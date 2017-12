 »   »  Tvůrce Mandrake se vrací s projektem zcela otevřené alternativy k Androidu

Apple zpomaluje starší iPhony

Začalo to jedním uživatelem, který si změřil výkon svého postaršího iPhonu 6 před a po výměně akumulátoru za pomoci testu Geekbench. A je z toho velká aféra a rýsující se soudní tahanice pro Apple. Firma oficiálně přiznala, že softwarově snižuje výkon svých iPhonů podle stavu akumulátoru.

Stopy této poslední fáze vývoje spekulací, které přešly v realitu, lze vysledovat minimálně k jednomu vláknu na Redditu. Ve stručnosti lze věc shrnout tak, že od loňské aktualizace operačního systému iOS 10.2.1 implementuje Apple ve svých produktech techniku, kdy je snižován výkon v závislosti na stavu akumulátoru. Zákazník s telefonem starým pár let tak má v ruce telefon s výkonem znatelně nižším, než když jej kupoval. Vše se odvíjí od kondice akumulátoru, která, jak známo, u lithiových článků postupem let klesá, zejména (orientačně) od zhruba třetího roku života dále.

Apple, stejně jako jakýkoli jiný výrobce, tak řeší problém, kdy buď bude mít zákazník telefon s původními operačními parametry (a tedy i výkonem), ale nižší životností v běhu z akumulátoru, nebo mu výkon o něco sníží a prodlouží tak výdrž s kapacitně již slabším napájením. Moderní počítačové čipy vyráběné různými generacemi FinFET procesů (což je případ Apple iPhone už několika posledních generací), jsou schopny korektně pracovat v obrovském rozsahu operačních parametrů (frekvence, napájecí napětí, …), přičemž jen výjimečně platí, že jsou čipy provozovány na optimální kombinaci napětí / frekvence (tedy výkonu), obvykle čipy běhají na taktech a napětích vyšších, která však ještě poskytují při odběru takovém, že telefon má očekávanou / plánovanou výdrž.

Historicky od Steva Jobse pochází pojetí produktů u Apple tak, aby zákazník získal určitou kombinaci klíčových vlastností produktu. V případě chytrých telefonů či tabletů je povětšinou jedním z nejdůležitějších parametrů právě výdrž na jedno nabití. Výkonu je dnes obvykle dostatek na typické použití, tedy po výkonové stránce je i (buďme na chvíli konkrétní) zpomalený iPhone 6/7 dostatečně rychlý. Logiku Applu tedy lze pochopit: aktualizace iOS měla za úkol poskytnout zákazníkovi telefon se stejnou výdrží a v drtivé většině případů s nepodstatně nižším dostupným výkonem i při horšící se kapacitě akumulátoru. Vše shrnuje vyjádření Applu pro TechCrunch, kde svoje rozhodnutí vysvětluje.

Aktualizaci s touto funkcionalitou dostaly loni modely iPhone 6, 6S a SE, následně byla přichystána i pro generaci iPhone 7 s aktualizací iOS 11.2 a je v plánu i pro budoucí generace.

Dva z nespokojených zákazníků již za tuto věc podali na Apple žalobu. Nelze vyloučit, že se nebudou postupně přidávat další a další, až nakonec věc přejde v tzv. „class-action lawsuit“, tedy hromadnou žalobu za všechny v úvahu přicházející zákazníky.

Čistě pro úplnost dodejme, že jako vždy, když se nějaká věc týká Applu, objevují se i názory, že tím firma nesleduje pouze blaho zákazníka, ale i vlastní ekonomický zájem: s pomalejším iPhonem 6 vypadá upgrade na iPhone 8 či iPhone X pro uživatele výhodnější než by mohl být, kdyby jeho stávající telefon nebyl uměle zpomalen. Dlužno také podotknout, že možnost snižování výkonu oproti výchozím provozním parametrům je k dispozici i u jiných výrobců, nicméně doprovázena možností věc ručně zapnout / vypnout dle přání uživatele. V kontextu oficiálního přiznání Applu však můžeme také vzpomenout, kterak i v letech minulých bývaly zprávy o nové verzi iOS pro starší modely čsto doprovázeny stížnostmi zákazníků na horší odezvu jejich iPhonu po aktualizaci. Applu také neprospívá, že konstruuje telefony tak, že uživatelská výměna akumulátoru je minimálně velmi nároční, ba přímo skoro nemožná a sám nenabízí náhradní akumulátory v e-shopu (tím se však zásadně neliší od spousty výrobců chytrých telefonů s Androidem, zejména od dob, kdy se u těchto produktů stále častěji garantuje vodotěsnost).

Některým uživatelům Firefoxu se samo nainstalovalo jedno rozšíření

Uživatelé Firefoxu v USA mohli ve svém prohlížeči objevit rozšíření Looking Glass, které zcela jistě nebylo součástí výchozí instalace a ani si jej sami neinstalovali. Mozilla touto cestou podpořila seriál Mr. Robot zabývající se online soukromím a bezpečnostní. Celkem logicky za to schytala vlnu kritiky, jelikož automatická instalace rozšíření do prohlížeče bez vědomí uživatele není dobrá praktika.

Mozilla tak tuto akci ukončila, věc se pokusila vysvětlit, nicméně je otázkou, jak toto ovlivní tržní podíl Firefoxu po pro mnohé nepopulárních změnách, které přišly s verzí 57. Připomeňme, že pár alternativ Firefoxu ještě existuje.

Gaël Duval se vrací s projektem Eelo, mobilního OS na bázi Linuxu

Několik let nebylo o zakladateli Mandrake Linuxu slyšet. Používal produkty Googlu a Applu, pracoval na projektu Ulteo, nicméně se nyní navrací do náruče open-source s ambiciózním projektem Eelo, plně otevřeného operačního systému a služeb, které nade vše ctí soukromí uživatele.

Eelo vychází z LineageOS, což je nástupce projektu CyanogenMod, obecně vzato by jej tedy šlo označit za otevřenou alternativu na bázi Androidu, která však není úzce svázána s Googlem a jeho komerčními zájmy.

V tuto chvíli Gaël Duval zkouší vybrat dostatek financí na Kickstarteru (žádá necelých 30 tisíc dolarů). Kromě samotné stránky zde Gaël shrnuje podrobnosti v samostatném textu + přidává povídání o plánech na internetové služby Eelo.

AnyDVD je zpět na scéně, umí ripovat i UHD Blu-ray disky

Před několika měsíci se společnost SlySoft stojící za vývojem známého nástroje pro kopírování chráněných (zejména) Blu-ray disků dostal pod velký právní tlak, až raději ukončila činnost a vypadalo to, že s AnyDVD je konec. Program se ale vrátil na scénu s novým zázemím a v nejnovější verzi je schopen ripovat i disky, ke kterých jsou známé AACS 2.0 klíče.

Mezitím se množí informace o tom, že výrobci hardwaru raději volí cestu likvidace funkcionality, než by riskovali (zjednodušeně řečeno) „problémy s Hollywoodem“. Například BDXL mechanika LG WH16NS40 po aktualizaci firmwaru z 1.02 na nejnovější 1.03 hlásí žádný disk v mechanice, ač je uvnitř UHD Blu-ray disk s filmem. Novinkou firmwaru 1.03 přitom má být „Improved BD UHD disc compatibility “, což je poměrně vtipné. Tématu ochran spojených s filmovými nosiči jsme nedávno věnovali samostatný článek.

Krátce: