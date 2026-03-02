Root.cz  »  Linux  »  Ubuntu boří čtyřicetiletou tradici zadávání hesla, GhostBSD testuje alternativu k Waylandu

Ubuntu boří čtyřicetiletou tradici zadávání hesla, GhostBSD testuje alternativu k Waylandu

Filip Zatloukal
Dnes
Autor: Depositphotos
Ubuntu 26.04 LTS přinese po čtyřech dekádách změnu v zadávání hesla v terminálu. GhostBSD zvažuje přechod z X.Org na XLibre. Vyšla nová verze distribuce Omarchy 3.4, která spojuje Arch Linux a Hyprland.

Ubuntu chystá konec „černé díry“ v terminálu

Ubuntu 26.04 LTS přináší zásadní vizuální změnu, která po více než čtyřiceti letech ukončuje tradiční zadávání hesla v terminálu. Nově se při používání příkazu sudo budou během psaní zobrazovat hvězdičky, což nahradí dosavadní prázdný prostor, který často mátl začátečníky a nutil je pochybovat o funkčnosti klávesnice.

Tato úprava souvisí s přechodem na modernější implementaci sudo-rs napsanou v jazyce Rust, přičemž vývojáři argumentují, že bezpečnostní riziko spojené s vyzrazením délky hesla „slídilům přes rameno“ je v dnešní době zanedbatelné oproti přínosu pro uživatelskou přívětivost. Ačkoliv konzervativní uživatelé proti této novince protestují a považují ji za narušení prověřených standardů, Canonical u verze 26.04 (plánované na duben 2026) u tohoto nastavení setrvá, ale nadále ponechává možnost vrátit se k původnímu chování úpravou konfiguračního souboru.

sudo-rs na UbuntuZadávaní hesla v sudo-rs na Ubuntu

GhostBSD testuje XLibre

Projekt GhostBSD, který vyvíjí uživatelsky přívětivou variantu FreeBSD s MATE jako preferovaným desktopem, čelí novému dilematu. V návaznosti na konflikty a otřesy v projektu X.Org a neustálý nárůst popularity grafického serveru Wayland (alespoň ve světě Linuxu) zveřejnil vývojář GhostBSD Eric Turgeon článek, ve kterém vysvětluje důvody pravděpodobného přechodu z X.Org na XLibre v nadcházející verzi GhostBSD: „Podíval jsem se na vylepšení XLibre a byl jsem ohromen. Začal jsem přemýšlet: pokud vydám verzi 26.01 s XLibre, budu muset vydání odložit o měsíc nebo dva, ale alespoň bychom měli být v dobré kondici.

Změna na XLibre je způsobena tím, že GhostBSD není připraven na Wayland a Wayland není připraven na GhostBSD. Někdo by mohl říct, že Wayland funguje. Ano, funguje. Používal jsem ho na Linuxu a funguje. Ale GhostBSD není Linux a MATE na něj ještě není připraven. Xfce na něj není připraven a Gershwin také ne. Z toho, co vím, GNUstep není připraven na Wayland. Stručně řečeno, je to technické rozhodnutí: MATE není připraven na Wayland a X.Org se vrací zpět."

GhostBSD 25.01GhostBSD 25.01

Omarchy 3.4

Vyšla nová verze distribuce Omarchy 3.4, která tvoří spojení Arch Linuxu a dlaždicového správce oken Hyprland. Hlavním tahákem je hluboká integrace terminálového multiplexoru Tmux a AI nástroje Claude Code přímo v základu, což zrychluje hlavně práci programátorů na maximum. Systém nově sází na hibernaci jako výchozí stav a přináší vizuální skvosty v podobě témat jako Vantablack nebo Miasma.

Pro ty, kteří chtějí mít systém pod absolutní kontrolou, přibyla funkce pro hromadné odstranění všech předinstalovaných aplikací jedním kliknutím, čímž Omarchy dává jasně najevo, že ctí minimalistické kořeny své mateřské distribuce.

Omarchy 3.4Omarchy 3.4

Fedora Atomic míří na mobily

Projekt Pocketblue přenáší výhody neměnného systému Fedora 43 (Atomic) na první chytrá mobilní zařízení. Aktuálně podporuje modely Xiaomi Pad 5, 6 a OnePlus 6/6T, kterým nabízí moderní rozhraní GNOME, Plasma nebo Phosh postavené na technologii rpm-ostree. Aplikace jsou zde primárně řešeny přes Flatpak, zatímco pro pokročilé experimenty se systémem slouží kontejnery Toolbox.

Školení Linux

I když je projekt zatím v rané fázi a postrádá například plné šifrování disku, představuje ambiciózní krok směrem k bezpečnému a stabilnímu Linuxu na mobilních zařízeních, který se aktualizuje stejně elegantně jako jeho desktopoví sourozenci.

Nově vydáno

Linuxová distribuce NuTyX vydala novou verzi 26.02.2, která mění výchozí init software ze SysV na systemd. Vývojáři OmegaLinuxu oznámili vydání zcela nové verze 2026.02.21, kompletní přestavbu lehké linuxové distribuce projektu, nyní založené na Arch Linuxu (dříve na Lubuntu)Tomáš Kelemen oznámil vydání Lakka 6.1, nové verze linuxové distribuce, která promění počítač v plnohodnotnou retro herní konzoli. Vyšlo MidnightBSD 4.0.2, nová verze operačního systému odvozeného od FreeBSD.

NuTyX 26.02.2NuTyX 26.02.2
