 »   »  Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish přichází s jádrem 4.18

Novinky

Vždy když vyjde LTS vydání Ubuntu, což aktuálně znamená dubnové 18.04 LTS, jde o nasazení prvků, které se často v hektickém tempu odladily na vydáních předchozích (17.10 a dál). Poté obvykle následuje relativní klid, kdy v Canonicalu hlavně ladí ono LTS vydání do podoby, na kterou mnoho lidí raději počká (tedy letos jde o 18.04.1) a také pracují na menších novinkách pro vydání následující. Z tohoto důvodu je seznam novinek v Ubuntu 18.10 poměrně malý, ale to se očekávalo.

Hlavní roli hraje Linux 4.18.x, aktuálně nejvyšší stabilní jádro (ač 4.19-rc8 vypadá být na spadnutí, do Ubuntu 18.10 to už prostě nestihl), díky kterému nová verze Ubuntu získává například lepší podporu grafiky AMD Radeon RX Vega M (integrované jádro v procesorech Intel), kompletní podporu pro Raspberry Pi 3B a 3B+, Qualcomm Snapdragon 845, mnoho vylepšení pro USB 3.2 a USB typu C.

Polepšuje si i grafické jádro v procesorech Intel Cannonlake a systém umí výrazně lépe řídit spotřebu počítačů, mimo jiné používat P-stavy u Intel Skylake X.

Na platformě POWER je podporována ochrana paměti, KVM umí nově AMD Secure Encrypted Virtualization, Shared Memory Communications ve vzdálené i přímé podobě (SMC-R/D), Open for Business (OFB) či zcrypt na IBM Z. Zkrátka všechny novinky, které oproti jádru 4.15 z Ubuntu 18.04 LTS projekt Linux přinesl.

Z dalších věcí tvůrci zmiňují glibc 2.28, OpenJDK 11, boost 1.67, rustc 1.28, GCC 8.2, python 3.6.7 (jako výchozí) a python 3.7.1 (podporován), dále ruby 2.5.1, php 7.2.10, perl 5.26.2, golang 1.10.4 a další vylepšení. V neposlední řadě pak systém přináší OpenSSL 1.1.1 s TLS 1.3. OpenSSL 1.0.2 je nadále k dispozici, ale očekává se, že bude odstraněno s příštím vydáním Ubuntu – v současné době se zvažuje nahrazení starého OpenSSL 1.1.0 backportem 1.1.1 i v Ubuntu 18.04 LTS.

Desktop, Server atd.

Jako desktopové prostředí je zde použito upravené GNOME 3.30, což sebou samo přináší další novinky a vylepšení, mj v oblasti výkonu. GNOME Disks podporují nově VeraCrypt, v nastaveních lze spravovat zařízení s rozhraním Thunderbolt. Více součástí Shellu je udržováno ve vyrovnávací paměti GPU RAM, což snižuje zatížení sytému a zvyšuje rychlost desktopu. Některé efekty desktopu jsou logicky závislé na dostupnosti CPU/GPU, takže náročné aplikace nezasekají celý systém.

Dále byla přidána možnost automatického zasílání reportů chyb do ohlašovacího okna. Přibyla podpora XDG Portals, poslední verze GS Connect či dále třeba Firefox 63.0 a LibreOffice 6.1.2. Ladily se i kosmetické detaily na tématu desktopu Yaru, který Ubuntu od návratu ke GNOME používá.

Serverová verze přináší novější QEMU 2.12, libvirt 4.6, dpdk 17.11.x (poslední stabilní větev, nestabilní 18.08 nebyla vybrána kvůli kompatibilitě), Open vSwitch 2.10, cloud-init 18.4, curtin 18.1.59 atd.

Jsou známy některé chyby, jejich přehled je v poznámkách k vydání.

Další varianty

Kubuntu 18.10 dostalo do vínku Plasmu 5.13 či Applications 18.04.3. Mezi aktualizované aplikace se řadí KDE Connect 1.3.1, Krita 4.1.5, Kstars 2.9.8.