 »   »  Ubuntu 20.04 LTS: tmavý vzhled, nové ikony a experimentální ZFS

Pět-čtyřka také přidává podporu AMD Rome CPU, Radeon RX Vega M (to je to jádro v procesorech Intel, co mělo jepičí život), minipočítače Raspberri Pi fungují v daleko větším množství (Pi 2B, Pi 3B, Pi 3A+, Pi 3B+, CM3, CM3+, Pi 4B). Systém má výrazně vylepšené řízení spotřeby, mnoho vylepšení v oblasti USB 3.2 a USB-C, nové mountovací API, podporu KVM pro AMD Secure Encrypted Virtualization a pidfd, rychlejší boot díky přechodu na kompresi lz4 (proběhlo v Ubuntu 19.10) atd.

Srdcem nového Ubuntu 20.04 LTS je linuxové jádro řady 5.4. Jde o aktuálně nejnovější LTS jádro a je zcela logické, že v LTS vydání se Canonical nepustil do vod běžných jader jako 5.6. V budoucnu čekejme, podobně jako u předchozích verzí, pokroky v oblasti jádra a zpětně backportované změny zajištující LTS vydání zejména podporu nového hardwaru. Ostatně Ubuntu 20.04 LTS bude podporováno 5 let, možná se ale opět dočkáme prohlášení o 10leté podpoře.

Ubuntu také nově umí dynamickou změnu velikosti okna, kdy se současně se změnou adekvátně přeskupuje i obsah tohoto okna. Nic, co by neuměly Windows 9× před 20+ lety.

Inovován byl v rozumných mezích též instalátor. Nyní v něm lze snadno vybrat použití souborového systému ZFS, nicméně tato vlastnost je stále vedena jako experimentální a pro LTS použití této verze 20.04 nemusí jít o nejlepší nápad. Dále je podporováno použití LVM a šifrování. ZFS je zde na bázi verze 0.8.3 a systém dále podporuje odpojování zařízení, pool TRIM či sekvenční scrub a resilver.

Uživatelský dojem a GNOME 3.36

Bootovací obrazovku systému uživatel typicky tedy uvidí kratší dobu než dosud, nicméně i tak si může všimnout za určitých okolností novinky: tato obrazovka může integrovat logo výrobce, resp. BIOS logo (jako je tomu již nějakou dobu například u Windows v OEM instalacích).

Nový vzhled má také uvítací i uzamykací obrazovka. Spousta obecných novinek týkajících se vzhledu a chování prostředí plyne z nasazení GNOME 3.36, například režim Nerušit a ono Frakční škálování. Ubuntu Software Center, tedy instalační aplikace, je zde v podobě Snap. GNOME 3.36 je také rychlejší, méně vytěžuje CPU při zobrazování oken a animací, vykonávání JavaScriptů, pohybu myši i oken (zde je navíc menší latence). V neposlední řadě pak podporuje 10bitové barvy. Ubuntu 20.04 též využívá Mesa 20.0 OpenGL vrstvu.

Další drobnosti, serverová edice

Z dalšího obvyklého softwaru najdeme v nové verzi například BlueZ 5.53, pre-release verzi PulseAudio 14.0, výchozím prohlížečem pak je Firefox 75.0, výchozím pošťákem nikoli Kevin Costner, ale Thunderbird 68.7.0 a nechybí samozřejmě LibreOffice řady 6.4.

Serverové vydání přináší spoustu oprav. Dále zde najdeme novější QEMU 4.2, libvirt 6.0, dpdk 19.11.1, Open vSwitch 2.13, Chrony 3.5, cloud-init 20.1–10. Programátoři / vývojáři / síťaři mohou počítat s PHP 7.4, Ruby 2.7, Ruby on Rails 5.2.3, Bind 9.16, OpenSSH 8.2 + Includes / U2F, HAProxy 2.0, Apache s TLS 1.3 /client cert auth, Samba 4.11, PostgreSQL 12, nginx, isc-kea 1.6, Squid 4.x a řadou dalších věcí.

Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu

Předně uveďme, že všechny odnože jiné než vlastní Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud a Ubuntu Core budou mít délku plné podpory pouze 3 roky (což o 1 rok překoná příští LTS verzi 22.04, čili to není fatální problém).

Kubuntu 20.04 staví na kombinaci KDE Frameworks 5.68, Plasma 5.18 LTS a KDE Applications 19.12.3. Viditelnou změnou je přechod od hudebního přehrávače Cantata k projektu Elisa (upřímně: dosti nehotovém) a je zde i výrazně novější a pokročilejší verze KDE Connect. Výchozím pošťákem je Thunderbird, ale doinstalování KDE PIM včetně KMailu je samozřejmě možné.

Xubuntu 20.04 v tuto chvíli (dvě hodiny před vydáním článku) na domovském webu uvádí pouze konstatování o nové verzi v délce jedné věty.

Lubuntu 20.04 již růžky vystrčilo. Systém staví na kombinaci LXQt 0.14.1, Qt 5.12.8 LTS, Firefox 75, LibreOffice 6.4.2, VLC 3.0.9.2 i pro hudbu, Featherpad 0.12.1, Discover Software Center 5.18.4 či email klienta Trojitá 0.7. Autoři upozorňují, že kvůli rozsáhlým změnám v posledních dvou letech (LXDE → LXQt) není upgrade z 18.04 podporován a povede k rozbití systému. Je potřeba provést čistou instalaci.

Na světě je také mátové Ubuntu 20.04. Staví na desktopovém prostředí MATE 1.24 (vydáno v únoru tohoto roku) a oproti minulému LTS vydání přináší řadu změn, např. více barevných témat desktopu, ZFS, GameMode, lepší HiDPI, vylepšení v Caja, vylepšený Ubuntu MATE Welcome atd.

Vydáno je též Ubuntu Budgie 20.04, tvůrci vyjmenovávají 15 změn oproti verzi 18.04.x. A konečně v neposlední řadě vyšlo i Ubuntu Studio 20.04 aktualizující všechny grafické, hudební, zvukové, video či foto a další aplikace na jejich aktuální verze.

Osobní dojmy

Nejnovější Ubuntu 20.04 používám aktuálně asi tři týdny v podobě Kubuntu. Za tu dobu prodělal systém několik vln aktualizací během procesu finišování ostré verze. Vše týkající se Ubuntu podvozku po tu dobu fungovalo zcela bezchybně.

Jediné výtky bych měl ke KDE části, kde spolehlivost KDE Connect naopak v mém případě značně klesá – objevují se nedokončené přenosy souborů (z Android 6.0 telefonu do PC S Intel Haswell) přes WiFi a GLAN na stejném routeru. Dále pak použití videa (tedy akcelerace na iGPU Intel HD 4600) způsobí poblikávání levé části horní lišty aktivního okna v délce několik desítek pixelů, i když je toto video ukončeno / zcela zavřeno. Podobné problémy jsem vídával i u jiných distribucí s KDE, nemusí jít o problém Kubuntu, natož této verze.

Tak či onak, od Ubuntu 20.04 se hodně čekalo. V jednu dobu (v již trošičku vzdálenější minulosti) jsme mohli nabýt dojmu, že již bude stavět na Waylandu a ZFS, nicméně loni se to do říjnového vydání Ubuntu 19.10 nestihlo, a tak se celý cyklus z hlediska LTS verzí prodlužuje minimálně do budoucího Ubuntu 22.04. To ale neznamená, že by Ubuntu 20.04 bylo nějak zastaralé či špatné, naopak. Volba LTS jádra či v případě Kubuntu LTS verze komponent KDE je jedině správná.