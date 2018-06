 »   »  Ubuntu pracuje na vylepšení GNOME Software, vyšel RHEL 6.10

Vývojáři Ubuntu chtějí vylepšit GNOME Software

V rámci posledního setkání bylo v Canonicalu nastíněné několik věcí, které by firma ráda viděla v GNOME Software poté, co na tento instalační program Ubuntu přešlo.

Jako dobrý nápad se jeví implementace podpory pro tzv. důvěryhodné vydavatele. Ta by měla dát do rukou nástroj, jak uživateli sdělit, že tento vydavatel prochází nějakou formální kontrolou a na balíčky se tak dá spolehnout. Druhou věcí je podpora nahlašování chyb přímo v GNOME Software. Program by také mohl lépe vypadat, vydavatelé by mohli sami vybrat téma vzhledu pro stránku své aplikace. Podrobnosti shrnuje zápisek na blogu Ubuntu.

PulseAudio 12.0

Nová verze audio systému PulseAudio přináší několik novinek. Profil A2DP Bluetooth má lepší odezvu a tudíž i synchronizaci audia a videa, stejně tak je lépe reportováno zpoždění u AirPlay zařízení. Opravena je chyba vedoucí k přílišnému zatížení CPU při použití Intel HDMI LPE. Nově má vyšší prioritu výstupu HDMI nad S/PDIF (samozřejmě to lze (z)měnit. Podporována jsou USB sluchátka Steelseries Arctis 7, reproduktorový jack na Thunderbolt docku Dell TB16. NA některých USB zvukových kartách bude konečně fungovat digitální vstup, ekvalizér qpaeq dostal licenci LGPL a byl přepsán pro Qt5 atd. Podrobnosti shrnuje kompletní přehled novinek.

Peppermint OS 9

Další z distribucí vycházejících z Ubuntu přináší novou verzi postavenou na základech 18.04 LTS. Peppermint je zajímavý tím, že ve svém desktopovém prostředí kombinuje LXDE a Xfce, nicméně toto deváté vydání zase o kus pokročilo v odstranění zastarávajících LXDE komponent. Například došlo k náhradě lxrandr za novější xfce4-display-setttings .

V reakci na žádosti uživatelů je v systému nově editor menu Menulibre ve výchozím nastavení. Přibyla podpora přidávaní spouštěcích ikon pravým tlačítkem myši, správce souborů Nemo zase po pravém kliknutí nabízí volbu „Odeslat e-mailem“, ve výchozím systému je také utilita Xfce pro přepínání panelů. Mezi systémové notifikace přibyla volba „Neobtěžovat“ a oznámení lze měnit pro jednotlivé aplikace.

Krátce

Byl vydán Red Hat Enterprise Linux 6.10 (detailní seznam změn) s podporou až do listopadu 2020.

V reakci na Google Lens představuje Microsoft v rámci vyhledavače Bing vlastní systém vizuálního vyhledávání poháněného AI.