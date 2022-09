Ubuntu 22.10 přechází na Linux 5.19, KDE vylepšuje noční režim

KDE s odděleným nastavením teploty pro denní a noční režim

V systémovém nastavení noční barvy bude od Plasmy 5.26 možné vedle teploty barev pro noční režim ručně nastavit i teplotu pro denní režim (kdyby někomu nevyhovovalo výchozí nastavení na 6500K pro denní režim). V Discoveru se se stejnou verzí objeví podpora slovního hodnocení aplikací v uživatelských hodnoceních a v případě nahrávání vlastního hodnocení bude možné upravit uživatelské jméno, které Discover připravil. U okna dané aplikace navíc nabídne sdílecí tlačítko a – světe div se že až nyní – nově nejprve zkontroluje, zdali je dostatek volného místa na provedení dostupných aktualizací.

Z hlediska chování systému s více virtuálními obrazovkami se v Plasmě 5.26 objeví příjemná novinka, kdy bude uživatel moci nastavit chování při aktivaci aplikace běžící na jiné virtuální obrazovce: buď bude na tuto obrazovku přepnuto, nebo bude aplikace přenesena na obrazovku aktuálně zobrazenou.

Do KDE míří další vylepšení uživatelského rozhraní, opět povětšinou do Plasmy 5.26. Při používání vícemonitorového systému si nově bude Plasma pamatovat pozice oken pro jednotlivé obrazovky, tedy například když uživatel danou obrazovku odpojí, systém na ní zobrazená okna aplikací automaticky přehodí na poslední předchozí známou polohu na jiné obrazovce.





Notifikace kolem Bluetooth zařízení (jako párování či schválení) se nově budou zobrazovat i v režimu Nerušit. Widgety pro výběr barev nově upozorní, že nemají žádnou barvu ve výběru a uživatel též bude moci uložené barvy odstranit. Kompaktní verze widgetu ovládání multimédií (tedy ne ta výchozí v KDE) nově zobrazuje i název, umělce a album art aktuálně hrané stopy.

Opravena je řada chyb, za poslední týden 112 kousků, nicméně třeba seznam 15minutových se rozrostl o tři na celkových 49. Chyb s vysokou prioritou opravy je otevřených 21. Všechny podrobnosti již tradičně shrnuje Nate Graham na svém blogu.





OBS Studio 28.0 je tu, přináší 10bit/HDR video či podporu Apple M1

Po vývojových verzích konečně přišlo na svět finální vydání OBS Studia 28.0. Hlavními novinkami je podpora 10bit videa a HDR videa, a to zejména s ohledem na platformy s podporou, tedy YouTube, Luxoft a spol. S nimi přichází do OBS Studia podpora příslušných nových barevných formátů a barevných prostorů, nastavitelných v pokročilých předvolbách. HDR a 10bit lze používat s kompresí do formátů AV1 a HEVC/H.265, při běhu na kartách s GPU NVidia je potřeba pro 10bit H.265 alespoň řada GeFroce 1×xx, u AMD to jsou Radeony RX 5×xx, u Intelu a Apple zatím bez podpory (výhledově snad dojde na QuickSync a Apple VT).

HDR streaming v současnosti funguje jen se službou YouTube HLS a kodérem H.265/HEVC. Pro záchyt HDR videa lze využívat i příslušné karty s podporou jako EVGA XR1 Pro, Elgato 4K60 Pro Mk.2 či AverMedia Live Gamer 4K. OBS dává k dispozici přehled otestovaných zachytávacích HDR zařízení, jinak pro HDR byly upraveny i některé filtry (Apply LUT, Chroma Key, Color Key, Image Mask/Blend, Luma Key, Sharpness).

OBS Studio 28.0 také přechází na Qt6 toolkit, a to nejen kvůli lepšímu výkonu, ale i budoucnosti z hlediska oprav chyb a lepší podpory nových verzí OS ajko Windows 11 či macOS pro Apple Silicon. S tím ale souvisí konec funkčnosti některých starších/Qt5 pluginů, nové OBSko také ztrácí podporu Windows 7/8, macOS 10.13/10.14, Ubuntu 18.04 a všech 32bitových operačních systémů. Poslední větší novinkou je pak nativní podpora pro Apple Silicon. Podrobnosti v přehledu na Githubu projektu.

PipeWire 0.3.57 přidává dekodér AAC a Opus přes Bluetooth

Nová verze rozhraní PipeWire 0.3.57 je tu a s ní schopnost provozovat přenosy Opus A2DP, tedy posílání zvukových dat ve formátu Opus oběma směry (tedy z i do řekněme sluchátek). PipeWire také přidává podporu AAC dekodéru, takže může fungovat jako A2DP AAC přijímač.

Opraveny jsou některé chyby, třeba použití chybné vzorkovací frekvence za určitých situací a nechybí ani některá vylepšení pro Flatpak či lepší debugging pro ALSA zařízení a vylepšení podpora JACKu. Podrobnosti shrnuje oznámení na GitLabu projektu na webu FreeDesktop.org.

Vývojová verze Ubuntu 22.10 přechází na Linux 5.19

Vyvíjená příští verze Ubuntu se dosud držela poslední LTS řady jádra, tedy Linuxu 5.15. Víme však, že nabídne jádro novější, konkrétně 5.19 (poslední pětkové jádro) a tak není divu, že posledních několik týdnů před vydáním ostré verze byl přechod na vyšší jádro proveden.

Přechod pochopitelně prospěje podpoře nového hardwaru, včetně například nejnovějším GPU Intel Arc. Dále čekejme třeba GNOME 43 a Mesa 22.2 či GCC 12.

Ubuntu 22.10 možná opět oficiálně s Unity

Ne, standardní edice Ubuntu se nemění, nadále se bude držet mírně upraveného GNOME, to se jen mezi oficiální edice Ubuntu vrací desktop Unity, tedy vedle Kubuntu či Xubuntu nabídne říjen i oficiálně posvěcenou edici s Unity, půjde-li proces hladce. Alespoň tak to bylo odhlasováno a věc je ve stádiu vážně míněného návrhu pro vydání Ubuntu 22.10.

Phoronix dodává, že vedle Unity to znamená, že do této edice Ubuntu se navrátí i věci jako Nemo, Pluma, Synaptic, dále pak současné Ubuntu Unity již používá mírně novější verzi Unity 7.6 než oficiální repozitáře Ubuntu Universe (verze 7.5).