Ubuntu 21.10 „Impish Indri“: poslední verze před velkým dubnovým LTS

Jsme na konci současného LTS cyklu. Předchozí vydání s dlouhou podporou, tedy Ubuntu 20.04, je rok a půl staré a zbývá přesně půl roku do příštího, tedy Ubuntu 22.04 LTS „Jammy Jellyfish“. To neznamená nic jiného, než že nyní pár dnů staré Ubuntu 21.10 je posledním velkým testovacím prostorem pro technologie, které půjdou do příští LTS verze.

Co přináší poslední pískoviště

To znamená, že nabízí GNOME 40 – kdyby ne, čtyřicítky by se LTS verze dočkaly až v dubnu 2024. Naopak se ale nestihl nový instalátor postavený na Flutteru, takže zatím nadále s klasikou. Jinak srdcem nového Ubuntu 21.10 je jádro Linux 5.13, což znamená mimo jiné jistotu podpory současných i budoucích procesorů AMD či Intel (například Intel Alder Lake-S, jehož uvedení je na spadnutí), dále určitou počáteční podporu Apple M1 (GPU zatím stále drhne a připomeňme, že Apple čerstvě představil větší verze M1 Pro a M1 Max). Celkově jde oproti Linuxu 5.12 v Ubuntu 21.04 solidní várka novinek.

Prohlédněte si současnou podobu Ubuntu od instalace po pracovní prostředí:

Z nástrojů nechybí samozřejmě novější GCC 11.2.0 + glibc 2.34, dále binutils 2.37, LLVM verze 13, Golang verze 1.17.x či Rust 1.51. U systemd Canoniacl přešel na unifikovanou hierarchii cgroup v2, kdo by potřeboval v1, musí použít kernelový parametr systemd.unified_cgroup_hierarchy=0 .

Podpora této verze bude devět měsíců. Uživatelé Firefoxu musí počítat s tím, že ten je od tohoto vydání distribuován jako balíček snap, což mimo jiné znamená, že se o něco déle spouští. Výchozí rozhraní používá kombinaci light+dark vzhledu aplikací + samotného GNOME (téma Yaru Light).

Jaké novinky přináší GNOME 40, jsme v březnu shrnovali v samostatném článku, jen připomeňme, že mezitím se začátkem října objevilo i GNOME 41 (právě onen malý rozestup od vydání Ubuntu 21.10 je důvodem, proč je v něm čtyřicítka). Snad jen doplňme, že správce souborů Nautilus nyní umí tab-completion v adresářové cestě a rozbalování zaheslovaných ZIPů.

Novinky na desktopu

Specifickou věcí v Ubuntu je to, že vedle vlastního rozhraní GNOME přidává dále levou lištu, ve stylu někdejšího GUI Unity. V něj jsou nyní oddělené běžící aplikace od rychlých zástupců a do tohoto docku se přesunul Koš. Kalendář konečně podporuje import ICS souborů a spoustu nového najdeme v Softwaru (například Spotify, Discord, Visual Studio Code). Nová jsou i touchpadová gesta, Nftables jako backend firewallu.

Mezi aplikacemi najdeme v Ubuntu 21.10 například LibreOffice 7.2.1 (novinky v srpnovém článku) či Thunderbird 91.1.2.

Dále vedle samotného GNOME 40 s Waylandem je zde možnost provozovat konečně Wayland i na kartách s GPU Nvidia běžících na uzavřeném ovladači. Nechybí PulseAudio 15 s podporou kvalitnějších audio kodeků LDAC a AptX na Bluetoothu (plus HFP profily), vylepšení recovery key, BlueZ v5.60 73 a NetworkManager v1.32.12 82 či v serverové verzi systému věci jako OpenStack Xena, QEMU 6.0, PHP8, libvirt 7.6, OpenLDAP 2.5.6, Telegraf 1.19.2 (podporuje více protokolů typu SNMP v3, včetně SHA-512), Open vSwitch 2.16, Chrony 4.1, Bind9 9.16.15, Containerd 1.5.5, Runc 1.0.1, Corosync 3.1.2 atd.

Známé chyby: ZFS, Firefox…

Ze známých chyb může být velmi podstatná implementace ZFS v dané verzi linuxového jádra 5.13.0–19. Ta obsahuje chybu, která může vést k poškození dat na ZFS oddílech a uživatelům ZFS je doporučeno počkat na aktualizační vydání kernelu v rámci této řady Ubuntu 21.10.

Dále se nachází jedna chyba související s renderováním ve snapu Firefoxu. Zde lze buď počkat na Firefox 94, který ji řeší, nebo dočasně přepnout na beta verzi Firefoxu příkazem snap refresh firefox --beta .

Kubuntu, Xubuntu a další příchutě

Kubuntu 21.10 nabízí KDE Frameworks 5.86 + KDE Plasmu 5.22 + KDE Gear 21.08. Xubuntu 21.10 obsahuje aktuální Xfce a tvůrci explicitně zmiňují nový Software, PipeWire a upravené klávesové zkratky.

Lubuntu 21.10 staví LXQt 0.17.0 s LXQt Archiver 0.4.0 (založen na Engrampa), Qt 5.15.2 či Featherpad 0.17.1 a Discover Software Center 5.22.5.

Ubuntu MATE 21.10 přináší MATE Desktop 1.26.0 s následujícími specifickými úpravami: vypnutí extrapolace a interpolace obrazu u Eye of MATE (vyšší rychlost, ostřejší zobrazení), okno Alt-Tab roztažené tak, aby dobře zobrazovalo i velmi dlouhé názvy oken a rychlejší načítání sezení při použití uspořádání Mutiny. Do systému se též vrací Redshift (v 21.04 nebyl), z aplikací je zmíněn Celluloid 0.20.

Ubuntu Studio 21.10 je již 30. vydáním, stále stavějícím na KDE, tentokrát Plasma 5.22.5. K tomu si přidejme Studio Controls 2.2.7, Ardour 6.9, OBS Studio 27.0.1 (s experimentální podporou Waylandu skrze Pipewire. Vyšla též nová verze Ubuntu Budgie.

