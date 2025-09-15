Ubuntu přechází na Dracut, Linux Mint 22.3 s lepší podporou Waylandu

Ubuntu přechází na Dracut
Ubuntu od verze 25.10 „Questing Quokka“ po téměř 20 letech nahradí initramfs-tools nástrojem Dracut. Změna přinese modulární a snadněji udržovatelný systém generování initramfs, který je rychlejší a více sjednocený s ostatními distribucemi, jako jsou Fedora či openSUSE.
Na této změně se pracovalo přibližně rok. Pro běžné uživatele bude přechod neviditelný, systémy budou dál startovat normálně. Finální vydání Ubuntu 25.10 je plánováno na 9. října 2025.
Linux Mint 22.3 s lepší podporou Waylandu
Linux Mint 22.3 vyjde v prosinci 2025 a přinese kratší vývojový cyklus než obvykle. Největší novinkou bude přepracované aplikační menu – zachová tradiční třípanelový vzhled, ale nabídne modernější uspořádání, rychlý přístup k uživatelským složkám, popisky u aplikací a akce pro zamknutí či restart sezení.
Dále se objeví nový stavový applet, vylepšená podpora Waylandu (hlavně práce s klávesnicí a vstupy) a také nová verze správce souborů Nemo s podporou regulárních výrazů.
Q4OS 6.1
Projekt Q4OS oznámil vydání a Q4OS 6.1 „Andromeda“, nejnovější stabilní a LTS verze této lehké distribuce, která přináší nejnovější prostředí KDE Plasma a Trinity Desktop Environment. Postavená na nejnovější řadě systému Debian 13 „Trixie“, obsahuje KDE Plasma 6.3.6 a TDE 14.1.5. Andromeda bude dostávat bezpečnostní záplaty a aktualizace softwaru po dobu nejméně pěti let.
Q4OS nabízí unikátní uživatelské prostředí, kde mohou KDE Plasma a Trinity Desktop Environment fungovat nezávisle vedle sebe a uživatelé mezi nimi mohou jednoduše přepínat. Pod kapotou pak běží Linux kernel 6.12 LTS.
Slimbook Manjaro III
Španělský výrobce hardwaru Slimbook modernizoval svou řadu linuxových notebooků. Vlajkový Slimbook EVO dostává procesor AMD Ryzen AI 9 365 s výkonným NPU pro lokální AI, až 128 GB RAM a 16 TB SSD. Střední třídu reprezentuje Slimbook ELEMENTAL s procesorem Intel Core 5 120U a až 64 GB RAM.
Novinkou je také herní Slimbook Manjaro III s procesorem Ryzen 7 8845HS, grafikou RTX 4070 a 99Wh baterií. Slimbook podporuje širokou škálu linuxových distribucí, včetně Ubuntu, Debianu, Linux Mintu, Fedory a openSUSE.
Nově vydáno
Projekt AerynOS oznámil vydání AerynOS 2025.08, nové verze své nezávisle vyvíjené, průběžně aktualizované linuxové distribuce, která využívá vlastní správce balíčků „moss“. Vyšel Linux Mint 22.2 „Zara“, nové vydání na Ubuntu postavené distribuce. Jin Asanami oznámil vydání Kamuriki Linux 4.00, velké aktualizace linuxové distribuce založené na Debianu, která nabízí klasické LXQt téma ve stylu Windows a vrstvu kompatibility Wine. Projekt Linux From Scratch oznámil vydání verze 12.4 svého průvodce.