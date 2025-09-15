Root.cz  »  Linux  »  Ubuntu přechází na Dracut, Linux Mint 22.3 s lepší podporou Waylandu

Ubuntu přechází na Dracut, Linux Mint 22.3 s lepší podporou Waylandu

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Ubuntu 25.04
Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Ubuntu 25.04
Ubuntu od verze 25.10 „Questing Quokka“ nahradí po téměř 20 letech initramfs-tools nástrojem Dracut. Linux Mint 22.3 vyjde v prosinci 2025 a přinese kratší vývojový cyklus a lepší podporu Waylandu.

Ubuntu přechází na Dracut

Ubuntu od verze 25.10 „Questing Quokka“ po téměř 20 letech nahradí initramfs-tools nástrojem Dracut. Změna přinese modulární a snadněji udržovatelný systém generování initramfs, který je rychlejší a více sjednocený s ostatními distribucemi, jako jsou Fedora či openSUSE.

Na této změně se pracovalo přibližně rok. Pro běžné uživatele bude přechod neviditelný, systémy budou dál startovat normálně. Finální vydání Ubuntu 25.10 je plánováno na 9. října 2025.

Ubuntu 25.10 Snapshot 1Ubuntu 25.10 Snapshot 1

Linux Mint 22.3 s lepší podporou Waylandu

Linux Mint 22.3 vyjde v prosinci 2025 a přinese kratší vývojový cyklus než obvykle. Největší novinkou bude přepracované aplikační menu – zachová tradiční třípanelový vzhled, ale nabídne modernější uspořádání, rychlý přístup k uživatelským složkám, popisky u aplikací a akce pro zamknutí či restart sezení.

Dále se objeví nový stavový applet, vylepšená podpora Waylandu (hlavně práce s klávesnicí a vstupy) a také nová verze správce souborů Nemo s podporou regulárních výrazů.

Linux Mint 22.2 "Zara"Linux Mint 22.2 „Zara“

Q4OS 6.1

Projekt Q4OS oznámil vydání a Q4OS 6.1 „Andromeda“, nejnovější stabilní a LTS verze této lehké distribuce, která přináší nejnovější prostředí KDE Plasma a Trinity Desktop Environment. Postavená na nejnovější řadě systému Debian 13 „Trixie“, obsahuje KDE Plasma 6.3.6 a TDE 14.1.5. Andromeda bude dostávat bezpečnostní záplaty a aktualizace softwaru po dobu nejméně pěti let.

Q4OS nabízí unikátní uživatelské prostředí, kde mohou KDE Plasma a Trinity Desktop Environment fungovat nezávisle vedle sebe a uživatelé mezi nimi mohou jednoduše přepínat. Pod kapotou pak běží Linux kernel 6.12 LTS.

Q4OS 6.1Q4OS 6.1

Slimbook Manjaro III

Španělský výrobce hardwaru Slimbook modernizoval svou řadu linuxových notebooků. Vlajkový Slimbook EVO dostává procesor AMD Ryzen AI 9 365 s výkonným NPU pro lokální AI, až 128 GB RAM a 16 TB SSD. Střední třídu reprezentuje Slimbook ELEMENTAL s procesorem Intel Core 5 120U a až 64 GB RAM.

linux_sprava_tip

Novinkou je také herní Slimbook Manjaro III s procesorem Ryzen 7 8845HS, grafikou RTX 4070 a 99Wh baterií. Slimbook podporuje širokou škálu linuxových distribucí, včetně Ubuntu, Debianu, Linux Mintu, Fedory a openSUSE.

Nově vydáno

Projekt AerynOS oznámil vydání AerynOS 2025.08, nové verze své nezávisle vyvíjené, průběžně aktualizované linuxové distribuce, která využívá vlastní správce balíčků „moss“. Vyšel Linux Mint 22.2 „Zara“, nové vydání na Ubuntu postavené distribuce. Jin Asanami oznámil vydání Kamuriki Linux 4.00, velké aktualizace linuxové distribuce založené na Debianu, která nabízí klasické LXQt téma ve stylu Windows a vrstvu kompatibility Wine. Projekt Linux From Scratch oznámil vydání verze 12.4 svého průvodce.

Linux Mint 22.2 "Zara"Linux Mint 22.2 „Zara“
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI