Ubuntu 20.10 těží z nových verzí linuxového jádra i prostředí GNOME

V letech minulých od chvíle, kdy Ubuntu zavedlo vydávání pravidelných verzí s dlouhodobou podporou, bývají některá následující vydání syndrom minimálního počtu novinek. Samozřejmě existují i výjimky, kdy se něco nestihlo pro LTS vydání, ale ty jen potvrzují toto pravidlo.

Novinky odjinud

Ubuntu 20.10 je tedy víceméně typickým vydáním po LTS verzi. Novinek je minimum, přestože mnohé uživatele jistě potěší, nicméně vzhledem k přechodu Ubuntu na GNOME zde tentokrát najdeme opravdu jen minimální množství práce, kterou odvedli vývojáři Canonicalu.

Novinky, se kterými tato verze přichází tak lze shrnout do dvou hlavních kategorií. První várka plyne z prosté přítomnosti jádra Linux 5.8, myšleno zejména podpora nových kousků hardwaru a dalších vylepšení v této verzi.

Druhý balík těch viditelnějších novinek v Ubuntu je zde díky přechodu na GNOME 3.38. Novinky této verze jsme vám před časem představili v samostatném článku, není tady už jen telegraficky.

GNOME 3.38 přináší do Ubuntu možnost přeskupovat ikony aplikací v hlavní nabídce a umísťovat je do složek, tak jak to známe třeba z Androidu.

Uživatelé notebooků si dále mohou nechat v horní hlavní liště zobrazovat indikaci nabití akumulátoru v procentech. V neposlední řadě pak přibyla položka pro restart v nabídce a zobrazování nadcházejících událostí v kalendáři.

Váš počítač či notebook pak můžete snadněji učinit Wi-Fi hotspotem, k němuž připojíte telefon za pomocí QR kódů z konfigurační nabídky. Dále je zde vylepšená podpora přihlašování pomocí otisků prstů a nástroj na tvorbu snímků obrazovek.

Novinky v aplikacích

Fanoušci LibreOffice budou mít radost z verze 7.0 a speciálně pro Ubuntu upraveného tématu ikon vycházejícího z Yaru. Firefox v této verzi podporuje vysoce přesné rolování pomocí touchpadu pod X.Org.

Emailová aplikace Thunderbird v sobě díky nové verzi integruje kalendář a podporu PGP. Zapomenout nesmíme na velmi důležitou podporu pro jednodeskové počítače Raspberry Pi 4 a také nové wallpapery.

To bychom měli čerstvé vydání 20.10. Od něj jsme žádnou zásadní revoluci nečekali, neboť na věcech jako ZFS, btrfs, Wayland, HiDPI atd. se pracuje víceméně nezávisle na té či oné verzi Ubuntu.

Dle mého názoru je dvacet-desítka sympatickou aktualizací LTS vydání, byť oproti němu a až desetileté podpoře bude mít pouze svůj devítiměsíční jepičí život. I proto se v souvislosti s tímto vydáním často skloňuje otázka zda-li není vůbec přecházet a nebo počkat až na verzi 21.04.

Podívejte se na vzhled Gorilly od instalace až po vypnutí:

Ano toto je možná hlavní motiv posledních let vývoje Ubuntu – má smysl se všemi těmi HWE aktualizacemi vůbec přecházet na novější krátkodobé verze? Není už Linux a Ubuntu jako takové natolik vyzrálé, že z těchto meziverzí se stává spíše zkušební prostor pro nadšence než něco pro běžného smrtelníka, který chce mít klid a funkční PC?

Každopádně tato nová verze bude podporována do června 2021, přičemž mezitím v dubnu vyjde i změněná verze 21.04 a čekat můžeme i další aktualizační vydání řady 20.04 LTS, jako 20.04.1 ze začátku srpna tohoto roku. Další LTS verzí je samozřejmě 22.04, která vyjde v dubnu 2022. Jak a kdy konkrétně to dopadne se ZFS v Ubuntu, to se nechme překvapit, ostatně od toho jsou zde právě tyto krátkodobější verze, nikoli LTS.

