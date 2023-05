Ubuntu 23.10 bude „Mantic Minotaur“, blíží se vydání Debianu 12

Ubuntu 23.10 bude „Mantic Minotaur“

Bylo odhaleno kódové jméno pro následnicí vydání linuxové distribuce Ubuntu 23.10. Příští Ubuntu se bude jmenovat „Mantic Minotaur“, což v překladu znamená „jasnozřivý Minotaurus“.

Minotaurus je stvoření z řecké mytologie, které vzniklo zkřížením člověka a býka. Ubuntu 23.10 by podle plánu mělo vyjít 12. října 2023. Jaké novinky bude obsahovat, zatím zveřejněno nebylo.

Datum vydání Debianu 12

Debian 12 s kódovým označením „Bookworm“ je už téměř za dveřmi. Datum jeho vydání bylo stanoveno na 10. června tohoto roku. Oproti Debianu 11 přináší o 11 200 softwarových balíčků více, čímž jejich celkový počet zvedá na 59 tisíc.





Kromě toho bude mít jádro verze 6.1 a nový instalátor, který umí automaticky detekovat i Windows 11. Dále se můžeme těšit na podporu pro zařízení s architekturou ARM, lepší práci s nesvobodnými balíčky a samozřejmě na aktualizovaný software a grafická prostředí.

Red Hat oznámil propouštění

Matt Hicks, výkonný ředitel společnosti Red Hat ve svém e-mailu oznámil propouštění. To by mělo proběhnout v příštích několika měsících a mělo by se dotknout hlavně administrativních pracovníků.





Ačkoliv to v jeho e-mailu přímo není, implicitně z něj vyplývá, že by se to nemělo týkat vývojářů. Celkově by stavy zaměstnanců firmy, která stojí za linuxovými distribucemi Red Hat Enterprise Linux, Fedora a CentOS měly zredukovat o 4 %.

GNOME 44.1 opravuje chyby

Po nedávném vydání prostředí GNOME 44 přichází opravné vydání GNOME 44.1. To nepřináší žádné nové funkce ale pouze opravuje chyby předchozího vydání. Tyto opravy se zaměřují hlavně na problémy s pamětí a s neočekávanými pády aplikací, ke kterými docházelo při práci s animovanými obrázky ve formátu webp nebo při 3D akceleraci.

Kromě toho byly opraveny i různé chyby v menu nebo v notifikacích. Nejnovější GNOME by se mělo dostat do repositářů linuxových distribucí v příštích dnech.

