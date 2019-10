11. Realizace jednotlivých částí služby

12. Otestování všech nově implementovaných operací

13. Omezení znaků, které se mohou nacházet v ID osob

14. Specifikace hlaviček dotazů, které budou akceptovány

15. Otestování nové varianty služby

16. Služby s více přístupovými body a použití podsměrovačů (subrouter)

17. Přidání mezivrstev do řetězce zpracování požadavku – middleware

18. Poslední varianta jednoduché REST API služby

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba webových aplikací v Go s využitím projektu Gorilla web toolkit

Již několikrát jsme se v seriálu o programovacím jazyce Go setkali s tvrzením, že se tento jazyk poměrně často používá pro tvorbu webových aplikací (resp. přesněji řečeno především pro jejich backend) a taktéž pro vytváření služeb a mikroslužeb s rozhraním REST API (popř. s dalšími rozhraními – STOMP atd.). Již v základní sadě standardních knihoven nalezneme balíček pojmenovaný net/http, který sám o sobě postačuje pro vytvoření plnohodnotného HTTP či HTTPS serveru. Ovšem možnosti tohoto balíčku nemusí být ve všech případech dostatečné, zejména ve chvíli, kdy je REST API realizované službou rozsáhlejší, popř. když se v URI vyskytuje specifikace většího množství prostředků (resources). A právě v těchto situacích je vhodné využít dalších knihoven, které pro Go vznikly a které na net/http navazují. Jednou z těchto knihoven je i gorilla/mux, která je součástí většího celku nazvaného Gorilla web toolkit.

Některými možnostmi nabízenými výše zmíněnou knihovnou gorilla/mux se budeme zabývat v dnešním článku, v němž si ukážeme i několik demonstračních příkladů založených právě na této knihovně. Bude se jednat o implementace jednoduchých (mikro)služeb.

Poznámka: problematiku mikroslužeb jsme si ve stručnosti představili v samostatně vycházejícím miniseriálu

Mikroslužby: moderní aplikace využívající známých konceptů

https://www.root.cz/clanky/mikrosluzby-moderni-aplikace-vyuzivajici-znamych-konceptu/ Způsoby uložení dat v aplikacích založených na mikroslužbách

https://www.root.cz/clanky/zpusoby-ulozeni-dat-v-aplikacich-zalozenych-na-mikrosluzbach/ Posílání zpráv v aplikacích založených na mikroslužbách

https://www.root.cz/clanky/posilani-zprav-v-aplikacich-zalozenych-na-mikrosluzbach/ Použití nástroje Apache Kafka v aplikacích založených na mikroslužbách

https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-apache-kafka-v-aplikacich-zalozenych-na-mikrosluzbach/ Nástroje a služby využívané při nasazování mikroslužeb

https://www.root.cz/clanky/nastroje-a-sluzby-vyuzivane-pri-nasazovani-mikrosluzeb/ Prechod hostingu na mikroslužby: cesta zlyhaní a úspechov

https://www.root.cz/clanky/prechod-hostingu-na-mikrosluzby-cesta-zlyhani-a-uspechov/ Mikroslužby založené na REST API

https://www.root.cz/clanky/mikrosluzby-zalozene-na-rest-api/

2. Gorilla web toolkit není webový framework

Samotní tvůrci projektu Gorilla web toolkit říkají, že se nejedná o ucelený webový framework, ale spíše o sadu užitečných knihoven, které lze použít společně s dalšími standardními knihovnami (net/http, text/template), ale i s knihovnami, jež je nutné nejdříve nainstalovat. A skutečně – dnes využijeme jen jediný modul z celého projektu Gorilla web toolkit – knihovnu gorilla/mux, a to bez toho abychom se museli vzdát možností nabízených ostatními knihovnami. Nic nám přitom nebrání, aby zbytek aplikace používal nějaký šablonovací nástroj, jiný nástroj pro logování, řešení pro MVC atd. atd.

3. Instalace balíčku gorilla/mux

Tato kapitola bude velmi stručná, protože samotná instalace balíčku gorilla/mux je stejně snadná a bezproblémová jako instalace jakéhokoli jiného balíčku určeného pro programovací jazyk Go. V případě, že se nepoužije systém modulů, provede se instalace následujícím příkazem:

$ go get github.com/gorilla/mux

Pokud používáte systém modulů (Go 1.11, 1.12 nebo 1.13), je nutné nejdříve moduly pro danou aplikaci správně inicializovat:

$ go mod init jméno_aplikace_či_balíčku

Následně do libovolného zdrojového kódu aplikace přidejte import modulu a použijte některou jeho funkci, například funkci pro vytvoření nového směrovače:

import "github.com/gorilla/mux" mux.NewRouter()

Při prvním překladu aplikace se příslušný modul automaticky stáhne a inicializuje v adresářové struktuře používané moduly:

$ go build jméno_aplikace_či_balíčku

4. Jednoduchý HTTP server postavený nad standardním balíčkem net/http

Nejprve si ukažme (resp. přesněji řečeno připomeňme), jakým způsobem se vytváří webové servery či služby založené na REST API s využitím standardního balíčku net/http. Implementovaný HTTP server, jehož úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 38 /01_sim­ple_http_server.go, bude obsluhovat pouze dva koncové body „/“ a „/counter“. V prvním případě se vrátí konstantní odpověď „Hello world!“ následovaná koncem řádku, ve druhém případě se pak vrátí hodnota čítače, který je s každým novým požadavkem zvýšen o jedničku. Samotný čítač je zvýšen uvnitř mutexu:

package main import ( "fmt" "io" "log" "net/http" "os" "sync" ) const ADDRESS = ":8080" var counter int var mutex = &sync.Mutex{} func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func counterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { mutex.Lock() counter++ fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) mutex.Unlock() } func main() { http.HandleFunc("/", mainEndpoint) http.HandleFunc("/counter", counterEndpoint) log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, nil) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

defer, což je pro programy psané v Go idiomatičtější řešení: Poznámka: mutex můžete otevřít i v bloku, což je pro programy psané v Go idiomatičtější řešení:

func counterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { mutex.Lock() defer mutex.Unlock() counter++ fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) }

Povšimněte si, jakým způsobem byly koncové body navázány na příslušné handlery, tj. obslužné funkce:

http.HandleFunc("/", mainEndpoint) http.HandleFunc("/counter", counterEndpoint)

Právě deklarace handlerů a jejich navázání na koncové body je v případě použití balíčku gorilla/mux vyřešena odlišným způsobem, jak si to ostatně ukážeme v navazujících kapitolách.

Otestování činnosti této aplikace je jednoduché a postačí nám k tomu univerzální nástroj curl. Nejprve vyzkoušíme, zda server dokáže odpovědět na jednoduchý požadavek / (metoda GET):

$ curl localhost:8080 Hello world!

A následně otestujeme i to, zda a jak korektně se mění hodnota čítače:

$ curl localhost:8080/counter Counter: 1 $ curl localhost:8080/counter Counter: 2

5. Jak číst zprávy vypisované nástrojem curl?

V případě, že nástroj curl spustíme bez přepínače -v, bude vypisovat pouze samotná těla odpovědí serveru popř. základní chybová hlášení. Většinou ovšem potřebujeme znát podrobnější informace, a to jak o poslaném požadavku (request), tak i případné odpovědi serveru (response). Z tohoto důvodu se používá již výše zmíněný přepínač -v, který zajistí, že nástroj curl začne vypisovat tři typy zpráv, které velmi snadno rozeznáme podle prvního znaku na každém řádku:

Dotaz posílaný od klienta k serveru začíná znakem „>“

Odpověď serveru je zobrazena na řádcích, které začínají znakem „<“

Ostatní informace o činnosti samotného nástroje curl začínají znakem „*“

začínají znakem „*“ Tělo odpovědi serveru je zobrazeno v nezměněné podobě, tj. není před ním zobrazen žádný další znak

Jednotlivé typy zpráv jsou patrné i z následujícího pokusu o přístup na adresu localhost:8080/:

$ curl -v localhost:8080 * Rebuilt URL to: localhost:8080/ * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > GET / HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Date: Sat, 12 Oct 2019 19:44:14 GMT < Content-Length: 13 < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < Hello world! * Connection #0 to host localhost left intact

Podobné informace získáme i při požadavku na vrácení hodnoty čítače:

$ curl -v localhost:8080/counter * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > GET /counter HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Date: Sat, 12 Oct 2019 19:44:17 GMT < Content-Length: 11 < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < Counter: 1 * Connection #0 to host localhost left intact

6. HTTP server používající balíček gorilla/mux

Nyní se podívejme na způsob realizace jednoduchého HTTP serveru, který bude používat balíček gorilla/mux. Základní služby poskytované serverem budou stejné, jako v předchozím demonstračním příkladu, což konkrétně znamená, že vrácen bude buď konstantní řetězec, nebo aktuální hodnota čítače. Jediné změny nastanou náhradou následujících dvou řádků s registrací handlerů:

http.HandleFunc("/", mainEndpoint) http.HandleFunc("/counter", counterEndpoint)

V upraveném zdrojovém kódu demonstračního příkladu použijeme takzvaný směrovač neboli router poskytovaný knihovnou gorilla/mux. Jeho konstrukce může vypadat takto:

router := mux.NewRouter()

Popř. můžeme explicitně specifikovat, zda se budou URI typu /cesta a /cesta/ považovat za shodné či nikoli:

router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)

Dále zaregistrujeme oba handlery, ovšem nyní použijeme metodu router.HandleFunc a nikoli funkci http.HandleFunc (z balíčku net/http):

router.HandleFunc("/", mainEndpoint) router.HandleFunc("/counter", counterEndpoint)

Nakonec je pochopitelně nutné HTTP server spustit. Povšimněte si, že se nyní využije druhý parametr funkce http.ListenAndServe – již se zde nepředává hodnota nil, ale instance právě nakonfigurovaného směrovače:

err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)

Úplný zdrojový kód upraveného příkladu, který naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 38 /02_http_ser­ver_with_mux.go, vypadá následovně:

package main import ( "fmt" "github.com/gorilla/mux" "io" "log" "net/http" "os" "sync" ) const ADDRESS = ":8080" var counter int var mutex = &sync.Mutex{} func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func counterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { mutex.Lock() counter++ fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) mutex.Unlock() } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint) router.HandleFunc("/counter", counterEndpoint) log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

Funkcionalitu tohoto příkladu snadno otestujeme, a to opět s využitím nástroje curl:

$ curl -v localhost:8080 * Rebuilt URL to: localhost:8080/ * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > GET / HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Date: Sun, 13 Oct 2019 16:25:33 GMT < Content-Length: 13 < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < Hello world! * Connection #0 to host localhost left intact

Otestování funkce čítače:

$ curl -v localhost:8080/counter * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > GET /counter HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Date: Sun, 13 Oct 2019 16:25:48 GMT < Content-Length: 11 < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < Counter: 1 * Connection #0 to host localhost left intact

7. Specifikace HTTP metody pro jednotlivé handlery

V případě, že u předchozího demonstračního příkladu použijeme jinou HTTP metodu než GET (což je pro nástroj curl výchozí metoda, pokud ovšem nebudeme na server posílat data), bude například čítač stále přístupný. O tom se ostatně můžeme velmi snadno přesvědčit, pokud budeme explicitně specifikovat metodu POST, PUT či dokonce DELETE:

$ curl -v -X POST localhost:8080/counter * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > POST /counter HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Date: Sun, 13 Oct 2019 16:31:50 GMT < Content-Length: 11 < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < Counter: 2 * Connection #0 to host localhost left intact $ curl -v -X DELETE localhost:8080/counter * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > DELETE /counter HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Date: Sun, 13 Oct 2019 16:31:56 GMT < Content-Length: 11 < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < Counter: 3 * Connection #0 to host localhost left intact

Takové chování ovšem většinou u služeb postavených nad REST API není ideální, protože s prostředky, které jsou přes API obsluhovány, se provádí různé operace typu CRUD. Samozřejmě je možné i při použití základního balíčku net/http získat jméno použité metody, ovšem nejedná se o ideální řešení. To nám nabízí až balíček gorilla/mux, v němž můžeme omezit volání handleru pouze pro danou metodu. V našem demonstračním příkladu prozatím pouze čteme hodnoty (prostředků) a neměníme je, takže nám postačuje použít metodu GET omezit použití ostatních metod:

router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/counter", counterEndpoint).Methods("GET")

Upravený zdrojový kód demonstračního příkladu bude vypadat následovně:

package main import ( "fmt" "github.com/gorilla/mux" "io" "log" "net/http" "os" "sync" ) const ADDRESS = ":8080" var counter int var mutex = &sync.Mutex{} func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func counterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { mutex.Lock() counter++ fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) mutex.Unlock() } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/counter", counterEndpoint).Methods("GET") log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

Můžeme si ihned otestovat, jak se bude nová služba chovat při použití různých HTTP metod.

Výchozí metoda GET:

$ curl -v localhost:8080/ * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > GET / HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Date: Sun, 13 Oct 2019 18:45:33 GMT < Content-Length: 13 < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < Hello world!

Metoda PUT:

$ curl -v -X PUT localhost:8080/ * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > PUT / HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 405 Method Not Allowed < Date: Sun, 13 Oct 2019 18:45:37 GMT < Content-Length: 0 < * Connection #0 to host localhost left intact

Metoda POST:

$ curl -v -X POST localhost:8080/ * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > POST / HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 405 Method Not Allowed < Date: Sun, 13 Oct 2019 18:45:42 GMT < Content-Length: 0 < * Connection #0 to host localhost left intact

Metoda DELETE:

$ curl -v -X DELETE localhost:8080/ * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > DELETE / HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > < HTTP/1.1 405 Method Not Allowed < Date: Sun, 13 Oct 2019 18:45:45 GMT < Content-Length: 0 < * Connection #0 to host localhost left intact

GET. Snaha o použití jiných metod vede k chybovému stavu HTTP/1.1 405 Method Not Allowed, viz též Poznámka: povšimněte si, že se hodnota vrátila pouze při použití metody. Snaha o použití jiných metod vede k chybovému stavu, viz též 4×x Client errors (chyba na straně klienta – poslal špatný požadavek).

8. Nastavení nové hodnoty čítače pomocí HTTP metody PUT

Naši prozatím velmi primitivní REST API službu upravíme takovým způsobem, že čítač bude moci být změněn posláním požadavku s HTTP metodou PUT. Nová hodnota čítače by přitom měla být umístěna v těle požadavku, odkud bude přečtena a zpracována. Samotný směrovač nyní bude muset rozlišit mezi přístupem k čítači metodou GET (čtení) a metodou PUT (zápis):

router.HandleFunc("/counter", getCounterEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/counter", setCounterEndpoint).Methods("PUT")

Podívejme se na prozatím značně zjednodušené načtení nové hodnoty čítače z těla požadavku. Pouze pokud tělo požadavku obsahuje řetězec s celým číslem, bude čítač skutečně změněn:

body, err := ioutil.ReadAll(request.Body) if err == nil { number, err := strconv.ParseInt(string(body), 10, 0) if err == nil { setCounter(int(number)) fmt.Fprintf(writer, "New counter value: %d

", counter) } }

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main import ( "fmt" "github.com/gorilla/mux" "io" "io/ioutil" "log" "net/http" "os" "strconv" "sync" ) const ADDRESS = ":8080" var counter int var mutex = &sync.Mutex{} func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func getCounterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { mutex.Lock() counter++ fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) mutex.Unlock() } func setCounter(new_value int) { mutex.Lock() counter = new_value mutex.Unlock() } func setCounterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { body, err := ioutil.ReadAll(request.Body) if err == nil { number, err := strconv.ParseInt(string(body), 10, 0) if err == nil { setCounter(int(number)) fmt.Fprintf(writer, "New counter value: %d

", counter) } else { log.Printf("conversion failed for input string '%s'", string(body)) } } else { log.Printf("request body is empty") } } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/counter", getCounterEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/counter", setCounterEndpoint).Methods("PUT") log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

Otestování nové funkcionality, opět s využitím nástroje curl:

$ curl localhost:8080/counter Counter: 1 $ curl localhost:8080/counter Counter: 2 $ curl -X PUT localhost:8080/counter -d "100" New counter value: 100 $ curl localhost:8080/counter Counter: 101

9. Kostra vylepšené REST API služby – správa (databáze) osob

V dalších kapitolách budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat REST API službu, která bude zajišťovat velmi jednoduchou správu osob. K dispozici budou tyto operace:

# Operace Volání Metoda 1 výpis celé databáze /person GET 2 informace o zvolené osobě /person/ID_OSOBY GET 3 přidání nové osoby do databáze /person/ID_OSOBY POST 4 změna údajů v databázi /person/ID_OSOBY PUT 5 vymazání osoby /person/ID_OSOBY DELETE

Při specifikaci handlerů využijeme toho, že (proměnné) jméno prostředku lze uzavřít do složených závorek:

router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id}", getPersonEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id}", createPersonEndpoint).Methods("POST") router.HandleFunc("/person/{id}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT") router.HandleFunc("/person/{id}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE")

Kostra této služby, prozatím bez implementace jednotlivých operací v handlerech, může vypadat následovně:

package main import ( "github.com/gorilla/mux" "io" "log" "net/http" "os" ) const ADDRESS = ":8080" func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "LIST ALL PERSONS

") } func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "GET PERSON

") } func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "CREATE PERSON

") } func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON

") } func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "DELETE PERSON

") } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id}", getPersonEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id}", createPersonEndpoint).Methods("POST") router.HandleFunc("/person/{id}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT") router.HandleFunc("/person/{id}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE") log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

10. Předávání dat s využitím formátu JSON

U mnoha služeb postavených na REST API se data předávají ve formátu JSON. Práci s tímto formátem jsme si již ukázali v předchozích částech tohoto seriálu, takže můžeme relativně snadno naši službu rozšířit takovým způsobem, aby dokázala data o osobách jak posílat, tak i načítat, a to právě ve formátu JSON. Nejdříve je nutné specifikovat, jak se jednotlivé atributy osob převedou na klíče ve formátu JSON. V Go musíme používat velká písmena u všech exportovaných/importovaných atributů, zatímco v JSONu se typicky používají písmena malá. Vyřešení převodu je v tomto případě snadné:

type Person struct { Firstname string `json:"firstname"` Surname string `json:"lastname"` }

Posílání dat v těch handlerech, které vrací seznam osob či informace o vybrané osobě, zajistí tento úryvek kódu:

json.NewEncoder(writer).Encode(persons)

Pro jednu osobu pak:

person, found := persons[id] json.NewEncoder(writer).Encode(person)

Poněkud komplikovanější je získání dat poslaných klientem serveru. Zde je nutné použít JSON dekodér, kterému se předá celé tělo požadavku a následně otestovat, zda se načtení a parsing JSONu podařil či nikoli. V nejjednodušší variantě lze tuto operaci provést následujícím způsobem:

var person Person err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person) if err == nil { log.Println("JSON decoded") persons[id] = person } else { log.Println(err) }

11. Realizace jednotlivých částí služby

V demonstrační aplikaci použijeme velmi jednoduchou formu „databáze“, která bude pro jednoduchost tvořena mapou s klíči typu řetězec (ID osoby) a hodnotami typu Person:

type Person struct { Firstname string `json:"firstname"` Surname string `json:"lastname"` }

Při inicializaci služby mapu naplníme dvěma záznamy:

func init() { persons = make(map[string]Person) persons["LT"] = Person{"Linus", "Torvalds"} persons["RP"] = Person{"Rob", "Pike"} }

Následují handlery jednotlivých operací, nejdříve pro přečtení a vrácení osoby pro zadané ID. Povšimněte si, jak se přistupuje k parametrům požadavku zadaným v URL:

func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := mux.Vars(request)["id"] person, found := persons[id] if found { json.NewEncoder(writer).Encode(person) } else { json.NewEncoder(writer).Encode(nil) } }

Pro přidání nové osoby do databáze je nejdříve nutné získat hodnoty předané klientem v JSON formátu, ovšem pouze v případě, že osoba s daným ID v databázi ještě neexistuje:

func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := mux.Vars(request)["id"] _, found := persons[id] if !found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) }

Vymazání osoby z databáze je snadnější:

func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := mux.Vars(request)["id"] _, found := persons[id] if found { delete(persons, id) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) }

Poznámka: poslední řádky obou handlerů zajistí, že se klientovi pošle nový obsah databáze.

Úplný zdrojový kód příkladu, do něhož byl přidán i handler pro změnu údajů o osobě, vypadá takto:

package main import ( "encoding/json" "github.com/gorilla/mux" "io" "log" "net/http" "os" ) const ADDRESS = ":8080" type Person struct { Firstname string `json:"firstname"` Surname string `json:"lastname"` } var persons map[string]Person func init() { persons = make(map[string]Person) persons["LT"] = Person{"Linus", "Torvalds"} persons["RP"] = Person{"Rob", "Pike"} } func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := mux.Vars(request)["id"] person, found := persons[id] if found { json.NewEncoder(writer).Encode(person) } else { json.NewEncoder(writer).Encode(nil) } } func processPersonFromPayload(id string, request *http.Request) { var person Person err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person) if err == nil { log.Println("JSON decoded") persons[id] = person } else { log.Println(err) } } func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := mux.Vars(request)["id"] _, found := persons[id] if !found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON

") id := mux.Vars(request)["id"] _, found := persons[id] if found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := mux.Vars(request)["id"] _, found := persons[id] if found { delete(persons, id) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id}", getPersonEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id}", createPersonEndpoint).Methods("POST") router.HandleFunc("/person/{id}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT") router.HandleFunc("/person/{id}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE") log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

12. Otestování všech nově implementovaných operací

Nové operace popsané v předchozích kapitolách si otestujeme, opět pomocí nástroje curl. Postupně budou ukázány všechny operace CRUD (create, read, update a delete):

Create:

$ curl -X POST localhost:8080/person/KM -d '{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"}' {"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Rob","lastname":"Pike"}}

Read:

$ curl localhost:8080/person {"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Rob","lastname":"Pike"}}

Update:

$ curl -X PUT localhost:8080/person/RP -d '{"firstname":"Robert","lastname":"Pike"}' {"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Robert","lastname":"Pike"}}

Delete:

$ curl -X DELETE localhost:8080/person/LT {"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"RP":{"firstname":"Robert","lastname":"Pike"}}

-d: Poznámka: alternativně si můžeme informace o osobách uložit do formátu JSON a použít jinou formu přepínače

$ curl -X POST localhost:8080/person/KM -d @ken.json {"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Rob","lastname":"Pike"}} $ curl -X PUT localhost:8080/person/RP -d @rp.json {"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Robert","lastname":"Pike"}}

13. Omezení znaků, které se mohou nacházet v ID osob

Prozatím jsme v ID osoby mohli používat prakticky libovolné znaky, ovšem v praxi tomu tak být nemusí. Pokud například službu upravíme takovým způsobem, že ID osob budou reprezentovány celými čísly (což je obvyklé), změní se nepatrně vlastní „databáze“:

var persons map[int]Person persons = make(map[int]Person) persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"} persons[1] = Person{"Rob", "Pike"}

Ovšem budeme muset změnit i jednotlivé handlery, aby se akceptovaly jen skutečná ID a nikoli libovolné znaky. Základní omezení znaků ve jméně prostředků můžeme provést již na úrovni knihovny gorilla/mux, a to zcela jednoduše – zapsáním regulárního výrazu v deklaraci URI. Regulární výraz je od jména prostředku oddělen dvojtečkou:

router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE")

Dále vyčleníme funkci pro získání ID z dotazu (prozatím bez složitějších kontrol na rozsah hodnot ID):

func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int { id_var := mux.Vars(request)["id"] id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0) return int(id) }

V realizaci služby použijeme výše uvedenou funkci retrieveIdRequestParameter pro získání ID ve všech handlerech, kde se s ID osob pracuje:

package main import ( "encoding/json" "github.com/gorilla/mux" "io" "log" "net/http" "os" "strconv" ) const ADDRESS = ":8080" type Person struct { Firstname string `json:"firstname"` Surname string `json:"lastname"` } var persons map[int]Person func init() { persons = make(map[int]Person) persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"} persons[1] = Person{"Rob", "Pike"} } func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int { id_var := mux.Vars(request)["id"] id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0) return int(id) } func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) person, found := persons[id] if found { json.NewEncoder(writer).Encode(person) } else { json.NewEncoder(writer).Encode(nil) } } func processPersonFromPayload(id int, request *http.Request) { var person Person err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person) if err == nil { log.Println("JSON decoded") persons[id] = person } else { log.Println(err) } } func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if !found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON

") id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if found { delete(persons, id) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE") log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

14. Specifikace hlaviček dotazů, které budou akceptovány

Balíček gorilla/mux umožňuje přesně specifikovat hlavičky HTTP dotazů posílaných klientem, které jsou službou vyžadovány. Můžeme si to ukázat na obvyklé hlavičce „Content-type“, u níž budeme striktně vyžadovat hodnotu „application-json“, pochopitelně ovšem jen u těch metod, v nichž se předávají data (od klienta k serveru). V našem konkrétním případě se jedná o metody POST a PUT určené pro přidání nové osoby resp. pro úpravu údajů o již existující osobě:

router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT").Headers("Content-Type", "application/json")

curl v tomto případě použije odlišnou hodnotu v hlavičce, a to konkrétně hodnotu „application/x-www-form-urlencoded“. Hlavičku tedy budeme muset specifikovat explicitně. Poznámka: při testování těchto metod si musíme dát pozor na to, že nástrojv tomto případě použije odlišnou hodnotu v hlavičce, a to konkrétně hodnotu „application/x-www-form-urlencoded“. Hlavičku tedy budeme muset specifikovat explicitně.

Nová varianta naší REST API služby se změní jen nepatrně:

package main import ( "encoding/json" "github.com/gorilla/mux" "io" "log" "net/http" "os" "strconv" ) const ADDRESS = ":8080" type Person struct { Firstname string `json:"firstname"` Surname string `json:"lastname"` } var persons map[int]Person func init() { persons = make(map[int]Person) persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"} persons[1] = Person{"Rob", "Pike"} } func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int { id_var := mux.Vars(request)["id"] id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0) return int(id) } func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) person, found := persons[id] if found { json.NewEncoder(writer).Encode(person) } else { json.NewEncoder(writer).Encode(nil) } } func processPersonFromPayload(id int, request *http.Request) { var person Person err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person) if err == nil { log.Println("JSON decoded") persons[id] = person } else { log.Println(err) } } func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if !found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON

") id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if found { delete(persons, id) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT").Headers("Content-Type", "application/json") router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE") log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

15. Otestování nové varianty služby

Opět si můžeme službu otestovat, tentokrát ovšem použijeme „ukecaný“ režim nástroje curl zapnutý přepínačem -v. Nejprve se pokusíme vytvořit novou osobu, ovšem neuvedeme hlavičku Content-Type. V tomto případě curl použije hodnotu „application/x-www-form-urlencoded“, která není akceptována:

$ curl -v -X POST localhost:8080/person/5 -d @ken.json * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > POST /person/5 HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > Content-Length: 51 > Content-Type: application/x-www-form-urlencoded > * upload completely sent off: 51 out of 51 bytes < HTTP/1.1 405 Method Not Allowed < Date: Mon, 14 Oct 2019 16:57:05 GMT < Content-Length: 0 < * Connection #0 to host localhost left intact

Ve druhém příkladu je již vše v pořádku, protože hlavičku explicitně nastavíme při volání nástroje curl:

$ curl -v -X POST -H "Content-Type: application/json" localhost:8080/person/4 -d @ken.json * Hostname was NOT found in DNS cache * Trying 127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0) > POST /person/4 HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.35.0 > Host: localhost:8080 > Accept: */* > Content-Type: application/json > Content-Length: 51 > * upload completely sent off: 51 out of 51 bytes < HTTP/1.1 200 OK < Date: Mon, 14 Oct 2019 16:56:58 GMT < Content-Length: 138 < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < {"0":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"1":{"firstname":"Rob","lastname":"Pike"},"4":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"}} * Connection #0 to host localhost left intact

16. Služby s více přístupovými body a použití podsměrovačů (subrouter)

Ve chvíli, kdy nějaká služba poskytuje klientům velké množství prostředků (a tím pádem i koncových bodů), může být jejich správa na jednom místě zbytečně komplikovaná. Knihovna gorilla/mux nám ovšem i v tomto případě nabízí řešení ve formě takzvaných podsměrovačů (subrouter). Práce s podsměrovači je ve skutečnosti poměrně jednoduchá, protože každému podsměrovači přísluší nějaký prefix z URI, například /person, /book atd. Tyto prefixy URI jsou společné pro všechny handlery spravované jedním podsměrovačem. Naši službu lze upravit takto – hlavní vstupní bod bude spravován hlavním směrovačem a zdroje (resource) typu person jsou spravovány nově vytvořeným podsměrovačem:

router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") s := router.PathPrefix("/person").Subrouter() s.HandleFunc("", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json")

Poznámka: povšimněte si, že v podsměrovači při registraci handlerů již nepoužíváme prefix „/person“.

Zbytek aplikace může zůstat naprosto shodný s verzí předchozí:

package main import ( "encoding/json" "github.com/gorilla/mux" "io" "log" "net/http" "os" "strconv" ) const ADDRESS = ":8080" type Person struct { Firstname string `json:"firstname"` Surname string `json:"lastname"` } var persons map[int]Person func init() { persons = make(map[int]Person) persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"} persons[1] = Person{"Rob", "Pike"} } func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int { id_var := mux.Vars(request)["id"] id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0) return int(id) } func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) person, found := persons[id] if found { json.NewEncoder(writer).Encode(person) } else { json.NewEncoder(writer).Encode(nil) } } func processPersonFromPayload(id int, request *http.Request) { var person Person err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person) if err == nil { log.Println("JSON decoded") persons[id] = person } else { log.Println(err) } } func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if !found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON

") id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if found { delete(persons, id) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") s := router.PathPrefix("/person").Subrouter() s.HandleFunc("", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT").Headers("Content-Type", "application/json") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE").Headers("Content-Type", "application/json") log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

17. Přidání mezivrstev do řetězce zpracování požadavku – middleware

Mnohdy nastane při realizaci služeb a mikroslužeb situace, kdy je nutné nějakou operaci provádět se všemi požadavky. Může se jednat o kontrolu určitých hlaviček (tokeny atd.), logování apod. V takových případech je možné využít takzvané middleware, které si můžeme představit jako mezivrstvy vložené mezi směrovač a jednotlivé handlery. Příkladem mezivrstvy může být logování požadavků. Povšimněte si, že funkce realizující mezivrstvu musí explicitně zavolat další článek v celém řetězci zpracování (protože se počet mezivrstev může zvyšovat):

func logRequestHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, nextHandler http.Handler) { log.Println("Request URI: " + request.RequestURI) log.Println("Request method: " + request.Method) nextHandler.ServeHTTP(writer, request) }

Tuto funkci ovšem nevoláme přímo, ale musíme ji zaregistrovat:

func logRequest(nextHandler http.Handler) http.Handler { return http.HandlerFunc( func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { logRequestHandler(writer, request, nextHandler) }) } router.Use(logRequest)

Pomocná funkce logRequestHandler ve skutečnosti není zapotřebí. Druhá mezivrstva vypisuje časy příchodu jednotlivých požadavků a je realizována jedinou funkcí (vracející jinou funkci, tj. jedná se o funkci vyššího řádu):

func logTimestamp(nextHandler http.Handler) http.Handler { return http.HandlerFunc( func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { t := time.Now() log.Println("Timestamp: " + t.Format(time.UnixDate)) }) } router.Use(logTimestamp)

Poznámka: pokud budete potřebovat například zjistit čas zpracování požadavku, je nutné problém řešit komplikovaněji – s využitím kontextů (context), což je téma na samostatný článek.

V praxi budou obě mezivrstvy reagovat na požadavky takto:

2019/10/14 19:36:34 Starting HTTP server at address :8080 2019/10/14 19:36:39 Request URI: /person/ 2019/10/14 19:36:39 Request method: GET 2019/10/14 19:36:39 Timestamp: Mon Oct 14 19:36:39 CEST 2019 2019/10/14 19:37:30 Request URI: /person/4 2019/10/14 19:37:30 Request method: POST 2019/10/14 19:37:30 Timestamp: Mon Oct 14 19:37:30 CEST 2019

18. Poslední varianta jednoduché REST API služby

Poslední varianta naší jednoduché REST API služby může vypadat následovně:

package main import ( "encoding/json" "github.com/gorilla/mux" "io" "log" "net/http" "os" "strconv" "time" ) const ADDRESS = ":8080" type Person struct { Firstname string `json:"firstname"` Surname string `json:"lastname"` } var persons map[int]Person func init() { persons = make(map[int]Person) persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"} persons[1] = Person{"Rob", "Pike"} } func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "Hello world!

") } func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int { id_var := mux.Vars(request)["id"] id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0) return int(id) } func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) person, found := persons[id] if found { json.NewEncoder(writer).Encode(person) } else { json.NewEncoder(writer).Encode(nil) } } func processPersonFromPayload(id int, request *http.Request) { var person Person err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person) if err == nil { log.Println("JSON decoded") persons[id] = person } else { log.Println(err) } } func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if !found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON

") id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if found { processPersonFromPayload(id, request) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { id := retrieveIdRequestParameter(request) _, found := persons[id] if found { delete(persons, id) } json.NewEncoder(writer).Encode(persons) } func logRequestHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, nextHandler http.Handler) { log.Println("Request URI: " + request.RequestURI) log.Println("Request method: " + request.Method) nextHandler.ServeHTTP(writer, request) } func logRequest(nextHandler http.Handler) http.Handler { return http.HandlerFunc( func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { logRequestHandler(writer, request, nextHandler) }) } func logTimestamp(nextHandler http.Handler) http.Handler { return http.HandlerFunc( func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { t := time.Now() log.Println("Timestamp: " + t.Format(time.UnixDate)) }) } func main() { router := mux.NewRouter().StrictSlash(true) router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET") s := router.PathPrefix("/person").Subrouter() s.HandleFunc("", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT").Headers("Content-Type", "application/json") s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE").Headers("Content-Type", "application/json") router.Use(logRequest) router.Use(logTimestamp) log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS) err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router) if err != nil { log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err) os.Exit(2) } }

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně čtyři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

20. Odkazy na Internetu