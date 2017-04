 »   »  Ubuntu končí s Unity a vrací se ke Gnome, ruší se i Mir a telefony

Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, že Canonical ukončuje většinu experimentů týkajících se Ubuntu. Přestože nebylo žádným tajemstvím, že se jim moc nedaří, tak razantní změnu kurzu asi očekával málokdo. Píšu vám, abych oznámil, že ukončujeme investice do Unity 8, telefonů a konceptu konvergence, zahajuje Mark Shuttleworth důležitý příspěvek, kterým načrtl budoucnost společnosti a distribuce na několik dalších let.

Důvod tohoto rozhodnutí je celkem prostý. Na zmíněných projektech už se pracuje zhruba pět let, stále mají relativně daleko k dokončení a už spolkly hodně peněz. Shuttleworth rozhodl, že už nemá projekty cenu dále dotovat a Canonical se radši zaměří na to, co mu jde lépe.

Na desktopu návrat ke GNOME

Co se týče desktopového popřípadě běžného serverového Ubuntu, lze rozhodnutí označit za návrat k upstreamu. S Ubuntu 18.04 LTS, které vyjde za rok, už distribuce po téměř osmileté odmlce nabídne klasické GNOME. Sice nebylo upřesněno s jakým rozhraním, ale pokud hovoříme o standardním GNOME, tak předpokládáme GNOME Shell. Třeba si ho v Canonicalu ještě trochu poupraví, ale asi nemůžeme očekávat něco jako Unity 7 a už vůbec Unity 8, které se od GNOME mělo odtrhnout a přejít na Qt.

Shuttleworth sice ve svém prohlášení nijak nezmiňuje zobrazovací server Mir, ale téměř s jistotou můžeme říct, že jeho vývoj končí také. Unity 8 a Mir byl v podstatě jeden projekt a jedna část bez druhé nedává smysl. GNOME čím dál lépe spolupracuje s Waylandem a lze očekávat, že právě na něm budoucí verze Ubuntu poběží. Otázkou zůstává, jak to bude s plánovaným převedením Ubuntu na balíčky Snap. Dost možná se ruší i tento plán a Ubuntu se, alespoň na desktopu, vydá víc směrem Flatpaku.

Definitivní konec Ubuntu Phone

Canonical před přibližně čtyřmi roky jako první z větších firem začal prosazovat ideu konvergence. To znamená, že jeden systém a jedno rozhraní by byly použitelné jak na displeji telefonu, tak třeba na velkém monitoru. A ideálně samozřejmě tak, že by samotný telefon bylo možné k monitoru připojit. Viděli jsme nějaké ukázky a koncepty a nakonec tuto možnost nabídl tablet BQ Aquaris M10, ale zkrátka to moc dobře nefungovalo. Mezitím se této idey chytly další firmy jako Microsoft nebo Samsung a dovedly ji k lepšímu výsledku.

Definitivně tedy končí také Ubuntu Phone a dalších telefonů ani tabletů s Ubuntu už se nedočkáme. Zde je třeba uznat, že Android byl zkrátka příliš tvrdý oříšek, na kterém si vylámala zuby celá řada otevřených systémů včetně Firefox OS od Mozilly. Posledním mohykánem zůstává společnost Jolla se Sailfish OS, ale ani té se příliš nedaří. Android vládne světu a pro další mobilní systémy (kromě specifického iOS) tu zkrátka prostor není.

Zatím nebylo upřesněno, jak to bude s podporou mobilních zařízení s Ubuntu. Funkční vylepšení už samozřejmě nepřijdou, ale alespoň na bezpečnostní aktualizace snad ještě dojde. Menší útěchou majitelům zařízení může být to, že většina z nich oficiálně podporuje také Android a přechod by měl být relativně snadný.

Prioritou budou cloud a IoT

Desktop je sice hezká věc, ale většina open-source firem na něm moc nevydělává. Canonicalu se celkem daří v oblasti cloudu a internetu věcí a právě sem chce směřovat své hlavní obchodní aktivity. Servery, virtuální stroje, cloudová infrastruktura (OpenStack a Kubernetes), správa cloudu (MAAS, LXD, Juju, BootStack) a naše IoT věcičky ve Snapech a Ubuntu Core, vyjmenovává Shuttleworth projekty, na které se Canonical zaměří.

Canonical se tak vydá podobným směrem, se kterým je dlouhodobě úspěšný Red Hat. Možná také Canonical začne víc fungovat jako klasická firma, kterou oficiálně je, a ne jako taková Shuttleworthova neziskovka, kterou v realitě spíše byl. Koneckonců Shuttleworth několikrát zmiňoval, že by firmu rád jednou přivedl na burzu. K tomu je však stále velmi dlouhá cesta.

Dobrá zpráva pro open-source komunitu

Přestože lze ocenit odvahu Canonicalu a jeho snahu razit nové cesty, už delší dobu bylo zřejmé, že jeho zajímavé nápady v praxi moc nefungují. Resp. nemá takové kapacity, aby je dokázal dotáhnout do rozumného konce. Zároveň musíme ocenit i to, že po několika letech snažení a lákání na novou generaci desktopu dokázal uznat, že to zkrátka nevyšlo. Mnozí od Canonicalu takovou pokoru asi nečekali.

Rozhodnutí Canonicalu zřejmě bude mít pozitivní dopad na open-source ekosystém jako takový. Firma má stále dost prostředků a lidí na to, aby významně přispěla k vylepšování společných open-source projektů. Asi nejdůležitější je to, že Wayland už můžeme oficiálně vyhlásit za zobrazovací server budoucnosti. Např. výrobci grafických karet (a ovladačů) už se mohou plně soustředit právě na jeho podporu a nehrozí, že by jeho pozici časem převzal někdo jiný.