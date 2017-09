 »   »  Tvůrci uvolnili novou hru Darkwood přes torrent, ať platí kdo může

Software a hardware

Nemáte peníze na naši hru? Stáhněte si ji, řekli tvůrci hry Darkwood a sami vytvořili torrent. Není v tom žádný háček – plná hra úplně zdarma, i když jen ve verzi pro Windows. Ale třeba tvůrci nahrají i linuxovou verzi. Máme jen jednu prosbu: pokud se vám Darkwood zalíbí a budete nás chtít podpořit v tvorbě dalších her, zvažte koupi někdy v budoucnu, třeba ve slevě na Steamu, GOG nebo v Humble Store, píše se u torrentu. Darkwood vyšel nedávno po několika letech v předběžném přístupu a označuje se za hororovou hru, která nestaví na lekačkách. Na Steamu má Darkwood výborné hodnocení 94 %. Cena je také docela příznivá – 14 eur.

Drony Spark od výrobce DJI měly několik posledních týdnů problém – prostě padaly z oblak. Samozřejmě jen o nízké procento z nich, ale šlo o kritickou vadu. Podle všeho se jednalo o softwarový, nikoliv mechanický problém, a výrobce vydal aktualizaci firmwaru. Firma nic nechce riskovat a aktualizaci označila jako povinnou. To znamená, že uživatelé musí provést aktualizaci přes mobilní aplikaci. Pokud tak neučiní, jejich drony od 1. září vůbec nevzlétnou.

Samsung se toho nebojí a po loňském fiasku s hořlavým Galaxy Note 7 uvedl jeho nástupce – prostě Galaxy Note 8. Překvapení se nekoná, jde víceméně jen o Galaxy S8 ve větším provedení a se stylusem. Hlavním rozdílem je použití duálního fotoaparátu, který jsme u Samsungu ještě neviděli. Naopak nedošlo na očekávanou čtečku otisků přímo v displeji, čtečka je stejně jako u S8 umístěna neprakticky vedle fotoaparátu. Parametry asi netřeba dlouze popisovat, jde zkrátka o to nejlepší, co je k dispozici. Ještě může zamrzet nepříliš velká baterie (3300 mAh) a hlavně cena –zájemci si budou muset připravit 27 tisíc korun.

Jmenujte nejlepší novou funkci webových prohlížečů za posledních pár let… Věřím, že řada z vás si vzpomene na indikátor, která karta vydává zvuk, nebo navazující možnost zvuk karty úplně vypnout. Prohlížeč Chrome tuto funkci ještě vylepší, a to tak, že umožní vypnutí zvuku nastavit pro jednotlivé domény. Pokud znáte stránky, které na vás pořád křičí něco nežádoucího, budete je moct jednou pro vždy utišit. Novinka je dostupná ve vývojové verzi Canary v nastavení oprávnění stránek.

Na povyšování Windows 7 a 8 na Windows 10 byla kritizována řada věcí, mj. to, jak moc se Microsoft snažil uživatele k němu přimět. Dokonce jim nový obraz systému stáhl, aniž by o to požádali. To se vůbec nelíbilo jedné německé organizaci pro práva spotřebitelů, která byla odhodlaná vzít Microsoft k soudu. Nakonec ale došlo ke smíru a Microsoft slíbil, že už nové velké verze bez vyžádání stahovat nebude. Příslib se ale zřejmě vztahuje jen na Německo a není jasné, zda ho firma bude dodržovat v dalších zemích.

Byznys, politika, právo

Šéf Samsungu Lee Jae-yong byl uznán vinným z několika trestných činů a odsouzen k pěti letům odnětí svobody. Jae-yong měl podplatit vládní představitele včetně tehdejší prezidentky, aby schválili spojení dvou poboček Samsungu. Krom toho byl uznán vinným z křivého svědectví, zpronevěry a skrývání majetku v zahraničí. Jae-yong je ve vazbě už od února letošního roku. Verdikt považuje za neakceptovatelný a pravděpodobně se odvolá. V minulosti byl za podobné prohřešky odsouzen jeho otec Lee Kun-hee, ale dvakrát byl omilostněn.

Atmosféra v elektromobilce Tesla prý není tak ideální, jak se může zdát z venku. Wall Street Journal přinesl informaci o velkých neshodách v divizi pro autopilota. V předchozích měsících firmu prý opustila čtveřice manažerů a desítka vývojářů. Nedávno odešel také šéf divize Chris Lattner, který se stal šéfem vývoje v Googlu. Zaměstnanci si prý stěžovali hlavně na to, že Elon Musk chce možnosti autopilota posouvat příliš rychle a různé novinky veřejně oznamuje ještě před tím, než jsou řádně otestované. To na vývojáře vytváří velký tlak.

Zajímavosti / telegraficky

V Severní Americe si v pondělí 21. srpna užili úplné zatmění slunce. A na internetu jsme díky tomu mohli posbírat zajímavá čísla. Např. sledovanost Netflixu v té době klesla o 10 % a krátce po zatmění na Googlu vystřelil počet hledání “bolí mě oči”. Další zajímavosti přináší např. Inc.com.

Google Trends prozradí lecos…

Město Brno má v plánu postavit vlastní IT centrálu s datacentrem a kyberbezpečnostním centrem. Celý projekt vyjde na mnoho desítek miliónů korun, ale většinu zřejmě uhradí dotace z Evropské unie.

Společnost SpaceX zveřejnila obrázek svého vesmírného obleku, resp. skafandru. Ten oproti stávajícím oblekům vypadá poměrně lehce a elegantně. Elon Musk ujistil, že jde o skutečný funkční produkt, nikoliv koncept.

Jak neomezené bylo neomezené úložiště na Amazonu? Jeden nadšenec se to rozhodl vyzkoušet a nahrál tam 1,8 petabajtu porna. Podrobnosti přináší server Motherboard.

The Interface je nové písmo, které má za cíl být co nejsnadněji čitelné na monitorech, a to i v malé velikosti 11 px. Jde o svobodný projekt zveřejněný pod Open Font License.

Zakladatelé torrentového katalogu The Pirate Bay už byli několikrát odsouzeni, ale ještě jsou proti nim vedeny další spory. Teď byli v dalším uznáni vinnými z neoprávněného šíření hudby. Hudebním vydavatelstvím mají zaplatit odškodné v řádech statisíců eur.