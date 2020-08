11. Specifikace formátu zobrazení hodnot v buňkách

1. Tvorba sešitů pro tabulkové procesory v programovacím jazyku Go – formát xlsx

V předchozím článku jsme si ukázali, jakým způsobem je možné v aplikacích vyvinutých v programovacím jazyku Go vytvářet takzvané sešity (workbook), které je následně možné otevřít a dále zpracovat v tabulkových procesorech (spreadsheet), například v „kancelářských“ aplikacích Gnumeric, Microsoft Excel, LibreOffice Calc či v některých tabulkových procesorech naprogramovaných a dostupných ve formě webových aplikací (Google Doc, Ethercalc). Nejprve jsme se zaměřili na alespoň stručný popis standardní knihovny encoding/csv, která zajišťuje čtení i zápis tabulek (tedy vlastně jediného listu) uložených ve formátu CSV, přesněji řečeno v podmnožině tohoto variabilního formátu odpovídající RFC 4180. Tato de facto norma však zdaleka nepopisuje všechny varianty CSV, s nimiž se můžeme v praxi setkat. Navíc – což je v praxi ještě problémovější záležitost – se nepopisuje sémantika zápisu informací o datu a/nebo času.

Ve druhé polovině předchozího článku jsme se pak zmínili o knihovně nazvané tealeg/xlsx, která realizuje programové rozhraní k formátu Office Open XML Workbook neboli (podle používané koncovky) xlsx. Tento formát je součástí skupiny formátů známých též pod zkratkou OOXML a – jak uvidíme v dalších kapitolách – vnitřní struktura tohoto formátu je tvořena sadou zazipovaných souborů (většinou používajících jazyk XML). Dnes se seznámíme s některými dalšími vlastnostmi tohoto formátu, protože bez alespoň základní znalosti toho, jaké má xlsx vlastnosti, není možné úspěšně vytvářet složitěji strukturované sešity s množstvím stylů i dalších objektů (grafů atd.).

Poznámka: na tomto místě je možné dobré upozornit na to, že formát xlsx nemá prakticky nic společného s dřívějším binárním formátem xls (což je ostatně jen dobře). Původní xls, který existoval v několika variantách, byl serializačním formátem Excelu, což pochopitelně způsobovalo problémy při přenosu mezi různými verzemi tohoto tabulkového procesoru (nové verze tedy musely explicitně obsahovat kód pro import starších variant). Navíc je zajímavé, že i když je xls binárním formátem, bývala velikost souborů větší, než v případě stejných tabulek uložených do xlsx.

2. Způsob uložení jednoduchého sešitu s jediným prázdným listem

Nejprve se podíváme na interní strukturu souboru obsahujícího jednoduchý sešit s jediným prázdným listem. Jedná se tedy o nejjednodušší možný sešit vůbec, protože již minule jsme se dozvěděli, že každý sešit musí obsahovat alespoň jeden list (což je dosti podobná vlastnost, jakou mají textové procesory, u nichž nejjednodušší dokument taktéž obsahuje minimálně jednu prázdnou stranu). Sešit s jediným prázdným listem je pochopitelně možné vytvořit v prakticky jakémkoli moderním tabulkovém procesoru, ovšem my si ukážeme programové vytvoření (to má velkou přednost v tom, že výsledný xlsx bude „čistý“: nebude obsahovat mnoho nadbytečných informací). V případě programové tvorby sešitu se nejedná o žádné nové operace, protože jsme se s nimi seznámili již v předchozím článku. Zdrojový kód programu, který takový sešit vytvoří, může vypadat následovně:

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test02.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } fmt.Println(sheet) // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Po překladu a spuštění této aplikace by měl vzniknout soubor nazvaný test02.xlsx o velikosti 5651 bajtů. To lze snadno ověřit:

$ ls -l test02.xlsx -rw-rw-r--. 1 ptisnovs ptisnovs 5651 Aug 25 19:21 test02.xlsx

Mohlo by se zdát, že prakticky prázdný sešit by mohl mít i menší velikost (v případě CSV by se jednalo o soubor o velikosti přesně nula bajtů), ovšem ve skutečnosti roste velikost souboru se zvětšujícími se tabulkami poměrně rozumným způsobem. I v souboru s prázdným sešitem je totiž nutné mít uloženy metainformace, styly atd. Jak jsme si již naznačili v úvodní kapitole, jsou soubory s koncovkou .xlsx de facto zazipované adresářové struktury s množstvím dalších souborů (jejich počet se mění se složitostí sešitu). Můžeme si to ostatně ověřit, protože obsah zazipovaného archivu snadno získáme nástrojem unzip:

$ unzip -l test02.xlsx Archive: test02.xlsx Length Date Time Name --------- ---------- ----- ---- 798 00-00-1980 00:00 xl/worksheets/sheet1.xml 743 00-00-1980 00:00 xl/workbook.xml 580 00-00-1980 00:00 _rels/.rels 308 00-00-1980 00:00 docProps/app.xml 364 00-00-1980 00:00 docProps/core.xml 10940 00-00-1980 00:00 xl/theme/theme1.xml 142 00-00-1980 00:00 xl/sharedStrings.xml 736 00-00-1980 00:00 xl/_rels/workbook.xml.rels 1485 00-00-1980 00:00 [Content_Types].xml 1062 00-00-1980 00:00 xl/styles.xml --------- ------- 17158 10 files

Poznámka: povšimněte si zcela jistě špatného data vzniku/modifikace souborů uvnitř archivu.

Z výše uvedených deseti souborů nás bude zajímat jen mnohem menší podmnožina. Zejména se jedná o soubor nazvaný workbook.xml, který obsahuje popis struktury celého sešitu. Již podle koncovky je patrné, že se jedná o soubor s daty reprezentovanými v jazyku XML, ovšem soubor je minifikován a není tak příliš čitelný. Z tohoto důvodu provedeme jeho naformátování, a to například nástrojem xmllint:

$ xmllint --format workbook.xml

Výsledek by měl vypadat následovně:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <fileVersion appName="Go XLSX"/> <workbookPr showObjects="all" date1904="false"/> <workbookProtection/> <bookViews> <workbookView showHorizontalScroll="true" showVerticalScroll="true" showSheetTabs="true" tabRatio="204" windowHeight="8192" windowWidth="16384" xWindow="0" yWindow="0"/> </bookViews> <sheets> <sheet name="Tabulka1" sheetId="1" r:id="rId1" state="visible"/> </sheets> <definedNames/> <calcPr iterateCount="100" refMode="A1" iterateDelta="0.001"/> </workbook>

Povšimněte si, že kromě informací o způsobu zobrazení sešitu je v tomto souboru uvedena jediná další důležitá informace – název jediného listu „Tabulka1“ a identifikátor tohoto listu „1“.

Poznámka: i když je identifikátor celým číslem, musí být uveden v uvozovkách, neboť toto je požadavek platný pro všechny atributy v jazyce XML.

Druhým důležitým souborem je soubor nazvaný sheet1.xml. Ten obsahuje popis listu s ID=1, takže se opět podívejme, jaké informace lze z tohoto souboru získat:

$ xmllint --format sheet1.xml

Výsledek by měl po naformátování vypadat následovně:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <sheetPr filterMode="false"> <pageSetUpPr fitToPage="false"/> </sheetPr> <dimension ref="A1"/> <sheetViews> <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0"> <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/> </sheetView> </sheetViews> <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/> <sheetData/> </worksheet>

Vzhledem k tomu, že je sešit prázdný, obsahuje soubor sheet1.xml pouze informace o způsobu jeho zobrazení (sheetViews), zatímco uzel s daty je prázdný (sheetData).

Poznámka: jak jste prozatím mohli vidět, naprostá většina informací se týká způsobu zobrazení sešitu popř. jednotlivých listů v tabulkovém procesoru. Tyto údaje knihovna xlsx generuje automaticky a pouze některé z nich je možné explicitně specifikovat. S podrobnostmi se seznámíme v dalším textu.

3. Interní struktura sešitu se třemi prázdnými listy

Dále prozkoumáme interní strukturu sešitu, který obsahuje trojici prázdných listů, přičemž jednotlivé listy jsou nazvány „Tabulka1“, „Tabulka2“ a „Tabulka3“. Takový sešit lze vytvořit například následujícím programem, který již byl (podobně jako program z předchozí kapitoly) prezentován minule:

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test03.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání tří listů do sešitu names := []string{"Tabulka1", "Tabulka2", "Tabulka3"} for _, name := range names { // pokus o přidání nového listu sheet, err := worksheet.AddSheet(name) if err != nil { panic(err) } fmt.Println(sheet) } // pokus o uložení sešitu err := worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Podle předpokladů bude nyní soubor s koncovkou .xlsx obsahovat nikoli pouze deset souborů, ale souborů dvanáct, protože každý list je v archivu reprezentován samostatným souborem (což je poměrně dobré uspořádání):

$ unzip -l test03.xlsx Archive: test03.xlsx Length Date Time Name --------- ---------- ----- ---- 798 00-00-1980 00:00 xl/worksheets/sheet1.xml 799 00-00-1980 00:00 xl/worksheets/sheet2.xml 799 00-00-1980 00:00 xl/worksheets/sheet3.xml 885 00-00-1980 00:00 xl/workbook.xml 580 00-00-1980 00:00 _rels/.rels 308 00-00-1980 00:00 docProps/app.xml 364 00-00-1980 00:00 docProps/core.xml 10940 00-00-1980 00:00 xl/theme/theme1.xml 142 00-00-1980 00:00 xl/sharedStrings.xml 1046 00-00-1980 00:00 xl/_rels/workbook.xml.rels 1777 00-00-1980 00:00 [Content_Types].xml 1062 00-00-1980 00:00 xl/styles.xml --------- ------- 19500 12 files

Soubor obsahující popis sešitu nyní obsahuje informaci o třech listech, přičemž každému listu je přiřazen jednoznačný identifikátor, který se objevuje i ve jménu souboru s obsahem listu. Viz též zvýrazněné atributy; první s názvem listu a druhý s jeho identifikátorem (to však neznamená, že názvy listů mohou být totožné!):

$ xmllint --format workbook.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <fileVersion appName="Go XLSX"/> <workbookPr showObjects="all" date1904="false"/> <workbookProtection/> <bookViews> <workbookView showHorizontalScroll="true" showVerticalScroll="true" showSheetTabs="true" tabRatio="204" windowHeight="8192" windowWidth="16384" xWindow="0" yWindow="0"/> </bookViews> <sheets> <sheet name="Tabulka1" sheetId="1" r:id="rId1" state="visible"/> <sheet name="Tabulka2" sheetId="2" r:id="rId2" state="visible"/> <sheet name="Tabulka3" sheetId="3" r:id="rId3" state="visible"/> </sheets> <definedNames/> <calcPr iterateCount="100" refMode="A1" iterateDelta="0.001"/> </workbook>

Poznámka: obsah souborů sheet1.xml, sheet2.xml a sheet3.xml si nemusíme ukazovat, protože se nijak nezměnil oproti předchozímu demonstračnímu příkladu s jediným listem.

4. Uložení celočíselných hodnot v buňce sešitu

V dalším demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem jsou uloženy celočíselné hodnoty v buňce sešitu. Nejprve si ukažme zdrojový kód příkladu, po jehož spuštění se vytvoří soubor se sešitem obsahujícím jediný list, který obsahuje jedinou buňku naplněnou celočíselnou hodnotou 42 (nikoli tedy řetězcem „42“):

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test13.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // přidání řádku do tabulky row := sheet.AddRow() // přidání buňky na řádek cell := row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetInt(42) // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Zajímat nás bude pouze obsah souboru sheet1.xml s obsahem listu, takže si ho zobrazíme ve formátované podobě:

$ xmllint --format sheet1.xml

Vypsat by se měl následující naformátovaný obsah:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <sheetPr filterMode="false"> <pageSetUpPr fitToPage="false"/> </sheetPr> <dimension ref="A1"/> <sheetViews> <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0"> <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/> </sheetView> </sheetViews> <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/> <sheetData> <row r="1"> <c r="A1"> <v>42</v> </c> </row> </sheetData> </worksheet>

Důležité informace jsou zvýrazněny tučným písmem, takže jen ve stručnosti:

Hodnoty, které jsou na list vloženy, jsou umístěny do uzlu nazvanéhosheetData. Neukládají se přímo jednotlivé buňky, ale řádky tabulky, přičemž každý řádek je umístěn v samostatném uzlu nazvaném row s identifikátorem (což je celé číslo vetší nebo rovno jedné – pouze některé starší tabulkové procesory číslují řádky od nuly). Samotná buňka je představována uzlem nazvaným c, který opět obsahuje svoji adresu; v našem případě A1. Hodnota umístěná do buňky je uložena v uzlu nazvanémv. V případě celočíselné hodnoty je v uzlu přímo tato hodnota. Zajímavé je, že u celočíselných hodnot se neuvádí typ, pouze je v uzlu v umístěna hodnota 42 bez dalších doplňujících metainformací.

Poznámka: povšimněte si, že pro velmi často se opakující uzly, tedy pro jednotlivé buňky a jejich obsah (hodnoty), se používají pouze jednopísmenné názvy uzlů. Jedná se o snahu o zmenšení velikosti výsledného souboru, což je poměrně rozumný přístup. Pochopitelně to nemůže konkurovat formátům CSV nebo TSV, ovšem doména použití těchto formátů se s OOXML překrývá pouze částečně.

5. Uložení pravdivostních hodnot a hodnot s plovoucí řádovou čárkou

Víme již, jak jsou uloženy buňky obsahující celá čísla, takže logicky zbývá odpovědět na otázku uložení pravdivostních hodnot popř. numerických hodnot s řádovou čárkou (nutně se nemusí jednat o plovoucí čárku!). Sešit s listem obsahujícím pravdivostní hodnotu a číslo 1/3 vytvoříme spuštěním následujícího demonstračního příkladu:

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test14.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // přidání řádku do tabulky row := sheet.AddRow() // přidání buňky na řádek cell := row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetFloat(1 / 3.) // přidání buňky na řádek cell = row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetBool(false) // přidání buňky na řádek cell = row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetBool(true) // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Opět nás bude zajímat pouze obsah souboru sheet1.xml s informacemi o jediném listu, který se v sešitu nachází:

$ xmllint --format sheet1.xml

Výsledky jsou nyní zajímavější, protože ukazují, že:

Hodnota s řádovou čárkou je uložena v největší podporované přesnosti, a to opět bez uvedení datového typu (rozlišení mezi celými čísly a čísly s řádovou čárkou je tedy implicitní). Pravdivostní hodnota je převedena na celé číslo, a to true → 1 a false → 0 (tedy pro nás programátory typickým způsobem). U pravdivostních hodnot je uveden typ t=„b“, takže tabulkové procesory budou umět hodnoty 0 a 1 správně interpretovat.

Ověřme si, že jsou tato tvrzení skutečně správná, a to pohledem do souboru sheet1.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <sheetPr filterMode="false"> <pageSetUpPr fitToPage="false"/> </sheetPr> <dimension ref="A1:B1"/> <sheetViews> <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0"> <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/> </sheetView> </sheetViews> <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/> <sheetData> <row r="1"> <c r="A1"> <v>0.3333333333333333</v> </c> <c r="B1" t="b"> <v>0</v> </c> <c r="C1" t="b"> <v>1</v> </c> </row> </sheetData> </worksheet>

6. Nepřímé uložení řetězců (referencí)

Nyní zdrojový kód demonstračního příkladu, který vytváří sešit, nepatrně upravíme, a to konkrétně takovým způsobem, aby se v listu sešitu nacházela buňka s řetězcem (použijeme tedy metodu SetString). Jak totiž uvidíme dále, jsou řetězce ukládány způsobem zcela odlišným od „primitivních“ hodnot, což může být zpočátku překvapující:

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test04.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // přidání řádku do tabulky row := sheet.AddRow() // přidání buňky na řádek cell := row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("Hello") // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Pohled na interní strukturu sešitu nám odhalí, jak jsou řetězce ukládány:

$ xmllint --format sheet1.xml

Z výpisu je patrné, že list obsahuje jedinou buňku (konkrétně buňku A1), která je typu „s“ a obsahuje hodnotu 0. To je zajisté zvláštní, protože jsme přece do listu uložili řetězec „Hello“ a nikoli nulovou hodnotu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <sheetPr filterMode="false"> <pageSetUpPr fitToPage="false"/> </sheetPr> <dimension ref="A1"/> <sheetViews> <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0"> <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/> </sheetView> </sheetViews> <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/> <sheetData> <row r="1"> <c r="A1" t="s"> <v>0</v> </c> </row> </sheetData> </worksheet>

Ve skutečnosti jsou řetězce ukládány do jiného souboru nazvaného sharedStrings.xml ve formě jednoduché tabulky:

$ xmllint --format sharedStrings.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <sst xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" count="1" uniqueCount="1"> <si> <t>Hello</t> </si> </sst>

Tabulkový procesor z této tabulky přečte řetězec s indexem 0 a zobrazí ho v buňce A1.

Poznámka: do určité míry tento přístup připomíná string pool, s nímž jsme se seznámili při popisu interní struktury souborů class

7. Spojení buněk v tabulce

Tabulky používané v tabulkových procesorech nejsou čistými maticemi buněk o stejné velikosti. Buňky, přesněji řečeno sousední buňky tvořící obdélníkové oblasti, je totiž možné spojovat. V knihovně tealeg/xlsx k tomuto účelu slouží metoda nazvaná Merge aplikovaná na buňku – to nám napovídá, že spojení je vlastností buňky a nikoli sešitu:

$ go doc tealeg/xlsx.Merge package xlsx // import "github.com/tealeg/xlsx" func (c *Cell) Merge(hcells, vcells int) Merge with other cells, horizontally and/or vertically.

Z popisu je patrné, že se této funkci předává dvojice celých čísel. Tyto hodnoty udávají s kolika buňkami horizontálně popř. vertikálně se má buňka spojit. To znamená, že číslo 1 znamená spojení se sousední buňkou, zatímco číslo 0 znamená, že v daném směru ke spojení nedochází (to je velký rozdíl například oproti atributům rowspan a colspan v HTML). A dalším rozdílem je, že spojované buňky by měly v listu existovat, jinak může při importu sešitu dojít k chybě (to si ostatně ukážeme v dalších kapitolách).

Poznámka: tato funkcionalita není dostupná ve formátu CSV, který sešity skutečně reprezentuje jako pravidelné matice (i když je pravda, že jednotlivé řádky mohou mít rozdílný počet buněk).

8. List s horizontálně spojenými buňkami

V následujícím demonstračním příkladu je vytvořen sešit s jedním listem a tento list obsahuje trojici buněk (všechny na jednom řádku). Ovšem druhá buňka je spojena s buňkou třetí, takže ve skutečnosti hodnotu třetí buňky v tabulkovém procesoru neuvidíme, což je ostatně patrné i na screenshotu:

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test15.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // přidání řádku do tabulky row := sheet.AddRow() // přidání první buňky na řádek cell := row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("1x1") // přidání druhé buňky na řádek cell = row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("2x1") // a spojení s další buňkou cell.Merge(1, 0) // přidání třetí buňky na řádek cell = row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("1x1") // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Zajímavé bude zjistit, jak se vlastně informace o spojení buněk uloží do souboru sheet1.xml s popisem obsahu listu:

$ xmllint --format sheet1.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <sheetPr filterMode="false"> <pageSetUpPr fitToPage="false"/> </sheetPr> <dimension ref="A1:C1"/> <sheetViews> <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0"> <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/> </sheetView> </sheetViews> <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/> <sheetData> <row r="1"> <c r="A1" t="s"> <v>0</v> </c> <c r="B1" t="s"> <v>1</v> </c> <c r="C1" t="s"> <v>0</v> </c> </row> </sheetData> <mergeCells count="1"> <mergeCell ref="B1:C1"/> </mergeCells> </worksheet>

Můžeme vidět, že informace o spojených buňkách není součástí atributu buňky (jak by nás k tomu mohla vést metoda Merge), ale „globální informací“ vztaženou k celému listu.

Poznámka: sdílené řetězce s indexy 0 a 1 jsou opět uloženy v souboru sharedStrings.xml, kde je patrné, že řetězec se shodným obsahem je uložen jen jedenkrát:

$ xmllint --format sharedStrings.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <sst xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" count="2" uniqueCount="2"> <si> <t>1x1</t> </si> <si> <t>2x1</t> </si> </sst>

9. Spojení neexistující buňky

V předchozí kapitole jsme si řekli, že pokud dochází ke spojení buněk, musí i další spojované buňky existovat, i když se jejich hodnota ani styl nikde nezobrazí. Pokud tomu tak není, mohou tabulkové procesory nahlásit chybu při pokusu o import takto upraveného sešitu:

Sešit se špatným obsahem byl vytvořen tímto demonstračním příkladem (který ovšem po svém spuštění žádnou chybu nenahlásí):

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test16.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // přidání řádku do tabulky row := sheet.AddRow() // přidání první buňky na řádek cell := row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("1x1") // přidání druhé buňky na řádek cell = row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("2x1") // a spojení s další buňkou cell.Merge(1, 0) // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

10. Vertikální spojení buněk

V případě, že se buňky spojují vertikálně (tedy mezi několika řádky), musí být všechny spojované řádky explicitně vytvořeny, což si na nejjednodušším příkladu (spojení dvou buněk pod sebou) ukážeme v následujícím zdrojovém kódu. Povšimněte si (zvýrazněný řádek), jak je možné jediným příkazem zajistit vytvoření nového řádku, přidání buňky na tento řádek a současně i nastavení hodnoty buňky:

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test17.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // přidání řádku do tabulky row := sheet.AddRow() // přidání první buňky na řádek cell := row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("1x2") // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("1x2") // a spojení s buňkou na následujícím řádku cell.Merge(0, 1) // přidání druhé buňky na řádek cell = row.AddCell() // naplnění buňky hodnotou cell.SetString("1x1") // další řádek tabulky sheet.AddRow().AddCell().SetString("foobar") // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Výsledek by mohl po otevření v tabulkovém procesoru vypadat následovně:

Nyní v souboru sheet1.xml nalezneme mj. i následující informaci o spojení buněk:

<mergeCells count="1"> <mergeCell ref="A1:A2"/> </mergeCells>

11. Specifikace formátu zobrazení hodnot v buňkách

Tabulkové procesory rozlišují mezi hodnotou buňky (což může být i vzorec) a zobrazenou hodnotou. Po textově-grafické stránce se tyto dva údaje mohou odlišovat a mnohdy se i odlišují, protože v mnoha případech například požadujeme zobrazení pouze určitého počtu desetinných míst, určitý konkrétní způsob zobrazení časových údajů atd. Následující demonstrační příklad již známe, protože jsme se s ním seznámili minule. Ukazuje, jakým způsobem se nastavuje formát zobrazení numerických hodnot s řádovou čárkou (hodnota je ve všech buňkách stejná, ovšem zobrazí se různým způsobem):

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test07.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // přidání řádku do tabulky row := sheet.AddRow() // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0") row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.0") row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.00") row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.000") row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.0000") row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.00000") row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.000000") // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

V samotném sešitu je hodnota uložena v plné (dostupné) přesnosti, což je ostatně patrné i z pohledu na zdrojový kód sešitu. Ovšem u buněk je navíc ještě specifikován index stylu (zvýrazněný atribut):

$ xmllint --format sheet1.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <sheetPr filterMode="false"> <pageSetUpPr fitToPage="false"/> </sheetPr> <dimension ref="A1:G1"/> <sheetViews> <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0"> <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/> </sheetView> </sheetViews> <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/> <sheetData> <row r="1"> <c r="A1" s="1"> <v>0.3333333333333333</v> </c> <c r="B1" s="2"> <v>0.3333333333333333</v> </c> <c r="C1" s="3"> <v>0.3333333333333333</v> </c> <c r="D1" s="4"> <v>0.3333333333333333</v> </c> <c r="E1" s="5"> <v>0.3333333333333333</v> </c> <c r="F1" s="6"> <v>0.3333333333333333</v> </c> <c r="G1" s="7"> <v>0.3333333333333333</v> </c> </row> </sheetData> </worksheet>

12. Popis stylů zobrazení obsahu buněk

Styly zobrazení jsou uloženy v samostatném souboru nazvaném styles.xml, jehož struktura je poměrně komplikovaná. Ovšem můžeme zde vidět především sedm specifikací zobrazení numerických hodnot:

<numFmts count="7"> <numFmt numFmtId="164" formatCode="#0"/> <numFmt numFmtId="165" formatCode="#0.0"/> <numFmt numFmtId="166" formatCode="#0.00"/> <numFmt numFmtId="167" formatCode="#0.000"/> <numFmt numFmtId="168" formatCode="#0.0000"/> <numFmt numFmtId="169" formatCode="#0.00000"/> <numFmt numFmtId="170" formatCode="#0.000000"/> </numFmts>

Ty jsou referencovány ve specifikaci stylů buněk. Příkladem může být druhý styl, který používá zobrazení numerických hodnot popsané formátovacím řetězcem „#0“:

<cellXfs count="8"> ... ... ... <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="164"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> ... ... ... </cellXfs>

Pro úplnost si ukažme úplný obsah souboru s popisem stylů:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"> <numFmts count="7"> <numFmt numFmtId="164" formatCode="#0"/> <numFmt numFmtId="165" formatCode="#0.0"/> <numFmt numFmtId="166" formatCode="#0.00"/> <numFmt numFmtId="167" formatCode="#0.000"/> <numFmt numFmtId="168" formatCode="#0.0000"/> <numFmt numFmtId="169" formatCode="#0.00000"/> <numFmt numFmtId="170" formatCode="#0.000000"/> </numFmts> <fonts count="1"> <font> <sz val="11"/> <name val="Arial"/> <family val="2"/> <color theme="1"/> <scheme val="minor"/> </font> </fonts> <fills count="2"> <fill> <patternFill patternType="none"/> </fill> <fill> <patternFill patternType="gray125"/> </fill> </fills> <borders count="1"> <border> <left/> <right/> <top/> <bottom/> </border> </borders> <cellStyleXfs count="1"> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="0"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> </cellStyleXfs> <cellXfs count="8"> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="0"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="164"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="165"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="166"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="167"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="168"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="169"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="170"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> </cellXfs> </styleSheet>

13. Formátování časových údajů a dat

V běžných tabulkách se velmi často pracuje s časovými údaji a pravděpodobně ještě častěji s daty (resp. s kombinací datum+čas). Tyto údaje, které jsou interně reprezentovány číslem s řádovou čárkou, je možné zobrazit mnoha různými způsoby, které jsou specifikovány formátovacím řetězcem. Ukažme si použití následujících formátů, kde „y“ představuje rok, „m“ měsíc, „d“ den atd.:

"yyyy-mm-dd" "m/d" "m/d/yyyy" "dd/mm/yyyy" "dd/mm/yy" "yyyy-mm-dd hh:mm:ss" "hh:mm" "hh:mm:ss" "h:mm:ss" "[h]:mm:ss" "[mm]:ss"

Poznámka: časové údaje ve druhém sloupci jsou shodné, jen jsou pokaždé zobrazeny jiným způsobem.

V následujícím demonstračním příkladu je ukázáno, jak lze nastavit styl zobrazení buněk s časovými údaji (což vlastně znamená přiřazení formátovacího řetězce buňce):

package main import ( "fmt" "time" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test12.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // formáty časového razítka, které si odzkoušíme formats := []string{ "yyyy-mm-dd", "m/d", "m/d/yyyy", "dd/mm/yyyy", "dd/mm/yy", "yyyy-mm-dd hh:mm:ss", "hh:mm", "hh:mm:ss", "h:mm:ss", "[h]:mm:ss", "[mm]:ss", } // aktuální datum a čas timestamp := time.Now() // zobrazit tabulku s daty/časy naformátovanými zvoleným formátem for _, format := range formats { // přidání nového řádku do tabulky row := sheet.AddRow() // popis formátu row.AddCell().SetString(format) // naformátované časové razítko cell := row.AddCell() cell.SetDateTime(timestamp) cell.SetFormat(format) } // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Z obsahu souboru sheet1.xml je patrné, že hodnoty ve druhém sloupci jsou skutečně shodné, ovšem odkaz na styl je pokaždé odlišný:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <sheetPr filterMode="false"> <pageSetUpPr fitToPage="false"/> </sheetPr> <dimension ref="A1:B11"/> <sheetViews> <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0"> <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/> </sheetView> </sheetViews> <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/> <sheetData> <row r="1"> <c r="A1" t="s"> <v>0</v> </c> <c r="B1" s="1"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="2"> <c r="A2" t="s"> <v>1</v> </c> <c r="B2" s="2"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="3"> <c r="A3" t="s"> <v>2</v> </c> <c r="B3" s="3"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="4"> <c r="A4" t="s"> <v>3</v> </c> <c r="B4" s="4"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="5"> <c r="A5" t="s"> <v>4</v> </c> <c r="B5" s="5"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="6"> <c r="A6" t="s"> <v>5</v> </c> <c r="B6" s="6"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="7"> <c r="A7" t="s"> <v>6</v> </c> <c r="B7" s="7"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="8"> <c r="A8" t="s"> <v>7</v> </c> <c r="B8" s="8"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="9"> <c r="A9" t="s"> <v>8</v> </c> <c r="B9" s="9"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="10"> <c r="A10" t="s"> <v>9</v> </c> <c r="B10" s="10"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> <row r="11"> <c r="A11" t="s"> <v>10</v> </c> <c r="B11" s="11"> <v>44069.7353125</v> </c> </row> </sheetData> </worksheet>

Začátek obsahu souboru styles.xml se specifikací formátovacích řetězců:

$ xmllint --format styles.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"> <numFmts count="9"> <numFmt numFmtId="164" formatCode="yyyy-mm-dd"/> <numFmt numFmtId="165" formatCode="m/d"/> <numFmt numFmtId="166" formatCode="m/d/yyyy"/> <numFmt numFmtId="167" formatCode="dd/mm/yyyy"/> <numFmt numFmtId="168" formatCode="dd/mm/yy"/> <numFmt numFmtId="169" formatCode="yyyy-mm-dd hh:mm:ss"/> <numFmt numFmtId="170" formatCode="hh:mm"/> <numFmt numFmtId="171" formatCode="hh:mm:ss"/> <numFmt numFmtId="172" formatCode="[mm]:ss"/> </numFmts> ... ... ...

14. Pomocné funkce pro konverzi časových údajů

Pro snadnější práci s časovými údaji je dostupných několik funkcí provádějících konverzi mezi několika formáty času (a data):

# Funkce Stručný popis 1 TimeFromExcelTime konverze času z Excelovského formátu (číslo s plovoucí čárkou) na hodnotu typu time.Time 2 TimeToExcelTime provádí opačnou konverzi než první funkce 3 TimeToUTCTime konverze ze standardní reprezentace času do UTC

TimeFromExcelTime a TimeToExcelTime ve druhém parametru předat pravdivostní hodnotu specifikující, zda se má jako začátek „epochy“ použít rok 1900 nebo 1904. Pokud vás zajímají detaily (druhý systém byl zaveden kvůli původním Macintoshům), naleznete je například na stránce Poznámka: aby situace nebyla tak jednoduchá, je nutné funkcímve druhém parametru předat pravdivostní hodnotu specifikující, zda se má jako začátek „epochy“ použít rok 1900 nebo 1904. Pokud vás zajímají detaily (druhý systém byl zaveden kvůli původním Macintoshům), naleznete je například na stránce https://docs.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/excel/1900-and-1904-date-system

15. Explicitně nastavené styly zobrazení

Na závěr si ukažme, jak se do sešitu uloží explicitně nastavené styly zobrazení. I následující příklad jsme již mohli vidět v předchozí části tohoto seriálu – nastavujeme v něm styl jediné buňky na listu:

package main import ( "fmt" "github.com/tealeg/xlsx/v3" ) // jméno generovaného souboru const spreadsheetName = "test10.xlsx" func main() { // konstrukce struktury typu File worksheet := xlsx.NewFile() fmt.Println(worksheet) // přidání listu do sešitu sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1") if err != nil { panic(err) } defer sheet.Close() fmt.Println(sheet) // přidání řádku do tabulky row := sheet.AddRow() style := xlsx.NewStyle() style.Alignment.Horizontal = "right" style.Fill.FgColor = "FFa0FFa0" style.Fill.PatternType = "solid" style.Font.Bold = true style.ApplyAlignment = true style.ApplyFill = true style.ApplyFont = true // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou cell := row.AddCell() cell.SetString("Test") // nastavení stylu buňky cell.SetStyle(style) // pokus o uložení sešitu err = worksheet.Save(spreadsheetName) if err != nil { panic(err) } }

Obsah souboru se sešitem neobsahuje žádné doplňkové informace, kromě odkazu na styl s ID=1 (zvýrazněný atribut):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"> <sheetPr filterMode="false"> <pageSetUpPr fitToPage="false"/> </sheetPr> <dimension ref="A1"/> <sheetViews> <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0"> <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/> </sheetView> </sheetViews> <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/> <sheetData> <row r="1"> <c r="A1" s="1" t="s"> <v>0</v> </c> </row> </sheetData> </worksheet>

Samotný styl je umístěn samostatně:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"> <fonts count="2"> <font> <sz val="11"/> <name val="Arial"/> <family val="2"/> <color theme="1"/> <scheme val="minor"/> </font> <font> <sz val="12"/> <name val="Verdana"/> <family val="0"/> <charset val="0"/> <b/> </font> </fonts> <fills count="4"> <fill> <patternFill patternType="none"/> </fill> <fill> <patternFill patternType="gray125"/> </fill> <fill> <patternFill patternType="solid"> <fgColor rgb="FFa0FFa0"/> </patternFill> </fill> <fill> <patternFill patternType="lightGray"/> </fill> </fills> <borders count="2"> <border> <left/> <right/> <top/> <bottom/> </border> <border> <left style="none"/> <right style="none"/> <top style="none"/> <bottom style="none"/> </border> </borders> <cellStyleXfs count="1"> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="0"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> </cellStyleXfs> <cellXfs count="2"> <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="0"> <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> <xf applyAlignment="1" applyBorder="0" applyFont="1" applyFill="1" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="1" fillId="2" fontId="1" numFmtId="0"> <alignment horizontal="right" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf> </cellXfs> </styleSheet>

Příkladem nepřímého použití stylů je specifikace barvy výplně buňky:

<fill> <patternFill patternType="solid"> <fgColor rgb="FFa0FFa0"/> </patternFill> </fill>

Tento styl výplně je referencován zde (zvýrazněný atribut):

<xf applyAlignment="1" applyBorder="0" applyFont="1" applyFill="1" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="1" fillId="2" fontId="1" numFmtId="0"> <alignment horizontal="right" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/> </xf>

16. Závěrem

Při pohledu na zdrojové kódy demonstračních příkladů a současně i na interní strukturu souborů .xlsx je patrné, že samotná tvorba sešitů vlastně není příliš komplikovaná (na rozdíl od již zmíněného původního formátu .xls). Ovšem tvorba nových sešitů je pouze polovina práce (a to ta snadnější) – většinou totiž potřebujeme sešity i načítat, provádět v nich změny a ty ukládat bez toho, aby se poškodil zbylý obsah sešitu. A právě touto problematikou se budeme věnovat v navazujícím článku.

