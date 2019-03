 »   »  Ubuntu 19.04 beta, článek 13/17 ve Francii

Ještě před očekávanou verzí 0.8 se v projektu ZFS on Linux objevuje podpora příkazu TRIM, resp. discard, klíčového pro SSD. Podrobnosti k implementaci obsahuje zápis na GitHubu tohoto projektu. Odteď by tak používání ZFS na Linuxu s SSD úložištěm nemělo vést k výrazné degradaci výkonu SSD v průběhu času.

Například Kubuntu 19.04 beta nabízí kombinaci Plasma 5.15 + Applications 18.12.3 , Ubuntu MATE však prozměnu nepoužívá MATE 1.22, ale starší MATE 1.20, a to z důvodů stability: verze 1.22 změnila některá API a ač samotné MATE aplikace jsou na to připraveny, programy třetích stran ještě ne všechny. Z definice konzervativní Ubuntu MATE se tak prozatím drží předposlední verze svého desktopu .

Mimochodem to pak Riester na nedávné akci doprovázel slovy o tom, že „navzdory intenzivnímu a bezprecedentnímu tlaku ze strany technologických gigantů, navzdory masivním kampaním a desinformacím na sociálních sítích, Evropa to zvládla dobře, Evropa se nedala, Evropa odolala.“ Reister vidí novou evropskou směrnici jako klíčový kus legislativy. Prý nic nezmění pro internetové uživatele, ale změní životy miliónů tvůrců. Hovořil také o YouTube, které do budoucna bude muset korektně kompenzovat práci tvůrcům, jejichž díla jsou na této platformě k dispozici.

Webový výkon linuxových distribucí

Server Phoronix přeměřil výkon několika hlavních linuxových distribucí v prohlížečích Google Chrome 73 a Mozilla Firefox (převážně verze 66). Testováno bylo na jádrech od 4.18.x po 5.0.x, vždy na stroji s Intel Core i9–9900K a AMD Radeon Vega. Z testu vyplývá, že nejpomaleji běží webové věci v openSUSE Tumbleweed, a to kvůli konzervativnímu nastavení jejích parametrů. Nejrychleji pak typicky vše probíhá na Clear Linuxu z dílen Intelu. Hlavní peloton běžných distribucí se pak od sebe vzájemně odlišuje jen minimálně.

Apple zrušil plánovanou nabíječku AirPower

Po bombastickém ohlášení v roce 2017, kdy odborníkům bylo jasné, že vyrobit takto koncipovanou bezdrátovou nabíječku je prakticky nemožné, toto konečně přiznal i Apple. Nabíječka AirPower, která slibovala možnost nabíjení všech různých typů zařízení Apple bez ohledu na to, kam je na ni položíte, nebude uvedena do prodeje. Apple to komentuje slovy, že by AirPower nedosáhla jeho vysokých standardů a tak tento projekt ruší. Znalec dění v Applu John Gruber již loni na podzim uvedl, že AirPower se kvůli nutnému designu s více cívkami přehřívala.