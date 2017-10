Obsah

1. Tvorba GUI v Pythonu: menu, toolbary a widgety pro vstup textu v knihovně appJar

Widget pro vstup textu se v nejjednodušším případě vytvoří metodou addEntry, které se předá jméno ovládacího prvku:

app.addEntry("login")

Samozřejmě je možné určit umístění widgetu do pomyslné mřížky i počet sousedních buněk, které widget obsadí (to se nijak neliší od ostatních widgetů):

app.addEntry("login", 0, 1, colspan=2)

Obrázek 1: Standardní widget určený pro vstup textu.

Text zapsaný do widgetu Entry se přečte metodou nazvanou getEntry(), které se předá jméno dříve vytvořeného widgetu (v našem případě používáme jméno „login“):

text=app.getEntry("login")

Obrázek 2: Text zapsaný uživatelem do widgetu lze snadno programově přečíst.

2. Nejjednodušší podoba widgetu pro vstup textových údajů

Podívejme se nyní na příklad, v němž je vytvořen widget pro vstup textových údajů a po stisku tlačítka Show Input se v informačním dialogu zobrazí jeho aktuální obsah:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def onButtonPress(buttonName): if buttonName == "Quit": app.stop() else: msg = "You type: {text}".format(text=app.getEntry("login")) app.infoBox("You type:", msg) app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(2, 2) app.addLabel("LoginLbl", "Login:", 0, 0) app.addEntry("login", 0, 1, colspan=2) app.addHorizontalSeparator(1, 0, colspan=3) app.addButton("Show input", onButtonPress, 2, 1) app.addButton("Quit", onButtonPress, 2, 2) app.go()

3. Spojení widgetů Label a Entry

Widget pro vstup textu je prakticky ve všech případech spojen s textovým návěštím s popisem funkce widgetu. Aby nebylo nutné neustále vytvářet jak Label tak i Entry, lze použít kombinaci obou widgetů, která se vytvoří metodou addLabelEntry (varianta addLabel??? existuje i pro mnoho dalších widgetů):

app.addLabelEntry("Login:")

Opět je možné určit umístění widgetu do pomyslné mřížky i počet sousedních buněk, které widget obsadí:

app.addLabelEntry("Login:", 0, 0, colspan=2)

Obrázek 3: Widget Label+Entry.

Předchozí příklad je díky existenci metody addLabelEntry možné zkrátit a zpřehlednit o (pouhý) jeden řádek:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def onButtonPress(buttonName): if buttonName == "Quit": app.stop() else: msg = "You type: {text}".format(text=app.getEntry("Login:")) app.infoBox("You type:", msg) app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(2, 2) app.addLabelEntry("Login:", 0, 0, colspan=2) app.addHorizontalSeparator(1, 0, colspan=3) app.addButton("Show input", onButtonPress, 2, 1) app.addButton("Quit", onButtonPress, 2, 2) app.go()

Obrázek 4: Text zapsaný uživatelem do widget Label+Entry.

4. Omezení délky zadaného textu, specifikace výchozí hodnoty, widget pro zápis utajených údajů (hesla atd.)

Délku textu zapsaného do widgetu Entry je možné omezit. Příkladem může být rozhraní pro starodávné systémy, které omezovaly login na pouhých osm znaků. Toho lze velmi snadno docílit:

app.setEntryMaxLength("login", 8)

Taktéž je možné specifikovat výchozí text ve widgetu. Pokud widget není vybrán, je výchozí text vypsán formou nápovědy:

app.setEntryDefault("login", "your login")

Někdy je nutné zapsat údaje, o kterých by nemělo vědět okolí. Toho lze dosáhnout použitím metody addSecretEntry, která zapisovaný text skryje a vypíše namísto něj pouze hvězdičky. Chování tohoto widgetu je následující – pokud do něj zkopírujeme text ze schránky či z výběru, je skutečně zkopírován původní text, který se ovšem zobrazí jako hvězdičky. Pokud naopak vybereme skrytý text a přeneseme ho do jiné aplikace, přenesou se pouze hvězdičky (u jiných knihoven tomu tak být nemusí, ovšem chování appJar vede k nepatrně větší bezpečnosti):

app.addSecretEntry("password", 1, 1, colspan=2)

Obrázek 5: Widget s výchozím textem (zobrazuje se formou nápovědy) a widget pro zápis hesla.

Všechny vlastnosti popsané v předchozím textu jsou použity ve vylepšeném příkladu:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def onButtonPress(buttonName): if buttonName == "Quit": app.stop() else: msg = "You type: {login} + {password}".format( login=app.getEntry("login"), password=app.getEntry("password")) app.infoBox("You type:", msg) app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(2, 2) app.addLabel("LoginLbl", "Login:", 0, 0) app.addEntry("login", 0, 1, colspan=2) app.setEntryMaxLength("login", 8) app.setEntryDefault("login", "your login") app.addLabel("PasswordLbl", "Password:", 1, 0) app.addSecretEntry("password", 1, 1, colspan=2) app.addHorizontalSeparator(2, 0, colspan=3) app.addButton("Show input", onButtonPress, 3, 1) app.addButton("Quit", onButtonPress, 3, 2) app.go()

Obrázek 6: Heslo lze ovšem programově získat v čitelné podobě.

5. Další podporované varianty widgetu pro vstup údajů, nastavení fokusu na textový widget

Widget Entry podporuje i některé další varianty. Zajímavá je varianta, která vedle samotného widgetu zobrazí i znak ukazující, jestli byl text zvalidován či nikoli. Vizuální validace textu se provede metodou setEntryValid, opakem je metoda setEntryInvalid:

app.addValidationEntry("name", 0, 1, colspan=2) app.setEntryInvalid("name")

Další varianta umožňuje zadání číselných údajů (typu double, nikoli celočíselného typu), ovšem bez možnosti specifikace minimální a maximální hodnoty, takže se stejně musí provádět validace:

app.addLabel("AgeLbl", "Age:", 2, 0) app.addNumericEntry("age", 2, 1, colspan=2)

Obrázek 7: První dva widgety jsou označeny jako nevalidní.

V dalším příkladu jsou použity tři widgety pro vstup textu. První widget umožňuje zadat jméno s omezením na deset znaků, druhý widget je určen pro zadání hesla a widget třetí pro zadání věku. Můžete si sami vyzkoušet, že poslední widget bude akceptovat reálné hodnoty a to včetně hodnot záporných:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def onButtonPress(buttonName): if buttonName == "Quit": app.stop() else: msg = "You type:

{name}

{surname}

{age}".format( name=app.getEntry("name"), surname=app.getEntry("surname"), age=app.getEntry("age")) app.infoBox("You type:", msg) app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(2, 2) app.addLabel("NameLbl", "Name:", 0, 0) app.addValidationEntry("name", 0, 1, colspan=2) app.setEntryMaxLength("name", 10) app.setEntryDefault("name", "your name") app.setEntryInvalid("name") app.setFocus("name") app.addLabel("SurnameLbl", "Surname:", 1, 0) app.addValidationEntry("surname", 1, 1, colspan=2) app.setEntryMaxLength("surname", 10) app.setEntryDefault("surname", "your surname") app.setEntryInvalid("surname") app.addLabel("AgeLbl", "Age:", 2, 0) app.addNumericEntry("age", 2, 1, colspan=2) app.addHorizontalSeparator(4, 0, colspan=3) app.addButton("Show input", onButtonPress, 5, 1) app.addButton("Quit", onButtonPress, 5, 2) app.go()

6. Reakce na změnu textu zapisovaného do widgetu Entry

Pokud potřebujete zareagovat na jakoukoli změnu zapisovaného textu (a nečekat tak na stisk tlačítka Ok), stačí si zaregistrovat příslušnou callback funkci:

app.setEntryChangeFunction("name", onTextChange) app.setEntryChangeFunction("surname", onTextChange)

Obrázek 8: Vstupní textová pole označená hvězdičkou značí, že je widget připraven pro vstup textu.

Callback funkci se předá jméno widgetu, takže lze snadno zjistit, zda do něj byl zapsán nějaký text a na základě této podmínky nastavit příznak validního nebo naopak nevalidního vstupu:

def onTextChange(widgetName): if not app.getEntry(widgetName): app.setEntryInvalid(widgetName) else: app.setEntryValid(widgetName)

Obrázek 9: První textové pole obsahuje validní text, druhé je prázdné (nevalidní) a třetí obsahuje záporné číslo.

Opět se podívejme na zdrojový kód příkladu, v němž je tato callback funkce deklarována a zaregistrována:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def onButtonPress(buttonName): if buttonName == "Quit": app.stop() else: msg = "You type:

{name}

{surname}

{age}".format( name=app.getEntry("name"), surname=app.getEntry("surname"), age=app.getEntry("age")) app.infoBox("You type:", msg) def onTextChange(widgetName): if not app.getEntry(widgetName): app.setEntryInvalid(widgetName) else: app.setEntryValid(widgetName) app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(2, 2) app.addLabel("NameLbl", "Name:", 0, 0) app.addValidationEntry("name", 0, 1, colspan=2) app.setEntryMaxLength("name", 10) app.setEntryWaitingValidation("name") app.setEntryChangeFunction("name", onTextChange) app.addLabel("SurnameLbl", "Surname:", 1, 0) app.addValidationEntry("surname", 1, 1, colspan=2) app.setEntryMaxLength("surname", 10) app.setEntryWaitingValidation("surname") app.setEntryChangeFunction("surname", onTextChange) app.addLabel("AgeLbl", "Age:", 2, 0) app.addNumericEntry("age", 2, 1, colspan=2) app.addHorizontalSeparator(4, 0, colspan=3) app.addButton("Show input", onButtonPress, 5, 1) app.addButton("Quit", onButtonPress, 5, 2) app.go()

7. Standardní dialogy

S dialogovými okny jsme se setkali již při popisu možností knihovny Tkinter. Připomeňme si, že kromě zvládnutí vyšší komplexnosti aplikací hrají dialogová okna i další roli – pomáhají totiž standardizovat některé společné části aplikací. Například pro otevření souboru, uložení souboru, tisk dokumentu nebo výběr barvy je možné (a velmi vhodné) použít standardní dialog dodávaný s GUI systémem. Do jaké míry se tento systém standardizace využívá, čtenář patrně vidí na svém desktopu sám: určitá míra standardizace je patrná, také je však zřejmé, že mnohé aplikace využívají jiné GUI knihovny, o míchání několika desktopových prostředích ani nemluvě (to zdaleka není pouze problém GNU softwaru, „lidová tvořivost“ je vidět i na komerčních programech).

Při práci s dialogovými okny i v knihovně appJar rozlišujeme dialogy modální a nemodální. Modální dialogy převezmou řízení celé aplikace a nedovolí uživateli pokračovat v práci, dokud nevybere z dialogu nějaký příkaz. Naproti tomu jsou nemodální okna zobrazena „paralelně“ s aplikací a neblokují vstup do aplikace (kromě toho, že jsou většinou zobrazena nad aplikací). Vzhledem k tomu, že jsou modální okna programátorsky jednodušeji zvládnutelná, používají se častěji, a to i v těch případech, kdy modální okno uživatele zdržuje či mu komplikuje práci. Typickým příkladem je dialog pro vyhledávání (například řetězců), který by měl být prakticky vždy nemodální, ale mnohé aplikace ho implementují jako dialog modální.

V knihovně appJar nalezneme několik metod sloužících pro vytvoření standardních dialogových oken. Tato okna buď pouze zobrazí nějakou informaci, nebo si od uživatele vyžádají odpověď na zadanou otázku popř. rozhodnutí, zda se má pokračovat v nějaké činnosti, která neproběhla korektně (dialog typu Retry/Cancel):

Metoda Zobrazený dialog Použitá ikona infoBox() dialog se zprávou errorBox() dialog se zprávou warningBox() dialog se zprávou yesNoBox() dialog s tlačítky Yes a No okBox() dialog s tlačítky Ok a Cancel retryBox() dialog s tlačítky Retry a Cancel

Poznámka: ve skutečnosti se mohou ikony na různých systémech odlišovat, jejich význam však bude odpovídat typu dialogového okna. Výše zobrazená trojice ikon byla získána na Linuxu s Fluxboxem.

8. Jednoduché dialogy se zobrazením zprávy uživateli

První tři standardní dialogová okna vyvolaná metodami infoBox(), errorBox() a warningBox() si můžete nechat zobrazit po spuštění dalšího demonstračního příkladu. Pro zobrazení každého dialogového okna je určeno jedno z tlačítek „Info“, „Error“ a „Warning“, zatímco tlačítko „Quit“ ihned ukončí aplikaci. Povšimněte si, že u všech tří dialogových oken můžete zvolit titulek i vlastní zprávu zobrazenou uživateli. Ve zprávě je dokonce možné s využitím řídicího znaku

provést odřádkování:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def onButtonPress(buttonName): if buttonName == "Info": app.infoBox("Info box", "Info box") elif buttonName == "Error": app.errorBox("Error box", "Error box") elif buttonName == "Warning": app.warningBox("Warning box", "Warning box") else: app.stop() app = gui() app.addButtons(["Info", "Error", "Warning", "Quit"], onButtonPress) app.go()

Obrázek 10: Dialog s běžnou informací.

Obrázek 11: Dialog s chybovým hlášením.

Obrázek 12: Dialog s varováním.

9. Dialogy určené pro získání odpovědí uživatele

V dalším příkladu jsou ukázána dialogová okna zobrazená metodami yesNoBox(), okBox() a retryBox(). Ve chvíli, kdy uživatel vybere jednu z odpovědí, je dialogové okno zavřeno a návratová hodnota metody je vypsána na standardní výstup (terminál). Povšimněte si přitom, že se ve všech případech jedná o pravdivostní hodnotu True či False, přičemž True odpovídá tlačítkům „Ok“, „Yes“ či „Retry“ a False tlačítkům „Cancel“ či „No“:

def onButtonPress(buttonName): if buttonName == "Yes/No": print(app.yesNoBox("Yes No box", "Yes No box")) elif buttonName == "Ok/Cancel": print(app.okBox("Ok/Cancel box", "Ok/Cancel box")) elif buttonName == "Retry/Cancel": print(app.retryBox("Retry/Cancel box", "Retry/Cancel box")) else: if reallyQuit(): app.stop()

Obrázek 13: Dialog s tlačítky Yes a No.

Obrázek 14: Dialog s tlačítky OK a Cancel.

Obrázek 15: Dialog s tlačítky Retry a Cancel.

Následuje výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?") def onButtonPress(buttonName): if buttonName == "Yes/No": print(app.yesNoBox("Yes No box", "Yes No box")) elif buttonName == "Ok/Cancel": print(app.okBox("Ok/Cancel box", "Ok/Cancel box")) elif buttonName == "Retry/Cancel": print(app.retryBox("Retry/Cancel box", "Retry/Cancel box")) else: if reallyQuit(): app.stop() app = gui() app.addButtons(["Yes/No", "Ok/Cancel", "Retry/Cancel", "Quit"], onButtonPress) app.go()

10. Nástrojový pruh (toolbar) v knihovně appJar

V knihovně appJar nalezneme i podporu pro jednoduchý nástrojový pruh neboli toolbar. Implicitně je v nástrojovém pruhu zobrazena sada ikon, přičemž se po stisku libovolné ikony zavolá buď jedna společná callback funkce nebo je možné pro každou ikonu specifikovat vlastní callback funkci. Vytvoření toolbaru tedy může vypadat následovně:

tools = ["About", "Help", "Off"] app.addToolbar(tools, společná_callback_funkce, findIcon=True)

Příslušné callback funkci se předá jméno ikony.

Pokud budeme chtít pro každou ikonu vyvolat vlastní callback funkci, změní se volání takto:

tools = ["About", "Help", "Off"] functions = [callback_funkce_pro_ikonu_about, callback_funkce_pro_ikonu_help, callback_funkce_pro_ikonu_off] app.addToolbar(tools, functions, findIcon=True)

Příslušné callback funkci se již jméno ikony nepředává!

Každá ikona je při použití parametru findIcon=True implicitně vybrána ze standardní sady ikon na základě jejího jména. Všechny ikony naleznete v podadresáři appJar/resources/icons:

Jméno ikony Jméno ikony Jméno ikony Jméno ikony 3d-cube 3d-cylinder 3d-glasses 3d-plane 3d-pyramid 3d-sphere 3d-wedge 3d-x-axis-rotation 3d-y-axis-rotation 3d-z-axis-rotation 4-direction-alt 4-direction 8-direction-alt 8-direction about access activity add address-book airport alarm alert-alt alert alt anchor announce antivirus-alt antivirus arrow-1-backward arrow-1-down-left arrow-1-down arrow-1-down-right arrow-1-forward arrow-1-left arrow-1-right arrow-1-up-left arrow-1-up arrow-1-up-right arrow-2-down-left arrow-2-down arrow-2-down-right arrow-2-left arrow-2-right arrow-2-up-left arrow-2-up arrow-2-up-right arrow-3-down-left arrow-3-down arrow-3-down-right arrow-3-left arrow-3-right arrow-3-up-left arrow-3-up arrow-3-up-right arrow-4-down-left arrow-4-down arrow-4-down-right arrow-4-left arrow-4-right arrow-4-up-left arrow-4-up arrow-4-up-right arrow-5-down arrow-5-left arrow-5-right arrow-5-up arrow-6-down arrow-6-left arrow-6-right arrow-6-up arrow-7-down arrow-7-left arrow-7-right arrow-7-up arrow-8-down arrow-8-left arrow-8-right arrow-8-up arrow-circular-alt-1 arrow-circular-alt-2 arrow-orthogonal-alt-1 arrow-orthogonal-alt-2 asterisk-alt asterisk attachment axis-x-y-alt axis-x-y badge bag-alt-1 bag-alt-2 bag-alt-3 bag-alt-4 bag-alt-5 baggage bag balance bank-alt-1 bank-alt-2 bank barcode basket-alt-1 basket-alt-2 basket-alt-3 basket battery-empty-alt battery-empty battery-full-alt battery-full bicycle blog bluetooth book-alt-2 book-alt-3 book-alt-4 book-alt bookmark-alt bookmark book books box-alt box briefcase brush-alt-1 brush-alt-2 brush bug bussiness-card cake-alt cake calculator-alt calculator calendar-alt-1 calendar-alt-2 calendar cancel cart-alt-1 cart-alt-2 cart-alt-3 cart-alt-4 cart-alt-5 cart-alt-6 cart chair-alt chair chat-active-alt-1 chat-active-alt-2 chat-active chat-alt-1 chat-alt-2 chat-alt-3 chat check-alt checkbox-empty checkbox check cheque cinema city close code color-picker color-swatch comment-alt comment compass-alt compass compress computer-laptop computer computer-retro connect-alt-1 connect-alt-2 connection-error-alt-1 connection-error-alt-2 connection-error connect construction content controls-alt-1 controls-alt-2 controls copy couch-alt-1 couch-alt-2 couch counter credit-card crop cross cup-alt cup cut data-alt-1 data-alt-2 database-add-alt-1 database-add-alt-2 database-add database-alt-1 database-alt-2 database-download-alt-1 database-download-alt-2 database-download database database-reload-alt-1 database-reload-alt-2 database-reload database-remove-alt-1 database-remove-alt-2 database-remove database-upload-alt-1 database-upload-alt-2 database-upload database-user-alt database-user data delete directions-alt directions display-mac-alt display-mac display document-empty document-new document documents door-closed door download-alt-1 download-alt-2 download-alt-3 download-alt-4 download drawer-locked drawer drawers-alt-1 drawers-alt-2 drawers drawer-unlocked drill drive-disk-cd drive-network edit-alt-1 edit-alt-2 edit-document edit eightball elevator enter eraser ethernet exit export facebook-alt factory fan-alt fan favourite-add favourite file-add file-download-alt file-download file-edit file file-remove files file-upload-alt file-upload fill filter find fire firewall firewire first-aid-alt first-aid flag folder-open folder font food ftp-alt-1 ftp-alt-2 ftp full-screen-alt-1 full-screen-alt-2 full-screen-alt-3 full-screen-alt-4 full-screen-alt-5 full-screen-exit-alt-1 full-screen-exit-alt-2 full-screen-exit-alt-3 full-screen-exit-alt-4 full-screen-exit-alt-5 full-screen-exit full-screen gameboy games-alt-1 games-alt-2 games-alt-3 games-alt-4 games-alt-5 games-alt-6 games gift glasses glasses-swim grid-alt-1 grid-alt-2 grid-alt-3 grid-dot grid hammer-alt hammer hardware-chip hardware-processor hedge help-alt help hierarchy high-definition home icecream idea-alt idea info i-phone i-pod key-Alt key-A key-apple key-backspace-alt key-backspace keyboard key-caps key-command key-control key-enter keyhole key-option key-page-down key-page-up key key-shift key-tab key-windows kokoretsi kraftwerk label lamp-alt-1 lamp-alt-2 lamp layers layout-content layout-header layout layout-sidebar license-key link-broken link list-numbered list-ordered list list-unordered location login logout luck magnet mail-inbox mail mail-read mail-sent man map-marker-pin map md-analog md-aspect-ratio-alt md-aspect-ratio md-audio md-backward md-betamax md-brightness md-camera-photo-alt-1 md-camera-photo-alt-2 md-camera-photo-alt-3 md-camera-photo md-camera-polaroid md-camera-surveillance md-camera-video-alt-1 md-camera-video-alt-2 md-camera-video md-camera-web md-cassette-tape md-cd-burn md-cd-card md-cd md-contrast md-dat md-disc-3–5</td><td>md-disc-3 md-disc-5–1–4'' md-eject md-equalizer-alt md-equalizer md-fast-backward-alt md-fast-backward md-fast-forward-alt md-fast-forward md-film md-flash md-headphones-alt md-headphones-mic md-headphones md-inverse md-knob-alt md-knob-decrease md-knob-increase md-knob md-knob-volume md-levels-alt md-levels-decrease md-levels-increase md-levels md-microphone-alt md-microphone md-minidisc md-music md-next md-pause md-photo-alt-1 md-photo-alt 2 md-photo md-photos-alt md-photos md-picture-broken-link-alt md-picture-broken-link md-play md-previous md-radio md-record md-reload md-repeat-alt md-repeat-once md-repeat md-resume md-shuffle md-sound md-speaker-alt md-speaker md-split md-stop md-stream-audio md-stream-video md-synth md-time-pos-back md-time-pos-forward md-time-position md-time-pos-set md-tv md-vhs md-video md-vinyl-33–1–3 md-vinyl-45 md-volume-0-alt md-volume-0 md-volume-1 md-volume-2 md-volume-3 md-volume-down md-volume-up medal-alt medal mobile-alt mobile module moleskine moon mouse navigation-alt-1 navigation-alt-2 navigation network-alt-1 network new node no notepad-alt notepad off open-in-new-window open open-source orientation-landscape orientation-portrait padlock-closed padlock-open paintroller-alt paintroller park-bench paste pattern pen pie-chart pill pinetree plugin-disabled plugin podcast pollution power-off power-on-off power-on power-standby preferences presentation print-alt printer printer-preview print projector read-only redo refreshment refresh register remote-control report resize rip road-sign rss ruby ruler-alt ruler safety-box save science screenshot script search-advanced search server servers settings shape-circle shape-ellipse shape-hexagon shape-kite shape-parallelogram-orthogonal shape-pentagon shape-rhombus shapes-align-hori-center shapes-align-hori-left shapes-align-hori-right shapes-align-verti-bottom shapes-align-verti-middle shapes-align-verti-top shapes-flip-horizontal shapes-flip-vertical shapes-move-back shapes-move-backward shapes-move-forward shapes-move-front shape-square shapes-rotate-anticlockwise shapes-rotate-clockwise shape-trapezoid shape-triangle-equilateral shape-triangle-isosceles shape-triangle-rectangular shape-triangle-scalene sitemap spaceship stamp star statistics-chart sticky-note stop-alt stop stopwatch store switch-off-alt switch-off switch-on-alt switch-on table tab tag tags target telephone tent terminal thumbnails tie time-alt time toolbox trafficlight-green trafficlight-orange trafficlight trafficlight-red trash-empty trash-full trophy truck twitter typewritter undo unfold-from-bottom unfold-from-left unfold-from-right unfold-from-top unfold-multiple user-alt-1 user-alt-2 user-alt-3 user-alt-4 user-art user-chat user-female-alt-1 user-female-alt-2 user-female user-locked user-male-alt-1 user-male-alt-2 user-male-alt-3 user-male user-offline user user-refresh users-alt user-sleep users view wall-alt wallet wall water-alt water weather-cloud weather-clouds weather-cloud-sun weather-rain weather-snow weather-sun weather-thunder web weight wi-fi window window-stack window-tile-horizontally window-tile window-tile-vertically wireless-router wizard zoom-in zoom-out zoom

11. Jednoduchý nástrojový pruh se třemi tlačítky

Ukažme si nyní, jak je možné vytvořit jednoduchý nástrojový pruh se třemi tlačítky. Nejdříve nadefinujeme seznam s názvy tlačítek, přičemž názvy odpovídají standardním ikonám (viz předchozí kapitolu):

tools = ["About", "Help", "Off"]

Toolbar nakonfigurujeme takovým způsobem, že se při výběru libovolné ikony bude volat jediná (společná) callback funkce:

app.addToolbar(tools, onToolbarButtonPress, findIcon=True)

Obrázek 16: Toolbar se třemi standardními ikonami.

V callback funkci je tedy nutné se na základě jména tlačítka rozhodnout, jaká akce se má vyvolat. Nejprimitivnější řešení může být vytvořeno zřetězením konstrukcí if-elif-elif…-else, ovšem většinou bude výhodnější použít slovník popř. deklarovat samostatné callback funkce pro jednotlivé ikony:

def onToolbarButtonPress(buttonName): if buttonName == "Off": if reallyQuit(): app.stop() elif buttonName == "About": showAboutDialog() else: showHelpDialog()

Třetí ikona slouží k ukončení aplikace, ovšem až po potvrzení uživatelem:

def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?")

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def showAboutDialog(): app.infoBox("About", "App1") def showHelpDialog(): app.infoBox("Help", "simple

help

message") def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?") def onToolbarButtonPress(buttonName): if buttonName == "Off": if reallyQuit(): app.stop() elif buttonName == "About": showAboutDialog() else: showHelpDialog() tools = ["About", "Help", "Off"] app = gui() app.addToolbar(tools, onToolbarButtonPress, findIcon=True) app.go()

12. Vytvoření složitějšího pruhu s nástroji

Po spuštění dalšího příkladu by se měl zobrazit mnohem rozsáhlejší pruh s 25 ikonami:

Obrázek 17: Celkem 25 standardních ikon nabízených knihovnou appJar.

Explicitně rozeznávány jsou však pouze ikony „About“, „Help“ a „Quit“, všechny ostatní ikony pouze vedou k zobrazení jednotného dialogu se jménem ikony:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def showAboutDialog(): app.infoBox("About", "App1") def showHelpDialog(): app.infoBox("Help", "simple

help

message") def showInfoDialog(buttonName): app.infoBox("Help", "You clicked on: " + buttonName) def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?") def onToolbarButtonPress(buttonName): if buttonName == "Off": if reallyQuit(): app.stop() elif buttonName == "About": showAboutDialog() elif buttonName == "Help": showHelpDialog() else: showInfoDialog(buttonName) tools = ["About", "Alarm", "Computer", "Construction", "Refresh", "Open", "Close", "Save", "Display", "Files", "New", "Settings", "Print", "Printer", "Search", "Undo", "Redo", "Preferences", "Home", "Help", "Calendar", "Web", "Spaceship", "Wizard", "Off"] app = gui() app.addToolbar(tools, onToolbarButtonPress, findIcon=True) app.go()

13. Toolbar s vlastními ikonami

Sada standardních ikon dodávaných ke knihovně appJar samozřejmě nemusí vyhovovat každému. Navíc může dojít (a velmi často dojde) k situaci, kdy je nutné použít takovou ikonu, která ani ve standardní sadě není přítomna. V takových případech lze načíst vlastní ikonu, a to z rastrového obrázku uloženého ve formátu PNG či GIF, přičemž preferován je formát GIF, který je pro Tkinter a tím pádem i pro knihovnu appJar považován za formát „nativní“. Podívejme se nyní na způsob použití vlastních ikon na toolbaru. Nejprve toolbar vytvoříme tak, jak to již známe z předchozích kapitol:

tools = ["About", "Help", "Off"] app.addToolbar(tools, onToolbarButtonPress, findIcon=True)

Následně načteme ikony z externích souborů:

app.setToolbarImage("Off", "icons/application-exit.gif") app.setToolbarImage("About", "icons/about.png") app.setToolbarImage("Help", "icons/help.png")

Obrázek 18: Toolbar s vlastními ikonami.

Podívejme se na celý příklad, v němž jsou použity tři ikony, které naleznete v repositáři s demonstračními příklady:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def showAboutDialog(): app.infoBox("About", "App1") def showHelpDialog(): app.infoBox("Help", "simple

help

message") def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?") def onToolbarButtonPress(buttonName): if buttonName == "Off": if reallyQuit(): app.stop() elif buttonName == "About": showAboutDialog() else: showHelpDialog() tools = ["About", "Help", "Off"] app = gui() app.addToolbar(tools, onToolbarButtonPress, findIcon=True) app.setToolbarImage("Off", "icons/application-exit.gif") app.setToolbarImage("About", "icons/about.png") app.setToolbarImage("Help", "icons/help.png") app.go()

14. Systém menu

Nabídky (menu) patří mezi nedílnou součást prakticky každého složitějšího programu s grafickým uživatelským rozhraním. Systém menu zobrazuje uživateli GUI aplikace jednu nebo více zobrazitelných nabídek, které je možné vybrat, nastavit nebo přepnout; na rozdíl od dialogů však menu na ploše obrazovky zabírá jen minimální místo či dokonce žádné místo v případě kontextových menu. Bývá dobrým zvykem, že menu ve své struktuře obsahuje všechny příkazy a parametry provozované aplikace (ne všechny příkazy musí být samozřejmě po celou dobu běhu aplikace dostupné, někdy mohou být „zašedlé“).

Podporu pro vytvoření menu samozřejmě nalezneme i v knihovně appJar, přičemž základní menu lze vytvořit velmi snadno. Zkusme si například vytvořit dvě položky menu umístěné na hlavní liště. Tyto položky se budou jmenovat „File“ a „Help“ a pod každou položkou se bude nabízet několik voleb. Nejprve nadeklarujeme dva seznamy, které budou představovat jednotlivé položky obou menu. Jedná se o běžné seznamy podporované jazykem Python:

fileMenu = ["Open", "Save", "-", "Close"] helpMenu = ["About", "Help"]

Ze seznamů vytvoříme menu a ty propojíme s položkami „File“ a „Help“ na hlavní liště:

app.addMenuList("File", fileMenu, onMenuItemSelect) app.addMenuList("Help", helpMenu, onMenuItemSelect)

V obou případech se při výběru položky bude volat jediná společná callback funkce, které se předá vybraný příkaz (ve formě řetězce):

def onMenuItemSelect(menuItem): if menuItem == "Close": if reallyQuit(): app.stop() elif menuItem == "About": showAboutDialog() elif menuItem == "Help": showHelpDialog()

Obrázek 19: Klasické hlavní menu vytvořené v knihovně appJar.

15. Vytvoření jednoduchého menu

Postup, který jsme si popsali v předchozí kapitole nyní použijeme v demonstračním příkladu, který po svém spuštění zobrazí okno s hlavním menu a vodorovným oddělovačem (ten je do okna vložen jen proto, aby se změnila jeho šířka):

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def showAboutDialog(): app.infoBox("About", "App1") def showHelpDialog(): app.infoBox("Help", "simple

help

message") def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?") def onMenuItemSelect(menuItem): if menuItem == "Close": if reallyQuit(): app.stop() elif menuItem == "About": showAboutDialog() elif menuItem == "Help": showHelpDialog() fileMenu = ["Open", "Save", "-", "Close"] helpMenu = ["About", "Help"] app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(10, 2) app.addMenuList("File", fileMenu, onMenuItemSelect) app.addMenuList("Help", helpMenu, onMenuItemSelect) app.addHorizontalSeparator(0, 1, colspan=2) app.go()

16. Zavolání separátních callback funkcí pro každou položku menu

Pro jednotlivé položky menu samozřejmě není nutné volat jedinou společnou callback funkci, v níž se následně budeme rozhodovat, jaký příkaz se vlastně má provést. Pokud totiž metodě addMenuList předáme seznam položek menu a stejně dlouhý seznam callback funkcí, bude se při výběru n-té položky uživatelem volat n-tá callback funkce, což samozřejmě zjednoduší návrh aplikace. V praxi to může vypadat například takto:

fileMenu = ["Open", "Save", "Close"] helpMenu = ["About", "Help"]

První seznam položek obsahuje tři prvky, druhý seznam prvky dva, čemuž musí odpovídat i třetí parametr předaný do metody addMenuList:

app.addMenuList("File", fileMenu, [none, none, closeItemSelected]) app.addMenuList("Help", helpMenu, [showHelpDialog, showAboutDialog])

Opět si ukažme zdrojový kód úplného příkladu, v němž je tento princip použit:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def showAboutDialog(menuItem): app.infoBox("About", "App1") def showHelpDialog(menuItem): app.infoBox("Help", "simple

help

message") def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?") def none(menuItem): pass def closeItemSelected(menuItem): if reallyQuit(): app.stop() fileMenu = ["Open", "Save", "Close"] helpMenu = ["About", "Help"] app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(10, 2) app.addMenuList("File", fileMenu, [none, none, closeItemSelected]) app.addMenuList("Help", helpMenu, [showHelpDialog, showAboutDialog]) app.addHorizontalSeparator(0, 1, colspan=2) app.go()

17. Menu s přepínacími tlačítky

Do menu je možné přidat i přepínací tlačítka (radio buttons) a dokonce i zatrhávací tlačítka (check box). Podívejme se nyní na způsob vytvoření přepínacích tlačítek a aby to nebylo tak jednoduché, bude jejich deklarace provedena v programové smyčce. Konkrétně se bude jednat o tlačítka (resp. přesněji řečeno o přepínací položky menu) určená pro výběr zvětšení v rozsahu 1× až 9×. Tyto položky můžeme vytvořit v programové smyčce. Povšimněte si, že se tlačítka přidají do menu „Zoom“ a všechny spadají do stejné skupiny pojmenované „zoom“ (můžete si však zvolit libovolné jméno):

for i in range(1, 10): app.addMenuRadioButton("Zoom", "zoom", "{i}\u00d7".format(i=i), lambda item, i=i: zoomFunction(i))

Trik s přiřazením i=i je zde nutný, aby se skutečně vytvořil uzávěr nad aktuální hodnotou proměnné i. Samotná callback funkce zavolaná po výběru jedné položky menu je již triviální:

def zoomFunction(zoom): print(zoom) app.setLabel("zoomLbl", "{z}\u00d7".format(z=zoom))

Následuje výpis úplného zdrojového kódu příkladu:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def showAboutDialog(menuItem): app.infoBox("About", "App1") def showHelpDialog(menuItem): app.infoBox("Help", "simple

help

message") def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?") def none(menuItem): pass def closeItemSelected(menuItem): if reallyQuit(): app.stop() def zoomFunction(zoom): print(zoom) app.setLabel("zoomLbl", "{z}\u00d7".format(z=zoom)) fileMenu = ["Open", "Save", "Close"] helpMenu = ["About", "Help"] app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(10, 2) app.addMenuList("File", fileMenu, [none, none, closeItemSelected]) app.createMenu("Zoom") for i in range(1, 10): app.addMenuRadioButton("Zoom", "zoom", "{i}\u00d7".format(i=i), lambda item, i=i: zoomFunction(i)) app.createMenu("Config") for i in range(5): app.addMenuCheckBox("Config", "Size 1{s}".format(s=i)) app.addMenuList("Help", helpMenu, [showHelpDialog, showAboutDialog]) app.addHorizontalSeparator(0, 1, colspan=2) app.addLabel("Zoom", "zoom", 1, 1) app.addLabel("zoomLbl", "1\u00d7", 1, 2) app.setGeometry("250x80") app.go()

18. Menu s toolbarem ve společném okně

Toolbar je samozřejmě možné zkombinovat s menu, přičemž je pevně nastaveno, že se menu zobrazí nad toolbarem, nezávisle na tom, který z těchto prvků je deklarován dříve:

app.addToolbar(tools, onToolbarButtonPress, findIcon=True) app.addMenuList("File", fileMenu, onMenuItemSelect) app.addMenuList("Help", helpMenu, onMenuItemSelect)

Obrázek 20: Menu společně s nástrojovým pruhem ve společném okně.

Úplný zdrojový kód příkladu s menu a současně i s toolbarem:

#!/usr/bin/env python from appJar import gui def showAboutDialog(): app.infoBox("About", "App1") def showHelpDialog(): app.infoBox("Help", "simple

help

message") def reallyQuit(): return app.yesNoBox("Really quit?", "Really you really want to quit?") def onMenuItemSelect(menuItem): if menuItem == "Close": if reallyQuit(): app.stop() elif menuItem == "About": showAboutDialog() elif menuItem == "Help": showHelpDialog() def onToolbarButtonPress(buttonName): if buttonName == "Off": if reallyQuit(): app.stop() elif buttonName == "About": showAboutDialog() else: showHelpDialog() tools = ["About", "Help", "Off"] fileMenu = ["Open", "Save", "-", "Close"] helpMenu = ["About", "Help"] app = gui() app.setSticky("news") app.setPadding(10, 2) app.addToolbar(tools, onToolbarButtonPress, findIcon=True) app.addMenuList("File", fileMenu, onMenuItemSelect) app.addMenuList("Help", helpMenu, onMenuItemSelect) app.setToolbarImage("Off", "icons/application-exit.gif") app.setToolbarImage("About", "icons/about.png") app.setToolbarImage("Help", "icons/help.png") app.addHorizontalSeparator(0, 1, colspan=2) app.go()

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech čtrnácti dnes popsaných demonstračních příkladů naleznete pod následujícími odkazy. Kromě toho jsou v tabulce uvedeny odkazy na rastrové obrázky použité pro ikony v toolbaru:

Poznámka: pro úspěšné spuštění těchto příkladů musíte mít v aktuálním adresáři rozbalenou knihovnu appJar!. Podrobnosti jsme si řekli v úvodním článku.

