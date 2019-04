 »   »  Ubuntu 19.04 a jeho varianty, FreeBSD se ZFS on Linux

S vydáním Lubuntu 19.04 tvůrci připomínají, že již skončila podpora všech předchozích vydání s výjimkou Lubuntu 18.04 LTS a 18.10. Kdo tedy potřebuje dlouhodobou podporu, může se nadále držet této verze, nicméně s LXDE a vědomím, že podpora skončí v dubnu 2021, případně 18.10 s LXQt, které má podporu už jen do července 2019. 19.04 bude podporováno do ledna 2020. V nové verzi najdeme LXQt 0.14.1, Qt 5.12.2, VLC 3.0.6, Featherpad 0.9.3 či emailový klient Trojitá 0.7.

Xubuntu 19.04 pokračuje ve své poklidné jízdě po zcela rovné hladině klidných vod Xfce. Tvůrci vypichují začlenění AptURL, GIMPu a LibreOffice Impress do desktopu, nové klávesové zkratky jako Shift+Print Screen či F4 v Thunaru pro otevření terminálu a Ctrl+Shift+F pro vyhledávání souborů. Mnoho Xfce 4.13 komponent bylo aktualizováno a poskytuje tak náhled na budoucí Xfce 4.14.

Srdcem systému je kernel 5.0, což sebou přináší například podporu grafických procesorů AMD Radeon RX Vega M, kompletní podporu počítačů Raspberry Pi 3B a 3B+, čipu Qualcomm Snapdragon 845, mnoho vylepšení USB 3.2 a Type-C, grafiky Intel Cannonlake, významná vylepšení v oblasti správy napájení, ovladač P-State pro Intel Skylake X, ochranu paměti na platformě POWER, KVM pro AMD Secure Encrypted Virtualization, aktivaci Shared Memory Communications remote a direct (SMC-R/D), Open for Business (OFB) a zcrypt na IBM Z a mnoho a mnoho dalšího.

Ubuntu MATE 19.04 neobsahuje nic víc, nic míň než desktop MATE ve verzi 1.20. Jelikož je už nějakou dobu na světě 1.22, tvůrci cítili potřebu toto vysvětlit. Hlavním důvodem je stabilita. MATE 1.22 změnilo některé API záležitosti v hlavních komponentách, na což nestihly zareagovat některé aplikace třetích stran. Obsaženo je tak sice MATE 1.20.4, ale s aktualizacemi z vyšší verze (patche obsahují mj podporu Remote Desktop Awareness), de facto jde o verzi desktopu, která je/bude obsažena v Debianu 10. Přechod na MATE 1.22 se očekává někdy uprostřed prací na vydání 19.10.

Ubuntu Studio 19.04 jako hlavní novinku vypichuje nástroj Carla 2.0.0, vydaný pouhých pár dnů před Ubuntu 19.04.

Ubuntu Budgie 19.04 mimo jiné zaměnilo výchozí font Ubuntu za Noto Sand (kromě terminálu, kde je Ubuntu čitelnější).

Nvidia a raytracing na non-RTX GPU na Linuxu

S ovladačem verze 418.52.05 implementuje Nvidia na Linuxu podporu raytracingu skrze Vulkan API i na GPU, která nespadají do rodiny RTX, tedy generace Turing. Ovladač se nyní nachází v beta verzi a raytracing s ním bude pracovat na grafických kartách od generace GeForce GTX 1×xx výše (GTX 1060 a výše, včetně Volta karet řady Titan V).

FreeBSD už nabízí obrazy se ZFS on Linux

Před nějakou dobou začali lidé z projektu FreeBSD řešit, co s neuspokojivou situací kolem souborového systému ZFS, kdy kvůli přebírání z Illumos postupně zpoždění za vývojem ZFS nabíralo větší a větší zpoždění. Jako řešení byl zvolen přechod na implementaci ZFS on Linux. Nyní jsou k dispozici obrazy FreeBSD 12-STABLE a FreeBSD 13-HEAD, které ZFS on Linux podporují. Kris Moore, jeden z vývojářů FreeBSD ve firmě iXsystems dodává, že je nyní potřeba testování, s čímž může pomoci komunita.

Qt 6 možná odstraní podporu Universal Windows Platform (UWP)

Kdo chce vyvíjet pro Xbox One, Microsoft HoloLens či MS IoT, musí s UWP počítat. Qt Company však přesto zvažuje, že podporu UWP z příští velké verze Qt 6 odstraní. Vše je zatím ve fázi brainstormingu, verze Qt 6 se neobjeví dříve než v závěru roku 2020. UWP se v Qt držela zejména kvůli telefonům s Windows Phone, což je už minulost. Nyní v podstatě žádný velký vývojář na UWP platformu necílí a je tak plýtváním tuto věc udržovat.

KDE Applications 19.04 inovují zejména Dolphin a GwenView

Nová verze balíku výchozích aplikací v rámci projektu KDE přináší podporu náhledů řady dalších formátů v Dolphinu (mj epub, Blender, MS Office, …), novější střižnu KDEnlive, lepší dotykovou navigaci v Okularu, náhled Krita souborů v GwenView (plus lepší podpora hiDPI a možnost náhledů obrázků až do velikosti 512 pixelů) a mnoho dalšího.