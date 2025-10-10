Ubuntu 25.10 Questing Quokka už bez X.Org, ale se sudo-rs a podporou TPM

Během čtvrtečního rána oznámil Utkarsh Gupta z Canonicalu vydání nové verze Ubuntu 25.10 s kódovým jménem Questing Quokka. Novinek je tentokrát slušné množství, neb tato verze, jako každé vydání těsně před LTS, poslouží k odladění všeho, co následně další rok v dubnu objeví se v rámci vydání Ubuntu s dlouhou podporou.
Hlavní novinky
Hlavní novinky zahrnují přechod na aktuální GNOME 49, s čímž se pojí dále rostoucí propojení se systemd (zde použita verze systemd 257.9) a konec běhu na X11, tedy X.Org Serveru (běh aplikací pro X11 přes XWayland je zachován). Všechny novinky v GNOME 49 jsme shrnuli v přehledovém článku z minulého měsíce.
Základem systému pak je linuxové jádro 6.17 s řadou novinek, které můžete v často sledovat jak v našich zprávičkách, tak v přehledových článcích. Vývojáři kupříkladu vypichují podporu vnořené (nested) virtualizace, šifrování celého disku s TPM, lepší integraci aktualizací firmwarů či ve výchozím nasstavení zapnutý Network Time Security (NTS). Doplňují jej věci jako BlueZ 5.83 17 či Pipewire 1.4.7.
Vývojářům je k dispozici například Python 3.13.7 + 3.14 RC3, GCC 15.2, Rust 1.85, Go 1.25, OpenJDK 21 (výchozí verze) + 25 + snapshot verze 26, a také preview verze .NET 10 a Zig 0.14.1. Ubuntu 25.10 dále přichází s přechodem na Rust verzi sudo a coreutils, tedy sudo-rs a rust-coreutils. Zůstává zachována možnost přepnout zpět na GNU CoreUtils, neb rustová verze zatím není stoprocentně kompatibilní.
Podpora tohoto vydání potrvá devět měsíců.
Pro Nvidii přibyla podpora fungujícího suspend/resume. Z dalších prvků přehled novinek uvádí Firefox 143, LibreOffice 25.8, OpenVINO Toolkit 2025.2.0 15, Audacity 3.7.1 (včetně OpenVINO AI pluginů pro separaci hudby, redukci šumu, generování hudby, transkripce či super resolution) a nechybí ani GIMP 3.0.4, kde je i podpora pro snap nabízející stable diffusion, super resolution a semantic segmentation s OpenVINO AI pluginy pro následný GIMP 3.1.2.
Toto vydání také dostává podporu nových iGPU a GPU Intel, jmenovitě jde o Intel Core Ultra s iGPU generace Xe3 a dále velké karty Intel Arc rodiny Battlemage jako Arc Pro B50 a B60. Další vylepšení podpory GPU řešení Intelu vychází z použití jádra Linux 6.17, balíku Mesa 25.2.3 a také intel-media-driver 25.3.0 + intel-compute-runtime 25.31 + level-zero 1.24 + level-zero-raytracing 1.1.0.
Nadále jsou podporovány mnohé staré verze jako třeba OpenJDK LTS 17, 11 a 8, respektive .NET 8 a 9.
Vedle uvedených novinek také Ubuntu 25.10 používá některé aktualizované ikony, o balíčky se stará APT 3.1, při startu se používá initramfs Dracut, pro Raspberry Pi je zde nový A/B boot proces udržující dva poslední bootovací obrazy, na Snapdragonech je podporován Secure Boot skrze Stubble, dále nechybí třeba VLC 3.0.21, MPV 0.40, Celluloid 0.29, yt-dlp 2025.09.23, FFmpeg 7.1, Audacity 3.7.5, Blender 4.3.2, Krita 5.2.13 a mnohé další nové verze aplikací.
Najdeme zde také předfinální verzi Grub 2.14 (případné chyby nechť uživatelé hlásí, ale nečekají se problémy). Změněna je i výchozí velikost Monospace písma, aby ladila s písmem běžným.
Kubuntu, Xubuntu a další odnože
Kubuntu 25.10 nasazuje KDE Plasma 6.4 + Frameworks 6.17 + KDE Gear 25.08. I zde je výchozí sezení už jen na Waylandu, i Kubunttu dává sbohem běhu Plasmy na X11 (uživatelé si ale běh přes X11 mohou snadno doinstalovat).
Xubuntu 25.10 vedle aktualizací společného GTK základu z GNOME staví na Xfce 4.20.
Lubuntu 25.10 využívá desktop LXQt 2.2. S ohledem na menší vývojářské možnosti pro toto vydání jde – řečeno slovy vlastními – o poměrně nudné vydání, které ze stejných důvodů nadále staví na běhu LXQt na X11, se stejnými aplikacemi jako dříve. Vývojáři ale volají o pomoc, Lubuntu se de facto nachází v udržovacím stavu a je potřeba dalších sil.
Edubuntu 25.10 zatím (sobota večer) novinky nezveřejnilo, v popisu beta verze se hovoří o dalších výukových hrách, GNOME 49 a přítomnosti Geany a Evolution.
Ubuntu Budgie 25.10 se v oznámení šířeji rozepisuje o procesu přechodu na Wayland. Proces přechodu běžel v PPA pro 25.04 i 25.10 a počítá se s jeho pokračováním i po vydání Ubuntu 26.04 příští rok. V tuto chvíli je v plánu použití Budgie 10.10 jako stabilního vydání pro Ubuntu 26.04, pro Ubuntu Budgie 25.10 jde zatím stále o X.Org Server s desktopem Budgie ve verzi 10.9.3, která je kompatibilní s GNBOME 49.
Vývojáři ujišťují, že zde nechybí klíčová podpora pro tablety WACOM, kterou GNOME přesunulo do GNOME Shellu – Budgie pro to reimplementovalo vše potřebné. Až Budgie přejde na Wayland, bude stavět na lehkém kompozitoru labwc, s precizně přemapovanými nastaveními z GNOME do labwc, aby aplikace neměly problém s během na Budgie. Vývojáři Budgie zkoušeli i Wayfire a Mir, oboje úspěšně a je vítán jakýkoli další vývojář, který pomůže tyto cesty dál rozvíjet. Mnoho appletů Budgie i apletů pro Budgie od třetích stran už je na Wayland portováno.
V případě Ubuntu MATE 25.10 je těžké říci, jestli a jak bude pokračovat. Nebyla totiž vydána beta verze a tak ani finální. Uvidíme.
Ubuntu Cinnamon 25.10 je na světě a staví na Cinnamon 6.4.12, spoustě softwaru z GNOME a všech dalších věcech, na které jsme u této odnože zvyklí.
Vydána je u nová verze Ubuntu Studio 25.10. Navrací se zde Internet DJ Console (IDJC), najdeme zde také JackTrip pro síťové audio přes JACK, mimo jiné také s nízkou latencí, aby hudebníci mohli spolupracovat online. Jsou zde různé nové pluginy, mezi foto aplikacemi třeba PhotoCollage, PicPlanner a systém nabízí vylepšenou konfiguraci audia, plus samozřejmě i Ardour 8.12.
(Autorem obrázků je Petr Krčmář.)