

plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function1) plot.AddFunc2d("sin t+2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function2) plot.AddFunc2d("sin t-2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function3)

Poznámka: povšimněte si, jakým způsobem se zapisuje symbol π tak, aby s ním korektně pracoval i nástroj Gnuplot.

Výsledkem by měl být následující graf:

Obrázek 11: Průběh tří funkcí vykreslený do jediného grafu.

Opět si pochopitelně ukážeme úplný zdrojový kód tohoto upraveného demonstračního příkladu:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" "math" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } const points = 100 func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() var pointsX [points]float64 for i := 0; i < points; i++ { pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points } function1 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t) } function2 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t + 2.0*math.Pi/3) } function3 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t - 2.0*math.Pi/3) } plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function1) plot.AddFunc2d("sin t+2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function2) plot.AddFunc2d("sin t-2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function3) plot.SetTitle("Plot #11") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("y") plot.SetXrange(0, int(math.Round(2.0*math.Pi))) plot.SetYrange(-1, 1) plot.Save("glot11.png") }

11. Nastavení hodnot zobrazovaných na osách

U goniometrických funkcí jsou popisky x-ové osy odvozené od nastaveného rozsahu (0 až 6 resp. 0 až 7) spíše matoucí. Lepší by bylo, aby se na tuto osu zobrazily hodnoty odvozené od čísla π, protože pracujeme s jeho násobky a zlomky. K tomuto účelu sice prozatím neexistuje přímý příkaz v knihovně glot, ovšem můžeme použít metodu CheckedCmd pro předání libovolného příkazu nástroji Gnuplot. Toto řešení může vypadat následovně:

plot.CheckedCmd(`set xtics ('0' 0, '{/Symbol p}' pi, '2{/Symbol p}' 2*pi)`)

Výsledek může vypadat takto:

Obrázek 12: Graf, u nějž jsou specifikovány hodnoty zobrazené na x-ové ose.

Úplný výpis takto rozšířeného demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" "math" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } const points = 100 func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() var pointsX [points]float64 for i := 0; i < points; i++ { pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points } function1 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t) } function2 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t + 2.0*math.Pi/3) } function3 := func(t float64) float64 { return math.Sin(t - 2.0*math.Pi/3) } plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function1) plot.AddFunc2d("sin t+2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function2) plot.AddFunc2d("sin t-2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function3) plot.SetTitle("Plot #12") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("y") plot.SetXrange(0, 1+int(math.Round(2.0*math.Pi))) plot.SetYrange(-1, 1) plot.CheckedCmd(`set xtics ('0' 0, '{/Symbol p}' pi, '2{/Symbol p}' 2*pi)`) plot.Save("glot12.png") }

12. Sloupcové grafy

Dalším typem grafu, s nímž se velmi často setkáme, jsou sloupcové grafy. Jejich použití si poněkud netradičně ukážeme na průběhu funkce sinc:

function1 := func(t float64) float64 { // limita if t == 0.0 { return 1.0 } return math.Sin(t) / t }

Vykreslení běžného průběhu funkce s využitím lomené čáry:

plot.AddFunc2d("sinc t", "lines", pointsX[:], function1)

Vykreslení sloupcového grafu:

plot.AddFunc2d("sinc t", "boxes", pointsX[:], function1)

Povšimněte si, že takto nakonfigurovaný sloupcový graf má relativní šířky sloupců rovné 1.0 (sloupce se dotýkají hranami) a navíc nejsou jednotlivé sloupce vyplněné:

Obrázek 13: Sloupcový graf, relativní šířka sloupců je rovna 1.0, sloupce jsou nevyplněné.

Celý kód příkladu je následující:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" "math" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } const points = 50 func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() var pointsX [points]float64 for i := 0; i < points; i++ { pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points } function1 := func(t float64) float64 { // limita if t == 0.0 { return 1.0 } return math.Sin(t) / t } plot.AddFunc2d("sinc t", "boxes", pointsX[:], function1) plot.SetTitle("Plot #13") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("y") plot.SetXrange(0, 1+int(math.Round(2.0*math.Pi))) plot.SetYrange(-1, 1) plot.CheckedCmd(`set xtics ('0' 0, '{/Symbol p}' pi, '2{/Symbol p}' 2*pi)`) plot.Save("glot13.png") }

Nastavit je možné i výplň sloupců (zde prozatím bez uvedení barvy výplně) a jejich relativní šířky. Šířka 0.5 znamená, že sloupce budou stejně široké jako mezery mezi nimi:

plot.CheckedCmd("set style fill solid") plot.CheckedCmd("set boxwidth 0.5 relative")

Obrázek 14: Sloupcový graf, relativní šířka sloupců je rovna 1/2, sloupce jsou vyplněné.

Opět si ukážeme příslušný příklad:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" "math" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } const points = 50 func main() { plot := NewPlot(2) defer plot.Close() var pointsX [points]float64 for i := 0; i < points; i++ { pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points } function1 := func(t float64) float64 { // limita if t == 0.0 { return 1.0 } return math.Sin(t) / t } plot.AddFunc2d("sinc t", "boxes", pointsX[:], function1) plot.CheckedCmd("set style fill solid") plot.CheckedCmd("set boxwidth 0.5 relative") plot.SetTitle("Plot #14") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("y") plot.SetXrange(0, 1+int(math.Round(2.0*math.Pi))) plot.SetYrange(-1, 1) plot.CheckedCmd(`set xtics ('0' 0, '{/Symbol p}' pi, '2{/Symbol p}' 2*pi)`) plot.Save("glot14.png") }

13. Zobrazení průběhu funkce se dvěma nezávislými proměnnými

Další typ grafu, s nímž se dnes seznámíme, je trojrozměrný graf, ve kterém se zobrazuje funkce typu [z]=f(x, y) pro vybrané vstupní hodnoty x a y (jedná se tedy o odlišný typ grafu, než je tomu u grafů ze třetího a čtvrtého obrázku). Před zobrazením této funkce je nejprve nutné připravit dva řezy. První řez bude obsahovat x-ové souřadnice bodů, druhý řez y-ové souřadnice. Pokud například budeme chtít vykreslit spirálu, budou x-ové a y-ové souřadnice nezávislých hodnot opisovat kružnici:

var pointsX [points]float64 var pointsY [points]float64 for i := 0; i < points; i++ { t := float64(i) * 8.0 * math.Pi / points pointsX[i] = math.Sin(t) pointsY[i] = math.Cos(t) }

Hodnotu funkce odpovídající z-ovým souřadnicím získáme pomocí malého triku – nezávisle na předaných parametrech budeme vracet rostoucí posloupnost hodnot typu float64:

z := 0.0 function1 := func(u, v float64) float64 { z = z + 1.0 return z }

Poznámka: povšimněte si, že se v tomto případě jedná o uzávěr (closure).

Obrázek 15: Spirála vykreslená do 3D grafu.

Pro vykreslení funkce v 3D prostoru se používá metoda AddFunc3d:

plot.AddFunc3d("spiral", "points", pointsX[:], pointsY[:], function1)

Opět si ukažme úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

package main import ( "github.com/Arafatk/glot" "math" ) type Plot struct { *glot.Plot } func (plot *Plot) Save(filename string) { plot.Cmd("set terminal pngcairo") plot.Cmd("set output '" + filename + "'") plot.Cmd("replot") } func NewPlot(dimensions int) *Plot { plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false) if err != nil { panic(err) } return &Plot{plot} } const points = 400 func main() { plot := NewPlot(3) defer plot.Close() var pointsX [points]float64 var pointsY [points]float64 for i := 0; i < points; i++ { t := float64(i) * 8.0 * math.Pi / points pointsX[i] = math.Sin(t) pointsY[i] = math.Cos(t) } z := 0.0 function1 := func(u, v float64) float64 { z = z + 1.0 return z } plot.AddFunc3d("spiral", "points", pointsX[:], pointsY[:], function1) plot.SetTitle("Plot #15") plot.SetXLabel("t") plot.SetYLabel("y") plot.Save("glot15.png") }

Nepatrnou úpravou dosáhneme vykreslení funkce v 3D pomocí lomené čáry:

plot.AddFunc3d("spiral", "lines", pointsX[:], pointsY[:], function1)

S výsledky:

Obrázek 16: Spirála vykreslená do 3D grafu.

14. Knihovna plot z projektu Gonum

Druhou knihovnou určenou pro tvorbu grafů, o níž se dnes alespoň ve stručnosti zmíníme, je knihovna nazvaná jednoduše plot, jejíž repositář se nachází na adrese https://github.com/gonum/plot. Jedná se o součást projektu Gonum, ovšem v případě potřeby lze knihovnu plot použít nezávisle na ostatních balíčcích, které v Gonum nalezneme. Na rozdíl od výše popsané knihovny glot, která závisí na nástroji Gnuplot (a nejedná se tedy o „čistý“ Go projekt, se všemi z toho plynoucími důsledky), je plot vytvořena pouze v jazyku Go, což mj. znamená její snadnější instalaci popř. bezproblémové použití v dalších aplikacích.

Samotná instalace této knihovny (tedy její stažení a překlad) je pro programátory používající jazyk Go triviální:

$ go get gonum.org/v1/plot/...

Poznámka: dnes se seznámíme pouze se základními vlastnostmi knihovny plot. Další možnosti, které tato knihovna uživatelům nabízí, budou vysvětleny a na demonstračních příkladech ukázány příště.

15. Prázdný graf obsahující pouze legendu a osy

Nejprve si ukážeme, jak se v knihovně plot vykresluje prázdný graf, který obsahuje pouze legendu a osy. Strukturu popisující graf vytvoříme konstruktorem plot.New():

p, err := plot.New() if err != nil { panic(err) }

Při vykreslování grafu je nutné zadat rozlišení výsledného obrázku. To se však nespecifikuje v pixelech, ale v absolutních délkových jednotkách (milimetry, typografické body atd.). Vzhledem k tomu, že se pro přepočet rozlišení na pixely používá metoda převzatá z PostScriptu, můžeme rozlišení 640×480 pixelů specifikovat v palcích takto:

const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch const resY = 5.0 * vg.Inch

Posledním krokem je vykreslení do zvoleného výstupního souboru, samozřejmě s kontrolou chyby:

err = p.Save(resX, resY, "plot01.png") if err != nil { panic(err) }

Obrázek 17: Prázdný graf vykreslený knihovnou plot.

Celý příklad bude vypadat následovně:

package main import ( "gonum.org/v1/plot" "gonum.org/v1/plot/vg" ) const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch const resY = 5.0 * vg.Inch func main() { p, err := plot.New() if err != nil { panic(err) } err = p.Save(resX, resY, "plot01.png") if err != nil { panic(err) } }

16. Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou plot

Do grafu nyní přidáme několik naměřených hodnot. Ty budeme specifikovat polem popř. řezem:

input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}

Z těchto hodnot se vytvoří pole hodnot typu plotter.XYs, tedy pole obsahující struktury nesoucí x-ové a y-ové souřadnice bodů. V jazyce Go je nutné použít explicitní zápis:

points := make(plotter.XYs, len(input)) for i := range points { points[i].X = float64(i) points[i].Y = float64(input[i]) }

A nakonec příslušný průběh přidáme do grafu pomocí metody AddLinePoints, což se vlastně příliš neliší od postupu použitého v knihovně glot:

err = plotutil.AddLinePoints(p, "Measured data", points) if err != nil { panic(err) }

Výsledek:

Obrázek 18: Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou plot.

Zdrojový kód druhého demonstračního příkladu používajícího knihovnu plot:

package main import ( "gonum.org/v1/plot" "gonum.org/v1/plot/plotter" "gonum.org/v1/plot/plotutil" "gonum.org/v1/plot/vg" ) const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch const resY = 5.0 * vg.Inch func main() { p, err := plot.New() if err != nil { panic(err) } input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1} points := make(plotter.XYs, len(input)) for i := range points { points[i].X = float64(i) points[i].Y = float64(input[i]) } err = plotutil.AddLinePoints(p, "Measured data", points) if err != nil { panic(err) } err = p.Save(resX, resY, "plot02.png") if err != nil { panic(err) } }

17. Změna popisků na osách grafu

V sedmé kapitole jsme si ukázali, jakým způsobem se mění titulek grafu popř. popisky obou os v knihovně glot. Při použití alternativní knihovny plot je ve skutečnosti tato změna ještě jednodušší, protože pouze postačuje nastavit několik atributů:

p.Title.Text = "Plot #3" p.X.Label.Text = "X" p.Y.Label.Text = "Y"

S výsledkem zobrazeným na devatenáctém obrázku:

Obrázek 19: Graf se změněným titulkem i popiskami obou os.

Třetí varianta příkladu založeného na knihovně plot bude vypadat takto:

package main import ( "gonum.org/v1/plot" "gonum.org/v1/plot/plotter" "gonum.org/v1/plot/plotutil" "gonum.org/v1/plot/vg" ) const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch const resY = 5.0 * vg.Inch func main() { p, err := plot.New() if err != nil { panic(err) } input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1} points := make(plotter.XYs, len(input)) for i := range points { points[i].X = float64(i) points[i].Y = float64(input[i]) } p.Title.Text = "Plot #3" p.X.Label.Text = "X" p.Y.Label.Text = "Y" err = plotutil.AddLinePoints(p, "Measured data", points) if err != nil { panic(err) } err = p.Save(resX, resY, "plot03.png") if err != nil { panic(err) } }

18. Zobrazení průběhů dvou funkcí v jediném grafu

Graf s několika průběhy, s jehož tvorbou v glotu jsme se seznámili v desáté kapitole, je možné při použití knihovny plot vytvořit předáním dalších parametrů do funkce AddLinePoints. Povšimněte si, že se (kromě prvního parametru, což je struktura typu graf) vždy předává dvojice parametrů jméno průběhu+příslušné body (x,y):

err = plotutil.AddLinePoints(p, "Expected data", points1, "Measured data", points2) if err != nil { panic(err) }

Výsledek může vypadat následovně:

Obrázek 20: Výsledek běhu čtvrtého příkladu používajícího knihovnu plot.

Nakonec si uveďme zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu:

package main import ( "gonum.org/v1/plot" "gonum.org/v1/plot/plotter" "gonum.org/v1/plot/plotutil" "gonum.org/v1/plot/vg" "math/rand" ) const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch const resY = 5.0 * vg.Inch func main() { p, err := plot.New() if err != nil { panic(err) } input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1} points1 := make(plotter.XYs, len(input)) points2 := make(plotter.XYs, len(input)) for i := range input { points1[i].X = float64(i) points2[i].X = float64(i) points1[i].Y = float64(input[i]) points2[i].Y = float64(input[i]) + rand.Float64()/2.0 - 0.5 } p.Title.Text = "Plot #3" p.X.Label.Text = "X" p.Y.Label.Text = "Y" err = plotutil.AddLinePoints(p, "Expected data", points1, "Measured data", points2) if err != nil { panic(err) } err = p.Save(resX, resY, "plot04.png") if err != nil { panic(err) } }

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

20. Odkazy na Internetu