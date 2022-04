Ubuntu 22.04 LTS: pětiletá podpora, Wayland a linuxové jádro 5.17

Jádro systému a Lennartův subsystém

Ubuntu 22.04 LTS je k dispozici s různými linuxovými jádry dle toho, jakou verzi uživatel provozuje. Ta desktopová staví na Linuxu 5.17 ( linux-oem-22.04 ), což je aktuální stabilní řada s podporou nejnovějšího hardwaru (připomeňme náš seriál o novinkách v 5.17: #1, #2, #3, #4, #5). Uživatelé desktopového Ubuntu provozující HWE kernel mají k dispozici verzi 5.15 ( linux-hwe-22.04 ), která zde bude i pro aktualizační vydání 22.04.1. Jde o nejnovější LTS jádro.

V případě edice Ubuntu Server je též použit Linux 5.15 ( linux-generic ), u varianty Ubuntu Cloud and Devices jsou používány optimalizované kernely ve spolupráci s partnery, které staví na verzi 5.15+ s různými backporty a přídavnými vlastnostmi. Obecně platí u této LTS edice to, co u předchozích: postupem let budou nasazovány novější verze jádra.

Balík systemd je zde ve verzi 249.11, což je již slušně opatchovaná LTS-ková řada 249 (podrobnosti o ní v changelogu). Łukasz Zemczak vypichuje například službu OOMD běžící v userspace + balíček systemd-oomd v základu desktopové verze.





Další novinky

Jednou ze změn v rámci LTS řady je vypnutí UDP pro NFS mounty. Toto nastavení CONFIG_NFS_DISABLE_UDP_SUPPORT=y se objevilo v předchozí verzi Ubuntu 21.10 a jednoduše vypíný UDP přenosy pro NFS, bez ohledu na použitou verzi NFS.

Kompilátor GCC povyšuje na verzi 11.2.0, dále nechybí například binutils 2.38, a glibc 2.35 či LLVM 14, Golang 1.18.x, Rust 1.58, Python 3.10.4, Perl 5.34 či vedle OpenJDK 11 také novější OpenJDK 18 (nepoužívá se ale pro balíčky). Ruby povyšuje na verzi 3.0.

Knihovna OpenSSL povýšila na verzi 3.0, která vypnula řadu zastaralých šifrovacích algoritmů, což mimo jiné pro Ubuntu 22.04 LTS znamená, že ve výchozím nastavení úrovně zabezpečení OS jsou nyní certifikáty s hashem typu SHA1 a MD5 nevalidní. Łukasz dále explicitně připomíná, že od Ubuntu 20.04 LTS došlo k vypnutí podpory TLS nižších verzí než 1.2. Dále protože se navyšuje verze ABI, balíčky třetích stran, které dosud závisí na libssl1.1 , musí být přebuildovány pro libssl3 .

Výchozím backendem firewallu je nyní nftables . Aplikace v systému musí souhlasit, zdali budou využívat starší xtables , nebo právě novější nftables . Problém s novým v tuto chvíli může mít Docker, podrobnosti, proč jsou věci takto nastaveny, shrnuje text popisu chyby 1968608.

Ve výchozím nastavení je též vypnuto ssh-rsa v OpenSSH. V popisu chyby 1961833 je popsáno, jak jej v případě potřeby selektivně zapnout. Kdo upgraduje systém skrze SSH, měl by si ověřit, zdali na ssh-rsa nezávisí. Dále scp nabízí volbu -s , která aktivuje sftp režim namísto scp. Ten se v dohledné době nejspíš stane výchozím.

Desktopové záležitosti

Ubuntu nově nabízí 10 barevných variant vzhledu prostředí, pro světlý i tmavý režim. Desktop staví na GNOME 42, několik aplikací je ale ještě drženo na verzi 41, vyžadují delší testování (kvůli knihovně libadwaita ). GNOME by mělo být svižnější, i díky nasazení tripple-bufferingu pro rendering prostředí. Připomeňme, že sice je výchozím Wayland, ale v případě GPU Nvidia (provozovaných přes uzavřený ovladač výrobce) je stále použito GNOME na X.Org. Jinými slovy: čistě X.Org sezení je na Ubuntu stále podporováno.

Firefox je nově poskytován pouze jako balíček Snap, který vytváří přímo Mozilla. Možnosti, jak snap vypnout a přejít na deb balíček s Firefoxem, jsme věnovali samostatný článek.

Desktopové ikony se nově zobrazují vpravo dole, což lze přenastavit. Dále jsou zde nová nastavení pro Dock, jeho vzhled i chování. Vylepšena je integrace správce souborů. Pro sdílení obrazovky je zde RDP, stále ale lze používat i VNC, ač to není doporučováno

Rozličné aplikace povyšují svoji verzi, například je zde Firefox 99, LibreOffice 7.3, Thunderbird 91, dále BlueZ 5.63, CUPS 2.4, NetworkManager 1.36, Mesa 22, Poppler 22.02, PulseAudio 16, xdg-desktop-portal 1.14,

Zbývající novinky a poznámky

Počínaje tímto vydáním 22.04 LTS se dále prohlubuje podpora platformy RISC-V. Vedle obvyklých předpřipravených instalačních obrazů pro konkrétní hardwarové stroje RISC-V také v Canonicalu připravili obecný instalační Live obraz pro tuto architekturu. Vhodné například pro ty, kteří RISC-V provozují s NVMe SSD na jinak nepodporovaném stroji.

Další varianty

Kubuntu 22.04 staví na prostředí KDE Plasma 5.24 LTS v kombinaci s KDE Frameworks 5.92 a KDE Gear (Applications) 21.12.3. Sezení Plasmy na Waylandu lze testovat s balíčkem plasma-workspace-wayland , nicméně není podporováno. Kubuntu 22.04 LTS se stále drží X.Org.

Lubuntu 22.04 staví na LXQt 0.17.0, nechybí ani Featherpad 1.0.1.

Xubuntu 22.04 využívá Xfce 4.16 a tvůrci zmiňují explicitně třeba Mousepad 0.5.8, Ristretto 0.12.2 a Whisker Menu Plugin 2.7.1.

Ubuntu MATE 22.04 staví na MATE Desktop 1.26.1, oproti vydání 21.10 s MATE 1.26.0 opravuje dobrých 500 chyb. Vylepšení se týkají mimo jiné vzhledu světlého i tmavého prostředí MATE, je zde vylepšení verze MATE Tweak, vzhled prostředí je konzistentnější s pravidly GNOME/CSD/Handy. Podařilo se i výrazně zmenšit instalační obraz (mimo jiné vyhozením uzavřených ovladačů Nvidia). Vedle některých výše uvedených verzí aplikací v samotném Ubuntu zde najdeme třeba také Celluloid 0.20 a Evolution 3.44.

Ubuntu Studio 22.04 podporuje aktualizaci pouze z verzí od 20.10 výš, z důvodu tehdy proběhnuvší změny desktopového prostředí na KDE Plasma. Kompletní přehled novinek je pak k dispozici na domovském webu, včetně přehledu nových verzí různých multimediálních aplikací.

Na závěr snad doplňme jen obligátní konstatování, že na Ubuntu 22.04 LTS bude postupně založena spousta dalších linuxových distribucí.