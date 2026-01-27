Root.cz  »  Knihovny  »  Tvorba uživatelského rozhraní s knihovnou Kivy: kontejnery a kreslicí plátno

V pátém článku o tvorbě GUI s využitím knihovny Kivy nejprve dokončíme popis kontejnerů, které tato knihovna vývojářům nabízí. Následně se budeme zabývat způsobem využití takzvaného kreslicího plátna (canvasu).

Obsah

1. Tvorba grafického uživatelského rozhraní v Pythonu s využitím knihovny Kivy: kontejnery a kreslicí plátno

2. Kontejner anchor layout

3. Základní způsob použití kontejneru anchor layout

4. Další příklady použití kontejneru anchor layout

5. Specifikace kontejneru anchor layout v jazyce Kv

6. Kontejner typu float layout

7. Vložení komponent do kontejneru float layout bez specifikace jejich pozice

8. Vložení komponent do kontejneru float layout se specifikací jejich pozice

9. Programový výpočet pozice komponent

10. Kontejner typu relative layout

11. Příklad použití kontejneru relative layout

12. Kontejner typu page layout

13. Příklady použití kontejneru page layout

14. Složitější příklad s dvojicí dialogů, mezi nimiž je možné se přepínat

15. Kreslicí plátno (canvas)

16. Vykreslení čtverce na plochu kreslicího plátna

17. Využití správce kontextu (context manager)

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba grafického uživatelského rozhraní v Pythonu s využitím knihovny Kivy: kontejnery a kreslicí plátno

V předchozím článku o knihovně Kivy jsme se zabývali popisem takzvaných kontejnerů. Kivy totiž, ostatně podobně jako většina dalších moderních nástrojů pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní, na plochu okna/dialogu neumisťuje přímo ovládací prvky (widgety), ale ponechává tuto činnost právě na kontejnerech, které jsou někdy nazývány i správci geometrie. Kontejnery se starají jak o přesné umístění komponenty (například tlačítka) na plochu okna, tak i o nastavení jejich velikosti. To mj. umožňuje tvorbu aplikací, které jsou do značné míry nezávislé na rozlišení monitoru a v případě Kivy může taková aplikace běžet jak na běžném desktopu, tak i například na tabletu nebo na chytrém telefonu.

Prozatím jsme si popsali trojici kontejnerů. V první řadě se jednalo o kontejner pojmenovaný grid layout, který dokáže komponenty umístit do pomyslné mřížky. Výsledek může vypadat například takto:

Obrázek 1: Devět tlačítek rozmístěných pomocí kontejneru grid.

Obrázek 1: Devět tlačítek rozmístěných pomocí kontejneru „grid“.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Druhý kontejner, který byl taktéž popsán minule, je kontejner nazvaný stack layout. Jedná se o relativně jednoduše použitelný kontejner, který umisťuje komponenty za sebou nebo pod sebou s tím, že v případě potřeby mohou komponenty „přetéct“ na další pomyslné řádky (podobně jako znaky v textových editorech). Výsledné rozmístění komponent může vypadat například takto:

Obrázek 7: Automatické rozmístění tlačítek ve výchozím stavu, kdy je okno široké 200 délkových jednotek

Obrázek 2: Automatické rozmístění tlačítek ve výchozím stavu, kdy je okno široké 200 délkových jednotek.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed
Obrázek 3: Devět tlačítek s nastavenými rozměry (šířka a výška).

Obrázek 3: Devět tlačítek s nastavenými rozměry (šířka a výška).

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

A konečně třetím popsaným kontejnerem byl box layout. Tento kontejner dokáže zajistit, že komponenty jsou umístěny buď vedle sebe nebo pod sebe, ovšem nedokážou automaticky „přetéct“ tak, jako v případě předchozího kontejneru. Výsledek může vypadat následovně:

Obrázek 16: GUI postavené na hierarchii kontejnerů typu box layout

Obrázek 4: GUI postavené na hierarchii kontejnerů typu box layout.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

V dnešním článku si popíšeme další čtyři typy kontejnerů. Jedná se o kontejnery pojmenované anchor layout, float layout, relative layout a konečně asi nejzvláštnější dostupný kontejner vůbec – page layout.

Druhá část článku bude věnována problematice kreslicího plátna (canvasu).

2. Kontejner anchor layout

Prvním kontejnerem, se kterým se v dnešním článku seznámíme, je kontejner nazývaný anchor layout. V určitých ohledech se jedná o dosti zvláštní typ kontejneru, protože je do něho možné vložit pouze jedinou komponentu, zatímco v případě ostatních typů kontejnerů ve možné pracovat s větším množstvím komponent. Tato jediná komponenta může být „ukotvena“ (odtud pochází název kontejneru) k některému okraji rezervované plochy. Ukotvení je možné specifikovat v horizontálním směru (k levému nebo pravému okraji) i ve směru vertikálním (k hornímu nebo spodnímu okraji). Pokud není ukotvení určeno, bude komponenta v daném směru vycentrována vzhledem k dostupné ploše (hodnota center je výchozí). To tedy znamená, že komponentu lze umístit (ukotvit) devíti možnými způsoby:

# anchor_x anchor_y umístění komponenty
1 center center uprostřed plochy
2 center top horní okraj
3 center bottom dolní okraj
4 left center levý okraj
5 left top levý horní roh
6 left bottom levý dolní roh
7 right center pravý okraj
8 right top pravý horní roh
9 right bottom pravý dolní roh

3. Základní způsob použití kontejneru anchor layout

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem se kontejner typu anchor layout používá. Vzhledem k tomu, že tento kontejner může obsahovat jen jediný ovládací prvek (widget), je demonstrační příklad velmi jednoduchý. Do okna o rozměrech 400×300 jednotek je vložen kontejner a do něho je přidáno tlačítko s nastavenými relativními rozměry. Tlačítko je umístěno doprostřed okna (resp. přesněji řečeno doprostřed plochy ovládané kontejnerem):

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího AnchorLayout
# - dialog obsahuje jediné tlačítko, které je vycentrované
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.anchorlayout import AnchorLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        layout = AnchorLayout()
 
        button = Button(text="Click!", size_hint=(0.5, 0.5))
        layout.add_widget(button)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (400, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

Výsledek by měl vypadat takto:

Kontejner typu anchor layout.

Obrázek 5: Tlačítko umístěné doprostřed plochy s využitím kontejneru typu anchor layout. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

4. Další příklady použití kontejneru anchor layout

Ve druhé kapitole bylo popsáno všech devět možných způsobů ukotvení komponenty v ploše ovládané kontejnerem. Ukažme si tedy, jak bude vypadat návrh dialogu, ve kterém bude tlačítko horizontálně vycentrováno a vertikálně ukotveno k dolnímu okraji okna. Velikost tlačítka je nastavena na 1/2 výšky i šířky dostupné plochy:

layout = AnchorLayout(anchor_y="bottom")
 
button = Button(text="Click!", size_hint=(0.5, 0.5))
layout.add_widget(button)

Výsledná vizuální podoba dialogového okna:

Kontejner typu anchor layout.

Obrázek 6: Tlačítko, které je vycentrováno v horizontálním směru a dotýká se dolního okraje plochy řízené kontejnerem typu anchor layout. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Následuje úplný výpis skriptu, který toto okno vykreslil:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího AnchorLayout
# - dialog obsahuje jediné tlačítko, které je horizontálně vycentrované
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.anchorlayout import AnchorLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        layout = AnchorLayout(anchor_y="bottom")
 
        button = Button(text="Click!", size_hint=(0.5, 0.5))
        layout.add_widget(button)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (400, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

Podobným způsobem můžeme tlačítko umístit do pravého spodního rohu okna:

layout = AnchorLayout(anchor_x="right", anchor_y="bottom")
 
button = Button(text="Click!", size_hint=(0.5, 0.5))
layout.add_widget(button)

Výsledek:

Kontejner typu anchor layout.

Obrázek 7: Tlačítko umístěné do pravého spodního rohu. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Opět si ukážeme celý skript, který toto dialogové okno vytvořil:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího AnchorLayout
# - dialog obsahuje jediné tlačítko, které je umístěno v rohu
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.anchorlayout import AnchorLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        layout = AnchorLayout(anchor_x="right", anchor_y="bottom")
 
        button = Button(text="Click!", size_hint=(0.5, 0.5))
        layout.add_widget(button)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (400, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

5. Specifikace kontejneru anchor layout v jazyce Kv

Kontejner typu anchor layout je pochopitelně možné využít i v dialogu popsaném v jazyku Kv. Dialog podobný tomu z dnešního prvního demonstračního příkladu by mohl být definován i takto:

AnchorLayout:
    id: anchor_layout
    padding: 0
    spacing: 0
    anchor_x: 'center'
    anchor_y: 'center'
 
    Button:
        text: "Click"
        size_hint: [1/2, 1/2]

Načtení definice dialogu v jazyku Kv, inicializace aplikace a zobrazení okna s dialogem se realizuje následovně:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - načtení definice dialogu popsaného v jazyku Kv
# - dialog je postaven na kontejneru typu AnchorLayout
 
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        builder = Builder.load_file("anchor_layout.kv")
        return builder
 
    def on_start(self):
        Window.size = (400, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

Výsledek:

Kontejner typu anchor layout.

Obrázek 8: Dialog popsaný v jazyku Kv. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

6. Kontejner typu float layout

Všechny doposud popsané kontejnery měly (i přes mnohé rozdíly) jednu vlastnost společnou – o přesné umístění komponent se staral přímo kontejner, který na základě zadaných pravidel vypočítal jak jejich umístění, tak i velikost. To umožňuje tvorbu aplikací, které mohou být (při troše snahy) přenositelné jak na desktopy, tak i na tablety, smartphony, velké prezentační obrazovky atd. Ovšem za tuto univerzalitu platíme, protože naprosto přesné umístění komponent je v takových případech složité až nemožné. Pokud je nutné, aby aplikace měla absolutní kontrolu nad tím, na jakém místě a s jakou velikostí budou komponenty zobrazeny, lze použít kontejner typu float layout. Ten umožňuje přesné určení souřadnic komponenty v rámci lokálního souřadného systému. Počátek tohoto souřadného systému přitom leží v levém dolním rohu (pozor, nikoli v rohu horním).

Poznámka: v určitém ohledu se tedy v tomto případě vracíme k návrhu GUI ve stylu používaném na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století (se všemi z toho plynoucími výhodami a nevýhodami).

7. Vložení komponent do kontejneru float layout bez specifikace jejich pozice

U většiny kontejnerů nabízených knihovnou Kivy postačuje nastavit jejich vlastnosti už při volání konstruktoru a poté je již možné do kontejneru vkládat jednotlivé komponenty, které jsou kontejnerem automaticky „přeskládány“. V případě kontejneru typu float layout je tomu ovšem jinak, což si ostatně ukážeme. V prvním příkladu do kontejneru vložíme devět tlačítek, aniž bychom explicitně specifikovali jejich pozici:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího FloatLayout
# - dialog obsahuje devět tlačítek se stejnými vlastnostmi
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        layout = FloatLayout()
 
        button = Button(text="1", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="2", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="3", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="4", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="5", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="6", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="7", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="8", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="9", size_hint=(1/4, 1/4))
        layout.add_widget(button)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (200, 200)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

Výsledkem bude, že všechna tlačítka budou umístěna na stejné souřadnice a vzhledem k tomu, že jejich velikosti jsou shodné, bude viditelné pouze poslední (deváté) tlačítko:

Kivy framework GUI

Obrázek 9: Všech devět tlačítek je umístěno do stejných souřadnic. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

8. Vložení komponent do kontejneru float layout se specifikací jejich pozice

Při použití kontejneru float layout je nutné explicitně specifikovat pozice komponent. Zadávají se přitom souřadnice levého dolního rohu komponenty. V našem konkrétním případě potřebujeme do plochy okna rozmístit devět tlačítek, takže si dopředu stanovíme jejich vzdálenosti od okraje (10 délkových jednotek) a současně i vzdálenosti mezi tlačítky (65 délkových jednotek):

BORDER=10
DISTANCE=65

Pozice komponent se určují při jejich konstrukci předáním nepovinného parametru pos. Samotné souřadnice jsou reprezentovány dvojicí popř. seznamem se dvěma prvky:

 
layout = FloatLayout()
 
button = Button(text="1", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER, BORDER))
layout.add_widget(button)
 
button = Button(text="2", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE, BORDER))
layout.add_widget(button)
 
button = Button(text="3", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE*2, BORDER))
layout.add_widget(button)
...
...
...

Výsledkem by měl být dialog, který vypadá následovně:

Kivy framework GUI

Obrázek 10: Explicitní rozmístění tlačítek na ploše dialogu. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Opět si pochopitelně uvedeme celý zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího FloatLayout
# - dialog obsahuje devět tlačítek se stejnými vlastnostmi
# - explicitní rozmístění tlačítek
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        BORDER=10
        DISTANCE=65
 
        layout = FloatLayout()
 
        button = Button(text="1", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER, BORDER))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="2", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE, BORDER))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="3", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE*2, BORDER))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="4", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER, BORDER+DISTANCE))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="5", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE, BORDER+DISTANCE))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="6", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE*2, BORDER+DISTANCE))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="7", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER, BORDER+DISTANCE*2))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="8", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE, BORDER+DISTANCE*2))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="9", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE*2, BORDER+DISTANCE*2))
        layout.add_widget(button)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (200, 200)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

9. Programový výpočet pozice komponent

Díky tomu, že se o umístění komponent v kontejneru float layout stará přímo aplikace naprogramovaná v Pythonu, je možné pozice komponent vypočítat až za běhu aplikace. Podívejme se na poněkud umělý příklad, ve kterém se do plochy dialogu umístí devět tlačítek na stejnou diagonálu. Vzhledem k tomu, že je velikost tlačítek nastavena na jednu šestinu velikosti dialogu, budou se tlačítka částečně překrývat:

for i in range(0, 9):
    button = Button(text=str(i+1), size_hint=(1/6, 1/6), pos=(BORDER+DISTANCE*i, BORDER+DISTANCE*i))
    layout.add_widget(button)

Výsledná vizuální podoba dialogu:

Kivy framework GUI

Obrázek 11: Explicitní rozmístění tlačítek na ploše dialogu.  

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Opět si, jak je již v tomto seriálu zvykem, uvedeme celý zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího FloatLayout
# - dialog obsahuje devět tlačítek se stejnými vlastnostmi
# - explicitní rozmístění tlačítek
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        BORDER=10
        DISTANCE=30
 
        layout = FloatLayout()
 
        for i in range(0, 9):
            button = Button(text=str(i+1), size_hint=(1/6, 1/6), pos=(BORDER+DISTANCE*i, BORDER+DISTANCE*i))
            layout.add_widget(button)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (300, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

10. Kontejner typu relative layout

Dalším typem kontejneru, se kterým se v dnešním článku alespoň ve stručnosti seznámíme, je kontejner nazvaný relative layout. I při použití tohoto kontejneru se musí zadávat souřadnice jednotlivých komponent pomocí parametru pos předávaného do jejich konstruktoru, ovšem jedná se o souřadnice relativní, tj. vztažené k rodičovské komponentně nebo kontejneru. V případě, že je relative layout použit jako jediný kontejner v okně, bude výsledná vizuální podoba dialogu stejná, jako v případě float layout, ovšem pokud bude například relative layout vložen do jiného kontejneru, budou pozice odlišné. Konkrétní příklad s uceleným dialogem bude ukázán v navazujícím článku, ovšem již nyní je možné říci, že relative layout je pro mnoho účelů vhodnějším typem kontejneru, protože umožňuje velmi snadno sdružovat větší množství dialogů na jedinou plochu okna (nebo naopak rozdělit složitý dialog na řadu menších dialogů).

11. Příklad použití kontejneru relative layout

V případě, že je kontejner typu relative layout použit jako základní kontejner v původně prázdném okně, bude výsledkem stejná vizuální podoba dialogu, jako v případě kontejneru float layout, protože relativní souřadnice jsou vztaženy k počátku (0, 0):

BORDER=10
DISTANCE=65
 
layout = RelativeLayout()
 
button = Button(text="1", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER, BORDER))
layout.add_widget(button)
 
button = Button(text="2", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE, BORDER))
layout.add_widget(button)
 
button = Button(text="3", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE*2, BORDER))
layout.add_widget(button)
...
...
...
Kivy framework GUI

Obrázek 12: Explicitní rozmístění tlačítek na ploše dialogu, tentokrát ovšem s využitím kontejneru relative layout.  

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, který posloužil k vytvoření výše zobrazeného dialogu, vypadá následovně:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího RelativeLayout
# - dialog obsahuje devět tlačítek se stejnými vlastnostmi
# - explicitní rozmístění tlačítek
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.relativelayout import RelativeLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        BORDER=10
        DISTANCE=65
 
        layout = RelativeLayout()
 
        button = Button(text="1", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER, BORDER))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="2", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE, BORDER))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="3", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE*2, BORDER))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="4", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER, BORDER+DISTANCE))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="5", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE, BORDER+DISTANCE))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="6", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE*2, BORDER+DISTANCE))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="7", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER, BORDER+DISTANCE*2))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="8", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE, BORDER+DISTANCE*2))
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="9", size_hint=(1/4, 1/4), pos=(BORDER+DISTANCE*2, BORDER+DISTANCE*2))
        layout.add_widget(button)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (200, 200)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

12. Kontejner typu page layout

Posledním typem kontejneru, se kterým se v dnešním článku seznámíme, je kontejner nazvaný page layout. Tento kontejner umožňuje umístění komponent na jednotlivé „stránky“ (pages), přičemž v každém okamžiku je zobrazena jen jediná stránka a navíc je možné se mezi stránkami interaktivně přesunovat (listovat) buď pomocí myši nebo gesta na dotykovém displeji (což je pochopitelně mnohem přirozenější, protože se takto chová mnoho aplikací určených pro běh na mobilních telefonech). Technicky je listování stránkami provedeno takovým způsobem, že se mění absolutní pozice jednotlivých komponent. To má ovšem nepříjemný důsledek – komponenty z neviditelných stránek nejsou z dialogu vymazány, ale je nutné explicitně nastavovat pozadí na stránce, která je aktuálně zobrazena. Jak se tato operace provede si ukážeme v navazujících kapitolách, protože se v tomto případě pro vybarvení pozadí používá kreslicí plátno (canvas).

13. Příklady použití kontejneru page layout

Ukažme si nyní ten nejjednodušší, ale taktéž problematický, způsob použití kontejneru typu page layout. Po konstrukci kontejneru do něj umístíme devět tlačítek, a to naprosto stejným způsobem, jako jsme to dělali například u kontejnerů box layout nebo stack layout:

layout = PageLayout()
 
button = Button(text="1")
layout.add_widget(button)
 
button = Button(text="2")
layout.add_widget(button)
...
...
...

Po zobrazení takto vytvořeného dialogu se zobrazí pouze jediné tlačítko, protože další tlačítka jsou zobrazena na dalších stránkách:

Kivy framework GUI

Obrázek 13: Velké tlačítko zabírající celou „stránku“. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Přesun na další stránku pomocí gesta (přesun stránky z pravého okraje dialogu) bude funkční, ale jen proto, že všechna tlačítka vyplňují celou plochu dialogu:

Kivy framework GUI

Obrázek 14: Výsledek pro nalistování druhé stránky. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

A takto vypadá úplný zdrojový kód demonstračního příkladu:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího PageLayout
# - PageLayout využívá výchozí (horizontální) orientaci
# - dialog obsahuje devět tlačítek se stejnými vlastnostmi
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.pagelayout import PageLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        layout = PageLayout()
 
        button = Button(text="1")
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="2")
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="3")
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="4")
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="5")
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="6")
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="7")
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="8")
        layout.add_widget(button)
 
        button = Button(text="9")
        layout.add_widget(button)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (400, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

Pokud budou ovšem tlačítka zmenšena, ukazuje se, že starší stránky jsou stále alespoň částečně viditelné, což není ideální (mimochodem, na stránku jsou přidány kontejnery, nikoli přímo tlačítka!):

layout = PageLayout()
 
layout1 = AnchorLayout()
button = Button(text="1", size_hint=(0.5, 0.5))
layout1.add_widget(button)
layout.add_widget(layout1)
 
layout2 = AnchorLayout()
button = Button(text="2", size_hint=(0.5, 0.5))
layout2.add_widget(button)
layout.add_widget(layout2)
 
layout3 = AnchorLayout()
button = Button(text="3", size_hint=(0.5, 0.5))
layout3.add_widget(button)
layout.add_widget(layout3)

Výsledky vypadají takto:

Kivy framework GUI

Obrázek 15: Menší tlačítko, které je jako jediné umístěné na stránku. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed
Kivy framework GUI

Obrázek 16: Po nalistování druhé stránky je patrné, že je stále viditelné i původní tlačítko. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího PageLayout
# - PageLayout využívá výchozí (horizontální) orientaci
# - dialog obsahuje trojici stránek s tlačítky
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.pagelayout import PageLayout
from kivy.uix.anchorlayout import AnchorLayout
from kivy.uix.button import Button
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        layout = PageLayout()
 
        layout1 = AnchorLayout()
        button = Button(text="1", size_hint=(0.5, 0.5))
        layout1.add_widget(button)
        layout.add_widget(layout1)
 
        layout2 = AnchorLayout()
        button = Button(text="2", size_hint=(0.5, 0.5))
        layout2.add_widget(button)
        layout.add_widget(layout2)
 
        layout3 = AnchorLayout()
        button = Button(text="3", size_hint=(0.5, 0.5))
        layout3.add_widget(button)
        layout.add_widget(layout3)
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (400, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

14. Složitější příklad s dvojicí dialogů, mezi nimiž je možné se přepínat

Kontejner typu page layout se poměrně často používá v situacích, v nichž je nutné na omezené ploše displeje (tedy například na mobilním telefonu) nějakým způsobem zobrazit komplikovaný dialog. Page layout v takových případech umožní rozdělení tohoto dialogu na menší části, mezi nimiž se může uživatel interaktivně přepínat. Tento způsob si (i když prozatím v ne zcela funkční podobě) nyní ukážeme.

Vytvoříme aplikaci, která bude obsahovat dvě části dialogu. V části první jsou umístěny ovládací prvky, které slouží pro zalogování do aplikace. Samotný dialog je v tomto případě tvořen kontejnerem, do kterého jsou vloženy ostatní ovládací prvky:

def login_page():
    layout = GridLayout(cols=2, padding=10, spacing=10)
 
    # prvni radek mrizky
    label1 = Label(text="Name")
    layout.add_widget(label1)
    username = TextInput(multiline=False)
    layout.add_widget(username)
 
    # druhy radek mrizky
    label2 = Label(text="Password")
    layout.add_widget(label2)
    password1 = TextInput(password=True, multiline=False)
    layout.add_widget(password1)
 
    # treti radek mrizky
    label3 = Label(text="Confirm password")
    layout.add_widget(label3)
    password2 = TextInput(password=True, multiline=False)
    layout.add_widget(password2)
 
    # ctvrty radek mrizky
    button = Button(text="Login")
    layout.add_widget(button)
 
    return layout

Druhá část dialogu je taktéž samostatná a obsahuje ovládací určené prvky pro nastavení barvy, resp. přesněji řečeno pro výběr barvy z barvového prostoru RGB:

def color_page():
    layout = GridLayout(cols=5, padding=10, spacing=10)
 
    slider_red = Slider(min=0, max=100, value=25, orientation="vertical")
    layout.add_widget(slider_red)
 
    slider_green = Slider(min=0, max=100, value=50, orientation="vertical")
    layout.add_widget(slider_green)
 
    slider_blue = Slider(min=0, max=100, value=75, orientation="vertical")
    layout.add_widget(slider_blue)
 
    label_rgb = Label(text="[size=40pt][b]T\ne\ns\nt[/b][/size]", markup=True)
    layout.add_widget(label_rgb)
 
    button = Button(text="Ok")
    layout.add_widget(button)
 
    return layout

Oba dialogy zkonstruované funkcemi login_page a color_page vložíme do kontejneru typu page layout, což znamená, že každý dialog bude umístěn na samostatnou stránku:

def build(self):
    layout = PageLayout()
    layout.add_widget(login_page())
    layout.add_widget(color_page())
 
    return layout

Výsledek po spuštění aplikace:

Kivy framework GUI

Obrázek 17: Dialog se dvěma stránkami, zobrazená je první stránka. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Problém se ukáže při nalistování druhé stránky, protože nedojde k úplnému překreslení stránky předchozí:

Kivy framework GUI

Obrázek 18: Výsledek po nalistování druhé stránky jasně ukazuje problémy s pozadím stránek. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Řešení tohoto problému spočívá v nastavení barvy pozadí přes kreslicí plátno (canvas).

Opět si pochopitelně ukážeme úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným dialogem
# - definice dialogu využívajícího PageLayout
# - PageLayout využívá výchozí (horizontální) orientaci
# - dialog obsahuje trojici stránek s tlačítky
 
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.pagelayout import PageLayout
from kivy.uix.anchorlayout import AnchorLayout
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.slider import Slider
 
 
def login_page():
    layout = GridLayout(cols=2, padding=10, spacing=10)
 
    # prvni radek mrizky
    label1 = Label(text="Name")
    layout.add_widget(label1)
    username = TextInput(multiline=False)
    layout.add_widget(username)
 
    # druhy radek mrizky
    label2 = Label(text="Password")
    layout.add_widget(label2)
    password1 = TextInput(password=True, multiline=False)
    layout.add_widget(password1)
 
    # treti radek mrizky
    label3 = Label(text="Confirm password")
    layout.add_widget(label3)
    password2 = TextInput(password=True, multiline=False)
    layout.add_widget(password2)
 
    # ctvrty radek mrizky
    button = Button(text="Login")
    layout.add_widget(button)
 
    return layout
 
 
def color_page():
    layout = GridLayout(cols=5, padding=10, spacing=10)
 
    slider_red = Slider(min=0, max=100, value=25, orientation="vertical")
    layout.add_widget(slider_red)
 
    slider_green = Slider(min=0, max=100, value=50, orientation="vertical")
    layout.add_widget(slider_green)
 
    slider_blue = Slider(min=0, max=100, value=75, orientation="vertical")
    layout.add_widget(slider_blue)
 
    label_rgb = Label(text="[size=40pt][b]T\ne\ns\nt[/b][/size]", markup=True)
    layout.add_widget(label_rgb)
 
    button = Button(text="Ok")
    layout.add_widget(button)
 
    return layout
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        layout = PageLayout()
        layout.add_widget(login_page())
        layout.add_widget(color_page())
 
        return layout
 
    def on_start(self):
        Window.size = (400, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

15. Kreslicí plátno (canvas)

V mnoha knihovnách a frameworcích pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní existuje komponenta sloužící pro kreslení popř. pro manipulaci s jednotlivými pixely. Taková komponenta se již tradičně nazývá canvas neboli kreslicí plátno. Pravděpodobně nejpropracovanější je technologie kreslicího plátna v knihovně Tk (v Pythonu dostupné přes tkinter), ovšem vykreslování lze realizovat i v GTK, Qt atd.

V knihovně Kivy je kreslicí plátno součástí každého ovládacího prvku, což znamená, že v případě potřeby je možné například vykreslit vlastní styl tlačítka, změnit pozadí plochy kontejneru atd. A právě tento koncept, který je velmi důležitý, si popíšeme jak v navazujících kapitolách, tak i v následující části tohoto seriálu.

To, že je plátno součástí každého ovládacího prvku, lze otestovat snadno přímo v REPLu Pythonu:

$ uv run python
 
Python 3.13.9 (main, Oct 14 2025, 00:00:00) [GCC 15.2.1 20250808 (Red Hat 15.2.1-1)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 
>>> from kivy.uix.widget import Widget
 
>>> x=Widget()
 
>>> help(x.canvas)

Výsledkem by měla být nápověda k objektu typu Canvas:

Help on Canvas object:
 
class Canvas(CanvasBase)
 |  Canvas(**kwargs)
 |  The important Canvas class. Use this class to add graphics or context
 |      instructions that you want to be used for drawing.
 |
 |      .. note::
 |
 |          The Canvas supports Python's ``with`` statement and its enter & exit
 |          semantics.
 |
 |      Usage of a canvas without the ``with`` statement::
 |
 |          self.canvas.add(Color(1., 1., 0))
 |          self.canvas.add(Rectangle(size=(50, 50)))
 |
 |      Usage of a canvas with Python's ``with`` statement::
 |
 |          with self.canvas:
 |              Color(1., 1., 0)
 |              Rectangle(size=(50, 50))
 |
 |  Method resolution order:
 |      Canvas
 |      CanvasBase
 |      InstructionGroup
 |      Instruction
 |      kivy._event.ObjectWithUid
 |      builtins.object

16. Vykreslení čtverce na plochu kreslicího plátna

Zajímavé je, že na plátnu se neprovádí vykreslování tak, že by se zapisovaly jednotlivé příkazy typu „změn barvu“, „nakresli úsečku“ atd. Namísto toho se na plátno přidávají nové objekty, přičemž některé objekty představují barvu, jiné styl vykreslování a další pak geometrické obrazce, které se mají zobrazit. To například znamená, že pro zobrazení červeného čtverce musíme na plátno vložit objekty typu Color (předávají se barvové složky v prostoru RGBA) a Rectangle (předávají se rozměry čtverce a jeho pozice na plátnu):

class BasicCanvas(Widget):
    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.canvas.add(Color(0.9, 0.3, 0.3, 1))
        self.canvas.add(Rectangle(pos=(100, 100), size=(100, 100)))

Po přidání obou objektů na plátno by mělo okno aplikace vypadat následovně:

Kivy framework GUI

Obrázek 19: Červený čtverec vykreslený na kreslicí plátno (canvas). 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Celý zdrojový kód tohoto příkladu má tvar:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným oknem
# - v okně je umístěna kreslicí plocha
# - vykreslení barevného obdélníka
# - kreslení do canvasu s využitím metody add
 
from kivy.app import App
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.core.window import Window
from kivy.graphics import Rectangle, Color
 
 
class BasicCanvas(Widget):
    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.canvas.add(Color(0.9, 0.3, 0.3, 1))
        self.canvas.add(Rectangle(pos=(100, 100), size=(100, 100)))
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        return BasicCanvas()
 
    def on_start(self):
        Window.size = (300, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

17. Využití správce kontextu (context manager)

Pro přidání objektů na kreslicí plátno se většinou namísto explicitního volání metody Canvas.add používá spíše správce kontextu (context manager). Zápis je v takovém případě nejenom jednodušší, ale zajistí i případné automatické uvolňování prostředků (resources) kreslicího plátna. Zdrojový kód z předchozí kapitoly je možné přepsat do této čitelnější podoby:

class BasicCanvas(Widget):
    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        with self.canvas:
            Color(0.9, 0.3, 0.3, 1)
            Rectangle(pos=(100, 100), size=(100, 100))

Výsledek bude přesně odpovídat předchozímu příkladu:

Kivy framework GUI

Obrázek 20: Červený čtverec vykreslený na kreslicí plátno (canvas). 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Již naposledy si dnes ukážeme výpis celého zdrojového kódu demonstračního příkladu:

# Knihovna Kivy
#
# - GUI aplikace s jediným oknem
# - v okně je umístěna kreslicí plocha
# - vykreslení barevného obdélníka
# - kreslení do canvasu s využitím správce kontextu
 
from kivy.app import App
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.core.window import Window
from kivy.graphics import Rectangle, Color
 
 
class BasicCanvas(Widget):
    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        with self.canvas:
            Color(0.9, 0.3, 0.3, 1)
            Rectangle(pos=(100, 100), size=(100, 100))
 
 
class Application(App):
    def build(self):
        return BasicCanvas()
 
    def on_start(self):
        Window.size = (300, 300)
 
 
if __name__ == "__main__":
    Application().run()

18. Obsah následující části seriálu

V navazující (konkrétně v pořadí již páté) části seriálu o tvorbě grafického uživatelského rozhraní s využitím knihovny Kivy si ukážeme další možnosti, které kreslicí plátno vývojářům nabízí. Z pohledu programátora se jedná o velmi užitečnou technologii, která například umožňuje relativně snadno vyvíjet aplikace typu CAD, vykreslovat interaktivní grafy apod.

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady, s nimiž jsme se dnes seznámili a které jsou určeny pro Python 3.11 (a libovolnou vyšší verzi Pythonu) a knihovnu Kivy, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy i na definice formulářů:

# Příklad Stručný popis Adresa
1 pyproject.toml projektový soubor pro všechny demonstrační příklady založené na knihovně Kivy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/pyproject.toml
       
2 hello_world.py aplikace tvořená jediným oknem s nápisem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/hello_world.py
3 hello_world2.py specifikace základních vlastností okna aplikace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/hello_wor­ld2.py
       
4 hello_kv_spec.py načtení GUI popsané v jazyku Kv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/hello_kv_spec.py
5 TestApp.kv popis GUI v jazyku Kv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/TestApp.kv
       
6 hello_kv_spec2.py načtení GUI popsané v jazyku Kv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/hello_kv_spec.py
7 TestApp2.kv změna stylů textových návěští v jazyku Kv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/TestApp2.kv
       
8 hello_kv_spec3.py načtení GUI popsané v jazyku Kv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/hello_kv_spec.py
9 TestApp3.kv další ukázka modifikace stylu vykreslování https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/TestApp3.kv
       
10 login_form1.py dialog pro přihlášení (login) do aplikace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/login_form1.py
11 login_form2.py specifikace velikosti okna s přihlašovacím dialogem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/login_form2.py
12 login_form3.py konfigurace vlastností kontejneru (padding a spacing) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/login_form3.py
13 login_form4.py reakce na událost typu on start https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/login_form4.py
       
14 login_form5.py inicializace přihlašovacího dialogu z Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/login_form5.py
15 login_form5.kv popis GUI přihlašovacího dialogu v jazyku Kv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/login_form5.kv
16 login_form6.kv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/login_form6.py
       
17 widget_basic1.py základní ovládací prvky: textové návěští a tlačítko, reakce na stisk tlačítka https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/wid­get_basic1.py
18 widget_basic2.py základní ovládací prvky: textové návěští a tlačítko, reakce na uvolnění tlačítka https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/wid­get_basic2.py
       
19 widget_toggle_button.py tlačítko se dvěma stavy (ToggleButton) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/wid­get_toggle_button.py
20 widget_checkbox.py zaškrtávací pole (Checkbox) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/wid­get_checkbox.py
21 widget_checkbox2.py zaškrtávací pole (Checkbox) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/wid­get_checkbox2.py
22 widget_checkbox3.py zaškrtávací pole (Checkbox), změna šířky sloupců mřížky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/wid­get_checkbox3.py
23 widget_radio_buttons1.py přepínač vytvořený ze zašrtávacích polí (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/wid­get_radio_buttons1.py
24 widget_radio_buttons2.py přepínač vytvořený ze zašrtávacích polí (korektní varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/wid­get_radio_buttons2.py
25 widget_slider.py posuvník (Slider) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/widget_slider.py
26 widget_colors.py definice barev ovládacích prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/widget_colors.py
27 widget_icon.py změna ikony ovládacích prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/widget_icon.py
       
28 widget_rgb.py nastavení barvy widgetu na základě stavu posuvníků (horizontální orientace posuvníků) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/widget_rgb.py
29 widget_rgb2.py nastavení barvy widgetu na základě stavu posuvníků (vertikální orientace posuvníků) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/widget_rgb2.py
       
30 grid_layout1.py kontejner typu grid layout, přidání devíti tlačítek na plochu dialogu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/grid_la­yout1.py
31 grid_layout2.py specifikace šířky okrajů okolo widgetů umístěných do mřížky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/grid_la­yout2.py
32 grid_layout3.py modifikace velikosti widgetů umístěných do mřížky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/grid_la­yout3.py
33 grid_layout4.py výchozí šířka nebo výška widgetů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/grid_la­yout4.py
34 grid_layout5.py načtení a použití dialogu popsaného v jazyce Kv a používajícího grid layout https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/grid_la­yout5.py
35 grid_layout.kv definice dialogu postaveného na kontejneru typu grid https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/grid_layout.kv
       
36 stack_layout1.py kontejner typu stack layout, přidání devíti tlačítek na plochu dialogu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/stac­k_layout1.py
37 stack_layout2.py nastavení výšky widgetů umístěných do kontejneru typu stack https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/stac­k_layout2.py
38 stack_layout3.py různé kombinace výšky a šířky widgetů v okně s pevně zadanými rozměry https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/stac­k_layout3.py
39 stack_layout4.py specifikace pořadí vkládání widgetů do kontejneru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/stac­k_layout4.py
40 stack_layout5.py načtení a použití dialogu popsaného v jazyce Kv a používajícího stack layout https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/stac­k_layout5.py
41 stack_layout.kv definice dialogu postaveného na kontejneru typu stack https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/stack_layout.kv
       
42 box_layout1.py kontejner typu box layout, přidání devíti tlačítek na plochu dialogu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/box_layout1.py
43 box_layout2.py vertikální orientace kontejneru box https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/box_layout2.py
44 box_layout3.py kontejner box, do kterého jsou vloženy další kontejnery box https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/box_layout3.py
45 box_layout4.py načtení a použití dialogu popsaného v jazyce Kv a používajícího box layout https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/box_layout4.py
46 box_layout.kv definice dialogu, který využívá kontejnery typu box uvnitř jiného kontejneru stejného typu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/box_layout.kv
47 box_layout5.py použití modifikátorů padding a spacing https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/box_layout5.py
       
48 anchor_layout1.py definice dialogu využívajícího kontejner typu anchor layout: vycentrované tlačítko https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/anchor_la­yout1.py
49 anchor_layout2.py definice dialogu využívajícího kontejner typu anchor layout: horizontálně vycentrované tlačítko https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/anchor_la­yout2.py
50 anchor_layout3.py definice dialogu využívajícího kontejner typu anchor layout: tlačítko umístěné v rohu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/anchor_la­yout3.py
51 anchor_layout4.py načtení a použití dialogu popsaného v jazyce Kv a používajícího anchor layout https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/anchor_la­yout4.py
52 anchor_layout.kv definice dialogu postaveného na kontejneru typu anchor layout https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/anchor_layout.kv
       
53 float_layout1.py dialog využívající kontejner typu float layout, devět tlačítek na stejných souřadnicích https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/flo­at_layout1.py
54 float_layout2.py dialog využívající kontejner typu float layout, devět tlačítek na explicitně nastavených souřadnicích https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/flo­at_layout2.py
55 float_layout3.py dialog využívající kontejner typu float layout, devět tlačítek na explicitně nastavených souřadnicích https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/flo­at_layout3.py
       
56 relative_layout1.py dialog využívající kontejner typu relative layout, devět tlačítek na explicitně nastavených souřadnicích https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/rela­tive_layout1.py
       
57 page_layout1.py dialog využívající kontejner typu page layout, devět tlačítek s výchozími parametry (stránkami je možné listovat) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/page_la­yout1.py
58 page_layout2.py dialog využívající kontejner typu page layout, trojice stránek obsahujících tlačítka (stránkami je možné listovat) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/page_la­yout2.py
59 page_layout3.py dialog využívající kontejner typu page layout, dvojice stránek obsahujících (do jisté míry samostatné) dialogy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/page_la­yout3.py
       
60 canvas1.py okno s kreslicí plochou (canvasem) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/canvas1.py
61 canvas2.py okno s kreslicí plochou (canvasem) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/kivy/canvas2.py

20. Odkazy na Internetu

  1. Welcome to KivyMD’s documentation!
    https://kivymd.readthedoc­s.io/en/latest/
  2. Kivy Tutorial
    https://www.geeksforgeeks­.org/python/kivy-tutorial/
  3. Stránky projektu Kivy
    https://kivy.org/#home
  4. Two Ways To Change Background Colors – Python Kivy GUI Tutorial
    https://kivycoder.com/two-ways-to-change-background-colors-python-kivy-gui-tutorial-11/
  5. 5 Best Ways to Adjust Window Size in Kivy with Python
    https://blog.finxter.com/5-best-ways-to-adjust-window-size-in-kivy-with-python/
  6. Python | Make a simple window using kivy
    https://www.geeksforgeeks­.org/python/python-make-a-simple-window-using-kivy/
  7. Python | Ellipse (different polygons) in Kivy
    https://www.geeksforgeeks­.org/python/python-ellipse-different-polygons-in-kivy/
  8. Getting Started » Kv Design Language
    https://kivy.org/doc/stable/get­tingstarted/rules.html
  9. Python | Kivy .kv File
    https://www.geeksforgeeks­.org/python/python-kivy-kv-file/
  10. Kivy na GitHubu
    https://github.com/kivy/kivy
  11. PySimpleGUI
    https://www.pysimplegui.or­g/en/latest/
  12. DearPyGui na GitHubu
    https://github.com/hoffstad­t/DearPyGui
  13. PySimpleGUI Tutorial
    https://www.tutorialspoin­t.com/pysimplegui/index.htm
  14. PySimpleGUI – Canvas Element
    https://www.tutorialspoin­t.com/pysimplegui/pysimple­gui_canvas_element.htm
  15. Dokumentace ke knihovně PySimpleGUI
    https://www.pysimplegui.or­g/en/latest/
  16. Dokumentace ke knihovně DearPyGui
    https://dearpygui.readthe­docs.io/en/latest/index.html#
  17. The Hitchhiker's Guide to Pyhton: GUI Applications
    http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/gui/
  18. 7 Top Python GUI Frameworks for 2017
    http://insights.dice.com/2014/11/26/5-top-python-guis-for-2015/
  19. Stránky projektu wxPython
    https://wxpython.org/
  20. wxPython Project Phoenix (na GitHubu)
    https://github.com/wxWidget­s/Phoenix/blob/wxPython-4.0.3/README.rst
  21. wxPython API Documentation
    https://docs.wxpython.org/index.html
  22. wxWidgets
    https://wxwidgets.org/
  23. wxPython 4.0.3 na PyPi
    https://pypi.org/project/wxPyt­hon/4.0.3/
  24. wxGlade – a GUI builder for wxWidgets
    http://wxglade.sourceforge.net/
  25. Repositář projektu wxGlade
    https://github.com/wxGlade/wxGlade/
  26. wxGlade’s documentation
    http://wxglade.sourceforge­.net/docs/index.html
  27. Graphical User Interfaces (GUI)
    https://pythonspot.com/gui/
  28. wxPyWiki
    https://wiki.wxpython.org/FrontPage
  29. Getting started with wxPython
    https://wiki.wxpython.org/Get­ting%20Started#A_First_Ap­plication:_.22Hello.2C_Wor­ld.22
  30. wxPython GUI tutorial
    https://pythonspot.com/wxpython-gui-tutorial/
  31. wxPython tutorial
    http://zetcode.com/wxpython/
  32. Build wxPython On Raspberry Pi
    https://wiki.wxpython.org/Bu­ildWxPythonOnRaspberryPi
  33. wxPython History
    https://wxpython.org/pages/his­tory/index.html
  34. Installing wxPython 4.0 (Project Phoenix) on Fedora 27
    https://blog.wizardsofthe­web.pro/installing-wxpython-on-fedora/
  35. Category:Software that uses wxWidgets
    https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_wxWidgets
  36. Hra Breakout napísaná v Tkinteri
    https://www.root.cz/clanky/hra-breakout-napisana-v-tkinteri/
  37. GUI Programming in Python
    https://wiki.python.org/mo­in/GuiProgramming
  38. Cameron Laird's personal notes on Python GUIs
    http://phaseit.net/claird/com­p.lang.python/python_GUI.html
  39. Python GUI development
    http://pythoncentral.io/introduction-python-gui-development/
  40. Hand Coded GUI Versus Qt Designer GUI
    https://stackoverflow.com/qu­estions/387092/hand-coded-gui-versus-qt-designer-gui
  41. Qt Creator Manual
    http://doc.qt.io/qtcreator/
  42. Qt Designer Manual
    http://doc.qt.io/qt-5/qtdesigner-manual.html
  43. Qt Creator (Wikipedia)
    https://en.wikipedia.org/wi­ki/Qt_Creator
  44. QIODevice
    https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/QI­ODevice.html#PySide.QtCore­.QIODevice
  45. QFile
    https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/QFi­le.html#PySide.QtCore.QFi­le
  46. QUiLoader
    https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtUiTools/QU­iLoader.html#PySide.QtUiTo­ols.PySide.QtUiTools.QUiLo­ader.load
  47. QSvgWidget
    https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtSvg/QSvgWid­get.html
  48. QByteArray
    https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/QBy­teArray.html
  49. Differences Between PySide and PyQt
    https://wiki.qt.io/Differen­ces_Between_PySide_and_PyQt
  50. PySide 1.2.1 tutorials
    https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/index.html
  51. PySide tutorial
    http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/
  52. Drawing in PySide
    http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/drawing/
  53. Qt Core
    https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/Qt­.html
  54. Signals & Slots
    http://doc.qt.io/qt-4.8/signalsandslots.html
  55. Signals and Slots in PySide
    http://wiki.qt.io/Signals_an­d_Slots_in_PySide
  56. Intro to PySide/PyQt: Basic Widgets and Hello, World!
    http://www.pythoncentral.io/intro-to-pysidepyqt-basic-widgets-and-hello-world/
  57. Leo editor
    http://leoeditor.com/
  58. IPython Qt Console aneb vylepšený pseudoterminál
    https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-ipython-a-ipython-notebook/#k06
  59. Python GUI development
    http://pythoncentral.io/introduction-python-gui-development/
  60. Graphic User Interface FAQ
    https://docs.python.org/2/faq/gu­i.html#graphic-user-interface-faq
  61. Tkinter
    https://wiki.python.org/moin/Tkinter
  62. Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
    http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/Tkinter/web/index.html
  63. Tkinter (Wikipedia)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tkinter
  64. appJar
    http://appjar.info/
  65. appJar (Wikipedia)
    https://en.wikipedia.org/wiki/AppJar
  66. appJar na Pythonhosted
    http://pythonhosted.org/appJar/
  67. appJar widgets
    http://appjar.info/pythonWidgets/
  68. Stránky projektu PyGTK
    http://www.pygtk.org/
  69. PyGTK (Wikipedia)
    https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
  70. Stránky projektu PyGObject
    https://wiki.gnome.org/Pro­jects/PyGObject
  71. Stránky projektu PyQt
    https://riverbankcomputin­g.com/software/pyqt/intro
  72. What's on the Kivy Roadmap?
    https://github.com/orgs/ki­vy/discussions/10
  73. Graphical user interface (Wikipedia)
    http://en.wikipedia.org/wi­ki/Graphical_user_interfa­ce
  74. The Real History of the GUI
    http://articles.sitepoint­.com/article/real-history-gui
  75. History of the graphical user interface (Wikipedia)
    http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_the_graphical_u­ser_interface
  76. Creating a GUI with Python: A Comprehensive Guide
    https://coderivers.org/blog/how-to-create-a-gui-with-python/
  77. NiceGUI
    https://nicegui.io/
  78. Buildozer’s documentation
    https://buildozer.readthe­docs.io/en/latest/
  79. buildozer 1.5.0 na PyPi
    https://pypi.org/project/buildozer/
  80. Kivy 2.3.1 na PyPi
    https://pypi.org/project/Kivy/
  81. pyglet 2.1.11 na PyPi
    https://pypi.org/project/pyglet/
  82. pyglet Documentation
    https://pyglet.readthedoc­s.io/en/latest/
  83. Dokumentace k frameworku Kivy: BoxLayout
    https://kivy-fork.readthedocs.io/en/latest/api-kivy.uix.boxlayout.html
  84. Dokumentace k frameworku Kivy: Box Layout
    https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.boxlayout.html#module-kivy.uix.boxlayout
  85. Dokumentace k frameworku Kivy: Grid Layout
    https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.gridlayout.html#module-kivy.uix.gridlayout
  86. Dokumentace k frameworku Kivy: Stack Layout
    https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.stacklayout.html#module-kivy.uix.stacklayout
  87. Dokumentace k frameworku Kivy: Anchor Layout
    https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.anchorlayout.html
  88. Dokumentace k frameworku Kivy: PageLayout
    https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.pagelayout.html
  89. Dokumentace k frameworku Kivy: Float Layout
    https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.floatlayout.html
  90. Dokumentace k frameworku Kivy: Relative Layout
    https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.relativelayout.html
  91. Dokumentace k frameworku Canvas
    https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.graphics.instructions.html
  92. Canvas in Kivy- Python
    https://www.geeksforgeeks­.org/python/python-canvas-in-kivy/
  93. Kivy – Canvas
    https://www.tutorialspoin­t.com/kivy/kivy-canvas.htm
  94. Delphi (software)
    https://en.wikipedia.org/wi­ki/Delphi_(software)
  95. Visual Basic (classic)
    https://en.wikipedia.org/wi­ki/Visual_Basic_(classic)
