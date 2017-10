 »   »  Ubuntu končí s 32bitovými instalačními obrazy pro desktop

Ubuntu 17.10 přinese už jen 64bit ISO

17 let od představení instrukční sady AMD64 a 14 let od uvedení prvních procesorů (130nm AMD Opteron „SledgeHammer“ + o něco později odpovídající desktopová CPU AMD Athlon 64 „ClawHammer“) přichází linuxová distribuce Ubuntu s logickým krokem: pro desktopy už nebude nabízet instalační ISO obrazy pro 32bit x86, tedy bez instrukční sady AMD64, která byla posléze převzata i Intelem a bývá označována také jako x86–64 (neplést s IA-64, nekompatibilní sadou vyvinutou Intelem ve spolupráci s Hewlett-Packard a použitou v procesorech rodiny Itanium).

Rozhodnutí padlo před několika dny a je zcela logické. Nelze předpokládat, že by významnější množství uživatelů bylo ochotno provozovat Ubuntu 17.10 (tj. včetně náročného desktopu GNOME 3.xx) na čemkoli nepodporujícím AMD64, například AMD Athlon XP, Intel Pentium 4 či starších generacích CPU Intel Atom, případně starších VIA desek s osazenými CPU. Na těch už tedy nové Ubuntu nenainstalujete.

Ubuntu 17.10 je momentálně k dispozici (vedle denních sestavení) také ve verzi beta2, která už „i386 ISO“ nenabízí. K dispozici je ale nadále ubuntu-17.10-beta2-server-i386.iso , změna se týká jen desktopové verze. Také se týká samotného Ubuntu, jiné varianty se mohou zařídit jinak. Například méně náročné Lubuntu s desktopem LXDE stále i v nejnovějších denních sestaveních 17.10 nabízí „i386“ i „amd64“ ISO.

Jižní Korea také zakázala ICO

Po Číně se další zemí, která zakázala initial coin offering stává Jižní Korea (originální zdroj). Příslušná finanční komise země rozhodla, že zákaz ICO, tedy předprodeje kryptoměn (nebo podobných tokenů) ještě před oficiálním spuštěním sítě pro širokou veřejnost, je absolutní a týká se všech kryptoměn. Tímto krokem nad nimi Korejci zavádí daleko větší regulaci. Porušení zákazu bude znamenat pro dotyčný subjekt vysoké penále, nicméně přesné detaily postihů zatím nebyly zveřejněny.

Důvodem je to, že kryptoměn je aktuálně několik set, stále vznikají další a ICO je oblíbenou metodou, jak rychle přijít k nemalým penězům – tentokrát však reálným. Dle různých zdrojů jen za poslední rok skrze ICO protekly více než 2 miliardy dolarů.

Facebook zkouší obnovu účtu za pomoci rozpoznávání tváře

Pokud neradi posíláte Facebooku do USA sken svojí občanky, aby vám například obnovili zablokovaný účet (či jste prostě jen zapomněli heslo), tak možná vezmete zavděk nově zkoušenou jinou cestou. Facebook si začíná být poměrně jistý v kramflecích z hlediska rozpoznávání tváří, takže tato metoda je aktuálně zkoušena jako alternativa k jinak standardnímu dvoufázovému ověřování totožnosti uživatele účtu či obnově skrze e-mail. Cílem je zrychlení a zjednodušení celého procesu. Metoda obnovy pomocí rozpoznávání tváře je nabízena jen na zařízeních, kde je aktivní přihlášení k Facebooku.

První iPhone 8 Plus údajně explodoval, akumulátory dodávají stejné firmy jako pro Galaxy Note 7

Dle výrobcem nepotvrzených informací (a u Applu bohužel asi nelze očekávat, že by něco takového potvrdil a omluvil se) došlo k prozatím zcela ojedinělé události, kdy jedné z majitelek (známé jako paní Wu) nového iPhonu 8 Plus její přístroj explodoval během nabíjení.

Mělo se tak stát ve chvíli, kdy jej se 70% stavem nabití akumulátoru připojila k dodávané nabíječce, pročež o 3 minuty později telefon vybouchl. Apple přitom používá akumulátory od různých výrobců, jmenovitě Samsung SDI, Amperex Technology Limited a LG Chem. První dvě jmenované (jedna je dceřinnou společností Samsungu, druhá nezávislý výrobce), byly dodavateli akumulátorů do problematického phabletu Samsung Galaxy Note 7, v němž akumulátory explodovaly, či se alespoň nafukovaly, případně jen hořely poměrně často.

Je ale potřeba vyčkat, jestli v případě Applu bude tento problém také eskalovat, nebo naopak je nám zatajena nějaká důležitá skutečnost. Dle fotografií to nevypadá na nějakou vysloveně fatální explozi s hořením. Apple incident momentálně vyšetřuje.

Patent na S3TC vyprší již zítra

Datum 2. října 1997 se honosí na US patentu popisujícího metody ztrátové komprese textur, která vešla do historie 3D grafiky jako S3 Texture Compression, zkráceně S3TC (Wikipedia). Existence tohoto patentu je důvodem, proč nemůže být S3TC – ač hojně (nejen) hrami v posledních 20 letech využívána – součástí open-source projektů typu Mesa (nasazení jde zpět až k DirectX 6.0, resp. OpenGL 1.3). Časem se sice objevily novější metody komprese textur, včetně otevřené Adaptive Scalable Texture Compression (ASTC), která je od roku 2012 součástí OpenGL a OpenGL ES, nicméně S3TC se nikdy nepodařilo zbavit či ji nahradit (volně to můžeme přirovnat k formátům typu JPEG či MP3). Patent vyprší v pondělí 2. října.

Krátce

Nová verze 3.2 specifikace (pdf) rozhraní USB navyšuje rychlost na 20 Gbit/s. Používá k tomu tzv. multi-lane operace, přičemž pro tuto dvojnásobnou rychlost (oproti stávajícímu USB 3.1 Gen2) vyžaduje nové čipy (řadiče v počítačích i připojovaných přístrojích). Zpětná kompatibilita je samozřejmostí. Novou rychlost budou zvládat i stávající kvalitní kabely.

Elon Musk zrevidoval plány SpaceX. Firma chce poslat loď na Mars už v roce 2022, posádku pak v roce 2024. Další ambiciózní vizí firmy je doprava cestujících na Zemi pomocí raket. Jakékoli místo na planetě je dle Muska dosažitelné raketou za 60 minut, většina pak do 30 minut od startu. Konstrukce příslušné rakety je zatím jen v hlavách, projekt by se měl rozběhnout v následujícím půl až tři čtvrtě roce.

Japonské automobilky Toyota, Mazda a společnost Denso ohlašují spolupráci na poli vývoje eletromobilů. Za tímto účelem založily společný podnik EV C.A. Spirit. Dohoda zahrnuje vývoj dotýkající se mini aut pro běžné pasažéry, SUV i lehkých nákladních vozidel. Mazda do podniku přispěje v oblasti plánování a počítačového modelování, třetí partner Denso pak elektronickými technologiemi. Cílem je vyvinout obecnou architekturu pro elektrická vozidla, všeobecné standardy a sdílet zdroje. Další výrobci aut jsou vítáni.



Autor: Toyota Spolupráce japonských automobilek na vývoji elektroaut

GoPro uvedla novou generaci svých akčních kamerek. Nová řada GoPro Hero 6 přináší 4k/60p video, dále zpomalené 1080/240p a zejména vyšší kvalitu obrazu a lepší stabilizaci. Nechybí digitální zoom, 3× rychlejší stahování oproti Hero 5 a samozřejmě Wi-Fi, Bluetooth, GPS, akcelerometr či gyroskop.